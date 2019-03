Vox se esconde en las redes sociales

Voz 0194

00:00

la respuesta de Vox a la información que les está ofreciendo desde esta mañana la Cadena SER sobre la financiación de este partido ha sido de manual de manual de responsabilizar al medio no dar ninguna explicación sobre lo que hemos contado que la dirección nacional de Vox ordenó camuflar donaciones a través de testaferros acusarnos de fabricar noticias falsas y romper cualquier relación con nosotros que Vox puse a la SER de fabricar noticias falsas es de nota el mayor fabricante de mentiras acusando al medio que verifica pregunta e investiga pero así están las cosas así es como entiende el partido de ultraderecha la relación con los medios de los que no quiere saber nada a menos que sean amables por eso Box cuyo líder apenas aparecen entrevistas canaliza su campaña a través de las redes sociales hoy mismo tanto Abascal como el partido han respondido a la información de la SER vía Twitter han escrito tantos como han considerado necesarios ninguna explicación sólo acusaciones la campaña a través de las redes no es lo mismo que la campaña a través de los medios y esto es importante que lo entiendan los ciudadanos los medios hacen su trabajo periodístico filtran contrastan contextualizan precisamente lo que no quiere Vox las redes no tienen ningún filtro y así el partido ultra puede dedicarse a la propaganda está estratégicamente pensado el uso de las redes como principal vía de comunicación con los votantes la propaganda les llega de manera directa así que les veremos prodigarse poco por los medios que cuestionan precisamente su propaganda Ángels Barceló