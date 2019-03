Flash Deportes SER de las 14:30 (20/03/2019)

la selección española sigue preparando su encuentro del sábado ante Noruega la ausencia del entrenamiento de ayer fue la de Marco Asensio por molestias en el muslo el madridistas entreno en el interior de las instalaciones y se realizaron pruebas IS confirmó que no sufría ningún tipo de rotura Jordi Alba ha hablado esta mañana en un acto publicitario y ha asegurado que Noruega no es un rival facilita que cualquier rival les puede poner en problemas a un rival muy difícil sabio

no que desde la experiencia que tenemos nuestra que cualquier rival te puede poner en problemas pues no es un dicho sino que la realidad que hoy en día cualquier equipo te puede cualquier selección en este caso te puede complicar la vida Hay seguro que Noruega va a ser pues una de ellas que que creo que con la calidad que tenemos sí bueno las ganas que tiene este esta selección pues ojalá que vaya que vaya todo bien

Voz 0105

00:58

nosotros también es difícil no los jugadores que que hemos llegado después de una generación de de de unos jugadores que han ganado todo lo que se puede ganar en la selección española creo que que no es fácil creo que también pues hemos tenido momentos puntuales en los que hemos hemos ido fuera que igual no no era justo pero pero el fútbol muchas veces no es justo por eso creo que hay hay calidad hay jugadores muy buenos y sobre todo muchísimas ganas y mucho trabajo que que estamos poniendo para para intentarlo oí si Dios quiere conseguir lo volverá a poner España en en su sitio oí en nuestro sueño el de todos los que estamos aquí es ganar un título que en España los que no lo hemos hecho