Edgar Cabanas: "De la felicidad también se sale"

Voz 1995 00:13 a las dieciséis minutos una hora menos en Canarias aquí estamos veinte de marzo hoy es el día mundial de la felicidad esta noche a las once comienza la primavera existe alguna vinculación entre esas circunstancias

Voz 5 00:28 o acaso es pura casualidad

Voz 1995 00:38 esta es para muchos una de las mejores canciones de los Beatles condensan que Jenson

Voz 1995 00:56 es una de esas canciones que podrías escuchar una yo es insisto una de las grandes canciones de los Beatles y concreto de George Harrison esta canción la escribió pensando en no tanto abandonar estaba un poco harto de los Beatles hechos faltó a una reunión esa mañana compuso una canción mientras veía como se vio es una canción infinita que gira con cada nueva versión hay muchas que alguien propone por ejemplo escuchen esta versión de Nina Simone

Voz 1995 01:52 los Schulte Mazo fíjese la sorprendente versión que hizo el maestro Miguel Ríos

Voz 2 02:28 litro son versión Miguel Ríos una canción en el gigante positiva

Voz 1995 02:35 pero no es la canción apropiada no porque el sol ha salido durante todo el invierno prácticamente no hemos tenido más que solo

Voz 16 02:45 Jordi Carbó meteorólogo de la cadena ser muy buenos días buenos días

Voz 0978 02:48 así feliz primavera feliz bueno espérate

Voz 16 02:51 no sé las feliz

Voz 2 02:53 los dos minutos comienza la la primavera pero no hemos tenido demasía

Voz 0978 02:57 sobre este invierno demasiado demasiado mira ahora estaba mirando los mapas porque claro la primavera tú decías ahora que es una estación deseada que se le atribuye también que no está más felicidad pero luego cuando la meteorología es una estación lluviosa hay muchos puntos en nuestro país pocos alumbre lo saben los alérgicos pero ya que me preguntabas venimos de un invierno que cómo no ha sido como tiene que ser imaginemos que prácticamente en todo el Cantábrico también en gran parte de Extremadura Castilla La Mancha Andalucía el invierno es la estación más lluviosa de todo el año y quitando el cantábrico en el resto en el sur de la península y el centro de lluvia hemos tenido poca Ike no yo va cuando tiene que hacerlo más en zonas secas de nuestro país pues es una mala noticia y ahí dos puestas estas esperanzas en esta segunda oportunidad no porque sí que la primavera suele ser también estadísticamente una estación lluviosa no sé yo si tendremos que poner muchas velas a Santos o algo parecido porque el panorama insisto es que vamos casi

Voz 1995 03:57 vaya a ver nosotros los la gente que madruga pues no sabe levantarte a las seis de la mañana en finca en plena noche oscura que ahora ya que empieza a parecer la luz hacer te levantas de otra manera con la luz de imagino que tiene algún tipo de explicación biológica verdad cuando sales a la calle y el día comienza manera pero es verdad que entre los estornudos porque cada vez yo tengo la sensación a lo mejor me equivoco Jordi

de que cada vez hay más alérgicos

Voz 0978 04:29 dicen los expertos que sí yo también pienso una cosa que cuando hay algunas plantas que empiezan a soltar el polen ya no es cuestión de ser alérgico o no sino que el el el el ambiente se vuelve tan denso

Voz 17 04:41 el que nos cava o acabamos respirando tantas

Voz 0978 04:44 partículas sólidas que ese produce una saturación en nuestras vías pulmonares de partículas sólidas no de Mena que no hace falta será eléctrico para que te afecten estás elevadas concentraciones esto pasará sobre todo en la segunda mitad de la primavera cuando los árboles por ejemplo los árboles que hay en muchas ciudades empiecen a ese piloto ese ese polen que es mucho más denso insisto ahí no hace falta que tengamos alergia para sufrir sus consecuencias

Voz 1995 05:10 los pantanos Últimamente estoy viendo muchas imágenes de de pantanos y algunas noticias que hablan de un cincuenta y tanto de pocos por ciento de media estamos un poco por debajo de como estábamos el año pasado a estas al a estas alturas nos preocupamos ya o esperamos

Voz 0978 05:23 siempre hay que estar preocupados una de las cosas que por ejemplo cuando nos vienen a visitar de fuera a nuestro país se les sorprende que cuando van a los hoteles por ejemplo siempre se recomienda cuando te preguntan no quieres que la toalla la la vemos hoy o mejor lo vamos mañana es decir aguantar un día por qué porque el agua siempre es un bien escaso y podemos ahorrar siempre es una mejor solución sí que es cierto que no estamos de los peores años en lo que respecta a la reserva de agua pero eso sólo un tipo de sequía por ejemplo la que afecta a los bosques o a los campos estas sí que ya está en marcha hay muchos campos en muchos cultivos que precisan ya que llueva si no lo hace por ejemplo muchos cereales pues ya empezarán a tener problemas en breve de hecho en muchos puntos ya empiezan a escasear el crecimiento lo normal de estas plantas no de manera que la sequía ya se empieza a notar insisto en aspectos agrícolas pero la que más afecta a más población es decir la de restricciones de agua derivadas de envases vacíos todavía podemos estar tranquilos pero insisto siempre expectantes porque sí no llovido cuando Plinio que llover de momento la primavera no pinta demasiado lluviosa tarde o temprano acabará siendo un problema

Voz 1995 06:33 Jordi Carbó nuestro hombre del tiempo muchísimas gracias a las

Voz 0978 06:37 11M unos dos minutos feliz primavera

Voz 2 06:40 y yo te llamo y felicitó a eso no no no nos abrazamos Jordi un abrazo muy muy grande

Voz 1995 06:47 esta vez psiquiatra es autora de cómo hacer que te pasen cosas buenas el libro que en cuatro meses lleva ya diez ediciones instante entre el más es el más vendido o uno de los más vendidos todas las semanas de manera que a Marine Le han pasado cosas buenas escribiendo como hacer que pasen cosas buenas María muy buenos días

Voz 18 07:05 buenos días tome la estás

Voz 1995 07:07 en realidad porque que te pasen cosas buenas pero no lo no lo posiciones en estaciones no es más fácil en primavera que te pasen cosas buenas

Voz 18 07:16 que en otoño si mucho más en otoño Psiquiatría Psicología ese descubre se describe el trastorno afectivo estacional que son trastorno que es un estado de ánimo y esto está en el DSM cinco que afectan las personas relacionados con el estado de ánimo que eso lo tuyo te vienes abajo en te vienes abajo

Voz 2 07:36 es muy pipa pero entonces esto

Voz 18 07:39 sobre todo relacionado a la gente lo tiene en primavera y en otoño es cuando es más frecuente y una persona tiene tendencia a depresiones au problemas del estado de ánimo es más frecuente en estas dos épocas del año y un seis por ciento de la población es decir nada desdeñable por qué sucede bueno yo creo que aquí hay dos temas importa amplísimos una cosa es la temperatura y otros en la luz es decir nosotros hemos tener un invierno con temperaturas moderadas que parecían temperaturas otoñales o primaverales pero el tema de la luz ese es exactamente igual puede estar más oscuro el día o menos oscuro pero se pone de noche a las cinco o las seis de la tarde y ahí pues se pone en marcha todo el mecanismo de la melatonina de la serotonina no sé si te gustan las cosas así un poco un poco científica este las traigo

Voz 1995 08:18 claro es este porque en psiquiatría la la astenia primaveral qué tipo de tratamiento tiene

Voz 18 08:24 bueno sabemos que existe y sabemos que es un es un factor bioquímicos que hay mucha gente que aprovecha la astenia primaveral para decir que que no le apetecen las cosas pero sabemos que incluso pasa niños es decir que todo el cerebro se tiene que adaptar al cambio de luz y al cambio de rutinas es lo mismo levantarte o sea que a las siete de la tarde a Gasol que a las siete de la tarde esas noches oscuras que habían el invierno

Voz 1995 08:45 lo que yo lo noto por la mañana sobre todo porque no

vamos a hablar de de felicidad

Voz 1995 09:11 vale vamos a hablar de de felicidad vamos a necesitar a ustedes enseguida les cuento com vamos a seguir hablando de de cuán felices somos o cuán felices nos obligan a ser y lo vamos a hacer con Mariano Rojas está pero unos segundos que como la primavera ayer no vino pero y si Rosa Márquez buenos días

Voz 1995 09:37 vial de la felicidad mundial se y esto hace que mucha gente esté de mal humor

Voz 2 09:41 lo que claro no paradójico no no no lo paradójico el ser humano es así tanto que me cuenta Dani felicidades que dirían las madres de España

Voz 1995 09:54 no es el caso de Marianne Rojas está ve psiquiatra autora de cómo hacer que te pasen buenas como les contábamos que está con nosotros buenas buenos días no montan María vale un celebró feliz es distinto a un cerebro triste

Voz 18 10:07 yo químicamente hablándome preguntas así totalmente lo India sabemos con resonancias magnéticas funcionales sabemos con técnicas de imagen muy avanzadas con un cerebro sufre dolor siempre rechazo no se siente querido tiene unos cambios en el cerebro muy importantes y segrega sustancias de dolor o de amenaza de supervivencia pues cortisol sustancias como el glutamato cuando una persona sin bienestar la palabra felicidad cuyo que está tan manida que mi esta da me da vergüenza decir día mundial de la felicidad porque había que empezar definiendo qué es la felicidad no pero bueno ese estado de bienestar y equilibrio interior que es el que yo juego siempre genera otro tipo

Voz 1995 10:44 los científicos han encontrado donde está la mala leche osea el malhumor reside

Voz 18 10:47 bueno quién tienen varios sitios y si ya hoy en día sabemos que la amígdala que hay zonas del cerebro que hay sustancias que te irritan que el cortisol francamente tóxico si Kevin día sabemos y comprendemos que cerebro o India todavía se sigue conociendo muy poco pero si cada vez hay más avances un cerebro triste y un cerebro malhumorado no es igual que en cerebro feliz y hoy en diésemos que las emociones incluso la irritabilidad el enfado la ira hasta tiene su repercusión en otras partes del cuerpo ahí hace ha salido hace poco un estudio muy interesante en el cual tú vas viendo con una Un pez una hay una técnica imagin lo corporal no sólo del cerebro la ida dónde está dónde está la felicidad y hay partes piernas brazos hombros

Voz 2 11:26 ex no llega al estómago

Voz 18 11:28 hoy ahora estómago y llega al corazón y la alegría la pasión se nota cómo estoy como está también en el corazón

Voz 1995 11:34 la neurociencia podría explicar el cerebro avanza conmigo esa idea de que mi cerebro era una caja cerrada Realia sabemos que nuestra cerebros

Voz 2 11:44 despoja que se mueve que es constante que puedo a pesar de hiciera la palabra de la que hablábamos hace algunas semanas

Voz 1995 11:51 pero con la edad la percepción de felicidad vaca va variando porque yo creo que casi todo se cuando no es así debemos intervenir casi todos los niños son felices hemos como con el tiempo nuestra capacidad de ser felices va menguando

Voz 18 12:06 bueno yo creo que aquí habría varias definiciones de eso que llamamos felicidad ir a mi me gustó mucho pensar que la felicidad es ser capaces de ilusionar te por cosas pequeñas todos los días pero cosas pequeñas hablábamos aquí el día de las pequeñas alegrías el café que hablaba de su lucha por la mañana de esos momentos del de cada día los pequeños momentos cumbres los pequeños momentos cumbres que es de los que debemos no perder esa ilusión es de pequeño es ir al parque tomarte tu Cola Cao y cuando vas creciendo pues el problema es que te pones expectativas cada vez más complejas es un buen equilibrio entre lo que tú deseas y lo que vas aspirando y el problema es que es nuestras expectativas nos vamos haciendo mayores son cada vez es más irreales y eso nos hace tener una insatisfacción global con la vida

Voz 1995 12:48 entonces llega la frustración sitúa por ejemplo esa frustración sitúa a nuestro país como líder en consumo de antidepresivos y son ignífugos que está muy ligados además el antidepresivo y el semillero somos la décima potencia mundial en consumo de antidepresivos el veinte por ciento de la población española como tú dices llega a medicarse por problemas de Annie no sé si decir

Voz 18 13:11 no no pero un problema de ánimo problemas de ánimo que son eh yo suelo decir que es tristeza angustia ansiedad hay problemas de su

Voz 1995 13:17 qué nos pasa Singer no yo creo

Voz 18 13:19 que hemos perdido la capacidad de conectar con el presente con las cosas del día a día vivimos constantemente preocupados por el pasado por el futuro las cosas y nuestro único momento de actuar dónde podemos hacer las cosas buenas de los pueden pasar cosas buenas el instante presente tú le preguntas a alguien que te preocupa que habla del pasado el futuro y la felicidad consiste en haber superado el pasado y mirar con ilusión al futuro los que te engancha es cuando te Vives enganchado en el pasado es un depresivo debes angustiado por el futuro es uno de los eres un ansioso depresión y ansiedad y ahí tienes los fármacos como te quedas

Voz 2 13:52 bien aclarado es tan sencillo a veces la ansiedad

Voz 1995 13:58 presión somos líderes estamos somos la décima potencia mundial himno no sé si tiene que ver también por ejemplo la porque no voy a culpar a nadie pero lo que recibimos de fuera por ejemplo desde la publicidad

Voz 1995 14:30 canciones y mensajes publicitarios que nos hablan de felicidad hay uno muy inquietante que acabamos de escuchar que no lo hemos repasado pero no lo explica que dice Feli Chita cuando salgo del baño lo que yo siento Félix que has hecho en eso pero no lo explican

Voz 2 14:44 era muy feliz lo que pasa en el baño era sea lo que sea

Voz 1995 14:49 un refresco azucarado una leche de vaca Lavelli la felicidad se puede comprar entra por la boca en Primaria esto se puede comprar tan fácilmente

Voz 18 14:59 bueno yo creo que eso no es tanto felicidad sino un instante gratificación es decir los sentidos te aportan gratificaciones y te aportan bienestar la música que te gusta la gente pues melómana que le gustaba la ópera van concierto de un instante estante pues de gratificación interior como de ilusión como que algo se ilumina vas al concierto escuches llega el momento de tu canción y empiezan los primeros acordes temores y TBI pasa algo te pasa a un restaurante de repente pruebas algo a la gente que le gusta el buen vino es decir

Voz 1995 15:26 no está relacionada Mariano ese bombardeo constante ese feliz la felicidad completa de este coche te hará más feliz

Voz 2 15:33 bueno eso me gusta relacionadas con ese veinte por ciento de españoles que consumen

Voz 1995 15:37 estos se medica en problemas están relacionados

Voz 18 15:40 bueno es que yo creo que para ser feliz tienes que encontrarle los japoneses lo llaman en llega ahí

Voz 1995 15:45 te quiero decir para ser feliz quiere un camión

Voz 18 15:47 no los los los japoneses lo llaman el que gay que es tener un sentido de vida un propósito en la vida tener motivo por el que levantarse cada mañana Víktor Frankl El hombre busca sentido descubren Auschwitz que hay gente que viene Rakitic Caixa Amaury gente que llega y hay gente que llega Rakitic hay sobreviví gente que viene con el con el cuerpo fenomenal y se muere a los pocos días y habla de la luego terapia a pie logos que los japoneses denomina Nicky gay hay una isla en Japón que se llama Okinawa donde la gente vive más de cien años y Tondo soy de investigar qué hacen qué comen qué qué piensan que viven allí que ellos te explican es tenemos un propósito de vida tenemos un sentido de la vida sabemos porque nos levantamos cada mañana el problema es que el noventa por ciento la gente hoy en día pues no sabe por qué se levanta cada mañana no somos autómatas seguimos en un automatismo cerebral una rutina es que no sabemos Cyrus ilusionan uno Einstein decía no hay que dejar de hacerse preguntas hay que constantemente volver a hacerse las preguntas de la vida vivienda no nos preguntamos nada sino que sobrevivimos en vez de vivir vivir es conectar con esos instantes con ese con esa bebida azucarada que quizá a veces no comida demasiado con ese chocolate esa copa de vino volver a Exxon a esos instantes mensajes que te aturde en sobresee feliz a todas horas lo que generan es más vacío porque el cola con consumir no te llena

Voz 1995 17:01 pues por eso mismo hemos querido invitar también hoy hoy que es el día mundial de la felicidad a alguien que pueda explicarnos las consecuencias políticas y sociales esa obsesión porque muchas partes hay obsesión con la felicidad se trata de Cabanas el psicólogo profesor de la Universidad Carlos III autor de Happy crecía junto a Eva hilo Judd Eva no está lo suficientemente feliz hoy no ha venido pero Edgar bienvenido buenos días

Voz 20 17:26 días libres vitola Happy Croacia como la ciencia

Voz 1995 17:29 la industria de la felicidad controla nuestras vidas la felicidad controlan nuestra vida bueno

Voz 2 17:35 permíteme siempre frente a la correción Universidad Camilo José Cela Camilo José Cela no nada el saludo de los la Carlos III que no es una buena universidad pero es mejor la mejor gente si es mejor la B

Voz 1995 17:51 que vale como cómo es que no es controlarán con la felicidad

Voz 20 17:56 bueno la idea la idea de control no es una idea de control como imposición es una idea de que hay control con nuestra connivencia con nuestra colaboración se supone que la búsqueda de la felicidad es por nuestro propio bien que hay científicos que han descubierto las claves de esa felicidad que nos aportan salud bienestar realización personal propósito en la vida entonces nosotros generalmente lo que hacemos es acercarnos a esos consejos esas guías esos productos que circulan en el mercado con la intención de que los hagan ese bien que nos prometen lo que pasa es que bueno generalmente está por ver si verdaderamente hacen bien o no la idea del mercado además es muy importante y Zygmunt Bauman decía que en el mundo actual todas las ideas sobre la felicidad terminan en una tienda pero qué es verdad y además añadiría que muchas de esas ideas de felicidad salen de las tiendas mismas es decir ya están pensadas desde una lógica consumista por para el mercado no la idea de que ofrecen soluciones muy simples a problemas complejos y verdaderamente son simples está por ver si de hecho son solo porque pro proponer soluciones individuales muchas veces a problemas que son estructurales por ejemplo poner proponer soluciones a la ansiedad en el trabajo proponer soluciones psicológicas de tipo individual bueno pues es un poco de ese enfocar cuáles son las verdaderas causas porque la ansiedad en el trabajo no son problemas psicológicos un problema estructural de la precariedad en el trabajo de la competitividad de de de la inestabilidad entonces si fuesen problemas psicológicos personales no podríamos ni siquiera entendernos los trabajos los que generalmente tienen estrés y ansiedad saben perfectamente porque uno está ansioso estresado etc

Voz 1995 19:48 no es interesante escuchar a Édgar es interesante escuchará a Marianne pero también queremos escucharles a ustedes hemos lanzado una encuesta en Twitter cómo es lo que dicen bueno si eres americana pero es una cuesta muy sencilla dice lo siguiente es el día mundial de la felicidad que piensas que es realmente la felicidad y hemos dado dos observa seguro que habíamos puesto veinte pero hemos puesto que la felicidad es una aspiración hola felicidades una obligación porque lo hemos resumido una vez más quizá sea demasiado sin que haya algunas respuestas interesantes dice Alberto Rivera es un invento Jesús la señala tres elementos para la felicidad que es salud amor y un buen tránsito intestinal puede ser de ahí la canción de felicidad que escuchábamos hace unos según las vamos a seguir hablando de la felicidad de la emoción de la industria de la felicidad y lo vamos a hacer unos segundos con Mariano Rojas esta Téllez Cabanas pues ahora no se vayan y participen en esa encuesta

Voz 2 20:58 hay Feli Chita salgo del baño sin esa canción se me ha quedado grabada lo veo

Voz 1995 21:05 el día mundial de la felicidad y hablamos con Marian Rojas esta vez autora de un libro muy interesante como hacer que te pasen cosas buenas y Edgar Cabanas autor junto a Eva yo deja Piqué la hacía buenos días a los dos de tenemos los rankings cada vez que aparece un ránking muere un gato o algo así no es porque los ránkings hay dos ránkings de la felicidad hemos buscado hay uno que se llama El Índice Planeta Feli siempre sale Bután Bután es el paradigma

Voz 18 21:31 doce si es que yo he estado en casa está en Bután vale la pena completamente porque yo fondo han viajamos a mi familia fuimos un poco descubrir cuál es ese concepto sal el ahí el PIB no es PIB es FIP

Voz 2 21:42 el de la felicidad está todo estudiado para para que la gente sea más feliz

Voz 1995 21:48 las acciones tan ese diminuto reino del Himalaya como como ejemplo no de de como entender la felicidad aplicada realmente a los ciudadanos que a partir de ahí pues hacen ranking de ese de saliendo siempre sale Bután en el Índice Planeta Feliz Bután ocupa el puesto cincuenta y seis de ciento cuarenta naciones está encabezado por Costa Rica México Colombia Vanuatu Vietnam moderar pero es que luego está otro hay otro Rankin que es el informe de felicidad mundial Bután ahora está en el noventa y siete ya mucho más atrás IS en de informe de felicidad mundial está encabezado por Finlandia Noruega Dinamarca Islandia y Suiza

Voz 2 22:26 no me lo creo pero yo conozco mi pasando melancólico que decir

Voz 1995 22:36 es la felicidad en ese hacen Rakitic vale pero cómo cómo se mide la la felicidad

Voz 20 22:43 bueno pues en relación con esto y por también por unirlo con lo de la encuesta a mí ponme en la segunda opción de que la felicidad es una obligación me iba a votar por POM fans

Voz 1995 22:57 esta en las redes voy a votar

Voz 20 22:59 me explico en tanto que la felicidad es avenido a conceptualizar como una elección si tú puede ser feliz si quieres si tienes fuerza de voluntad si te pones a ello si sigue los consejos que te dicen los expertos es una cuestión de elección personal entonces también el sufrimiento se convierte en una cuestión de elección personal quién sufre es también porque quiere porque si está sufriendo es porque de alguna forma no está poniendo en práctica lo que los expertos le están diciendo que funciona para ser feliz no de alguna forma sufrir entonces es culpa tuya que si estás mal el que no quiere salir de Ello y esto se relaciona porque generalmente esta idea de entonces de felicidad se impone como una obligación de tal manera que cuando a uno le preguntan cómo de feliz es es con con la vida o como de satisfecha está con su vida generalmente tiende a decir que bastante satisfecho bastante Feli en una escala del uno al diez tienden a generalmente a puntuar entre un siete un entre un seis y un ocho no y es porque generalmente la idea de asumir que uno decir que uno no es feliz es como una especie de buena para uno mismo algo no ha hecho mal con su vida porque si no es feliz es una cuestión de fuerza de voluntad y elección entonces es que no está aprovechando muy bien el tiempo que no está gestionando bien sus emociones a su psique o que no está tomando las elecciones adecuadas en este sentido templo es indicativo que en países que son más individualistas porque está Feli esta idea de felicidades muy individualista los países nórdicos generalmente sacan puntuaciones más altas porque tienen que ver con una cuestión eso de haber asumido un sesgo positivo y reconocer que los felices vergonzoso para ellos como muestran estudios de porque los daneses suelen estar muy viva los daneses reconocen que el reconocer que uno no es feliz es una especie de vergüenza para uno mismo porque supone que de alguna forma está sufriendo que necesita ayuda que necesita que el otro de alguna forma le ayude le preste atención Il cargarle la responsabilidad al auto entonces los propios daneses que por cierto suelen salir en estos en estos arranques muy altos pero los propios daneses incluso desconfían de esta idea de de felicidad de de cómo se mide porque por cierto tienen niveles de soledad de suicidio de depresión de antidepresivos muy alta estos paradójico no es que la felicidad de esta medida y conceptualizar de una forma muy individualista el individualismo está asociado con mayor soledad narcisismo depresión

Voz 2 25:29 ansiedad estrés mal

Voz 1995 25:30 ya no hace más que tomar notas de escucha esas tomando

Voz 2 25:33 no era como oficio

Voz 18 25:35 es que todo todo lo apuntó nombres yo creo que de lo que lo que ha dicho que usted acuerdo sobre todo en esta última parte que dice la definición de la felicidad relacionada con el individualismo completamente de acuerdo porque aquí hay dos temas fundamentales lo primero es que el estudio más importante que existe sobre cómo envejecer de forma saludable entre comillas relativamente feliz que es un estudio al que yo me fío más porque es un estudio realizado en Harvard donde se midieron seguro que lo conoces todas las variables llevan cien años con este estudio en dos ambientes en la Universidad de Harvard en un barrio marginal de Boston y entonces se les fue midiendo análisis de sangre escáneres cerebrales cuánto ganas cuántas casas tienes tienes tu mujer cuántos hijos donde estudia este que no te saca este es decir todas las variables que colores lleva los calcetines quiero decir que hay todo puede existir como posibilidad sólo se vio que había una variable era que las relaciones eso es lo que nos hacen ejercer mejor y ser más felices y que la soledad es el principal factor de riesgo para enfermar tanto fumar quince cigarrillos al día tienen mismo factor de riesgo de de enfermedad que sentirse solo entonces yo creo que hay que partir de concepto de solera la felicidad como yo la entiendo ese bienestar tiene mucho que ver con las relaciones con las personas como nos sentimos queridos hay un tema que tu dices que es que el sufrimiento podría ser una decisión yo creo es que que el sufrimiento cuando te viene dado el cerebro automáticamente ante esa es su situación de alerta y amenaza vio químicamente pierde ciertas zonas del cerebro su capacidad de hacer frente a ese desafío te bloquea entonces no es una decisión que vio químicamente si doy un ejemplo muy burdo pero que se entiende señora me atracan por la calle yo llego a mi casa llorando me han quitado la cartera no es porque yo decido sufrir porque me invitó a la cartel porque mi cerebro bioquímica mente se ha quedado alterado durante unas horas o unos días luego es verdad que yo puedo seguir durante seis meses pensando qué mala suerte tuve porque me atracaron ahí ya entra una parte de mi actitud ante la vida pero hay una parte el sufrimiento y del dolor que es que mi altera directamente por eso el dolor son como tú lo en cajas en la vida yo considero y lo decíamos aquí antes fuera de de de Honda que el sufrimiento existe sino la obsesión por ser feliz tú tienes hay gente que hoy se pone mal humor porque sea la felicidad me recuerda el día de San Valentín la gente que decía que ese día sí o si no le dan su marido a su mujer porque es obliga

Voz 1995 27:50 sí pero mira Edgar arranca el libro con Cruner referencia una película del año dos mil seis y en eso suena

Voz 3 27:58 tienes que proteger las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco buenas si quieres algo

Voz 1995 28:17 en busca de la felicidad se llama la película es una película de Will Smith

Voz 2 28:22 el buen rollito por antonomasia un dramón hasta los cinco últimos minutos es es perdón

Voz 1995 28:30 la historia de superación pero hay una hay una filosofía de taza de té sea de frase de taza de té que es insoportable tú puedes tú no sé qué pues mira chico no no no todos no siempre aunque por muy fuerte que lo desee es no lo vas a conseguir debemos empezar a tratar la vida como como si fuese algo en serio no con una fábula

Voz 20 28:50 sí sí bueno en la película además ve como como aquí Will Smith le da le da esos sermones típicos de orador motivacionales de libro de autoayuda a su hijo no hubiese sido el niño leves hubiese dicho bueno papada deja de darme tanto sermones y no te no te preocupes tanto que que bueno que de la felicidad también se sale no no no no no no me sermones tanto no son es un es una película además que a unos gusta poner en el libro porque la refleja muy bien una idea ahí es que la felicidad no la entendemos tanto como una emoción sino como como un estilo de vida común tipo de persona está muy asociado a esta idea de Milito crítica de si quieres puedes si lo deseas si le pones fuerza de voluntad superas tus circunstancias no porque al final cabos sites fuerzas en eso en la vida al final acabas teniendo lo que te mereces esa idea mérito gramática tan tan estadounidense que por cierto según los estudios sociológicos en Europa esta idea me meritocracia está también calando muy fuerte ese ese ese mensaje principal como si la vida fuera una especie de lucha social Darwin insta no por por ver quién sobrevive vemos que la peli es un auténtico drama le pasan cosas

Voz 2 30:07 las malas muy malas que él no

Voz 20 30:10 se rinde no como el único que consigue la esa felicidades esa persona que no se rinde que siempre utiliza la adversidad para crecer bueno en en ese sentido es un mensaje muy meritoria plata muy individualista porque no por ejemplo en la película no ponen en duda que no haya en a en Estados Unidos no haya nadie que haya puesto a las condiciones sociales para da para cuidar de este de este tipo de familias que se ven en la pobreza no hace énfasis en las condiciones sociales en qué políticas se podrían hacer para que esa gente que está en la pobreza en la miseria que les echen de la casa que tienen que vivir en albergues se la cultura

Voz 2 30:49 pero siempre cantidad sea siempre es cantidad no no cálida hemos olvidado calidad todo es cantidad más amigos más comida más amantes más productos más de tu todo el aporte no estoy yo prefiero el calidad yo creo que es importante que añade que calidad y cantidad son a veces un conflicto entre los dos teníamos siempre cantidad vamos a perder calidad

Voz 18 31:14 una cosa que sí que yo creo que es importante es que es cierto que hoy en día hay mucho de si si lo intentas lo consigue suscitar es cierto que quizá por exagerados pero lo que está claro es que si te quedas en tu casa medida venía a buscarte

Voz 2 31:27 es decir el mero hecho de ir tampoco voy a encontrar nada no pero tienes más posibilidades muchas más cosas

Voz 18 31:32 edades yo lo mucho de una zona del cerebro y en mi libro hablo muchísimo que se llama el sistema activado trascendente que tienen nombre terrible pero a mi mente

Voz 1995 31:40 podía simplificar un poco más información pero

Voz 18 31:42 el título el que bueno es que cuando el que lo descubrió nunca supo que ellos me me iba a convertir gran fan de esa zona del tallo encefálico que es la zona del cerebro que filtra lo que hay en mi entorno en cada instante yo recibo varios millones de bits información y mi cerebro solo capta aquello que el importa mis preocupaciones a mis metas a mis ilusiones la mujer embarazada ve carritos por la por la calle el hombre que va acumuladas de gente con muletas es decir cuando tú deseas o te gusta algo tu cerebro te lo envidia enseñar eso es como el rastreador del cerebro por eso sí de esa frase que dices tu de taza de té de película de on de orador americano de de

Voz 18 32:19 corazón de será verdad la mente se lo acaba mostrando pero es que o India sabemos que cuando algo te preocupas solo ves eso que te preocupa por todos lados el año pasado un hijo mío tuvo una quemadura fortísima instó muy grave sólo veía yo cosa que sancionados con con Quemados con quemaduras por todo mi entorno pero cuando tú de repente dices yo lo que me gustaría llegar este trabajo de repente todo hay cosas relacionadas con ese tipo de trabajo en tu entorno por eso cuando yo yo en el libro de forma puse el título que es el lógicamente lo contrario este concepto porque era una manera de decir que te pasen cosas buenas no ya no ser feliz sino que la vida te impiden a pasar cosas buenas que te hagan un poco pues a veces en ese mundo de tantísimo sufrimiento poder disfrutar un poco para que te pasen estas cosas buenas cuando sabes lo que quieres que te pase si lo tienes cerca lo vas a ver sino no lo va a saber porque al cerebro te lo va a enseñar

Voz 1995 33:05 la sabia audiencia de este programa a través de Twitter que es como todos sabemos en la red social

Voz 2 33:11 ya al amiga amable muy muy en el entorno de la felicidad

Voz 1995 33:15 a la pregunta de qué piensa es que realmente la felicidad un setenta y un por ciento afirman que es una aspiración y un veintinueve por ciento dicen por contra que es una obligación nosotros pusimos obligación yo pues el voto delegado y mi voto en en Édgar y hemos puesto que es una obligación vamos a seguir ahora lo de la felicidad de una forma u otra porque esto tiene razón María el objetivo en tu casa sentado me lo van a pasar cosas buenas pero no sé si comiendo o bebiendo con refrescos voy a conseguirlo María Rojas P M con psiquiatra otra de cómo se que te pasen cosas buenas muchísimas gracias y Edgar Cabanas psicólogo profesor de la Universidad Camilo José Cela te dices a Carlos III pero no se autor de Javi Gracia editado en Paidós muchísimas gracias está encantado