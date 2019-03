Sergi Blazquez, sobre el veto de algunos clubes antes del partido contra Venezuela: "Es por un tema político. Hay una catalanofobia persistente"

Voz 1375 00:00 bueno después de la entrevista Vinicius después de conocer la última hora de la Selección Española hablamos de el que ha sido el culebrón de el día porque además de la selección española el lunes veinticinco Se juega en Girona en Montilivi un amistoso entre Catalunya eh y Venezuela hace dos meses la Federación Española de Fútbol dio permiso a la catalana para jugar el partido

Voz 1 00:22 eh

Voz 1375 00:25 mañana Gerard López que seleccionar

Voz 2 00:27 el catalán va a dar a conocer la lista de convocados al que ya se ha filtrado ya la he comentado en abriendo las

Voz 1375 00:33 quiero ir allí y es algo que no suele ocurrir sinceramente es algo que no suele pasar que que las elecciones autonómicas jueguen cuando están disputando cosas importantes en un campeonato la Liga el Valladolid ha salido a mediodía haciendo un comunicado diciendo que negaba la presencia o que negaba que cediera a la dos de sus jugadores a Masip el portero ya Alcaraz el centrocampista a jugar con la selección catalana simplemente por un motivo la cuestión deportiva ni tampoco de igual manera a su entrenador que Sergio González que es el segundo de Gerrard en la en la selección catalana esto ha hecho que se levantara un revuelo importante casi ya más político que deportivo porque desde varios sectores y varios puntos de vista ya iba a decir insinúa no se ha dicho que esto es por presiones políticas Valladolid ha dicho que no a los jugadores a jugar con la selección catalana eh yo que he hablado con varias personas durante todo el día toda la tarde os pasa os puedo asegurar que no es así eh aunque hay quien piense lo contrario y que el Real Valladolid ha tomado esta decisión porque se está jugando la vida porque entiende que en este momento es más importante sus partidos que el que se vayan a jugar un partido amistoso con la selección catalana y creo que lo haría igual si en lugar de la selección catalana fuera la selección de Castilla y León lo creo así y así lo digo

Voz 2 01:58 de todas formas todo esto que ahora vamos a analizar ya debatir

Voz 1375 02:02 si hubiera podido ahorrar porque aunque en la Federación catalana están contentos porque por primera vez o por creo que por segunda si no me falla la memoria la selección de Cataluña va a jugar un partido internacional en fechas FIFA yo creo que es un error así lo creo así lo digo las hasta ahora siempre he jugado en diciembre cuando está parada la Liga o a final de temporada cuando sacaba el curso pero el hecho de que equipos como el Valladolid se están jugando la permanencia pues entiendo que al no estar obligados porque no están obligados a cederlos sólo están obligados a cederlos a federaciones reconocidas internacionalmente conocida como es la Federación Española de de de cualquier otra manera o de cualquier otra federación que llegue la convocatoria los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores así que les ha hecho oye que no pero luego a esa decisión que muchos han tildado de política por parte del Real Valladolid se han sumado otros clubes como el Rayo Vallecano y alguno más que también hecho en comunicado Álvaro Brito está por aquí quiénes van quiénes no van a pasar esta tarde Álvaro

Voz 3 03:01 pues hola Manu ese comunicado el Rayo se hizo oficial a las nueve de la noche dicen el segundo párrafo tomamos esta decisión desde el respeto a la Federación Catalana de Fútbol pero entendiendo que debemos evitar cualquier riesgo de lesión en nuestros jugadores en un momento tan decisivo

Voz 1130 03:14 competición tanto el Valladolid como el Rayo Vallecano están en esa pelea por evitar el descenso de la lista filtrada por ejemplo tenemos constancia de que Gerard Pique bastar los futbolistas el Girona Muniesa pera Pons Alice García Granell también van a estar en principio los del Espanyol Melendi Didac Vila también Montoya del Brighton va a estar Bartra del Betis va a estar pero hay algunas dudas por ejemplo el Huesca no soltaba prenda con qué va a hacer con Henri Gallego el Sevilla no suelta prenda con qué va a hacer con Aleix Vidal que además está saliendo de una lesión y este viernes se celebra el Trofeo Antonio Puerta tres días antes de ese partido nos han confirmado que Deulofeu ha hablado con Gerard López Innova hablar porque tiene entrenamiento el martes con lo cual hay ciertas dudas acerca de algunos futbolistas

Voz 4 03:56 en Valladolid está José Ignacio Tornadijo hola torna muy buenas hola qué tal revuelo que sean

Voz 1375 04:01 montado porque el Valladolid aunque luego hemos visto que se han sumado otros clubes prioriza lo deportivo sus intereses y su permanencia que está en juego tú imagínate que tienes Alcaraz lo que significa al mismo Alcaraz para siempre acabo el Valladolid o que pierdes a tu portero porque hay una desgracia se lesiona pues eso al final se ha teñido de tinte político que es de lo que se acusa desde sectores a a la decisión del Pucela no

Voz 1051 04:24 bueno pues ya es justamente lo que quieran no yo creo que es muy simple no el Valladolid lo has explicado muy bien y eso es igual que lo del rayo este gel valía el Rayo está jugando la vida se están jugando el año que viene siguieran primeras están jugando un contrato que les que garantice su supervivencia económica el el crecer como entidades entonces evidentemente a mi me parece que es una torpeza tremenda poner un partido o de de la selección catalana el lunes cinco días antes de que empiece la jornada con equipos que están jugando todo por tanto el Valladolid que yo te cuento mira Alba del hijo el viernes sábado y domingo descansa el lunes vuelve a entrenar

Voz 5 05:00 entonces lo normal es que el Valladolid

Voz 1051 05:03 pues empiece a entrenar sin su portero titular sin su mediocampista como es Alcaraz que es un jugador vital sin su entrenador que Sergio González por tanto en el club defienda sus intereses dice no no a Kimi gente se queda entrena el domingo vamos a la Real Sociedad que nos jugamos la permanencia en Primera División

Voz 5 05:20 pero que de que broma estamos hablando de ir a jugar un partido

Voz 1051 05:23 con la selección autonómica sea es que es que no tiene no hay por dónde cogerlo o haciendo su interés es un tema de absolutamente deportivo es preservar a tus futbolistas es entender que tú te jugadas muchísimo y a partir de ahí pues sí oye siguen partido en Navidad impartido en verano pues él siempre ha sido jugadores a Galicia Cataluña no pasa absolutamente nada pero bueno creer esto vincularlo con un asunto político me parece sinceramente desvirtuar absolutamente la situación ley prima sus intereses deportivos está jugando seguir en Primera División sus futbolistas son importantísimos se puede lesionar pueden tener cualquier problema simplemente el hecho de no entrenar dos días óseas que cualquier persona sensata tiene que que el club defiende sus intereses que es lógico que haga esto y que lo haga el Rayo y que lo hagan muchos clubes que se ve en una situación parecida no

Voz 1375 06:07 está por ahí Jordi Bonet el vicepresidente de la Federación Catalana de Fútbol hola Jordi buenas noches hola buenas noches desde cuando se puso la fecha a este partido cuando se puso fecha al partido del Cataluña a Venezuela

Voz 5 06:20 a ver exacto exacto no me acuerdo pueda ser un par de meses

Voz 1375 06:23 no sé si más o menos que se llegue a un acuerdo

Voz 5 06:26 poco la verdad la española Chipre rocoso diséñenos dio permiso para poder hacia este partido

Voz 1375 06:31 en asumía AIS entonces que podía ocurrir esto

Voz 5 06:34 bueno nosotros no asumimos esto hasta que ha encontrado con un problema nosotros a través de nuestro seleccionador llorar lo que ha hablado con los jugadores entendiendo que también ha hablado que seguramente con Lopo o intermediario entre los cuadros club Ivanova hasta incluso ayer salió a través del tuit de Twitter el Valladolid que se está viendo jugadores que estarán seleccionados por Cataluña yo ya ha salido quiere dos jugadores no pueden ir por una decisión deportiva la cual respetamos y entendemos perfectamente pues si no hay ningún problema creo que está generando más problemas mediático que no vas de de la Federación con los jugadores con los clubs

Voz 1375 07:12 yo creo que es un problema de de de de de la fecha en mí no porque sabiendo que a falta de diez jornadas los clubes pueden estar jugando la vida deportivamente hablando es algo que podría ocurrir saludo también a Sergi Blázquez que el vicepresidente de la Plataforma Pro selección es catalanas que están también en sintonía El Larguero hola Servi bona nit buenas noches buenas noches en cree usted que

Voz 6 07:34 eh el Valladolid

Voz 1375 07:35 dice que no a sus jugadores y al entrenador por presiones políticas

Voz 7 07:41 es clarísimo nosotros lo tenemos muy muy claro hay una catalanofobia existente permanente en el tiempo yo una desgracia demostrado pero pues que hace claro

Voz 1375 07:55 esto no en este caso catalanofobia por parte de quién del Valladolid porque en este caso hablamos del Real Valladolid tienen ustedes constancia de que hay catalanofobia en el Real Valladolid

Voz 7 08:05 bueno cuando hay un compromiso que te dice ven hace veinticuatro horas que te dejan los los jugadores cuando pienso que los poderes venir a jugar hay presiones políticas Si ya las horas que he y te y te dicen que no pues aquí tenemos que ante el Deportivo estuvo ente político porque el digo problema deportivo a día hace veinticuatro

Voz 5 08:26 horas Jordi Bonet

Voz 1375 08:29 piensa lo mismo

Voz 5 08:30 nosotros respetamos la decisión de todo el mundo nosotros necesitamos la decisión que está tomando la plataforma con con este comentario que dice ya respetamos la decisión que nos viene de un club el cuando es un tema deportivo que es lo que explica nosotros vía Twitter estos jugadores no pueden jugar porque realmente hay película de adhesión nosotros por suerte Cataluña tenemos muchos jugadores catadores que están jugando a en todo el mundo lo voy si no hubiera la más si Pina viene Alcaraz bueno Avieno jugador del Rayo Vallecano como has dicho vendrán otros jugadores que igual claro encanta o más encanto a los jugadores a partir de aquí creo que tenemos que pensar que el lunes va a ver un partido de fútbol una fiesta supo en Girona hay para poco para todos los sobre todo para los aficionados jóvenes que no están acostumbrados a ver después Gerard Piqué Xavi Hernández etc etc Carmen dice que a partir de aquí a disfrutar de este partido intentar pues que la polémica que pueda haber pues dejar la parte y otras

Voz 1375 09:30 pero usted no cree que sea por motivos político aunque respeta todas las opiniones usted cree o no cree que sea por motivo por presiones políticas

Voz 5 09:36 yo yo yo tengo que respetar la decisión de

Voz 1375 09:38 hombre eso eso por supuesto pero suprimiera

Voz 5 09:41 si la opinión está respeto en el club vale del comunicado no perdona es que ocurre cuando había tuiteros no hay ningún comunicado oficiales

Voz 1375 09:50 no lo manda vía Twitter que esto es lo no

Voz 5 09:52 vamos a entender los respetamos pero sería más ha sido un comunicado no te a partir de aquí es una decisión deportiva dado halal pues ningún jugador esperamos que el lunes no haya ningún ninguna adhesión por qué se está hablando ahora y respetarla todo el mundo

Voz 1375 10:09 con el partido dejó asegura aunque faltaran más jugadores XX vuelva usted acaba decir que irían otros que dejó ha sido si va vaya Quinbaya

Voz 5 10:16 vaya si no es que haya una de las condiciones laborales la yo volado esta última hora con la Federación de ordenadores compañero Nacho era poca historia como he dicho este cuarenta jugadores que podrían pues miren este partido pues había unos veinte veintidós que quieran los primeros de la lista pues eran siguen vos padres os puedo decir que hay muchos clubs que están encantados con unos jugadores hay muchos jugadores que están encantados en poder bonito hizo alguien en esto

Voz 1375 10:42 claro vas a qué género me imagino que eso es lo que están encantados serán clubes que estando en una situación bastante más desahogada que equipos como el Valladolid como el Villarreal o como el Rayo no imagino

Voz 5 10:52 correcto puede ser sobrante un equipo que está salvado y claro todos luchamos

Voz 1375 10:56 Valladolid estuviera X y no estuviera ni con opciones de diríamos que no

Voz 5 11:00 pues seguramente suerte en abril o premamá o que a lo mejor fue a los jugadores fueran donde no estuviera fuera estuviera a mí que no tuviera ese desplazamiento lo tendría que perder entrenamientos seguramente esto también puede perjudicar al jugador pues en las para Valladolid gallega

Voz 1375 11:19 señor Sergi Blázquez en el Watford cree usted que también hay catalanofobia que han dicho que Deulofeu tampoco va porque entrena el martes

Voz 7 11:26 pues no sé si lo han notificado eh yo yo la verdad es que sí

Voz 1375 11:32 no hay noticias que lo ha pactado con con el seleccionador con llorar lo pedí que Deulofeu en principio tampoco iría pero es jugador del Windsor no sé si hay también hay catalanofobia o no

Voz 5 11:40 perdona perdona que te ordena diferente porque creo creo eh tú lo tiene la situación se había pactado con César López que si les daba tiempo para llegar meter gravísimo problema

Voz 1375 11:51 claro por eso porque entrenan sí sí eso eso

Voz 5 11:54 por la mañana por eso creo que la situación tampoco es exacto todas las situaciones de cada cual y perdone que me he puesto

Voz 1375 12:00 no no no no esto le preguntaba le preguntamos

Voz 7 12:02 el tema es que si la convocatoria fuera para la selección española lo abrió no deportivas irían los los los jugadores

Voz 1375 12:11 pero es que claro pero discúlpeme es que si fuera para la selección española o para él es la selección francesa para la selección quiero decir para las federaciones están reconocidas internacionalmente por FIFA están obligados a ir quién no digo que eso es lo que dice el reglamento a esa o están obligados a acudir cuando te llama una selección que pertenece a una federación que está reconocido internacionalmente por FIFA

Voz 7 12:31 entonces no hablemos de razones deportivas

Voz 1375 12:33 no pero quiero decir cuando es una federación reconocida internacionalmente conocida están obligados a ir cuando no es reconocida internacionalmente por FIFA como es el caso de la selección catalana pueden o no pueden dejarlos pueden dejarlos o pueden no dejarlos loseta

Voz 7 12:46 perfectamente porque hace veinticuatro horas decían que si deja marear a los a los jugadores

Voz 1375 12:50 pues no lo sé lo hace veinticuatro horas han valorado deportiva pues sí pues preguntas pero quiere decir que el el hecho de que hagan un comunicado diciendo pues mira hemos pensado que por lo que nos estamos jugando las fechas qué tal no me sorprendió su seguridad afirmando que es evidentemente presión política por qué presión política de quién exactamente al al al club que preside ahora Ronaldo presión política de quién

Voz 7 13:13 el entonces porque yo otros clubs no lo hay no tiene ningún problema en dejar de casos

Voz 1375 13:19 pues a lo mejor porque a lo mejor porque no está jugando el descenso a lo mejor porque porque si el Valladolid ahora pierda su portero titular o el Rayo a su delantero titular o el Villarreal a Gerar Moreno dirá bueno ya a mí que el Barcelona

Voz 5 13:29 no es esto jugando nada está totalmente claro pero eso no

Voz 1375 13:31 no pero claro pero por supuesto estoy de acuerdo con usted está jugando todo la Liga la Copa y la Champions pero que no se pueden lesionar sus claro que puedas lesionarse pero por eso digo que en ese caso es una valoración el Barça también lo ha valorado ya ha dicho sí perfecto Girona el pero claro pero entiendo que haya clubes que que primen lo deportivo antes

Voz 8 13:50 que sus clubes antes que la selección catalana

Voz 1375 13:52 en este caso en los casos en los que está jugando la vida en lo deportivo

Voz 6 13:56 en en Valladolid

Voz 1375 14:00 Tornadijo la presión política como se lo han tomado en el club porque es cierto que hasta ahora nadie ha hablado del club

Voz 1051 14:07 la gente bueno yo lo que está contando este señor estoy alucinando sea esto esto es esto es tremendos que que presión política pero murió si es que es un tema muy claros un tema absolutamente deportivo ese está jugando lo que se está jugando y ha dicho que no vas a los jugadores pero sí sea con Cataluña con Cantabria con Andalucía o con Castilla y León no van a ir porque no interesa porque el club necesita que sus futbolistas están aquí se pueden lesionarse está jugando la permanencia a partir de ahí todo lo que se quiera ver es inventar historias osea que tendrá que ver lo que piense el Barça el Girona el Nàstic de Tarragona con con la decisión verdad

Voz 7 14:40 no no tiene nada que ver no claro claro

Voz 1051 14:43 otro asunto con quiero aclarar ayer alrededor no ha confirmado que los jugadores fuera simplemente anunciado

Voz 1375 14:48 estaban convocadas no había convocado a los jugador

Voz 1051 14:51 eres punto se ha resuelto que los jugadores no pueden ir nada más es que ver política en esto sinceramente a mí me parece que es engañar a la gente osea es que no tiene nada que ver el es un club que ha denominado jamás inicia manifestado por temas políticos Ronaldos brasileño que estamos contando o sea es que estamos vendiendo una milonga que no es real

Voz 5 15:10 esto es un tema absolutamente deportivo y entonces Dios

Voz 1051 15:13 no Issing verano hay un partido de Cataluña pues seguramente que vayan los jugadores porque hay que decir bien claro que Alcaraz y más si querían ir con la selección Isère Gonzales está encantado de ir con la selección de Catalunya aquí en Valladolid no hay nada

Voz 5 15:26 esto perdona

Voz 1051 15:27 claro que sí pero que aquí no hay ningún problema porque hay un partido Cataluña los jugadores lo Ali vayan a jugar junto a Piqué

Voz 9 15:34 o junto a Busquet no hay ningún problema pero en este momento es un momento muy delicado el baile tiene tres partidos en la

Voz 1051 15:40 primera semana de abril XXXI contra la Real Sociedad luego tienen partido con el Leganés y luego tiene que jugar con Getafe en siete días no se puede arriesgar a que Alcaraz qué es un pilar fundamental en el medio campo se Garzón tobillo así de claro y pierna tres semanas esa es la única explicación el que quiera ver política en esto está mintiendo a la gente está engañando está montando una historia que no real y hay que decirlo bien claro

Voz 1375 16:03 Ronaldo brasileño Carlos Suárez que hasta hace nada era presidente del Valladolid que sigue estando ahí yo creo que es probablemente el menos sospechoso de tener catalanofobia familia en Catalunya

Voz 4 16:13 habla catalán ha vivido en Cataluña tiene sumo pero bueno

Voz 1051 16:16 no se pueden vender está milongas Alcaraz rescatará ánimas y aquí se les adora y Sergio es catalán y aquí se le adora porque porque no hay ningún problema es que no hay ningún problema con los catalanes les les son gente encantadora pero si tú tienes un partido fundamental cinco días después no puedes dejar a tus jugadores ir a jugar sea con Cataluña osea

Voz 1375 16:35 no podía lo podríamos hacer una lista larga que la podemos hacer otro de los catalanes y el Valladolid lo que hay catalanofobia en Valladolid sinceramente

Voz 9 16:42 noventa más esta milonga por favor

Voz 1375 16:46 Jordi Bonet vicepresidente de la catalana muchas gracias por estar en el larguero

Voz 5 16:49 gracias a ustedes bonita también a ser Blázquez

Voz 1375 16:51 el vicepresidente de la Plataforma Pro Selecciones Catalanas gracias ser di