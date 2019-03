El periodismo en bruto de Gregorio Morán

Voz 1 00:00 los medios de comunicación

Voz 2 00:04 en este momento están metidos en una batalla política de intereses como nos habían metido desde los prendido del siglo XIX que servían para eso pero la corrupción del comienzo de la transición era amamos de Chichén algo ahora

Voz 3 00:21 esto esto es un conflicto que tuve como empresario

Voz 2 00:28 por por un texto hace muchos años pues era mucho más joven fue puedan Goñi imaginamos que dije que que me preguntó quién soy al sastre que lo hacía lo mostraba era un hombre que me podían enterrar el dinero pero eso dijo no es decirle que su sastre no le hacía los trajes de pareció no mayor de las humillaciones en poder están el papel y eso hay que meterse en la cabeza

Voz 1363 00:56 ya lo han podido escuchar desconfiaba y aún desconfía de los medios de comunicación seguramente porque el periodista desde hace décadas ha encontrado la censura en más de uno y quizá porque los periódicos no se vieron capaces en muchas ocasiones de alojar sus opiniones por eso acudió a los libros ha publicado trece la mayoría sobre historia reciente y política en los libros volcó las opiniones pesquisas que los diarios no se decidían a publicar una madrugada más hablamos de Periodismo y literatura con Antonio Rubio muy buenas noches buenas y hoy nos detenemos en un autor que está vivo afortunadamente tiene setenta y dos años es natural de Oviedo es Gregorio Morán corrupto sus amigos sus compañeros de gremio decís de él que es un polemista

Voz 4 01:43 qué dicen yo no digo que sea un polemista dio en todo caso lo que digo es que es esa voz que de alguna forma no recuerda siempre a los periodistas a la sociedad de que no debemos ser conformista por lo tanto podríamos decir que él es un inconformista un hombre cuya base fundamental es la ética un hombre cuya base fundamental en haberse vendido nunca ni al poder económico ni al poder político tuvo pudo todas las posibilidades para llegar a ello Gregorio Morán digamos que es es el periodismo en bruto sin pulir sin que nadie haya pasado esa mano de censura que él no permite por eso ha ido moviéndose en diferentes medios yo lo conocí hace muchos años cuando nos dedicábamos a levantar aquellos investigaciones sobre la extrema derecha y además con el amigo Nader igual los libros precisamente uno de los que tenemos aquí Gregorio Morán miseria y grandeza el Partido Comunista de España mil novecientos treinta y cinco mil novecientos ochenta y cinco Se acabó en mi casa en Bayle en cuarentena o no en Barcelona en el Eixample verás aquí si me permite un pequeño detalle que en la solapa aparece la foto de Gregorio mucho más joven que hoy como todos nosotros firmada por un chico llamado Antonio Rubio por lo tanto Gregorio es el referente del periodismo de la literatura del ensayo Gregorio además ha practicado dos géneros fundamentales que en España se han realizado muy poco la biografía el perfil paseo auténticos retratos mientras que el otro día veíamos Room a Truman Capote con Fran Pastor como hacía esas maravillosos perfiles digamos que Gregorio es nuestro hombre en elemento de la biografía muy típico del mundo anglosajón menos del tema español

Voz 1363 03:51 un inconformista después de tres décadas escribiendo una columna en La Vanguardia han perdió hace sólo dos años si no me equivoco su hueco en esta cabecera lo hizo cuando entre una pieza sobre el independentismo que nunca llegó a publicarse

Voz 4 04:05 no sobre todo porque hablaba del mismo y hablaba sobre todo de cómo y de qué forma la prensa catalana estaba siendo a callada por las subvenciones a la publicidad estatal y eso no cayó bien bueno pues tuvo que dejar la vanguardia hay emigra hacia otros medios centrado en el mundo del periodismo digital aunque ya había pasado por un experimento muy interesante cómo era vez punto es en estos momentos pasó por Crónica Global y en estos momentos está envíos populi ir es interesante leer lo todos los sábados Nos da un momento de energía renovadora himnos da un momento de luz que es fundamental

Voz 1363 04:49 me pregunto si habéis hablado esta semana Gregorio Morán y tú

Voz 4 04:52 no no he querido sabes

Voz 1363 04:55 que estas hablando con cadenas

Voz 4 04:57 ya hablando de él se lo diré con posterioridad con alevosía creo no bueno es una forma de no es que me vaya las nada pero he preferido no hacerlo hace un par de meses que hable con él y su entorno está un poco delicado en el poquito a poco bueno además de periódico

Voz 1363 05:20 esta escritor Morán estudió Arte Dramático llegó a estudiar teatro en la Sorbona en París ya está escribió de cine da la impresión que que es un tipo inquieto y que siempre ha estado buscando su sitio

Voz 4 05:31 muy inquieto pero muy interesante hay una cosa que es muy importante cuando narra volvemos un poco a lo de autores anteriores que hemos tenido en el sentido de que escenifica perfectamente el estudió dirección de escena es cuando él escribe narra explica la fotografía a radiografía cada uno de los hechos es decir momento determinado cuando cuenta el tema de Adolfo Suárez la historiador que va a haber a Torcuato Fernández que era el pintor de alguna forma de Suárez así la escena que él revive cómo llega para hacer una cosa fundamental que es la dirigencia informativa es dejarle a la otra persona que sepa lo que yo a escribir por si tú quieres hacer algo así como describe la escena donde lo reciben Torcuato Fernández cómo lo recibe de qué forma que no lo es absolutamente ni un café que Torcuato pretende quedarse con el libro y él dice no tal como habíamos quedado yo le dejo leer sólo leer y ahora me lo llevo conmigo todas cena es realmente no de un escritor Arnedo un periodista sino de un director de escena y una persona que ha estudiado arte dramático él hizo con Bardem el guión de los siete días de enero sobre el tema de Atocha convertido luego en documental

Voz 1363 06:59 qué interesante esa puesta en escena entre comillas ese encuentro con el otro en escenifica

Voz 5 07:05 ha llevado a

Voz 4 07:08 a todas las aristas chip porqué en realidad escribe digamos en primera persona en tanto cuanto lo ha vivido todo lo que eso son crónicas y hay una cosa genial en el amigo Gregorio tienen memoria periodística entonces el problema fundamental de Gregorio no es otro que tiene memoria que se acuerda de quién estaba donde estaba que hacía que hace hoy como se veinte digamos que es como a mí me ocurrió nació un señor que fue jefe de seguridad de Felipe González después delegado del Gobierno en Melilla y entonces vino a saludarme y me dijo yo te conozco a ti verdad yo le dije Si Si me conoce de que entonces claro el IVAM como socialista yo dije pues cuando yo era rojo comisario en la ciudad donde estábamos montamos una mani tú me diste la primera leche es es si me permites este ejemplo es lo que hace Gregorio con todos sus trabajos de alguna manera es decir recupera el ayer que además el ha vivido en primera persona lógicamente eso significa que se convierte un elemento incómodo porque tiene memoria periodística como diría el maestro Cardona editor del espectador de Colombia lo que tiene que tener un periodista es memoria

Voz 1363 08:34 la memoria periodísticas siempre te meten líos

Voz 4 08:36 sí sí porque yo porque bueno no tengo tanta edad como Gregorio pero algunos años menos me acuerdo de la ayer IU no se queda sorprendido tanto en el aspecto periodístico como el aspecto literario pero bueno forma parte de nuestro quehacer y de nuestra vida eso es bonito

Voz 1363 08:59 el trabajo periodístico de Morán se fija especialmente en la transición española te fija basen en el libro de de Adolfo Suárez en pero ahora inmoral ha dejado algún titular alguna vez demasiado fuerte incluso con la llamada nueva política no por ejemplo los padres de la Transición son unos impresentables ha llegado a decir

Voz 4 09:19 volvemos a la memoria periodística hay algunos no me quiero acordar hoy que hicieron negocios irregulares hay otros que tienen es un bueno digamos con casos delicados dejamos ahí de momento

Voz 1363 09:38 dejamos ahí él era de izquierdas pero muy crítico bueno seguirá siendo de izquierdas suponemos

Voz 4 09:43 bueno yo si hoy tuviera que ubicar el ubicaría el la dinámica del propio maestro de Oteiza en el radicalismo digamos al periodo en el Partido Radical él es único conformista es un señor que seguro que cuando no vaya dejando en el camino nos irá diciendo eso está mal yo creo que sobre todo en Gregorio está el filósofo ensayista la ética personificada y sobre todo no profesional realmente increíble mira si me permites te leo si un pequeño texto bueno un gran texto pero la introducción de Antonio hielo inició Down cuando dice lo siguiente leído los libros de Gregorio Morán no se entiende porque aún no ha sido aupado por los medios de comunicación de nuestro país a la categoría de leyenda del periodismo de investigación como si se ha hecho en los Estados Unidos conseguí mujer o Beauvoir por poner sólo dos ejemplos sobre todo habla del ensayo periodístico yo creo que fundamentalmente lo que hace Gregorio es el ensayo periodístico hoy en el momento de confusión política en la que nos encontramos en el momento de confusión intelectual en el que estamos para poder entender mucho mejor nuestra querida España hay que leer todas las obras de Gregorio porque cada una de ellas ocupa una etapa política de nuestro quehacer IESA etapa política va incluso inmersa en el elemento literario elemento cultural sobretodo en el elemento económico el dice yo firmo que hoy el problema no es la censura que tuvimos en su día hoy el problema de la censura económica

Voz 1363 11:33 escuchando a Antonio Rubio ahora entiendo a qué se refería Gregorio Morán con que querían periodismo lleno de memoria Antonio muchísimas gracias gracias