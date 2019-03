Un grupo de gallinas mata a un zorro a picotazos

Voz 1855 00:00 que tomen nota los descerebrados que maltratan a los animales Rafa Muñoz buenos días muy buenos días chicos porque en Francia un grupo de gallinas ha matado a un zorro que quería comérsela

Voz 1772 00:12 no es una noticia que ha sorprendido a todo el país a nosotros por eso te digo

Voz 1855 00:17 las gallinas que no no es el eso sí se puede sí se puede de las gallinas de las gallinas borró

Voz 1772 00:24 ha prendido cómo no al dueño del corral os cuento era de noche una noche cualquiera y un zorro joven aprovechó para cazar que aprovechan siempre las últimas horas del día qué mejor sitio que hacer lo que en un gallinero completamente abierto para cometer un crimen perfecto pero este zorro calculó mal nunca llegó a pensar que serían sus presas las que harían contra él terminarían matando le a base de picotazos

Voz 1855 01:02 el pueblo unido jamás será vencido algo parecido se cumple las gallinas organizan y cuidado

Voz 1772 01:08 con ella puede adicto al área a ver una película esa escena de las gallinas diciendo a la Portela y yo no sé si había hay cámaras de seguridad creo que no porque sino pues las hubiesen difundido esas imágenes no resulta que el zorro había entrado en una especie de trampa la puerta esa del gallinero que estaba abierta donde estaban las aves se cierra automáticamente cuando cae el sol de noche esto se suma a que las gallinas sonase

Voz 1855 01:30 claro que don cerrado que quedan encerrado sin que

Voz 1772 01:33 él pensaba que iba a entrar ahí comérselas a todas ese el problema es que se quedó en esa trampa y fue ahí cuando atacaron las gallinas el dueño del gallinero Pascal cuenta que fueron unos niños de una escuela que visitaban su granja al día siguiente los que descubrieron ese cadáver explica además que cuando las aves se sienten en peligro se vuelven ágiles e hicieron algo así como un efecto llamada entre todas para atacar a base de picotazos al zorro

Voz 1855 01:59 no se queda ahí la cosa a que hay poquitos al porque en el caso de estas gallinas la de veces que dado de comer a a gallinas y parece que no hay nadie al mando ahí os de las gallinas parecen eh decían no lo digo en serio yo qué pero que patente más bobas las de Galicia que las de otros no no al revés no no a mí me parece más agresiva si agresivas un poco salieran todas ahí pero muy vistas no parecen pero bueno pues no te quedes una te quedas encerrada nunca eh con las gallinas no no damos lo voy a tener en cuenta a partir de ahora

Voz 1772 02:32 siempre os decía que esto es un caso de estudio porque el dueño se está encontrando ahora con palomas muertas dentro del gallinero y sospecha que son sus gallinas asesinas las que están detrás de estos crímenes

Voz 1855 02:45 yo nunca me juntaría con ella yo tampoco vamos de estas gallinas yo no sé qué será lo próximo que espero que es su estirpe no llegue a nuestro país pero que tampoco ya lleven a los niños a esa a esa granja escuela o a ese corral por favor que pongan hay una una barrera de metacrilato pero nada un aprendizaje un poco parcial sobre lo que es verdad que eso

Voz 1772 03:16 si recordar es que hace poco hablamos aquí Enzo loco del fango Lin que tú no está por esa nos lo recuerda pero que Pangos que qué es esto él pequeñito si si si está abocado a la extinción hay chiquitito por culpa del tráfico ilegal bueno pues algo parecido está ocurriendo ahora los caballitos de mar esto si sabes lo que es verdad cero aunque sea en dibujos animados vale un estudio científico publicado por una revista especializada ha revelado que el contrabando de caballitos de mar no cesa pese a las distintas regulaciones que prohíben la compra venta de estos animales

Voz 3 03:49 la culpa la gente sea está loca es que estaba en peligro

Voz 1772 03:53 peligro de extinción la culpa la tiene en este caso la medicina tradicional china que les atribuye propiedades afrodisíaco a estas criaturas marinas los Beckham les reducen a polvo practicamente y con ese polvo es lo que condimento en diferentes alimentos para luego pasarlo bien para luego supuestamente pasarlo bien de hecho la semana pasada aquí en Madrid la Policía Local se incautó de casi doscientos caballitos de mar que dice disecados que iban a ser vendidos de forma ilegal en nuestro país es decir que es una cosa que a veces no suena que ocurre en países asiáticos bueno es que aquí también la semana pasada Se estima que sólo en China la demanda interna de caballitos de mar es de unas seiscientas toneladas un mercado que mueve mil seiscientos millones de euros al año es una barbaridad y luego datos el noventa y cinco por ciento de los ejemplares provienen de países en los que actualmente no está permitida su exportación como China Tailandia o Filipinas es decir que ahí las normas no se cumplen

Voz 1855 04:49 nunca he visto un caballito de mar yo en libertad

Voz 3 04:52 yo digo creo recordar que lo he visto en Tailandia pero tampoco de cerca de cerca sabes cómo hay mira mira eso ves porque creo que son como un pequeño un poco transparentes incluso pequeñísimo

Voz 1772 05:01 hay diferentes especies y os traigo algunas curiosidades porque estos son unos animales muy especial muy especiales por ejemplo el macho es el que se encarga de de la cría de hecho es el que se queda abrazado por así decirlo la gestación de la estación sin no es la hembra sólo el cero coma cinco por ciento de las crías llega a la edad adulta

Voz 1855 05:21 razón de más para que no haya este tramo para que se proteja estas

Voz 1772 05:25 efectivamente y son tan voraces que casi siempre tienen que estar comiendo porque porque no tienen estómago entonces la comida pasa directamente al intestino innecesaria

Voz 3 05:35 más presas para para poder conseguir más cosas recoger más nutrientes de saque comen Gaggan African con ellos ese es el resumen de los caballitos

Voz 4 05:44 es que es son los los malos los que gestaron a las crías un acto muy importante sí sí claro que se lo va a tener en cuenta muchísimo a ver si toman nota

Voz 1855 05:57 a esa risa mía que era un poco nervioso porque sabía que no te vas a concentrar de entrada lo he dicho a sobornar no claro que dicho oye Tina aunque alguna pista vistas pues sí más fuera de tierra aire nada nada nada

Voz 1772 06:14 ninguna pista una pista antes de comenzar yo creo que este es fácil

Voz 1855 06:19 eso no está bien lo que quiere es verdad cuando digo que es fácil tenéis muchísimo entonces vamos allá y que ella tú oírme espera venga avisó dime con trucos y todo a ver yo lo que creo que le pasa que yo creo que decía que lo primero que sobrepasa

Voz 1855 06:40 yo creo que puede ganar dos vale más que dejarse llevar por su instinto venga a decir vosotros cuando queráis si yo os pongo el sonido va más allá el flamenco no pero son aves no son naves blancas negras como Torra no no no está bien

Voz 1855 07:00 la Marina sabía que se trataban de las cigüeñas pero no ha salido el nombre en verdad yo creo no porque si es característico si es verdad bueno lo que estáis escuchando a ver si lo podemos escuchar un poquito más Otero perdón no lo toreó que lo dicho mal creo toreo el sonido que emiten las cigüeñas para llamar a sus parejas y lo emiten al chocar las mandíbulas esto es este sonido tan pequeñita Clara Clara Clara sabes darle padecida el sonido de Aitor cuando gana enhorabuena por el caso es que si te dejas de bar

Voz 1772 07:37 damos hoy qué subidón bueno martes más bueno voy a tener al contrario que la mayoría de los animales los machos y las hembras tienen la misma morfología es decir que son idénticos en forma color y tamaño las cigüeñas el año año tras año las mismas parejas vuelven al mismo nido para criar en su afán de conseguir el mejor lugar para sus Figo ni nos y y colocar bueno llegan a colocar tantos tantos palos en ese nido que son dos enormes de dos metros de diámetro con mucho peso generalmente entre doscientos y cuatrocientos kilos aunque sí