El día que robaron a la Federación Inglesa de Fútbol

pese a ser la inventora del fútbol a Inglaterra no se puede decir que la y ha ido muy bien en los Mundiales de este deporte con una excepción los Campeonatos del Mundo que organizaron ahí en su propia isla en mil novecientos sesenta y seis que los mal pensados bueno los alemanes dirán que hubo en cierto tongo en la final pero bueno eso ya lo dejamos para otro día porque lo que nos ocupa hoy es un mal día que tuvo la Federación Inglesa de fútbol pero no por razones puramente futbolísticas en aquellos tiempos el trofeo que se entregaba al capitán del equipo ganador se llamaba trofeo Jules dime el nombre del presidente de la FIFA que puso en marcha todo el tinglado este del Campeonato Mundial de selecciones aunque faltaban cuatro meses para el inicio de la competición los ingleses están impacientes ya tenían expuesto el trofeo en el Westminster Hall de Londres y ahí fue el escenario del pésimo veinte de marzo que tuvo la Federación porque ese día el trofeo desapareció mejor dicho lo robaron al cabo de un día esta noticia ya lo sabía todo el mundo la vergüenza nacional para los ingleses era el tamaño del Big Ben se pusieron en marcha centenares de policías sólo con la misión de encontrar el trofeo perdido sin éxito hasta que al cabo de un día un directivo de la Federación recibió una llamada pidiendo quince mil libras de rescate por el trofeo demandaron después una nota con una parte retráctil de primer para demostrar que lo de verdad la operación policial que se montó para intentar capturar a los ladrones cuando la Federación puedes hacer el pago del rescate pues resultó ser otro fiasco ya que el ladrón sí dio cuenta lo estarán siguiendo intentó huir lo pillaron pero no llevaba el trofeo encima ni informó tampoco de dónde lo tenía escondido pero justo cuando todo el país estaba ya lamentando la pésima imagen que estaban dando hubo un héroe que recuperó el trofeo un héroe bastante improbable Un perro llamado picos que se detuvo en su paseo diario y empezó a husmear con tanta insistencia un paquete que su amo se agachó para mirar más de cerca tachan era el trofeo la dignidad nacional estaba a salvo y al parecer robo le dio suerte El País ya como he dicho antes ese verano ganó su único trofeo asimismo trofeo que un perro bien contra el jardín así que si hoy tenéis la mala suerte de que roben algo perdáis el móvil a la cartera pensar que al menos no tenéis todo el mundo haciendo burla demostrar mala fortuna