Manu Carreño: ¿A quién se le ocurre poner el partido de Cataluña en esta fecha?

Liz diciendo que no cede a sus jugadores eh que no los va a ceder Isaac Montoliu a partir de ahí ídolos cede en este caso a Rubén Alcaraz Jordi Masip el portero porque entiende que se está jugando la vida que tiene que primar sus intereses deportivos ya ha dicho que no van ni Alcaraz ni Jordi Masip ni tampoco el entrenador Sergio González que es el segundo seleccionador catalán sea montado en Twitter que este es un tema político que hace el Valladolid por ningunear a la selección catalana etcétera etcétera yo creo que no me información no sólo Mi opinión es que no entiendo la postura de Valladolid todo cómo se permite que un partido de selecciones autonómicas se juegue en fecha FIFA que de hecho no ocurre nunca creo que ha pasado una vez en la historia no ocurre nunca porque los partidos de las selecciones autonómicas Se Juan en diciembre o canalizará el dos de enero el tercer o cuando acaba la temporada pero ahora mismo con equipos como el Valladolid jugándose la vida en lo deportivo donde tiene ese juego el descenso ceder a tu portero o a tu centrocampista pieza clave en el equipo y que se lesionen cuando tienes tres partidos decisivos en siete días me parece que es un brindis al sol así lo creo lo haga el Valladolid lo haga el Cádiz lo haga el Sevilla o lo haga quién lo haga que no entiendo es cómo se permite que haya un partido en esa fecha es que de verdad no lo entiendo como la Federación Española de Fútbol le autorizaba la catalana a poner ese partido en esta fecha junio ponlo en Navidad como se jugó siempre por cierto el Rayo se suma a ese a esa decir ante el Valladolid ya ha hecho un comunicado hace unos minutos diciendo que Álex Moreno Alberto García no van con la selección catalana por cierto la Federación Catalana ha hablado con Amat pero tampoco irá Deulofeu jugador del Watford tampoco irá porque entrena el martes lo apartado con Gerard López Gerar Moreno del Villarreal tampoco aunque el Villarreal tiene como norma no ceder jugadores nunca a las elecciones autonómicas y menos ahora que te estás jugando la vida a quién se le ocurre a quién se le ocurre luego que quiere haber tintes políticos pues ésta es bueno ahora mismo Seven tintes políticos en tantos sitios pero yo entiendo el razonamiento de los clubes que digan no en este momento es que me estoy jugando la vida por cierto Dios quiera que no pase nada ojalá que no pase nada nunca ningún partido pero Piqué por ejemplo va jugador del Barça hasta el Barça jugándose la Champions la Liga y la Copa está jugando toda la temporada no será más lógico poner esto