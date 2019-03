Antoni Daimiel: "No me sorprendería ver a Pablo Laso en la NBA"

Voz 1 00:00 Laura y cuarto está para Jamie de Azón

Voz 1375 00:45 titulares en cualquier caso sí eso sí

Voz 5 00:47 a eso

Voz 6 00:54 una ahí cuarto está por ahí Antonioni Dolan Toni muy bien

Voz 0089 00:57 qué tal buenas noches buenas noches como a cómo va eso

Voz 0075 01:00 como todo todo bien todo dijo Rehn acabó Lanzarote ya de vuelta ha dado aviso es acabó la pausa

Voz 0089 01:05 el paréntesis si ya estamos ahí en el final de la temporada regular de héroes

Voz 1375 01:09 qué bonito que bonito y una semana más hay que hablar de Dirk Nowitzki el alemán se retira al final de esa temporada pero anoche se convirtió en el sexto sexto

Voz 0089 01:17 máximo anotador de la historia de la NBA que esto es la leche sí sí sí he con cuatro puntos en ese partido contra Nueva Orleans en el primer cuarto con un tiro marca registrada suyo una suspensión saltando un poquito hacia atrás pues superó a Wilt Chamberlain se ha colocado como dices sexto anotador de la historia está a ochocientos puntos de Michael Jordan buen juego poco leía a mil de Le Bron que es cuarto buenos son los que están por delante una temporadita más O2 si sabes lo que pasa que él es verdad que no ha dicho en ningún sitio me retiro lo que pasa cuando todo el mundo ha supuesto incluido Adam Silver que lo invita a Lole estar pensando que su llamada temporada todo el mundo ha dicho que es su última temporada tampoco ha dicho no que no es mi última temporada así que bueno todos parece suponer no que que se va a retirar cuarenta tacos no comparen si cuarenta años pero bueno una grandísima carrera

Voz 1375 02:10 a tu ya se retiró con cuarenta y tres no se cuarenta por ciento en ese mismo partido Luka Doncic logró su quinto triple doble de la

Voz 0089 02:19 temporada si me tampoco está mal en absorbiendo todo el juego de Dallas jugando mucho tirando mucho a canasta Hay como dices otro triple doble

Voz 1375 02:27 también ha logrado triple doble el quinto pero consecutivo el jugador de los peli Cannes en ese partido ante Dallas Haislip Peyton sí sí pero bueno esto sí que es eso

Voz 0089 02:38 a ver si ha hecho mucha gente no no no no sólo lo han hecho antes Russell Westbrook Michael Jordan Wilt Chamberlain y Oscar Robertson cinco triples dobles consecutivo con dos si lleva cinco en toda la temporada para este te llevan conseguidos exacto contra Milwaukee contra Portland contra Atlanta contra fines y contra Dallas cinco partidos seguidos con triple doble es un buen jugador es un base de veinticinco años quinta temporada en en la Liga estuvo en Orlando no explotó pasó por is peli Guns este año se ha perdido treinta y nueve partidos por varias lesiones y pero yo creo que puede ser un muy buen jugador de futuro en este equipo en cualquier otro buen

Voz 1375 03:14 a ver el siguiente partido hace otro más sería el sexto consecutivo a ver qué pasa hay que preguntarle también Antoni por un rumor que está cogiendo mucha fuerza en estas últimas horas puede ser Doc Rivers podría ser el próximo entrenador de los Lakers bueno los Lakers yo creo que lo hemos dicho aquí

Voz 0089 03:30 quiero que van a cambiar de entrenador Luke Walton no va a seguir por cierto podría irse a a Cleveland Cavaliers donde ella Font

Voz 1375 03:38 Ana sepas otros hace ya este ya vuela solo no

Voz 0089 03:41 y es verdad que suena River para los Lakers claro él está entrenando iba a meter en playoffs al vecino a los Clippers en Los Ángeles que ocurre que Doc Rivers tiene contrato hasta el dos mil veintiuno es decir le quedan está dos años más con los Clippers tendría que resolver ese contrato con esa franquicia él siempre le dijo a a su gente más cercana que él quería acabar su carrera entrenando a Lakers o a los Knicks que es un equipo mil ya estuvo como jugador pero vamos a ver si lo intentan íbamos a ver que qué poder tienen los Lakers es que a mí me llama la atención que los Lakers en más o menos dejan correr rumores o anuncian incluso que van a por un jugador por un entrenador que está por ver que ellos puedan conseguir luego si no lo consiguen quedan fatal no les ha pasado con Anthony Davis y ahora lo de Rivers es que está por ver es que si el propietario de los Clippers que es estivales era uno de los mayores eh magnates de del mundo dice que no quiere soltar pues no lo sé

Voz 1375 04:40 lo que sí es seguro ya veremos qué pasa con el banquillo pero lo que sí es seguro es que después de catorce años Le Bron James no va a jugar play off porque no lo es los Lakers fuere hablemos claro eso es eso es importante que me acuerdo muy bien lo que dijiste cuando empezaba la temporada que te pregunté por los Lakers con Le Bron y dijiste vamos a ver si se meten en play off

Voz 0089 04:59 que luego han tenido un momento la temporada que hemos da por hecho que se metían bueno yo diría esa frase porque es verdad que hay mucha compite competencia y había a priori más todavía en la Conferencia Oeste yo pensé que lo lógico es que se metieran pero ha habido circunstancias determinantes la lesión de Le Bron la más larga de su carrera en un mes o algo más de un mes sin jugar eso ha sido definitivo porque ellos estaban cuartos cuando se lesiona Le Bron el día de Navidad y luego ha habido otras lesiones Alonso Ball que es un jugador que ayudaba al final Kyle Kuzma se ha perdido unos partidos y eso Losada destrozado el todo no solo tantos años Manu llevaba ocho finales de la NBA consecutivos verdad cuatro con Miami Cleveland no sea el el corte en su carrera es muy difícil de asumir seguro Paral

Voz 1375 05:45 doce años seguidos jugando ellos yo ocho años seguidos jugando la final

Voz 0089 05:48 eso

Voz 1375 05:49 pues este año por la tele todos los al final oye y en el oeste además de la definición de los Lakers está la sorpresa de los Nuggets que no sé si es todo mérito de los Nuggets de Denver o también que algo está pasando los gordos ayer perdieron los gorriones ganó Denver a Boston y ahora mismo están empatar

Voz 0089 06:05 los sí sí los los Warriors han perdido cinco de los últimos diez e los últimos diez partidos están al cincuenta por ciento Denver tiene mucho mérito desde luego Denver está empatado con Warriors esos supone un sesenta y ocho por ciento de victorias no creo que llegue ninguno a sesenta victorias en la temporada regular pero Denver es un equipo muy peligroso que va a llegar a los playoffs sí mucha presión tendrá presión de ganar la primera ronda pero luego a ver qué pasa y es una plantilla muy larga hay un equipo que juega muy

Voz 1 06:34 de sigues viendo campeones a los barrios

Voz 0089 06:38 sí para mí es el máximo favorito pero creo que hay ahí demasiadas cosas no dentro no demasiada si ahí no Roy leo sobre todo yo creo que lo principal es el futuro inmediato sea lo que más les puede influir negativamente es el futuro de Duran declaró Thompson de caos IMS esto qué más les puede perjudicar anímicamente el baloncesto lo tienen todo para ser campeones otra vez

Voz 1375 07:00 volvió a rajar Kevin Durant de la prensa hebrea no sé si es lo que hablando de Green las cámaras es un poco nerviosos ahí

Voz 0089 07:09 es un poco bueno yo creo que han jugado un poquito al tran tran la temporada sean dados sus descansos Carrete hubo una pequeña lesión ahora Duran ha perdido algún partido yo creo que no tenía nada grave y bueno yo creo que van a llegar en muy buenas condiciones en el oeste deben tener un enemigo peligro

Voz 1375 07:26 eso que es justo por ciento perdieron contra San Antonio que lleva nueve seguidas victorias no te Tony Allen edicto

Voz 0089 07:32 horas seguidas la mayor parte de ellas contra equipos más potentes de la Liga no contra bueno ya hemos dicho gorros ha ganado a Milwaukee en esta última fase también a Portland está jugando muy bien y tiene mucho mérito eh no no tiene ahora mismo San Antonio yo creo una plantilla para para estar quinto en el Oeste y eso es mérito de Popovic y Ivonne del clima que hay allí competitivo no que que es innegociable

Voz 1375 07:57 eh vamos con las preguntas de los oyentes pero te hago la última el domingo partidazo que comenta este Philadelphia y además era por la tarde a las ocho y media es es con dos actuaciones impresionantes de Joel Embid el pívot de Filadelfia contra ante la figura estelar de Milwaukee que quién sabe si no podría ser a lo mejor la final de la escena imagínate un duelo en play off sí sí podría porque yo creo que

Voz 0089 08:18 Philadelphia va a ser tercero

Voz 1375 08:19 si la temporada regular en mil buque de ser primero

Voz 0089 08:22 al no se cruzaría en hipotéticamente una final de Conferencia son dos grandes equipos eh eh dos muy buenos equipos con dos jugadores dominantes con muchas opciones de ser MVP pero envites Un jugador mágico que enamora cuarenta quince hizo en ese partido con seis asistencias tres robos de balón y metió el triple decisivo para la victoria de Filadelfia en Milwaukee pero claro el otro se fue a cincuenta y dos por goza de hoy seis rebotes vallados

Voz 1375 08:48 bueno preguntas de los oyentes en Instagram que quemando ampara Daimiel J R cinco Mirotic o Ibaka en el próximo Mundial yo creo que Mirotic

Voz 0089 08:58 por porque ha sido elegido los últimos compromisos si sigue el mismo seleccionador sigue el mismo bloqueo hay intención de que siga así que creo que será Mirotic

Voz 1375 09:07 Paco L Martínez uno ves algún entrenador español en un futuro próximo en la NBA

Voz 0089 09:12 y de los que están aquí yo yo creo que llegará un momento en su carrera en el que Pablo Laso lo intente ilusoria Bonnie se vaya de asistente de asistente yo creo pero Jordi Fernández que ahora mismo es asistente principal en Denver creo que puede ser el el que tenga la primera oportunidad de ser técnico jefe de hecho hay rumores en Cleveland de que están también eh contando con esa posibilidad para la temporada que viene es uno de los candidatos más importantes Jordi Fernández que es un chico de Badalona que se fue muy joven Estados apuntados

Voz 1 09:43 quedan y mira estas habían Aizpuru uno Marc o Pau con cuál te quedas

Voz 0089 09:50 el global de la carrera de Pau tu es superior desde luego eh han sido jugadores muy diferentes pese a ser hermano y ahora mismo también por esa diferencia edad Marc es un jugador todavía de de élite y Pau Gasol por lo que ha pasado en San Antonio ahora está equipos parece que que ya no lo es lógicamente también por el paso de los años mira Aizpuru

Voz 1375 10:12 ha mandado otra muy interesante también dice puede explicar el calendario de la NBA porque hay equipos que juegan

Voz 1 10:18 contra otros más veces

Voz 0089 10:21 que frente a otros rivales bueno hay que decir que que los encargados de hacer el calendario de la NBA son expertos matemáticos informáticos gente experta en combinaciones y que básicamente hay que decir que se juegan ochenta y dos partidos y entonces contra los de otra conferencia juega sólo dos veces al año una en casa y otra fuera contra los de tu división sueles jugar cuatro ha habido alguna vez que cinco partidos contra los de tu conferencia juegas tres veces normalmente esa es un poco la línea general pero luego tienen que hacer muchas combinaciones para mi cuadro o qué

Voz 1375 10:55 en la última de yo el domingo pasado estuvo en Madrid el General Manager de Houston si los Rogge puso en su Twitter una foto del partido del Madrid en el texto ponía

Voz 7 11:03 yo Llull Llull Llull ese yo el yo

Voz 0089 11:06 es un dulces es algo Manu porque si ya lo tuvieran descartado tanto Llull como el Harman a es de los Rockets bueno puede venir para ver también a otros jugadores pero no sé si debería ponerse tuit no se lo tiene totalmente descartado y esto se junta con un rumor que ha salido en los últimos días últimas horas del interés del Real Madrid Nando De Colo el jugador francés que ocupa la misma posición que Llull así que yo eh ya puestos a hablar de gratis si ya alimentar rumores digo a lo mejor es que el Real Madrid sabe algo de que Llull puede decidir el próximo verano tras probar en la NBA y lo sustituye con el mejor posible para sustituirlo en Europa que de

Voz 1375 11:48 permanezcan atentos a la pantalla y sobre todo y miel en el larguero un abrazo Anthony como siempre pero igualmente hasta luego Antolín porque ocasión pon tu vehículo en marcha