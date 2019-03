El Larguero: Entrevista a Vinicius Júnior y toda la polémica con la selección catalana (19/03/2019)

Voz 1 00:00 bicis José Paixao de Oliveira Junio buenas noches buenas noches de ahí a Bini

Voz 4 00:56 ustedes cómo estás bien muy bien mejoran poco a poco a poco tiempo data en poco tiempo

Voz 5 01:05 cuánto te dicen

Voz 1375 01:07 médicos que están los madridistas diciendo cuando vuelve Vinicio

Voz 6 01:10 los nada todavía pero están más sea no está bajo muy bien hay entonces está muy bien para

Voz 5 01:18 Bush cuanto durante viste la imagen has visto la imagen en vídeo de la lesión y que y que sentiste al verla

Voz 7 01:26 la un muy muy dejar que

Voz 6 01:30 sí ese cargo pues poco podrá batir mi hija bueno tengo que es recuperado ahora ya está ya viví

Voz 1375 01:37 en la jugada ya se ve que que que que notas algo no antes de caer ya notas que que que a sentir

Voz 7 01:42 o no la arrodilló fue un poco

Voz 1375 01:44 con anterior si ya en el esfuerzo último te tiras al suelo ya ya dices llama busque otras doce

Voz 1 01:49 por ahora el mejor inicio de momento

Voz 1375 01:52 de momento la misión

Voz 8 01:54 cuando la voz después de la foto yo yo ponía

Voz 9 01:58 me mira ahí viene qué

Voz 6 02:00 estaba un poco rato

Voz 9 02:02 te te te lo hago y próximo Balón hay

Voz 6 02:06 Ricky no no tenía como Bobby Bastida

Voz 5 02:08 yo esas lágrimas eran de de impotencia sobre todo más

Voz 9 02:11 de de de todo también de

Voz 6 02:15 de de todo pastillas de cómo cómo instaba IPC todo parece más él estaba teme que Ibra iba en la la primera vez todo

Voz 1375 02:25 ahora fíjate estabas convocado por la selección de Brasil en titular en el mejor momento con dieciocho años le pusiste un tuit crees muy de Durex muy de Twitter tres muy de redes sociales pusiste algo así como me está pasando todo muy deprisa no

Voz 6 02:38 sí sí es todo muy deprisa y hasta acá de mi héroe más que conmigo que que está todo muy graves que tienen con poco más de lo mismo

Voz 9 02:51 ocho eh hoy ya empecemos gas

Voz 6 02:55 a ninguna persona cuando salí de allí

Voz 9 02:58 y si eso que bajo Gal hago mi premio

Voz 5 03:02 trece meses está pasando todo como te pasa en el campo no de Ramiro no el campo todo rapidísimo pues nada vamos a hablar un ratito contigo que creo que es tu primera entrevista de narrado ninguna hasta ahora

Voz 6 03:13 no salgo de mi para en Brasil

Voz 5 03:15 en España ninguna no eh prepara

Voz 3 03:18 para para decir eso padres poner tan nervioso no no no aquí aquí hay buena gente que presentó Antonio

Voz 1375 03:25 pero conoces Antonio Romero

Voz 3 03:26 no es el que narra los partidos del Real Madrid al que tú tuyos la pelota

Voz 1375 03:30 está ahí y que no creía mucho en tiempo

Voz 3 03:32 yo ya se ha subido al carro yo te digo que le dio en el culo de lo bien Romero buenas noches hola qué tal muy buenas aquí está Javier

Voz 5 03:40 es es el que está a pie de campo con el micrófono de la cadena SER

Voz 10 03:44 haciendo que lleva la alegría del Madrid que es un hombre muy rápido y que

Voz 1375 03:48 en el alegrías del equipo ya que esta Mario Torrejón que hacer exactamente lo mismo que da

Voz 11 03:52 buenas noches viene falta Antón Meana papá

Voz 1375 03:55 a otro que lo hace el Real Madrid siempre pero que está con el niño en casita porque ha sido así que se cree Anele sincero Ése fue de los primeros que él que no está es el que dijo siempre os hubierais todos al carrito de vinilo iba a Valdebebas haberte cuando no juegas en el primer equipo pues nada hay eh y ahora mismo cómo cómo estás eh lo llevas con tranquilidad te has puesto fecha de vuelta ya has dicho que todavía nadie sabe cuándo pero esperas jugar antes que acabe la temporada eso sí

Voz 6 04:17 sí sí yo creo que todos desde aquí de antes

Voz 7 04:23 sí pero está muy bien eh

Voz 5 04:26 yo creo que mañana puede hacía botas para abrir como como está está haciendo todo para volver cuanto antes

pues no te muevas aquí está de ponte cómodo State tranquilito con Torrejón con Javi Herráez con Antonio Romero vamos a conocer un poco más a Vinicius esta noche en el larguero pero antes le cuento a los oyentes de la SER las otras noticias han pasado en este día y empezamos con bicis aquí en la ser invitado especial esta noche en El Larguero para para hablar de montón de cosas además por ejemplo eh mientras se acomodaba inicios el lunes veinticinco eh juegan Montilivi en Girona un partido amistoso Catalunya a Venezuela la Real Federación Española de Fútbol dio permiso

Voz 2 05:03 hace dos meses a la Federación Catalana para jugar

Voz 1375 05:06 el partido allí acto de presentación eh Joan solteras dijo es un gran logro para nosotros que la Federación Española de Fútbol los haya concedido jugar en fecha FIFA eso decía antes de la federación catalana mañana Gerard López va a dar a conocer la lista de convocados aunque ya se ha filtrado Masip Alberto García los porteros del Valladolid el Rayo defensas Piqué Muniesa Bartra Didac Vila Martín Montoya Álex Moreno y Aleix Vidal Óscar Melendi Joan Joan Jordi Oriol Romeu Xavi en diez eh a Pons a Luis García día Alice Granell Rubén Alcaraz Sergio García Bojan Krkic Henri Gallego Gerard Deulofeu en esta tarde

Voz 12 05:53 a mediodía ha hecho un comunicado el el Real vallado

Voz 1375 05:56 Liz diciendo que no cede a sus jugadores eh

Voz 2 06:00 los va Isaiah montado

Voz 1375 06:03 yo a partir de ahí inodoros cede en este caso a Rubén Alcaraz a Jordi Masip el portero porque entiende que se está jugando la vida eh que tiene que primar sus intereses deportivos y ha dicho que no van ni Alcaraz ni Jordi Masip ni tampoco el entrenador Sergio González que es el segundo seleccionador catalán se ha montado en Twitter que esto es un tema político que la hacer Valladolid por ningunear a la selección catalana etcétera etcétera yo creo que no me información no sólo Mi opinión es que no entiendo la postura de Valladolid cómo se permite que un partido de selecciones autonómicas se juegue en fecha FIFA que de hecho no ocurre nunca creo que ha pasado una vez en la historia no nunca porque los partidos de las selecciones autonómicas Se Juan en diciembre o canalizará el dos de enero Drexler o cuando acaba la temporada pero ahora mismo con equipos como el Valladolid jugándose la vida en lo deportivo donde tienes en juego el descenso ceder a tu portero o a tu centrocampista pieza clave en el equipo y que se lesionen cuando tienes tres partidos decisivos en siete días me parece que es un brindis al sol así lo creo lo haga el Valladolid lo haga el Cádiz lo haga el Sevilla o lo haga quien lo haga lo que no entiendo es cómo se permite que haya un partido en esa fecha es que de verdad no lo entiendo como la Federación Española de Fútbol le autorizaba la catalana a poner ese partido en esta fecha junio Polonia mira cómo se jugó siempre por cierto el Rayo se suma a ese a esa decisión de Valladolid ya ha hecho un comunicado hace unos minutos diciendo que Álex Moreno y Alberto García no van con la selección catalana por cierto a la Federación Catalana ha hablado con Amat pero tampoco irá Deulofeu jugador del Watford tampoco irá porque entrena el martes lo apartado con Gerard López Gerar Moreno del Villarreal tampoco aunque el Villarreal tiene como norma no ceder jugadores nunca a las elecciones autonómicas y menos ahora que te estás jugando la vida sea a quién se le ocurre a quién se le ocurre luego que queda ver tintes políticos pues ésta es bueno mismo se ven tintes políticos en tantos sitios pero yo entiendo el razonamiento de los clubes que digan no en este momento es que me estoy jugando la vida por cierto Dios quiera que no pase nada ojalá que no pase nada nunca ningún partido pero Piqué por ejemplo va jugador del Barça hasta el Barça jugándose la Champions la Liga y la Copa está jugando se toda la temporada no será más lógico poner esto a IU

Voz 2 08:50 matizó luego la luego hablaremos después de terminar la entrevista con Vinicius pero luego hablaremos

Voz 1375 08:54 eh los jugadores están obligados a ir con las selecciones federaciones reconocidas internacionalmente por la FIFA si te llama la selección española de la Federación Española ha sido reconocida internacionalmente por FIFA estás obligado a ir Si son federaciones que no están reconocidas internacionalmente porcino nuestras obliga hoy esto es una cuestión de reglamento para que la tengáis también hay es una cuestión de los clubes si quieren cederlos los CD sino no lo saben y repito entiendo que los jugadores los clubes no quieren ceder a estos jugadores momento clave la temporada luego hablaremos de este asunto porque evidentemente hay opiniones estas es la mía me información y mi opinión

Voz 2 09:33 lo veremos que hay otras opiniones y otras posturas

Voz 1375 09:36 por este asunto logros contarán también Os contaremos lo que ha sido bloqueado de si el segundo día de la concentración de la selección española en Las Rozas sin Fabián que queda apartado por ese virus en su lugar Saúl Ñíguez que ha hablado esta mañana a una ecografía Asensio que tiene tocado el gemelo de la pierna izquierda sin llegar a rotura de momento se queda en la concentración yp Pau López el tercer portero tiene un problema cervical pero de momento

Voz 13 09:57 sin gravedad se queda también en la lista de de

Voz 1375 10:01 pese a Enrique y a falta de oficialidad Paco Jémez va a ser el nuevo entrenador del Rayo Vallecano será presentado mañana después de que hoy Michel se haya despedido emocionado ente

Voz 14 10:10 lágrimas con un nudo en la garganta como un puñado grande que grande

lo impedían precisamente articular palabra así que se va a Michel IU vuelve Paco Jémez estamos en época de estas vuelve de Zidane vuelve Monchi pues bueno va a coger in cierra la portada este Larguero con la noticia del Tribunal de Arbitraje Deportivo que ha cerrado el expediente contra el Paris Saint Germain sin sanción tras ser investigado por fichar hace dos años a en papel así que no han esto ninguna irregularidad Isère cierra ese expediente a en la Euroliga de basket jornada veintisiete el Barça le ha ganado en duelo español al Gran Canaria noventa y tres sesenta y cuatro son las once y cuarenta una hora menos en Canarias estamos en este Larguero con Vinicius la alegría del madridismo el hombre que ha devuelto la sonrisa hasta que llegó Zidane pero ahora está lesionado y eso sí es plena recuperación chungo para estar en el Larguero con todos vosotros

Voz 1375 11:24 bueno pues con Vinicius estamos en este Larguero ahora te van a preguntar un montón de cosas Romero eh Javi y Mario Torrejón y nos va a contar un montón de cosas pero

Voz 5 11:33 quiénes Vinicius cómo definirías a los oyentes y a los aficionados del Real Madrid quiénes Vinicius

Voz 6 11:40 Don chico que que quiere ganar mucho que tengo muchas ganas de de gana aquí como madre hijo gay con los mejores jugadores de yo creo que aquí para mí y para todo mi familia también que siempre me han ayudado mucho para lega que con la cabeza tranquila

Voz 9 12:01 hay pues eso bajo gafas

Voz 6 12:03 te voy

Voz 5 12:04 izado de eso eh nada en Madrid eso dicen de ti que tienes la cabeza bien amueblada viendo intranquila si tú cuando

Voz 3 12:12 a jugar al fútbol con queda con queda

Voz 5 12:14 se con cuatro es son cuatro añitos si ya empezaba a ser un figura no te da un poco de que jugabas de pequeña

Voz 6 12:24 colgaba de de Exteriores

Voz 5 12:27 siempre extremos siempre siempre y cuando se produce la primera la primera llamada la primera noticia que tú tienes de que puede saltar de Brasil a Europa

Voz 7 12:37 ah ahí cuando ya tenía

Voz 6 12:40 desde siete años con diecisiete y dieciséis cuando aquí con la selección hizo de americano serpientes desate ahí ya empiezas a

Voz 2 12:49 es el escaparate de Vinicius y ahí empiezan a fijar

Voz 6 12:51 de los clubes sentí sí sí y que te dice tu padre

Voz 5 12:55 ganado siempre

Voz 6 12:57 decía que la escuela de que las empresas decía remitiera

Voz 3 13:01 que suele mentiroso es decir que competirá eh

Voz 6 13:05 eso sólo es dice cuando Lego

Voz 8 13:07 yo

Voz 6 13:08 de de Madrid ilegal basta tome sólo dos salas para elegir uno

Voz 1375 13:14 y fue el Madrid y luego el Barça fue el Barça y luego en Madrid

Voz 6 13:18 vas a la madre primero Barceló Madrid

Voz 1375 13:20 que llama el Barça lo primero dices Ojo cuidado

Voz 5 13:23 de ahí que piensas hay

Voz 6 13:25 que pensar que todo es pienso muy bien de estar aquí veis vas ahí elegido por aquí pues como que un dato muy muy bien qué más se jugó hace eso estaba juzgada no hay todos lo jugadores Jobbik y legó aquí

Voz 4 13:45 eh afectado acabó con eso

Voz 5 13:50 a ayudar para ello madre

Voz 1375 13:54 o sea que es consciente de que los dos mejores clubes del

Voz 5 13:57 dos se pelearon por Di Cillo

Voz 6 14:02 pues maja

Voz 3 14:04 a Salt una camiseta del Barça no te hubieras puesto no

Voz 1375 14:10 no estuviste allí viendo las instalaciones viviendo como lo era la masía hay donde donde hubieras podido vivir no me me mis padres y va a tú no fuiste tú llegaste

Voz 8 14:20 pero no yo Benis sólo pasado

Voz 1375 14:25 es un gran club también el Barça no unas instalaciones un club también nos

Voz 5 14:28 no yo no no lo viste no lo llegas a ver

Voz 1375 14:30 eh para ir argumentos que te pasó por la cabeza ahora hablamos del Madrid pero ese asunto cuando cuando tu padre te dice no te quiere el Barça te quiere el Madrid en algún momento se te pasó por la cabeza haber jugado al lado de Messi

Voz 5 14:41 ya hemos dicho Jo Messi esto qué es

Voz 6 14:44 no nada siempre siempre pensé en quizá sería mejor para mí mi yo y mi familia todo quería jugar en Madrid todo quería viva Adri hizo fue desde el principio

Voz 5 14:59 yo tu familia eso sí siempre tu padre del Madrid sí claro dice fue poco después

Voz 3 15:09 que eso es un gran club ese es el mejor club

Voz 2 15:13 bueno tampoco el Barça te quieren pero llega

Voz 1375 15:15 aquí en Madrid dice no no no sé cuánto te paga el Barça no lo sé pero nosotros eh sobretodo la apuesta de proyecto de futuro no de decir el Madrid cree en ti para un proyecto de a largo plazo no

Voz 6 15:24 sí sí pero pero yo creo que basa quería para gama es así elegí elegimos no no no prueba cuánto debería pagar va paga queríamos lo mejor soy por aquí

Voz 1375 15:38 no te comenté convencía más el Madrid aunque el Barça pagaba mal

Voz 6 15:41 sí más o conmigo y todo casi siempre me ayudaron mucho para elegir madre

Voz 1375 15:48 luego llegas aquí empiezas a jugar en el Castilla

Voz 5 15:50 sí te llega muy rápido no pasa lo que pasa Se marcha Zidane aparece Lopetegui aparece Solari Icon Lopetegui jodas poco no si se pero tenía

Voz 6 16:02 cabal delegada también eh

Voz 5 16:05 eh Lopetegui un gran

Voz 6 16:07 diésemos todo pero no ha conseguido hace bien las cosas aquí pero muy bien siempre aquí que hablaba conmigo hablaba muy bien decía la mejor cuenta

Voz 5 16:20 para

Voz 6 16:21 yo sé que llevo siempre y cuando jugaba mi casi las Solari siempre me servía muy bien también

Voz 1375 16:29 en esos meses que yo recuerdo cuando empezó la temporada que te veíamos jugando en campos de Segunda B

Voz 5 16:33 eh

Voz 1375 16:34 tú cómo te sentías decía Jorge ha fichado por el Barça el Madrid estoy jugando en campos de Segunda

Voz 5 16:38 B

Voz 6 16:40 yo estaba tranquilo desde que salí de es decir yo yo sabía que iba pasa por eso que debajo hay siempre hablo con todos los jugadores de casino aquí me ayudaron mucho desde aquí

Voz 4 16:55 para adaptación para él piensa a para las personas

Voz 6 17:00 la de Madrid veo como juegos hizo me ayudó

Voz 1375 17:04 hecho de dolió el día que ese que que echan asola a Lopetegui

Voz 6 17:09 sí sí me mi primer entrenamiento que Europa

Voz 5 17:14 tenía me ayudado mucho en pretemporada

Voz 9 17:19 pero bueno

Voz 5 17:20 no no eso tendríamos que seguir siempre ahora ya sé que muy bien

Voz 1375 17:26 lo digo porque eh me me llamó la atención el tuit que pusiste que pusiste tan cariñoso con Solari no cuando echan a Solari se va Lopetegui te duele porque te apoyan mucho la pretemporada pero echan a Solari desgraciadamente sea solamente el Madrid impone su tuit dándole las gracias porque tú si que has sentido que Solari es el entrenador que ha creído de verdad

Voz 6 17:43 sí entrenando que que me dieron la oportunidad de jugar de de ACM Mi trabajo voy tengo un cariño Maga porel pues que desde aquí cuando iba

Voz 5 17:58 la cuenca Schily decía para hacer ver a la escuela

Voz 6 18:02 que vea ahí iba iba a jugar seguro con con la primer equipo hoy todo es cierto me decía la escuela de pie para para hacer bien aquí Kim poco tiempo yo iba a jugar como con la primer equipo hoy lo hago después un hombre yo creo que no Maisky viene va al primer equipo y me dio la oportunidad que siempre me decía

Voz 5 18:28 co cómo fue la despedida

Voz 1375 18:30 me dijo Cuando los dieciséis adiós que te dijo que qué le dijiste a Solari no no no hablo muestra bien no habla estéis no pusiste el tuit

Voz 5 18:38 y ahora está Zidane pero

Voz 1375 18:40 para que coincidan cambie tu papel ahora tienes que recuperar te lo primero pero te preocupa que al haber cambio entrenador

Voz 5 18:45 no confíe tanto como Solari no no es un grandísimo no voy ahora

Voz 6 18:52 tres de otra me muy B hay llego a poco tiempo que todos los gatos a ya conocía yo no

Voz 7 19:00 pero yo creo que que lleva

Voz 5 19:03 vas hace bien en la escuela para para vi que entrena con cómo es uno

Voz 6 19:10 pero yo vi poco pero eso te iba a decir

Voz 5 19:13 qué recuerdas tu decía nada

Voz 6 19:16 yo veo yo de qué que qué ha pasado

Voz 9 19:21 Iceta ha increíble se casan meramente si eso que

Voz 6 19:26 cuando va a conscientemente tiene un poco

Voz 5 19:29 eh

Voz 6 19:30 no sé cómo abren un poco

Voz 11 19:33 nervioso nervioso por lo que impone Zidane eso lo notas tú sí es distinto que hable citan aquí

Voz 5 19:41 les Solari

Voz 6 19:42 sí un poco sí no sé yo que hable lo perdida de la Expo porque jugó muy mucho que no te

Voz 5 19:50 es especial

Voz 1375 19:52 ese vestuario cómo está

Voz 5 19:54 estaba muy bien y estamos con ganas de de de teme nada bien la temporada para Bobby suma muy bien

Voz 1375 20:02 dicen que va a ser ya que ha empezado casi la pretemporada no de de la

Voz 11 20:05 ante el año que viene porque ahora sin Copa

Voz 1375 20:08 sin Xavi dio el mucho mucho después de la llegada de sin Liga se hace raro jugar partidos sin competir por títulos no no

Voz 6 20:14 pero estamos compitiendo con con nosotros lo mismo para que que todo ello muy bien para qué

Voz 1375 20:19 si el remate ahí gana todo te has convertido la alegría lo decía Javier restantes la alegría de del Madrid

Voz 5 20:27 mismo son la gente te ve la gente ha impedido que Vinicio es es su ídolo

Voz 6 20:31 sí sí me alegro Popolo pues siempre les da a mí mí me trataba muy bien a favor de pastillas todo siempre me llena mucho voy yo me me encuentro muy bien aquí feliz con todo lo que está pasando conmigo

Voz 5 20:49 dice la gente por la calle

Voz 6 20:52 aquí que que estoy muy puedan aquí que puede seguir mucho tiempo pues madre eh

Voz 1375 20:58 y que ahora te preguntan ahora te preguntan ellos más cosas deportivas pero qué tal te adaptado Madrid qué tal Avi la vida en Madrid porqué porque la vives porque donde desde Madrid cerca de del área amonestación sí y qué tal la vida en Madrid

Voz 6 21:10 están vivían muy bien

Voz 7 21:13 está aquí mi hermano ya no

Voz 5 21:17 qué años tiene otro varón once cuántos sois encarna ahora mismo sé

Voz 3 21:24 sí sí

Voz 6 21:27 mi hermano pequeño

Voz 4 21:30 yo ocho ocho que así

Voz 1375 21:36 estoy menos de Brasil

Voz 5 21:38 a un poco y aquí está muy bien

Voz 1375 21:43 la saudade de Brasil que que que que que es la saudade

Voz 5 21:47 no sé cómo

Voz 11 21:51 de la saudade no hay en Madrid

Voz 5 21:52 no no otra

Voz 1375 21:55 el buen rollo que el roce cometiese de ésta a las corridas no vamos a morriña

Voz 6 22:03 ah bueno he la selección

Voz 5 22:05 ha dicho algo seleccionador

Voz 6 22:07 sí sí me me dijo que que estoy muy idea Face haciendo bien a la escuece

Voz 5 22:13 que para hago Miquel da tranquilo para Bush es que hay está en mi preparación para la Copa América sientes presión por haber sido uno

Voz 1375 22:25 el niño de diecisiete dieciocho años por el que ya se ha pagado cuarenta y cinco millones de euros en algún momento a ti te ha presionado

Voz 6 22:32 a Thiago precisamente de que piense Flamengo así después que que fiche con coma Adrienne mucho más pero me que reserve tranquilo y escucho todas las personas de de mi casa las personas que que que que que si ya pie hizo escucho eres para que que pues bien aquí que fuera

Voz 1375 22:56 eh hacen todo el campo no parece que tengas mucha presión la verdad no igual te da igual el Metropolitano el Camp no es de Bernabeu la Champions la Liga

Voz 6 23:06 no no te no te influye mucho eso no

Voz 1375 23:09 para ser tan joven no

Voz 6 23:11 yo pienso que que claro gay y luego los mejores y eso me deja más tranquilo quién

Voz 1375 23:17 es el mejor para ti

Voz 4 23:18 cómo va a ser el mejor del mundo quién es el mejor

Voz 19 23:21 ah yo

Voz 0200 23:24 esto no tengo y el segundo a

Voz 11 23:27 lo dice el segundo el jugador de de fútbol que más te guste del mundo que días este es

Voz 5 23:33 es un crack ahora es Neymar Neymar Neymar se te gustaría jugar con él algún día si si ahora yo en hacer eso pero los entonces el eso no es mala suerte bueno igual algún día quién sabe si en el Madrid o no a mi matrícula sí pero

Voz 6 23:50 en hacer ese año querer aquí en poco tiempo vamos

Voz 5 23:52 la Junta te gustaría venir al Madrid a no sé no hablo de dos jugadores que que no estoy madre

Voz 1375 23:58 Juan poco en tu posición no

Voz 4 24:01 ah no sé no sé

Voz 3 24:04 me me habría que ahora vamos a tener aquí a Neymar porque toda la derecha no vas

Voz 4 24:09 pues la banda derecha mucho poco primero

Voz 6 24:13 yo yo os voy a contar me Flamengo jugaba más en la derecha

Voz 1375 24:17 hombre jugar en la selección con Aimar sería la leche

Voz 6 24:19 hay lleguen en quién te has fijado tú cuando Juan

Voz 1375 24:22 no crecidas como futbolista cuando te has ido haciendo un poco más más mayor en quién te has fijado además de Neymar

Voz 4 24:29 ahora ahora

Voz 1375 24:30 al niño de la jet lag después

Voz 4 24:33 Neymar Neymar

Voz 1375 24:35 y entre Messi Cristiano que son los dos que vienen repartiéndose los balones de oro que a ti quién crees que es mejor

Voz 4 24:39 por A

Voz 6 24:41 no no se queda mejor pero crece ganó una Liga de aquí en Madrid

Voz 5 24:45 eh

Voz 6 24:47 se quiere mucho y lo ganó todo con con Madrid ya hace muchos ven la escuece pero bueno luego te no no estoy en Madrid así ya que no nosotros mejores también

Voz 1375 25:00 cuál es tu punto fuerte como futbolista tuve que eres lo mejor que tienes como futbolista

Voz 5 25:05 la personalidad

Voz 4 25:07 mejor que mejor que el regate

Voz 1375 25:10 por encima de cualquier cosa técnica lo mejor la personalidad de

Voz 5 25:13 lo que tienes que mejorar lo que te gustaría mejorar

Voz 7 25:16 la mala puntería pero no

Voz 6 25:19 no es que esté de de quiere guía aquí estoy trabajando mucho pero me siento un poco sí ha sido cuando jugamos tanto y una Nozal y tenemos lo poco edad pero siempre a otra bajaron mucho todo los jugadores aquí

Voz 7 25:37 sí me bien y me me ayudaron mucho para

Voz 6 25:40 qué le de haces vengan la escuela que tengo soy sólo yo soy hecho Iyad ya esto es jugaron mucho aquí en Madrid con pasado tiene poco y mejora no todos jugaban mucho tiempo aquí

Voz 1375 25:54 te has te has ganado el madridismo brote falta o en algunas ocasiones que has tenido haber marcado algún gol más no alguno desde ido alto otro fuera que hubiera sido que se pone el Bernabéu patas abajo

Voz 3 26:03 si lo consigue

Voz 6 26:05 pero estoy trabajando para que qué más puedo hacer

Voz 1375 26:11 pues Mario Errazti Romero todo vuestro Señor beneficios que está aquí escuchando con mucha atención y al que estamos conociendo poco mejor esta noche en El Larguero

Voz 1375 29:58 en los últimos tiempos un equipo que ha estado pues en depresión esta temporada con resultados negativos fuera de las competiciones con dos ceses de entrenador ha vuelto Zidane si Zidane le ha devuelto la alegría al Real Madrid pero antes de eso ya es el había sacado eh Vinicius a la grada del Santiago Bernabéu Antonio Romero

Voz 0239 30:15 bueno me ha sorprendido mucho la la no escuchaba muchos futbolistas tan jóvenes preguntarle por una cualidad que destaque sobremanera sobre el resto de que diga la personalidad yo creo que eso es tenerlo muy claro apoyándome en esa definición no esa esa característica que te

Voz 11 30:31 parece que es la más importante tuya por encima Dragón

Voz 0239 30:33 ya técnica o física esa personalidad ha sido lo que te ha evitado deprimir te un poco cuando llegaste demandaron al Castilla OT apoyarse en alguien al margen de tu familia que que existe porque ahora tenemos con una sonrisa estás pletórico pero imagino que no todo al inicio fue fácil la personalidad te ayudó a no tirar la toalla al principio

Voz 6 30:52 sí sí pero creo que la personalidad ay y mi que que se va a ley aquí que bajo gas bien que que era lo mejor jugador de equipo que ha jugado muy ir va a ayudar mucho los lugares de casi le para ganar ahí para mí mi ayuda también mi mi desde pues bien para

Voz 5 31:15 la eh mi adapta bien para el primer equipo no una cosa que te acabo de preguntar Manu

Voz 0239 31:22 no la curiosidad si se entrena ose nace con ello es evidente que se puede mejorar con la puntería pero tú que me imagino que verás algo de prensa o te contarán el debates e se puede trabajar la puntería hasta casi perfeccionar la tú crees que trabajando

Voz 1375 31:36 la eso mejora cien por cien sí

Voz 6 31:38 sí yo creo que lo Novo voy que porque tengo sólo dieciocho eh no no tengo todo formado todavía hay podría esto

Voz 5 31:49 es una algunas veces sí aquí solo

Voz 6 31:53 jugadores esto me ayudaron mucho a Karim

Voz 5 31:55 mismo hace habla conmigo para hacer algo de modo inmediato aquí cuando voy

Voz 6 32:01 sí

Voz 5 32:02 voy finales a la jugada yo hago con con

Voz 6 32:05 usted velocidad los da y eso que se lo ha también hay solares también cuando estaba aquí que entrenamos entre más entrenamos durante este partido

Voz 1375 32:17 hacia todo espero impaciente cuando está

Voz 6 32:19 ayer bazar que que está todo muy pronto

Voz 1375 32:22 es un poco diferente a la necesidad de Marcelo en la entrevista está siendo un poco el el eh tu persona más cercana en el vestuario un poco tu padre dentro del vestuario el Real Madrid

Voz 6 32:33 sí sí más se mira donde todo es de de aquí me ayudaron mucho dinero de fuera de campo también y que te dice

Voz 5 32:40 en

Voz 6 32:41 más bateas de Cabo para hacer todo muy bien que que tengo una personalidad muy fuerte que aquí no tengo miedo a nada hay hay siempre fuera de campo hablabas mejor mejor recuerda que que llegó aquí Google casi de también

Voz 3 33:00 tú has dicho Marcelo Marcelo tienes que ponerte las pilas un poco también no eso no no no vale pues acaso no estamos ya sólo gracias

Voz 7 33:09 Javi Barrio vale María pues

Voz 10 33:14 si no me equivoco eres de un barrio que Gonzalo no en en Río cerca de Río de Janeiro a tu padre que arregla ordenadores Si no tiene que ver con el fútbol no es al margen del fútbol no no nada

Voz 5 33:26 nada nada no te ayuda a elegir pero no tienen

Voz 10 33:29 tienes que preguntarte si me consta que como tú decías con Casemiro tienes muy buen feeling Casemiro también ayudaba a sus hermanos a ha salido adelante no si esa infancia tuya no muy difícil pero sí nada fácil no en un barrio humilde sí influyen en tu juego

Voz 1375 33:44 esa alegría que tiene esa forma de afrontar las

Voz 10 33:47 cosas jugar en el Flamengo llegará a Madrid querer romperlo todo crees que te ha influido tu tu infancia al no tener lograda fan

Voz 6 33:53 sí sí la de fases jugaba con mis amigos hace gente caza ahí tenía mucho uno para uno que hice Bree pasaba muy Face a todas las personas que que va a jugar muy ve cuando iPS y flamenco hacia de todo que hacía hacía que becada así campo hay desde ahí yo yo sabía que que podría Kuga muchos bien ahí hace bien en todas las escuelas de campo

Voz 3 34:23 ves algún día así así es fácil todo lo que hacían el barrio lo hacen

Voz 10 34:28 he visto vídeos de cuando era chaval hito jugaba a fútbol sala si no me equivoco CNI hasta que tenía diez años que no te dejaron entrar en la que el flamenco no en diez años y luego te he visto jugar en Maracaná también algún partido en vídeo y sin impresionaba tu tu desparpajo tú

Voz 1375 34:41 es ganas de de afrontar todas las cosas que te venían

Voz 10 34:44 te ves algún día no sea dentro de equis tiempo siendo un un mito brasileño se ha hablado de de Ronaldo

Voz 6 34:51 lo de Ronaldinho

Voz 10 34:54 duramente gustaba Robinho cuando eres joven te ves algún día Neymar ahí entre los mejores brasileños de

Voz 4 35:01 si jugando el Madrid sí sí

Voz 5 35:04 pero para eso venía Madrid País a también para está siempre

Voz 6 35:09 que me hace mucha historia aquí con la selección también como está haciendo enigma que combina a la tiene más gol que que Casto todos jugadores solo sólo espérate tiene más que hay lo que para hacer vean a escuece hay en poco a poco el pensaba jugar con la selección hay gana todo con madre yo creo que que voy

Voz 5 35:39 entre los hombres de si la última eh

Voz 10 35:43 la frase que te dijo Zidane el día que te presento presentar cuando llegó al vestuario me consta que estuvo más cerca de los que no conocía que te que te dijo Zidane que frase que palabra te te dijo que te que te motivó a la que esta lesión

Voz 5 35:56 el Papa para tener tranquilidad que que ahora no tienen mucha haya visto tranquilidad para volvió más fuerte que antes

Voz 11 36:06 yo llegué a preguntar vine por tu primer gol que fue muy comentado porque fue un tiro que salió bastante desviado rebotó hice metió procuró celebrase con una alegría que que parecía que lo habían metido por la for la escuadra yo me gustaría que el Valladolid vaya al Valladolid de de la aficionado en el número uno en este país pero bueno vamos a hacer pero tengo que pese a que el gol no fue lo más bonito sin embargo tú lo celebrase como si hubiera sido el gol en la final de la Copa de Europa entonces yo creo que que recuerdes que que ese te pasó por la cabeza cuando ha visto entrar ese balón fuiste a la grada bailar te hiciste de todo que te pasó por la calle

Voz 5 36:41 esa

Voz 6 36:41 a que era un momento muy delicado para todos que era yo creo que segundo paso entonces solares que que acababa de salir eh jugada Mi segundo Pacheco como Madrid hay vean abrió hoy puede agua hay da de alguna forma vemos no siendo Hugo muy muy Nieto yo estaba feliz y estoy Miquel Félix todos los Jekyll para jugar

Voz 11 37:11 se dice de de Raúl de uno de los que está ahora entrando en la cantera que uno de los mitos de del Real Madrid que le dijo al entrenador cuando tenía dieciocho años como tú más o menos Si usted quiere ganar hoy mister ponga a mí yo te pregunto si alguna vez lo has dicho o por lo menos en los pensado tienes la personalidad de decir Si Si me ponen a mí hoy ganamos

Voz 6 37:31 sí eso espero Theatre de mí siempre piensa que no confió en Nyon ninguna persona no se Davy y mi imagen y después yo mi familia y mis siempre para jugaba más que todo

Voz 11 37:48 la última te quería hacer me has hablado de animar que te has fijado mucho en él ahora mismo todo el mundo habla los grandes fichajes que se puedan hacer en el mundo son Neymar y en va P todo el mundo le encanta ese esa dupla de de jugadores Neymar en va pueden ser juntos mejor eh a mí me consta que en el club creen que Rodrigo que bien el próximo verano e inicios creen en el Real Madrid que van a ser mejores que Neymar en va

Voz 5 38:13 a inicios ha

Voz 6 38:15 creo que que dejó entregó va a base jugado como Neymar como en que que tiene todo lo es es que que dice tienen una McCalebb cuales da impresionante que que hace muy muy vean la jueza hay uno para uno es do Prado pasa pasa en todo muy fácil hace todo muy muy muy fácil hay que yo creo que que Modrego va vale da como como el Game poco tiempo hoy bajo gays los datos desde aquí también

Voz 11 38:46 qué Forés titulares nada más llegar Vinicio Rodrigo y luego ya que puede a quien quisiera no

Voz 5 38:50 ah no sé

Voz 11 38:53 no podía preguntarse es mejor Vinicius os Rodrigo pero lo has dicho antes que a lo mejor del mundo

Voz 3 38:59 oye eres

Voz 5 39:00 consciente de que a veces el jugador brasileño eh tiene fama de la fiesta no se le has hablado antes de Ronaldinho un súper jugador Robinho otro superclase

Voz 1375 39:12 pero luego al final no tuvieron la constancia durante muchos años de mantener la cabeza que tú has dicho mantener la carrera durante mucho mucho tiempo no a ese nivel

Voz 5 39:20 el tout tú crees que la gente te puede ver con esos ojos de decir bueno a ver a ver a ver Vinicius a ver si se cuida cuidado las fiestas cuidado con Brasil tuve sexo la etiqueta que exponen a los jugadores brasileños a sí Emma pero eso dentro

Voz 6 39:37 para a todas las obras de Leo no son todos que que son de este hito que que va a salir para fiestas siempre mal pero yo los gatos también tiene que salía a veces no no sí pero con vacaciones yo creo que puede salir pues hace las cosas que quiere cuando está jugando yo creo que te

Voz 5 39:59 en qué piensas solo y sin duda lo mejor parte que sea resumiendo que eres de fiestas no yo no no es que claro tú no eres de de fiesta ni salir ni esas cosas que importa

Voz 1375 40:11 de Tevez ganando el Balón de Oro

Voz 6 40:14 esto es la baja no para aquí

Voz 5 40:17 dos años te ves a él no

Voz 1375 40:19 en cuanto en tus planes dices a mí me gustaría ganar el Balón de Oro

Voz 4 40:22 con treinta no con veinticinco veinte se dice en plena madurez

Voz 6 40:29 no es fácil ganar el Balón de Oro nada o muy difícil ver hoy ya es Colombia bares hay cuyos hecho en cuanto convite se hubo ya ya ya

Voz 5 40:40 está haciendo todas las encuestas muy ve yo creo que

Voz 6 40:44 sí jugarán aquí con con jugadores quién me lancé de datos de capo yo creo que que pues si gana Obama Llor

Voz 1375 40:53 fíjate lo que ha costado que lo gane un jugador que no sean y Messi ni Cristiano han pasado diez años tú ya sido Modric Bale jugador también si todo increíble

Voz 6 41:02 que qué hace

Voz 1375 41:04 muy vean la juez de otro y fuerte que no pueden

Voz 6 41:06 no puedo hacer de todo para para para

Voz 5 41:09 cabe para vivirla las expresiones feliz como como como él las persona que que que que que hacer

Voz 6 41:17 que las personas se sabe con quién te llevas mejor

Voz 1375 41:19 además de los dos brasileños con quién has hecho más migas en El Vestuario además de casa

Voz 6 41:23 pero hay Jari de Marcelo Coentrao Karim Karim carece

Voz 5 41:27 eso se nota en el campo

Voz 6 41:31 desde mi llegada aquí cuando no no tenía más Earle Casemiro todavía que está de vacaciones estaba aquí hay siempre mira hacia la mejor escuela

Voz 0239 41:42 has tenido la oportunidad de hablar algo en alguna ocasión con Ronaldo uno de lo mejores delanteros centros que yo he visto en mi vida y seguramente sino hubiera sido por la lesión es el mejor de la historia e te ha dado algún consejo aparte de intentar te llevan al Valladolid al principio

Voz 3 41:57 temporada por lo que ha dado algún consejo

Voz 0239 41:59 lo que tú puedas absorber viéndote Enel reflejado

Voz 6 42:03 si se pretende cuando les jugarle Flamengo siempre Meyer Se para para ahí para hacerme moi ya sede Urquía hago mejor que ya es un operan hoy con mucha personalidad

Voz 3 42:17 yo en el Valladolid le veía te ves tres o cuatro añitos y luego volví pero te llamaron de Valladolid no no a mí Cotino echaron a Ronaldo no te dijo nada

Voz 10 42:33 es mucho fútbol vez mucho fútbol te gusta ver partidos de la Liga española o o de la Champions te gusta meter

Voz 3 42:39 tengo casa gustaba con quién juegas

Voz 5 42:42 yo no ha perdido el equipo gijonés

Voz 3 42:45 he dado Madrid contra no ahí

Voz 5 42:48 contra el que sea así que se vale vale

Voz 11 42:51 en nota notas esa alegría de la que te estamos hablando que que contagia sí por la calle lo notas lo notas también en el en el Bernabéu en partidos importantes de una semana que

Voz 1375 43:00 ha sido era muy importante y salió mal al final

Voz 11 43:02 el Real Madrid pero se te veía en los partidos de Copa contra el Barcelona el de Liga contra todo el rato que que tuviste que tu animaba a la grada Sagrera ya ya te te sentías que es el líder en ese momento todo el mundo te buscabas y la grada también

Voz 6 43:16 sí sí esto que que te cuando Pacho estamos poco a poco que daba vamos de mí para para Bob diez vea traiga la cada ponnos otro y trae a todos los jugadores teme que más se hizo para iba a en algo que queda grada aquí va va a fiestas eh siempre que que cojea no tenía

Voz 5 43:43 se fue hacia las mejores cosas y cómo te recibe el Bernabéu cada cada vez que juega se estas metió la afición en el bolsillo que juega su primer partido

Voz 10 43:54 juega un partido sociedad NALEO titular un partido dificilísimo hice echa el equipo a la espalda no marca ningún gol Isaiah ovacionado porque el bueno aparte del penalti que no lo evitan era el famoso o qué

Voz 3 44:04 el penalti no fue penalti no parece no ha quedado claro que sí

Voz 1375 44:10 te rozó te tocó toque pero te te

Voz 4 44:12 cojo lo toco se hace un partidazo

Voz 10 44:15 Vinicius es que es el mejor de todo es que tuve excepto

Voz 1375 44:17 pues es que mejor que tú eres mejor que el bar ça sí

Voz 7 44:20 pero irrita

Voz 4 44:23 también lo no toca lo nota toca pierna

Voz 1375 44:26 la tuya me han llamado Iturralde es titular de lo tiene claro es que Iturralde es el árbitro nuestros penalti que quiere decir que el partido contra el Real se echó al equipo encima claro

Voz 10 44:33 muy complicado el Madrid pierde ese partido injustamente porque si ese gol eh eran penaltis lo marca era empates no me equivoco a uno y el el equipo el tira de

Voz 5 44:41 el carro con dieciocho años porque la que habían muchas les

Voz 10 44:44 es no es ese ese día dijiste yo puedo triunfar aquí

Voz 6 44:48 sí sí yo también me pero estoy jugando que informe no me según segundo pasito como como todas las que tenía jugado metido

Voz 4 45:00 sí sí sí

Voz 6 45:01 tenía he jugado muy bien hay que

Voz 9 45:04 cada hay que podría

Voz 6 45:06 ha triunfado en Madrid a tratarme

Voz 1375 45:10 cómo te imaginas el futuro si tuviera la verdad

Voz 11 45:13 un aficionado en estos momentos de de ilusión también con Zidane pero un poco de de tristeza por cómo salido de la temporada que que se le puede decir a un aficionado al Real Madrid el Real Madrid en el futuro conmigo va a ser a qué

Voz 6 45:25 eh conmigo y con todos los jugadores que que tenían muy de aquí

Voz 4 45:28 como es volvía a

Voz 6 45:31 historia que todos los jugadores de aquí ha ganado tres siempre se quiere que no hay que fuego a jueces así tenemos lo mejor de todas de la edición aquí en la próxima temporada ahí no futuro nosotros vamos vamos gana mucho aquí

Voz 5 45:47 oye eh

Voz 1375 45:48 en eres en tu primer partido lo hiciste muy bien bien tu primera entrega

Voz 5 45:52 esta los dos haciendo estás bordando en tu primera entrevista

Voz 1375 45:54 para tener dieciocho años eh hay temas que son más delicados y temas que son eh que digamos más futbolísticos y otros más de vestuario ha habido algún problema con Isco y con el entrenador

Voz 6 46:07 no no en la escuela aquí que no

Voz 4 46:11 son pruebas

Voz 6 46:15 Sepla genio son se pero los jugadores de hoy tiene que Stemm Se acabó

Voz 3 46:20 acabo allí ya esta ves como está haciendo bien está siendo espectacular está haciendo bicicleta regatean

Voz 1375 46:28 de afuera que evocan y una tiene un montón

Voz 11 46:31 de de tatuajes por aquí pero que un niño con el diez a la espalda es tu número diez estuvimos te gusta

Voz 6 46:37 no he visto un niño pequeño Iker qué significa

Voz 11 46:39 pues porque me imagino que todo lo que tienes aquí alrededor algo

Voz 5 46:42 y puede fue tiempo aquí una fuera una palabra acredita

Voz 6 46:48 igualmente arengando una palabra hay que tiremos todos

Voz 5 46:50 no ha demostrar demuestra y piensas ponerte

Voz 10 46:53 sí me han dicho uno cuando ganes la primera Champions no

Voz 6 46:57 a ver si tú lo quieres fue pues que ya no propano

Voz 3 47:02 es el el el

Voz 6 47:04 lo que sí muy aquí cuando he dicho