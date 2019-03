Leire: "Desde que vivo en Sudáfrica no he conseguido nunca votar"

Voz 1

00:00

ya soy Leire Bilbao si me mudé a Sudáfrica hace cuatro años antes de votar en las elecciones autonómicas hay me llegan las papeletas como un mes más tarde te tienen que llegar a casa por correo postal el correo postal aquí funciona muy muy mal nadie nadie confía en el correo postal y nadie hace nada por correo postal pero como la única manera pues nada yo lo intenté Ina llegaron luego las nacionales también la primera vez llegaron dos semanas más tarde ir a Segunda B llegaron diez días más tarde así que ninguna de las tres veces a votar ido voy a intentar ahora otra vez pido ya sé que no van a llegar a tiempo lado el consulado llevo viviendo aquí quince años y me ha dicho que ya ha conseguido tan sólo trece ser ir ya me lo dice como de una manera súper resignado ir él es la manera de decirlo como que es súper normal lo que me lo que me impactó la primera vez sí parece ser que la gente el consulado que lleva viviendo aquí mucho tiempo siempre pasa lo mismo que no enviarnos las papeletas directamente al consulado yo voy ahí con mi para teñida ni cojo las papeletas igual que en un colegio electoral en España yo siempre he votado y creo que es un deber cívico derecho no sé cómo decirlo un derecho básico que sí desde luego yo siempre lo voy a robar siempre lo voy a intentar al máximo pero no cuento con ellos