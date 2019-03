Xavier Sardá: "El Vaticano es la cara obscena de la espiritualidad"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 2 00:06 con Toni Garrido emitimos vía satélite con la tecnología de Telefónica Cadena Ser la radio es así

Voz 3 00:21 Javier Sardá muy buenos días cómo estás

Voz 1995 00:24 encantado de de estar y compartir este rato contigo recuerdos trae esto

Voz 4 00:28 el el la radio y la ni a la radio esta es así sí sí

Voz 1983 00:35 si casi no porque claro hace mucho tiempo eh hace mucho tiempo pero bueno sí sí lo sea hoy a esto tenía que estar hablando una serie de horas efectivamente como tú ahora sí hoy es el día de la de la felicidad

Voz 1995 00:50 a esos recuerdos son felices es espantoso

Voz 1983 00:53 el la idea de la felicidad estoy estoy en contra de que la gente tenga que ser feliz

Voz 1995 00:59 o sea tú estarías formaría parte de ese grupo de gente ahora es si la idea de hoy es el Día mundial de la felicidad

Voz 1983 01:06 cabrea claro claro porque es que fíjate que el te ponen en una en una tesitura decir oiga sino es feliz es porque usted no quiere si no es usted es porque usted no puede pero hay mecanismos que en este libro le aconsejamos vienesa en este programa especial de de de de gente para idiotas que sin no capta a usted el mensaje es que usted vamos es un inútil encima de que la gente no es lo que le dicen es que no es feliz porque no quiere yo estoy además la idea de felicidad es digamos de Disney yo creo en la calma en la calma nada más pero estoy en contra de la de que se imponga a la gente encima con la que está cayendo se imponga la la tendencia a que si no es feliz es que es idiota perdona este puede ser dando cuando me Nos y claro idiotas se puede ser es compatible con todo sea más rico y más idiota siempre se puede ser bueno lo primero lo pondrá no hay gente que lo es mucho en lo segundo gay con gente que es muy rica

Voz 1995 02:18 sí oigame realmente

Voz 1983 02:21 lo son de forma ilimitada casi no saben

Voz 1995 02:24 además pasa aquí me voy a estar de acuerdo ya voy a para empezar esta entrevista voy a estar de acuerdo con Javier Sardá porque es verdad que sino Pony las noticias escucha el boletín informativo trasera cuenta aquí los que ya tenían dinero tienen más ahora se los quedan idiotas lo parece más ahora una especie de carrera infinitas cuentas horas ha pasado Javier Sardá en un estudio de radio

Voz 1983 02:45 pues no lo sé me tengo una idea pero bastantes bastantes osea yo entro en Radio Nacional cuando tengo diecisiete años y me me faltan tres meses para cumplir dieciocho cuando abrieron Radio Nacional de España en Cataluña en Radio cuatro buscaban gente que escribiese razonablemente el catalán yo hacía tareas administrativas eh distintivo hora temperatura y tiempo los discos en ciclos Till que era como para mucho ahora es con lo que se imprimían digamos en

Voz 5 03:15 la guerra de Debbie digamos

Voz 1983 03:20 en la revolución soviética imprimía así sea Javier

Voz 1995 03:24 el estaba sentado en una mesa y en qué momento se quebró todo

Voz 1983 03:28 pues porque de repente me dejaron hacer a un programa musical con discos en inglés claro naturalmente la la la música es la música de que el momento del rock entonces a mi se me ocurrió una idea que todo el mundo me miró como extrañado que dije una cosa no entonces no no hablaba inglés ni ni lo leía etcétera hace muchos años era muy joven en la escuela Emmys años estudiaba vamos francés vivo necesitaría un traductor para decirles a los oyentes de qué van las canciones algo tan sencillo como esto sigue el noventa por ciento de las canciones que poníamos en la radio eran en inglés yo dije sería razonable bien aquí Bruce Springsteen lo que dice es esto esto me miran como dicen que dices me parece normal no sea que el primer fue un inicio conflictivo de desde el primer momento luego yo no era no eran nada Radio adicto hay gente que sí estudié Ciencias de la Información imaginando es que vivían los periódicos como empecé pero luego si se tercia por la radio icono Molló no había escuchado Radio la hice a la manera personal que ha sido

Voz 1995 04:48 curioso muy curioso y ahora Javier Sardá escucha la radio ahora o con la respuesta clara tengo que vigilar no si yo sobre todo por la duración de la entrevista cara escucho la escuchó mucho

Voz 1983 05:03 en el en el coche notoriamente aquí es donde más la escucho yo francamente pero bueno

Voz 1995 05:12 decir que es un es un veneno que exista la pregunta lo hago Szabo a formular la desde el máximo respeto todo una admiración posibilidad

Voz 5 05:22 que trabaja en en la radio

Voz 1995 05:25 cómo está el señor Casamayor ahora que Javier Sardá está más cerca de tener la edad el señor Casamayor

Voz 1983 05:31 bueno yo yo te aseguro que muchos taxistas de la época decían que son dos porque claro si hacía por ejemplo cuando hacia las tardes de La Ser no todos los invitados podía me por la tarde grababa alguna cosa por la mañana cuando se metía abríamos el micro cuando hablaba como hacía sí cuando y viceversa yo hacía dos yo creo yo me sobrevivirá a lo que está en ochenta y cuatro fijo ahí se le operaron se mira fallecido Galindo que tener un disgusto porque yo lo considero yo siempre decía desde que era pequeño como él Galindo empezó haciendo un personaje fantástico en la radio donde estoy ahora en Radio Barcelona que lo hacían cara al público en la ciudad de muñeco de ventrílocuo imaginar resumen de Quito con la boquita Davis como Cabello haciendo mayo con él en desmentirlo en en Crónicas marcianas bueno pero entonces él era un niño lo dejaba sentado en un en un asiento Se marchaban el supuesto entonces bueno no él él era me entrego porque Galindo movían los labios y muñecos L lloraban poco se levantaba Weise marchaba ante el estupor del público objeciones fantástico mueve

Voz 1995 07:07 es por tanto ese

Voz 1983 07:09 diverso este desde los personajes no varía se queda ahí

Voz 1995 07:13 que bueno saludar como la mayoría de ustedes ya saben es uno de los mejores comunicadores de este país es un hombre me gusta la palabra todo terreno a un personaje como siempre se da paso por cuanto se puede decir más se puede decir menos y ha escrito un libro se llama adiós muy buenas como vamos a poner unos anuncios vamos a decir hasta ahora mismo muy buenas

Voz 1 07:41 en Hoy por hoy con Toni Garrido en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 3 07:56 un nuevo libro Javier Sardá

Voz 1995 07:58 los muy buenas es una novela ambientada en un pequeño cementerio del litoral al borde del mar tiene que los personajes permiten reflexionar acerca de la vida cerca de la muerte de la relación entre los muertos y quiénes estamos aquí de paso Chavez buenos días de nuevo de nuevo eh escaso definir esto es complicado sería es es es es que es que es

Voz 1983 08:20 una vida los cementerios están repletos de historias hay gente que ha vivido pero que son historias alucinantes muchas de ellas interrelacionadas imagínate un pequeño cementerio de pueblo hay gente que está que eran amantes que se quisieron con toda su alma pero que luego están enterrados con los respectivos es decir allí se guardan las formas el francotirador Illa bellísima chica joven a la que mató hace muchos años también comparten cementerio gente que ese odio vigente que en mil historias Paralelamente el intríngulis de los personajes del cementerio las dos abuelas que lo saben todo el enterrador el ayudante el jardinero

Voz 1995 09:09 algunos misterios es inquietante esa idea de Turney en el descanso por una eternidad saltó todos los tiempos

Voz 4 09:16 vivimos en la hay pero pienso que es una eternidad muy muy

Voz 1983 09:22 de la señorita Pepis los cementerios tal como los entendemos hoy arrancan de de mil ochocientos treinta mil ochocientos veinte hace cuatro días eh fíjate lo que te estoy diciendo eh que parece que sean mucho antes Si bueno eso de organizarlo oí y los niños que son esta esta especie de muro de Facebook esto es muy regente a la eternidad no no no no no existe porque además o cerramos el Vaticano islas Iglesia así tanta perorata o cuando uno Moré empieza algo

Voz 1995 10:03 en vez algo como ideal es verdad ante idea es Javier el titular ya lo tenemos de Ramos el Vaticano

Voz 1983 10:10 que es la cara obscena de la espiritualidad pero quiero decirte que yo espero que tenían razón y que caiga algo después imagínate si no está pesadez

Voz 1995 10:20 para este viaje no hacía falta estas alforjas no

Voz 6 10:23 es la son son son sitios fácil fascinantes no yo creo que hay personas que que incluso visitan tengo que confesar debilidad también que visitarlos en ciudades para dando una día comer la vida incluso después de la muerte en esta ciudad

Voz 1995 10:40 claro ha practicado Xavier Solà es que me gusta mucho la palabra tan auto Tano turismo tan al turismo turístico no se me encanta es decir terrorismo Lanata turismo tan atroces

Voz 1983 10:53 sí claro yo he estado en en en cementerios con con enterradores contando me cosas que me que necesitaba saber hay mil curiosidades e mil curiosidad pero insisto es que suena que la novela sea sólo de muertos

Voz 1995 11:10 sí es muy de vivos eso de serlo es muy de vivos y es es una novela repleta de referentes mucha poesía desde ese año es decir a Benedetti la novela curiosamente esto les va a pasar hay mucha música luego está la referencia además musicales primera novela musica muy distinta desde desde Spinoza con este el tiempo que te quede libre

Voz 7 11:32 el tiempo que te que Delhi site es desde luego a mí acá yo de mi vida en Teherán por lo que me que Daytona

Voz 3 11:44 sólo sólo siete es superada por esta perfidia

Voz 8 11:48 no

Voz 9 11:53 sí no esto

Voz 1995 12:09 yo he de confesar el señor aquello con esta canción de un problema es que me contaron que mucha gente va al oculista porque dice que tiene perfil lo que tiene experiencia que es una palabra muy mal pues porque es una palabra preciosa como para tener que ver con una una dolencia pero yo cada vez DSM contarán eso tristemente claro eso solo oyes es veces yo solo oigo Peres bici que le pone el enterrador

Voz 1983 12:41 en el nicho de su madre eh sea Sakon cable largo le pone en Un casé yo que se le pone boleros porque es lo que le gustaba a su madre porque un enterrador enterrando a una madre

Voz 5 12:57 es un de nacer

Voz 1995 13:01 si me quedo en silencio no es la primera algo que musicalmente esta no está en la novela voy a voy a incluir yo en este no sé si es play list o de voy a incluir esta de de la hija de Juan Simón

Voz 1983 13:16 cuando acá

Voz 10 13:18 nada

Voz 11 13:21 de dónde vienes timón vengo de enterrar mi corazón que se único enterrador del pueden enterrando a su hija

Voz 1995 13:29 eso es horroroso pero precisa el horror es casi igual

Voz 1983 13:36 sé si es que claro la los cementerios son romanticismo puro eh y luego está aquello de me gusta un cementerio de muerto ponga un poco de rever por favor a ver un momento un momento de la Pantoja discreción Miño sube se me gusta un cementerio de muertos bien relleno ganándose al respirar hay un sepulturero o con rica mirada con mano despiadada los cráneos machacar sí sí sí

Voz 12 14:09 claro romanticismo él

Voz 1995 14:11 pues si alguien cree que te has equivocado de este es hoy por hoy es la SER sorda recitando poemas que ha tenido se una embolia hay mucha música esto como los Beatles

Voz 13 14:30 a todos

Voz 1995 14:37 era un maltratador de su mujer tenemos algunos problemas pues la obra pasó con Michael Jackson tú muy bueno mucho rato hablando de tal Neverland hace algunas semanas es capaz de separar autor y obra

Voz 1983 14:54 bueno en realidad sí porque vamos a hacerlo por pasiva Michael Jackson podría ser un pervertido sexual y un pésimo músico tú puede ser un perfecto mierda encima no se sabe por lo tanto se puede ser un un cabezazo y un excelente músico y escritor por ejemplo sí

Voz 1995 15:19 me gusta me gusta en la oposición no me gusta hay gente más que que en ambas categorías brilla en ambas también aparece Mahler

Voz 14 15:29 sí

Voz 15 15:38 ya parece Nino Bravo

Voz 1995 15:43 a ver yo te imagino escuchando estas tres días al menos mientras principalmente rancheras y boleros

Voz 1983 15:55 rancheras boleros por ese orden dieciséis que son dos dos cosas que me emocionan y además hay mucha poesía muy correcta y muy bueno

Voz 11 16:05 en los goles en la red José Alfredo Jiménez

Voz 1983 16:09 el gran poeta y en ese caso claro es emocionante es decir hay un momento que hay un barco en el que separa Un crucero que separa sepa

Voz 16 16:20 ahora en el mar ya hay mar mar mar boba

Voz 1983 16:25 se mueve y los turistas Price Kepa está pensando qué sucede irá hacen tocar los músicos en las diferentes salas de actuaciones a los mariachis tocan canciones maravillosas de estas mientras resulta que se han encontrado a a cinco fallecidos flotando en el agua no de de una de una de esas barcas con las que hoy en de su país de la guerra el contraste me dos

Voz 1995 16:55 resulta sugestivo pero al final la muerte a la que nos iba a hablar de la vida voy a unir bien estos temas porque debemos hablar de muerte vida ideó una resurrección

Voz 17 17:08 entre y

Voz 15 17:09 sí sí sí

Voz 1995 17:11 sí enteramos que Sardá vuelve a la tele como presentador de un concurso mítico de los grandes que ha marcado a generaciones y generaciones españoles concurso con el que debutó en el año mil novecientos noventa hueco

Voz 1983 17:24 de niños eso es cierto es cierto es decir tengo TD

Voz 16 17:28 eh no paro

Voz 1983 17:31 G y hay grabamos se va a estrenar de esto es una dentro de quince días o semanas no sé qué hubiéramos acabado muchos muy ir es fascinante el primer momento que digo has ganado veinte infantes te juro que era la la bruscos la lo del eterno retorno volver

Voz 18 17:52 ahora con la Magdalena no notó

Voz 1983 17:55 ahora comparado con lo que no te yo al dar veinte que mis primeros veinte Gallifa antes de nuevo dura una hora y media que duraba veinticinco minuto veinticinco minutos los domingos por la tarde este eso es un son mucho más más amplio más pero me lo estoy pasando muy bien

Voz 1995 18:13 sabes sabes que hemos hecho Charremos recuperado algunas de las definiciones de los niños en el formato clásico el que los años no

Voz 1983 18:21 sección de ahora venta que ponemos esas definiciones del noventa y uno traemos a la a la criatura ahora ahora sí se huyó Nos no estoy preparado para esos yo no estoy preparado para ellos

Voz 1995 18:36 pero fíjate nosotros hemos cogido algunas definiciones de aquella época vi una época parece mentira pasado casi treinta años siguiéramos todos todos los años también lógicamente mucho más ingenuas a ver si sabes de qué están hablando aquí

Voz 19 18:48 el clamor Marta anuncia dije fue el medio separarlo decir que no que que no lo quieren lo parte pues la mitad uno es ella va a desde del erizo más de la mitad

Voz 1995 19:06 es que yo lo tengo o o que tengo la respuesta a una puede ser estrangulando el divorcio no se llevó del divorcio este piense que estamos en el año mil novecientos noventa Miren lo que explicaban entonces

Voz 20 19:26 pero han dicho que no quieren Coll Kurt Freeman más una hoguera sólo horma

Voz 1995 19:31 no se va a hacer una guerra sólo existen hablando de la guerra del Golfo claro sea diez en concurso va a ser una guerra no llega concurso vale

Voz 1983 19:42 menos que concurso bulla

Voz 1995 19:44 es una definición tuviera una pista ayer fue el día del padre ABS de minas de quién hablan

Voz 21 19:52 sí viejo que vale para es un tío que parece que está drogado porque siempre va con tinta que tiene parece que no salen muy buenos frutos

Voz 22 20:03 en feo quién es mío mi Syed muy grande con un campo de bien mucho

Voz 1995 20:16 sabes de quién hablan por los dientes yo diría él

Voz 1983 20:18 campo de tenis ha dicho no Santana

Voz 1995 20:22 y la piscina no Julio Iglesias están Iglesia recuerden año mil novecientos noventa y no están definiendo eh a Julio Iglesias señor será siempre es un placer hablar con ustedes nueva novela El por cierto no va usted por ninguna lista verdad es una pregunta que hay que hacer recurrentemente cada vez que aparece alguien en este estudio se va a presentar por alguna lista

Voz 1983 20:42 ah no no no no de momento no han no por la sorpresa digo para no no a mí me han ofrecido alguna cosa sólo la idea eh no no no digo solo la idea pasajera en el momento de experimentar la idea ya me produce infelicidad Maya la sola idea encararse de presentarme en una lista sí sí sí de de gestionar el dinero de la gente es decir yo lo haré bien estén ustedes tranquilos que estabais buenos más estáis en buenas manos

Voz 1995 21:13 es decir que bueno Xavier Sardà trae buenas noticias tiene uno regresa a la tele con Juego de niños es una noticia buenísima repartir venga a repartir Gallifa ante por aquí Fandos ahora ya eso está muy bien pero es que encima trae una novela que se llama adiós muy buenas y las que vuelve a hablar de la muerte que sale a la mucho esos libros habla mucho de la mortero un subida no en esos libros Breña hablar de de la muerte señor Sardà tenga usted como siempre el buen camino de vuelta a casa un abrazo muy grande gracias gracias Toni gracias compañía para todos