Salvar al soldado Burque

Voz 1 00:00 Burque al cubo con Manuel Burque diríase que el guión

Voz 2 00:19 no tiene una explicación tiene una explicación eh claro yo sólo tengo un nombre y un cargos todo lo que tengo claro porque

Voz 1378 00:26 Javier normalmente cuando llego yo tiene como un esquema de lo que voy a hablar pero es que era una cosa que me he puesto muy nervioso a ver vamos a introducir bien la sección ya sabéis que yo hago una sección en la que la gente mayor o joven cuentan sus preocupaciones sus dolencias de salud para que nosotros hablemos con expertos y las soluciones para mí es decir para que yo esté Massa no sea todo es enfocar vemos que aquello no entonces yo he accedido a va al Whatsapp del programa lo Express Pepe haya accedido

Voz 3 01:00 como quién ve pero los archivos de Villarejo

Voz 1378 01:03 entonces se lo que soy opina de todo el mundo del programa hay cosas que no ha sido culpa a no voy a decir mi mi fuente Garganta Profunda llamémosle así a mí me ha dicho todo y es bueno no soy el único con el que se ceba la gente os aconsejo que si os quejáis si os queréis saber lo deja porque es que es el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve ha llegado bueno peleo por ejemplo unos suave porque hay cada cosa espero que Twitter uno aunque dice viva Burque solo dijo una vez

Voz 4 01:36 ya te digo que es preciso una captura de pantalla y pone mensaje no leído

Voz 1378 01:40 pero oye pero por lo que no ha leído esto esto es el Whatsapp en el que estáis todos no nos del grupo no se agrupa el hombre no este es el whatsapp al que la gente escribe envía propuesta sale mal en los pregunta cosas a vale vale nos envía enlaces pero ello no se leen entre ellas no se claro vale vale vale entonces como ya sabes que tú estás fomentando que la gente el miradores gracias a hacer a meterse conmigo correcto pues aquí alguien dice viva Burque vale entonces luego otro protección solar por favor con esa piel más les vale me paso el día quitando carcinomas nos lo podríamos hacer pero ya lo hemos hecho si ya hemos hablado además esto es una cosa que tú sabes si algún día señor mayor o más Mayo que tú no te descubren ahora diciendo que tienes que usar pues no llame ya directamente no salgo al sol ya no me entonces pero hay una que dice yo me llamo Manuel como yo soy adolescente una adolescente de tu tierra de tu Trump de adolescentes y le tengo miedo a quedarme con la espalda curva ya quedarme ciego por las pantallas lo de las pantallas ya lo corregimos el domingo se ha mentido Manu de luego dijo que no es verdad que que las pantallas provoquen daños oculares pero lo de la espalda curva

Voz 4 02:57 es que yo leí una vez no hace mucho que es verdad que es un problema de de de la próxima generación el teléfono curvado hacia adelante eso no pasaba antes iba a haber mucha más gente con problemas de espalda no sé si es verdad lo lo y un único

Voz 1378 03:08 a ver aquí pasa una cosa que yo no sabía que la espalda curva era un problema

Voz 2 03:13 con lo cual

Voz 1378 03:15 es muy peligrosa esta sección porque me metí algo sí sí sí es excepción poco Diego como tú claro entonces de repente me he puesto a buscar en Internet en plan espalda curva creo que la tengo curva yo a ver sea toca mi espalda como la ves curva abajo no no lo veo mal no tu qué tal la espalda yo creo te duele no tú tienes alguna dolencia Javi

Voz 4 03:34 es todavía no llegan a Mister Perfecto Ana Castell es especialista en Traumatología secretario general de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica de Traumatología

Voz 1378 03:43 como este semana buenos días hola buenos días Ana hable puedo palpar la espalda Javier tú a ciegas deducir si la tiene bien o mal por encima de la camisa al telemedicina no funciona no sé si es porque me parecía a mí es que es demasiado perfecto Javier y creo que Juande no hace desmiente o confirmaste lo que yo comentaba que cada vez se ve más problemas de espalda entre chavales más jóvenes

Voz 5 04:05 sin problemas de espalda efectivamente cada vez son más frecuentes lo lógico que esto como comentabais de la espalda curva la espalda puede estar curva en el sentido frontal si tú es una persona de frente y dos salas escoliosis en el sentido es agitar Alcibes a una persona una persona de perfil esas son las cifras en general y Dios eso son deformidades que en general son del desarrollo

Voz 1378 04:28 ya había una más que ovillo antes hay una que se llama perdí foses supongo que a tope

Voz 5 04:36 los dosis lord Taylor dos y en general la alerta sumaron curvas fisiológicas que tiene la columna cervical y la columna lumbar pero efectivamente también puede haber un aumento de esas los dos hice híper los dosis

Voz 1378 04:49 pero vamos a ver yo tengo toda ahora habrá en el terreno un poco más serio esto es esto son problemas que se pueden corregir pues con una buena postura por ejemplo con con deporte se pueden corregir o pueden evitar de cara a lo que Burque puede corregir sus problemas de espalda de cara al futuro

Voz 5 05:09 es cierto que hay tifosi sobretodo que son postural es decir gente que como caída de hombros hacia adelante hay que es postural y eso pues sí efectivamente con con corrigiendo la postura haciendo ejercicio fortaleciendo la musculatura vertebral para vertebral sí que es posible corregirlo sin embargo las alteraciones que de verdad tiene una patología lascivos y que su origen está en una deformidad de las vértebras y así como las escoliosis esas no se pueden corregir un ejercicio Ny Mi con medidas postural es

Voz 1378 05:41 sea de tres de tres veces que hemos llamado especialistas para intentar anticipar algo han dicho que no se puede arreglar pero no significa que lo tengas significa que sí lo voy a Javier lo suena que lo pero esto es

Voz 5 05:53 a las postural es que son en el fondo más frecuentes sí que se pueden corregir

Voz 6 05:57 claro agachar la cabeza al mi al mira el móvil por ejemplo no

Voz 5 06:02 sí claro si se tiene esa postura de forma base no solamente a mirar el móvil pues pues efectivamente éste puede corregir pues pues corrigiendo eso mejorando las posturas la moda delante de

Voz 3 06:15 pero pero sí sobre la mano al final te haces una lesión en el cuello nombre pero

Voz 7 06:19 hay que se puede mirar la pantalla del ordenador sentado claro una

Voz 1378 06:24 bueno no mirar el móvil a el móvil también preso correcta y por otro tipo de enfermedades también eh pero entonces a las otras a la cirrosis y la otra más que se llamaba los dosis no se pueden corregir

Voz 5 06:38 no es así él es si el lo que tiene la persona es una patología estructural esas no se corrigen haciendo ejercicio

Voz 1378 06:44 no es ni nada no puedo hacer nada si lo tengo lo tengo tú puede ser peligroso Manuel para que lo entiendas puede teñir no existe entre usted eso estás encubriendo un detalle sí pero el síntoma que tiene es del el prejuicio de los demás hilo evitaría entonces este es esta claro sí

Voz 3 07:04 tengo un fallo postural digamos eh natural

Voz 5 07:08 así pues es un fallo postural si se puede corregir con la postura de su fallo si es una patología estructural entonces no

Voz 1378 07:16 pues es el hombre pero que quería eso no conclusión les es positiva si no tienes ninguna de esas

Voz 6 07:21 dos ninguno de esos dos calles iraquí

Voz 1378 07:25 conserva una buena postura en general pues llegar a mayor con una espalda correcta evitar muchos problemas fondos no solamente de postura y qué les decimos a Manuel el adolescentes que tiene miedo a quedarme a quedarse con la espalda curva pues les decimos

Voz 7 07:39 esto no que tener cuidado con la postura ejercicio es fundamental tener una buen tono muscular a esos deportes

Voz 5 07:47 veinte tiene que hacer deporte no puede ser cuando preguntamos en la consulta a los adolescentes qué deporte haces y las respuestas ningún

Voz 7 07:53 no eso no bueno claro exacto eso sí hacer deporte y bueno

Voz 5 07:57 pues para la espalda puesto que para mirar

Voz 7 08:00 millones si tienen los otros problemas a quién debe

Voz 1378 08:03 si acudir al traumatólogo el dramaturgo

Voz 5 08:06 pero no se debe hacer una serie de acudir todo el mundo al traumatólogo a ver si tiene bien claro el screening lo hacen los pediatras

Voz 1378 08:13 ah vale enfermedades que normalmente son del deseo

Voz 5 08:16 Arroyo y entonces durante las revisiones habituales que hacen los pediatras a los niños ellos son quién lo diagnostican quien sospecha mándanos remiten a los pacientes que pueden tener una deformidades equipo los traumatólogos

Voz 4 08:29 pues Ana Castell especialista en Traumatología Secretaria general de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica de Traumatología gracias Ana un beso

Voz 5 08:38 muchas gracias a Dios

Voz 1378 08:40 algo que sí poco regir la postura sí es la primera vez que tenemos pero pero fíjate con lo que yo me meto contigo no no creo que te

Voz 4 08:47 ese problema

buenismo bien ahora venid venid a vez me estoy todos los martes a las siete de la aplicación de la SER no está Javier no hay nadie quemada bullying bueno Quique Peinado me hace un poco pero Javier no allí seremos libres si estaremos juntos