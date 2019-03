Voz 2 00:00 eh

Voz 0194 00:23 basada vítores buenas noches al año aprovecho para felicitar a todos los padres hoy es diecinueve de marzo también es San José si querían que traigas a San José porque yo creo que hoy hay que felicitarse

Voz 0136 00:32 todos los padres pero también a todos los que no son padres biológicos como San José que su hijo era hijo de Dios no sí que a todos los padres adoptivos también a todas las madres que por lo que sea son padres y madres a la vez a todos los abuelos que cuidan a sus nietos como si fueran sus hijos a los hermanos que son como padres a los tíos a los amigos que se portan como pues felicitar a todo el mundo porque todos somos un poco padres no bueno pero unos más que otros también hoy de todas maneras nos quedamos sólo con unos no porque la cara B va a hablar de la paternidad no sólo porque sea diecinueve de marzo sino por los nuevos permisos y eso sí es verdad que no son para todos

Voz 0194 01:12 se queda exactamente en la ley los permisos de paternidad porque hubo retrasos no para que entraran en vigor

Voz 0136 01:16 por si hubo primero problemas técnicos luego informáticos pero el decreto del Gobierno entró en vigor el ocho de marzo el día de la mujer en lo que esto significa en la práctica es que el uno de abril los permisos de paternidad pasarán de ser de cinco a ocho semanas luego la previsión es que en dos mil veinte suban a ocho semanas en el dos mil veintiuno se equiparan a las dieciséis semanas que tienen las madres

Voz 0194 01:39 de momento además estamos hablando del concepto de nueva paternidad de las nuevas paternidad

Voz 0136 01:43 sabes que realmente son las originales no lo que sí mi padre siempre es una forma activa de ejercer la paternidad algo que el feminismo reclama que es la igualdad ahora nos lo va a contar nuestro invitado pero antes vamos con el primer tema que regalamos hoy a los padres en la cara B es la conocidísima y además versión Adís Sima Father and The Cat Stevens pero vamos a escuchar un directo Hessel estatal en el festival María del Mar de dos mil quince es como una carta Angels de despedida de un padre a su hijo le está diciendo mírame soy viejo pero soy feliz una vez fue como tú que no es fácil y luego le dice ahora sé que tengo que irme me tengo que

Voz 0194 02:52 es don Cat Stevens vamos a buscar el significado de paternidad la etimología de la pala

Voz 0136 02:57 pues en la RAE simplemente se define la paternidad como la cualidad de padre pero claro Nos vamos a padre padres varón o animal macho que ha engendrado a otro ser de su misma especie varón que ejerce las funciones de padre macho en el ganado destinado a la procreación cabeza de una descendencia familia o pueblo la etimología de paternidad viene del latín paterno citas de pater padre Imus pertenencia entonces eso perteneciente o relativo al patriota

Voz 0194 03:26 los términos relacionados con esa misma raíz no como patrimonio por ejemplo si

Voz 0136 03:30 hablo patrimonio también patria patriarcado patrón patria también de pater Patrice como país de origen de los padres patriarcado que desciende de la tiene también del Griego de patriarca Patrick y Arkin el padre que manda y por ejemplo patrimonio de Patrimoni un lo recibido por línea paterna

Voz 0194 03:49 nació Martínez Mendizábal es para Leo antropólogo del equipo de Atapuerca y director de la Cátedra HM Hospitales Universidad de Alcalá Ignacio muy buenas noches estaba hablando ahora Sara de de nueva paternidad tú crees que existe

Voz 3 04:04 bueno yo creo que existe una antigua paternidad y que por lo menos aquí en occidente recientemente pues está está aflorando no que es novedad más la nueva paternidad

Voz 0194 04:13 cuál es es antigua paternidad

Voz 3 04:16 pues ahora se escuchaba con las definiciones de paternidad no de que que que que es difícil se hacen hacer las cosas bien yo diría que paternidad es el sentimiento maternal que tenemos los machos Velásquez soy humana con nuestras queridas y lo que quiero es eso desde el punto de a biológico dentro del grupo al que pertenecemos que son los grandes simios ahora llamados homínidos tan no son algo tan error íbamos hacer si las personas eh pues es una originalidad de la especie humana ya que somos los únicos machos los hombres que queremos a nuestras crías la reconocemos sino a costa ocuparnos Bella ya que tenemos sentimientos maternales hacíamos hace días

Voz 0194 04:55 pero si nos quedamos en lo biológico padre sólo ayuno pero el concepto de paternidad ha ido cambiando con el tiempo

Voz 3 05:03 yo creo que los locomotora es decir una especie de que esto contesta biológicos una novela queremos a nuestras crías de el comportamiento humano tiene una base biológica y luego está muy muy muy moderado por la cultura entonces ha ido cambiando el tiempo de la geografía promete las presenta atender distintas culturas yo a lo largo del tiempo eh pues ha ido expresando de distintas maneras

Voz 0194 05:27 y los roles que atribuimos en la historia al padre a la madre excepto en el embarazo y el parto que esos es intercambiable han sido fruto de convenciones sociales lo que lo que le corresponde a uno lo corresponde al otro

Voz 3 05:38 eh yo estoy absolutamente convencido de eso no se en un hombre fuera de lo que como muy bien ha dicho la ideología que son embarazo el parto yo esto lo demás es un fruto de una cultura

Voz 0194 05:51 ya ha habido en alguna ocasión o en alguna cultura en la que haya sido el padre el que sea responsabilizado del cuidado de la alimentación del sustento

Voz 3 06:00 bueno los padres siempre nos hemos ocupado eso eh yo estoy hablando como biológico más de agolpan más comparado con que es lo comparo como digo con nuestros parientes más próximos los grandes simios en los que los machos los que pasan completamente de sus ayudan en absoluto a las células son problema de la hembra en una especie humana dependiendo de las culturas no pero el podemos hablar de la nuestra no que ha cambiado en los últimos treinta cuarenta cincuenta años muchísimo pues incluso incluso los padres que menos se podían aparentemente ocupar de sus hijos como mínimo

Voz 0194 06:35 claro que iban a cazar iban a buscar el alimento

Voz 3 06:37 claro eso es una aportación tremenda eh cuidado de os están todas las crías porque permite no mujeres mujeres a sembrar se puedan dedicar a cuidarlos con con con más tiempo no vamos a solas

Voz 0194 06:50 quédate un dime dime no no distrito si no no me han dicho sí

Voz 3 06:56 iba a ser un poco esa idea de que en la prehistoria pues los chicos salen a cazar a las mujeres se quedaron en la cueva

Voz 0194 07:02 sí es un topicazo así

Voz 3 07:05 no pues mira no lo sabemos muy bien yo suelo decir que la prehistoria no conozco a nadie que haya ido ya haya vuelto a contárnoslo entonces den cuenta que nosotros

Voz 0194 07:17 pero si me dicen que sí pero si me dices que es un topicazo quiero decir que habéis comprobado que no era que no era exactamente así

Voz 3 07:24 bueno que no lo sabemos con exactitud las bases de la Prehistoria lo que hacemos utilizar dos cosas para intentar entenderlo no uno es hacer proyecciones etnográficas veremos lo que pasa en la mayor parte de las culturas que tienen una economía pareció a cazadoras recolectoras Astorga y luego hay una cosa que es inevitable cuando la prisa a eso se ve muy bien a las representaciones pictóricas las películas no cuando se reconstruye la Prehistoria lo que hacemos muchas vidas proyectar sobre la Prehistoria nuestros modernos sociales nuestro afables cada esos diabólico no porque lo que hacemos es mandamos un prejuicio hacemos la construcción pinos vuelven como si fuera un dato científico

Voz 0136 08:01 con

Voz 3 08:02 que luego no enseñamos a las aulas en los museos no entonces todas las representaciones una gran mayoría un afortunadamente está empezando a cambiar de la Prehistoria setecientas pues se ve a los hombres cazando con lanzar

Voz 0194 08:14 sí siguen pintando

Voz 3 08:17 eran mujeres siempre al fondo de la cuevas que los niños en brazos no en el eso cultural entre además poblados por las dos las dos vertientes se una respecto a las mujeres hoy sabemos que las tribus cazadoras recolectoras las mujeres son importantísimas en el aporte de calorías para el grupo recolección en la caza menor tienen porque la caza mayor extra de los hombres es muy esporádica y no es la que permite que es el grupo y luego otra cosa es que no verás excepto en un caso de simbiosis de comento no eras ninguna representación prehistórica nunca a un hombre a un varón con un bebé en brazos lo cual es asombroso porque los nombres nos gusta tener a nuestros hijos en brazos no son ser demostrar que es un pedazo de prejuicios

Voz 0194 09:07 cuál es la excepción no me dices

Voz 3 09:10 pues mira no son dibujo fantástico que que realizó una gran artista Sonia Cabello no es profesora en la Facultad de Bellas Artes en la Complutense pues que es el único dibujo que existe que es un pedazo de neandertal muy reaccionó con un bebé en brazos que se le ve vamos que alababa construido y es la única no encontrarás otra en que haya un hombre prehistórico

Voz 0194 09:33 el bebé en brazos conmigo en brazos

Voz 3 09:35 bueno yo estoy absolutamente seguro vamos no tengo ninguna duda leído la Prehistoria tampoco eh pero así a los hombres actuales no os gusta si queremos a nuestros hijos por demonios no creo que haya sido porque no sabes los extraterrestres en los últimos quinientos años hayan cambiado no puede una cosa antigua

Voz 0194 09:54 pues sí Ignacio Martínez Mendizábal muchísimas gracias muchísimas gracias a darle

Voz 4 10:03 yo no me he

Voz 0136 10:21 es también la recordaréis étnica Costa habrá que escuchando este tema escuchando su voz es muy fácil ponerse en situación era el año mil novecientos ochenta y uno diga Costa tenía nueve años vio a su padre con todas las partes no es don Costa su padre que era músico productor letrista le hizo esta canción salía en la carátula del disco también en el vídeo irá acompañada también en las actuaciones tocando la guitarra pregunto a la estructura densas que ya se ha incorporado prescinda de la voz

Voz 0194 10:49 a ustedes buenas noches tú crees que los hombres que conoces los podríamos encuadrar en nuevas paternidad es es que yo no planteo fíjate una cuestión generacional ha sido una excepción

Voz 5 11:03 y recuerdo ese espíritu paternal de mi padre y que nacionalmente debía haber sido un hombre mucho más distante incluso de Mi abuelo es decir yo luego afortunadamente tengo compañero que ha compartido la Crianza de nuestro hijo desde el principio incluso con más dedicación que yo en muchos momentos no esto de que las madres escuchamos a nuestro cuanto yo era falso los luchaba el padre no digo más entonces yo creo que que en el fondo la paternidad es como de como como ha dicho el biólogo que ha estado magnífico esta también arraigada en los hombres si en mi entorno también como Cristina entre mis jefes no

Voz 0194 11:43 pero ya sabéis que a jefes llega aquí en esta ahí pero me encanta lo que ha dicho este biólogo de que para venía a decir que para que cazaban los hombres que es hora dolor

Voz 6 11:54 acaban las ponemos

Voz 0194 11:59 ha estado muy Mila sí bueno yo creo que el

Voz 1587 12:03 el tema de la paternidad así que está cambiando muy rápidamente eh pero esto es una cuestión de cultura y de roles de economía de Economía fijaos que la economía hasta hace un siglo menos hasta hace medio siglo las familias se sustentaban con los ingresos del barón fundamental

Voz 0194 12:22 entre las mujeres cuando se retiraron de trabajar exactamente excepto las del campo que siempre han trabajado como en casa y fuera

Voz 1587 12:29 si bien esto hay que decirlo Davis pero el modelo diríamos patriarcal diríamos más extendido era este pero en estos momentos ninguna familia o pocas familias se sustentan con sólo los ingresos del necesitan los ingresos de las mujeres tienen que trabajar los dos claro y entonces ahí se produce una situación más de igualdad los roles están cambiando yo veo a los jóvenes más preocupados ahora también más conscientes lo que significa la paternidad porque hasta ahora no es que los hombres no les preocupara la paternidad claro que les preocupaba de hecho les preocupaba tanto que han tenido la posesión de las mujeres para garantizar que los hijos que tuvieran fueran realmente suyos que eso era otra cuestión no pero pero ahora yo creo que ellos la paternidad hasta ahora la la sentían intensamente la vivían intensamente incluso consideraban que era una cuestión muy importante para transmitir herencia etcétera pero delegaba en las funciones del cuidado paterno a las mujeres las mujeres déjame que escuchemos otra

Voz 7 13:30 por qué

Voz 0194 13:43 este como ya lo estáis escuchando es el fijo discontinuo de la cara B nadie diría que te gusta mucho Jorge Drexler nadie nadie les que la letra de esta canción es para quedarse con ella se titula

Voz 0136 13:53 no octubre Luca Di Luca son organismos marinos omnisciente es que lucen en el mar está en el mar son como lucecitas que hay ahí ir Drexler estaban Cabo Polonio en Uruguay allí Seven muchísimo gusto supo del embarazo de su mujer dando un paseo por allí Cabo Polonio no ese origen de vida lo compara a una no no tiene lugar el mar esto es muy bonito bueno pues vamos con otro tema éste es más bien juego

Voz 8 14:20 hombre no en su más

Voz 0136 14:27 no

Voz 9 14:29 pues mal

Voz 0136 14:33 el que canta Will Smith seguro que os suena la canción él habla en las estrofas de su hijo de lo que quiere al niño desde que apareció pero realmente es una versión del jazz detuvo FAS el original que es una canción de amor Will Smith le cambió la letra las estrofas y se queda con el mismo estribillo se queda tan contento vamos con la original que os de Gruber Washington júnior es del año ochenta

Voz 9 15:06 tan

Voz 0136 15:08 más música una canción más idea vamos a las recomendaciones del cine pero quería que escuchábamos el Papa was a Lorin stone de los treinta visión realmente es también una versión pero fueron ellos quienes la popularizaron es del año mil novecientos setenta y dos y la letra es un hijo que él está preguntando a su madre por su padre que no conoció que sí bueno Illa madre le dice que el padre era un Rolling Stone que era como una bala perdida o algo así

Voz 2 15:35 Juan

Voz 0136 15:39 sí

Voz 0194 15:41 Fidel tiene me estoy acordando dedica

Voz 10 15:46 todo vino este hechos hago cuento Historia

Voz 0136 15:50 tú cuentas mentiras entretenida Fis es la película de Tim Burton sobre la relación entre un padre y un hijo el hijo se marcha de casa pero vuelve cuando descubre que su padre está enfermo ahí es cuando se da cuenta de quiénes realmente su padre segunda película todos están bien

Voz 11 16:08 gripe pasa Wi Max tiene ruedas pues claro que tiene menos número pues doctor Prieto

Voz 0136 16:15 esta es una película de dos mil nueve es un padre de familia viudo que es Robert De Niro que deje de hacer viaje porque no va a sus hijos para casa en Navidad entonces él pues se pone a visitar a sus hijos descubre que la idea que tenía de las vidas de sus hijos no se parece nada a la realidad que esperaba Íbamos con la tercera es también me impresionó muchísimos de dos mil dieciséis dieciséis

Voz 0194 16:36 se llama Captain Fantastic

Voz 0136 16:39 yo

Voz 10 16:41 no se pueden ganar los poderosos controlan la vida de los indefensos así es como funciona el mundo esa injusto ya es inmoral y esto que escuchamos hace unas horas

Voz 0136 16:52 final de la película es el padre y los chavales tocando y cantando este tema de Campsa Reus y es una familia que vive en el campo el prótesis Viggo Mortensen que es el padre la madre muere tiene que hacer cargo el padre de la educación de todos los hijos de la vida anterior ha sido muy hippie horas difícil saber dónde están los límites y cómo educar

Voz 0194 17:19 una novela sobre paternidad no valen los libros escritos por esos que han tenido un hijo secreto

Voz 0136 17:23 nosotros no Nobel de autoayuda y eso nada tres novelas Mortal y rosa de Francisco Umbral de mil novecientos setenta y cinco es una mezcla de poesía memorias diarios sobre la muerte de su hijo enfermos el amor de un padre que se desgarra ante la muerte de su hijo la segunda novela sería la invención de la soledad de Paul Auster realmente son dos partes de una misma historia la primera es la relación con el padre y la segunda la relación de él con los hijos como parte la última recomendación patrimonio de Philip Roth son reflexiones que al final nos valen a cualquiera pero realmente es la relación con su padre con Herman Roas en los últimos días de su vida y nos da tiempo yo creo rapidísimamente antes de marcharnos otro original y su copia el originales este Joe Cocker My father Son elijo de mi padre que realmente suyo

Voz 0194 18:15 íbamos con aversión escuna Riis

Voz 12 18:18 a ustedes no les va mal

Voz 0194 18:31 cierre de la cara B dedicada a los padres y como somos tan educadas lo que vamos a hacer es decir adiós