La Vida Moderna | Shiva proveerá

Voz 2 00:00 al último la vida

Voz 1194 00:41 el último programado antes del especial

Voz 0470 00:45 por qué por qué lo sigue cebando has hecho tenía guay

Voz 3 00:51 bueno pero bueno jugar como cuando come cuando alguien menos

Voz 4 00:58 no es como cuando alguien va a ser salto de altura claro con las manos arriba

Voz 5 01:04 pero esto tiraba es si Guti que David para

Voz 0470 01:13 el que Valcke que inyecte creo que no lo he contado nunca el del leñador

Voz 4 01:18 no hay nada como una ovación para motivarles el entrenador leñador

Voz 0470 01:22 no no lo he contado no te no se pueden ingresar es que igual lo contamos sólo los ya Ador sueco me se dos extiende el dominio la abuela sí vale que tú eres el único cartesiano aquí he contado el leñador ya sea Alex dice que sí que hago lo cuento otra a ti te hago totales Allen me dice que si alguien se lo saben yo no sé si te si es una entrevista de trabajo

Voz 1194 01:53 es una

Voz 4 01:56 el comunicado

Voz 0470 02:00 en una entrevista de trabajo padres eres

Voz 6 02:02 no te va va leñador Andreíta trabajo de tal jefe

Voz 7 02:06 y le dice la verdad peli usted que experiencia tiene

Voz 0470 02:10 cortando árboles hice Pollo en esta en el Sahara de pero si hay algo decide ahora

Voz 3 02:19 el Premio Ondas dos

Voz 0470 02:29 dos mil dieciocho Bob incluso eh

Voz 4 02:33 pero vamos a ver no yo no

Voz 0470 02:34 oye tenemos que cuando hay que rellenar en mayor cantidad de Michael Jackson tú

Voz 4 02:37 que es algo parecido a bailar la gente emocional otra Michael alguna hacia cayó es verdad que lo puso a bailar no puso

Voz 0470 02:49 hoy ese programa quinientos quince llena yo no estoy seguro seguro que sea el quinientos dieciséis

Voz 4 02:55 ojalá ojalá no igual

Voz 0470 02:57 de toda la cuenca que hayamos fue que tengamos

Voz 4 02:59 suerte ya ya hemos hecho la cuenta mago vamos

Voz 0470 03:02 les de mañana no no es el tienen en la en el descanso hay otro vamos a rehacer de Vigo

Voz 1194 03:08 qué puta sería que mañana no fuese el viento de cola que tenemos preparada

Voz 0470 03:13 ya pero pero si no pues el quinientos dieciséis que le vamos a ver qué le vamos a hacer sería el especial sería el de Dublín

Voz 4 03:21 bueno vamos alegó ayer imagínate que ya pasado y ayer que hicimos ayer pura lleno maestros tuvo gracioso pero normal normal de hemos pasado

Voz 1194 03:32 la gente ya está ilusionada cuando traducir al paro

Voz 4 03:34 ha un chaval de Huelva y su hermana

Voz 0470 03:37 eh

Voz 4 03:40 no no no no no no incesto es decir de verdad el amor por ahí sino tener relaciones sexuales palabra nos entonces no os tira por lo menos se queda mirando el vacío no no cerramos puertas tan rápido hay que ahora no pararan por habrá ya veremos cómo evoluciona la vida gracias gracias por dejar esa puerta abierta vamos

Voz 0470 04:06 no no no hablemos del programa quiénes

Voz 4 04:08 no de Tronos en Huelva latinas

Voz 0470 04:14 no hablemos Maliki dieciséis que ya mañana será el quinto hay parece ser habrá que rehacer las cuentas oigamos era más normal gracioso dentro de nuestra capacidades bueno bueno siempre programa al mejor programa de radio de España a día de hoy hasta que el año que viene no lo quite otro quién crees que ganará el año que viene los Ondas hombre F imagínate que billón que hasta ahora

Voz 1194 04:34 en mi mente lo echan del Madrid un programa de radio en un garaje

Voz 4 04:40 ese es mi plan para lo que en casa haciendo un podcast Modric el Lucas Vázquez haciendo un poco más eh que me retiro el Madrid que me voy a hacer un podcast un Ondas al mejor premio de boys

Voz 1194 04:56 tarde o temprano llegará el elegido llegará el elegido que nosotros

Voz 4 05:00 yo creo que eso lo darán a un drama el año que viene claro el año que viene te hago un informativo d'Aro algo que me algo la Cope a distancia claro

Voz 0470 05:07 lo más que el que es lo más alejado de nosotros negro

Voz 4 05:11 no en la COPE no hay no hay

Voz 1194 05:14 bueno

Voz 4 05:14 pero bueno tiene que ser algún brama de Radio María es decir lo más parecido a un negro que en las sedes en la SER La Ser pero ninguno en la Cope

Voz 0470 05:22 en Canarias

Voz 4 05:24 hay eh claro pues se mantienen firme en sus

Voz 1194 05:26 en España lo que es en la playa de siempre la de mil cien los otros lo les interesa Carola

Voz 0470 05:31 ya para a partir de todo lo que fuera

Voz 1194 05:35 los Reyes católico pero

Voz 0470 05:36 qué año en qué año entramos nosotros en vuestra tierra aunque engañosos pusimos aquí hay un poco de gente

Voz 1194 05:41 tenemos opciones ordene

Voz 4 05:45 pusimos orden en Canarias que año digamos que

Voz 1194 05:47 por de barra ajenos y Caño llevó llegó el agua corriente gracias a nosotros aquello fue un festival

Voz 4 05:56 lleva años en el prime el primer español peninsular que puso en pie

Voz 0470 05:59 lecturas a tanto al dato un portugueses salen

Voz 4 06:01 la playa español insulares fueron Portugal igual Portugal era España claro del pueblo

Voz 1194 06:06 lo fundaron portugués

Voz 8 06:07 desde aquí un fuertes

Voz 0470 06:10 en mil cuatrocientos dos mil cuatrocientos dos que de camino a no puede ser el mismo centro dos tardamos noventa y cuatro años eh de Meco tienes dos conquistan Lanzarote mil cuatrocientos dice con vosotros lo de tu la fuistes

Voz 1194 06:24 noventa y cuatro años aguanta fueron los de Tenerife el último reducto de Tenerife un barranco hombre en concreto donde no podían entrar de hecho no entraron los guanches siempre resistieron ahí ya murieron de viejos pero nunca les conquistaron en ese barranco de estaban emboscados si en las últimas el calles están emboscado algún día tenemos que ir a más Jordi

Voz 4 06:47 mañana que es el programa especial

Voz 0470 06:50 no hablemos del Plan Especial o Alves demuestra muy

Voz 1194 06:53 qué pena no haber hablado antes para manejar un

Voz 0470 06:57 vale lo que valen porque igual no es necesario cuándo es el quinientos dieciséis ojalá Dios vale de lo que estoy lo que pensaba el programa es una sección que ya empezó la semana que viene y que Bin esto intentando pero manda empezó

Voz 4 07:10 semana que viene empezó la semana pasada no por saber no saben para echar el tiempo justo el tiempo empezó la semana pasada un poco

Voz 0470 07:20 en el luego intentamos está a punto de agarrar la de la de comer a bien yo creo que apunta bien no no entro también como tomadas Salazar quema pero es que mamás es tan especial podríamos hacer Paloma especial hoy sólo mamá Salazar

Voz 1194 07:33 ahí va qué idea se pone muy buena idea ah bueno

Voz 4 07:38 por lo pronto los dos hermanos de Huelva recordemos que para la suerte que tocará de nuevo son llamadas al móvil por favor no tiene nada de nada sexual vale

Voz 0470 07:52 tuvo ocasión hace un par de semana llamamos por llamó casi por error a un bar en vamos a hablar de que tenían para comer y hemos pensado hace yo sesión con eso que esperemos que agarre

Voz 4 08:03 hombre deliciosa eh el día

Voz 9 08:22 negrito mínimo arroga sino van un menú que el hoy para para bailar

Voz 4 08:33 eh podíamos llamar en Canarias

Voz 0470 08:38 en su más

Voz 4 08:42 es un pueblo pero está sí que tan aislado

Voz 1194 08:44 cuando que haya cobertura

Voz 4 08:48 no se metían en cualquier momento del día

Voz 0470 08:51 Alex pos pos vale pero como en más que con ese con Z Masca

Voz 4 08:58 con estos temas me pongo serio Masca llama contenta

Voz 0470 09:05 cómo sería nazca bueno al

Voz 4 09:08 te cuente te te concentras eh

Voz 1194 09:10 pero le ha salido el indoeuropeo veinticinco años viviendo en Madrid me han servido para pronunciarla no pillar el sida

Voz 0470 09:20 cómo va de Sira va bien no no decida todavía

Voz 1194 09:22 da cero cero sida de verdad con arreglos de verdad que yo me he tirado de cabeza muchas piscina es decir los a veces no había agua

Voz 4 09:36 sí de verdad

Voz 0470 09:39 más vale que que material tenemos venga solo preguntarles qué minutillos más dudo

Voz 1194 09:44 dudo de que haya bares incluso que verdad es es un pueblo muy pequeño justo en el pico del del del Picallo es precisamente no de además tiene este año sí que está alto e a Bono no no es tal

Voz 0470 09:58 verdad que está como un como un una encina culo sí sí

Voz 1194 10:01 exacto pináculo un caserío caserío que está ahí justo muy parecido al el pequeño Machu Picchu lo ya

Voz 0470 10:09 creo que yo me tiene noventa y siete habitantes pero con el de militantes ya sí tenga el bar que hay Ales que material manejamos ahora no responden así lo hay lo hay lo hay el mal

Voz 7 10:21 el bar Ari pera hombres será uno

Voz 4 10:23 a lo metros ciento unos a que no llama ya males ya mañana te emocionante porque espera espera que sepan dónde Arsenal

Voz 1194 10:33 sí sí sí la que son venezolana de origen se disipan

Voz 0470 10:38 ya me llama llaman Solano

Voz 1194 10:41 poniendo de modo están poniendo de moda ir como tantas otras cosas Canarias que se están poniendo dado actúen esté con queso eh que eso me lo da mi abuela de caliente así como una fundí menos mal que ya

Voz 4 10:54 a

Voz 1194 10:56 me lo dijeron el otro día menos marcas en Nueva York

Voz 4 11:01 menos mal que fuimos allá explicar un par de cosas

Voz 0470 11:05 la tú primero para crear un para tranquilizarle

Voz 10 11:07 has oigo que igual no claro que son las doce y media allí pues bueno

Voz 4 11:13 no no no no

Voz 0470 11:15 el espera va mucho turista

Voz 1194 11:18 muchos mueren también esto esto es verdad porque los turistas como está anunciado como algo muy turístico los turistas a piensa que eso es como para subirlo con zapatillas de deporte y realmente era escarpado duro el dura en el acceso a Masca ahí hay han lo han tenido que cerrar por épocas porque muchos turistas mueren por el barranco muchos diría que muchos yo diría que más de cinco en el último año no no es baladí

Voz 4 11:46 no han cogido llamando a otros haciendo un sitio de emboscado con turistas muerto está muerto turistas muertos último ya el selfie de la emboscada ya no hay guanche que te que pasan hombre vamos a ver sino el propio turista ojo el que decide

Voz 0470 12:04 en marzo dos mil dieciocho encontraron el cuerpo sin vida de un turista enmascara

Voz 1194 12:07 sí sí lo encontraron lo encontramos

Voz 4 12:10 hola buenos días hola buenos días hola compañero

Voz 1194 12:15 llamamos de la Cadena SER eso y el mensaje en el exilio Ignatius Reilly llamamos desde el programa La vida moderna y en el día de hoy no estamos acordando de de y como resistieron ahí los últimos guanche ante la conquista de los peninsulares entonces tenemos saludarle cuál es tu nombre

Voz 4 12:33 me nombre así que Riquelme yo me quedo me disculpa llevamos a cabo una fantasía e llamamos has estado estudié

Voz 1194 12:43 Riquelme Roger es el personaje deportivo que a ti te

Voz 4 12:47 pero un momento estamos ya Riquelme estamos llamando a casa Riquelme verdad la casualidad que es una plaza

Voz 3 12:57 perdona perdona consolidar te así de forma Zapatero

Voz 1194 13:00 tónica pero tenemos una nueva sesión el programa que trata de saber en menú eso sí nos acordamos de más

Voz 0470 13:08 hemos estado hablando mucho rato de marca porque muy bonito no esa cuanto Hakkinen Juan Ignacio que allí y queríamos saber que que que si alguien pasa por allí ahora en casa Riquelme que puede comer de menú del día

Voz 11 13:18 haber dado madre aquí un pescado aquí hizo lo tenemos la lista de bienes de cientos de todo lo que comida elaborada y la especialidad de la casa hay que reservar un día antes

Voz 4 13:30 vale pues esta mañana que que puede que

Voz 0470 13:33 qué puede haber mañana Adepa

Voz 4 13:37 tanta lo haré pero no hay que nosotros y perdón permanente

Voz 11 13:43 a ver de niño

Voz 1194 13:47 conté condescendencia

Voz 0470 13:49 claro con qué cariño te lo ha dicho

Voz 1194 13:51 es que decírmelo no violento

Voz 11 13:56 bueno hablando se entiende la gente cuando después reserva de Podemos cualquier cosa que sea

Voz 4 14:01 porque esperándola problema mañana eres el mago de la las cochino entero claro para mañana le está dando al botón de risa

Voz 0470 14:18 Riquelme si hacemos cochino negro un cochino negro entero con que no lo harías Asier rollo Canario

Voz 11 14:25 la barbacoa iban a todo todo es posible

Voz 1194 14:29 el chamán chamán guanche que quedan en ese barranco todo es posible con el plan que conozcan la rueda

Voz 3 14:48 vale

Voz 0470 14:48 a Riquelme pero sí sin pedirte nada concreto juega que en lo que mejor calidad

Voz 4 14:54 a Riquelme cuál es buena aquí siempre

Voz 11 14:56 la favorita Aruba son el conejo en salmorejo

Voz 0470 15:00 y encima arrime papas arrugadas con conejo en salmorejo eh que por que no hemos ido porque no hemos sido allí

Voz 1194 15:06 no tuvimos refleja para aquí no yo creo que cada vez que hemos ido a Tenerife siempre hemos ido con con horas es verdad poco tiempo y una visita más

Voz 0470 15:16 si la obliga a tu madre Riquelme cuánto costaría porque que esto es un programa en el que dato concreto se el las papas arrugadas con con el Barça el manejo cuánto te sale

Voz 11 15:23 Allen al menos el menú consiste en la etapa admita de que sacamos de queso de cabra consideró que nadie serrana y después la rueda como ojo con al salmorejo no suele salir entre diecisiete de

Voz 1194 15:41 número

Voz 11 15:43 incluida incluida también la la las dos primera Copa

Voz 4 15:48 sube la el precio también lo Riquelme que está eso es mucho más caro para los turistas que llevaría a punto de morir aquí lo discriminar a nadie me a para Riquelme pues el hacemos dinero mucho cariño que la gente que de todas es mucha la gente que entrará en tu mal se serán los que se hacen todo el barranco cuesta arriba hasta llegar arriba Masca

Voz 11 16:15 lo van a verano hace un año que está cerrado tabla pues las muertes ha caído gente ahí sí bueno la gente para los clientes caníbales agregando también no lo que es lo que haga falta

Voz 0470 16:30 habrán pasado veranos y caníbales salmorejo perfecto eh ojo que tengo

Voz 7 16:35 aquí una crítica de crítica de Trip Advisor tales dice

Voz 0470 16:40 no Cody no comimos pero no puedo dejar de recomendar tomar algo en su cuidado terraza una de la cerveza que más he disfrutado en mi vida y además nada caro un saludo Riquelme

Voz 11 16:48 muy bien tengo una música

Voz 0470 16:53 luego hay otro luego hay otra muy buena que nueve a leer y otro poco peor que tampoco eh que recomendó casa Riquelme en Masca te mandamos Un saludo y un aplauso para Riquel mejor grande

Voz 3 17:05 suelo del exilio próxima vista

Voz 4 17:12 por qué te ha puesto tan bolivariano qué simpático Riquer muy simpático me dan ganas de comer allí sí

Voz 1194 17:18 es que luego ya el sendero se lo hacéis vosotros pero ahora hay morir ahí bueno mal que esto osea con lo mal que estoy en el cole el corazón me lo típico que hacen como los alpinistas que tienen que respirar mucho antes era el siguiente paso

Voz 0470 17:35 aquí quién cortito como muy cuesta arriba yo diría que

Voz 1194 17:38 paso a paso para asumirlo y además luego volvió a bajar joder

Voz 0470 17:42 me pone al es otra fíjate que Riquelme no ha mentido eh eh me pone otra reseña que hice comida auténtica hay que ser canaria vistas espectaculares hay que llamar el día de antes para reservar y ojo acaba diciendo el dueño muy

Voz 4 17:52 es muy amable local como lote domina el fuego con fuego te ya ha llegado la red

Voz 0470 18:02 evolución cognitiva Masca le llevaron enciclopedia de la quemó de cocina un chiquillo

Voz 4 18:08 claro

Voz 0470 18:09 vale que el cochino pa dentro y luego sí sí si vale está bien menudo esta agarrándome nudo el día F J otra que vale pues ahora vamos a empezar programa muchas desatado Aleco que empezamos en toda la puta

Voz 1194 18:57 hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque vida moderna

Voz 8 19:13 hola buenas noches le atiende lector

Voz 0470 19:32 ahí hay un castellano toca lo demás que que ponía que había muerto un señor el año pasado

Voz 1194 19:37 oye meten ahí a lo loco

Voz 0470 19:40 en febrero de febrero los senderistas atrapados en el barranco de Masca ya han sido rescatados impone los ocho ex de nacionalidad alemana se quedaron ocho atrapadas en Barranco emboscados

Voz 1194 19:54 quiero hacer una reflexión aquí que bonito eufemismo para la muerte quedarse atrapados

Voz 0470 19:58 en un barranco hecha

Voz 1194 20:01 lo miras qué diferencia hay entre quedarse atrapado y la muerte sí eso es quiero decir es que quizás o el Skype Run más difícil

Voz 4 20:10 pero en el fondo estás atrapados garrapatas

Voz 0470 20:13 la vida me la vida al que siente los te lo pone fácil si quieres el lo lo que dice lo que dice es que tuvieron que ser socorridos por el mar ojo divino acertó por seguir bajando

Voz 1194 20:26 os pillamos en el mar a socorridos por abajo claro es que el único acceso Masca a Mas que no se puede acceder a la playa sólo se puede acceder por barco no no puede acceder por ahí saldría

Voz 0470 20:39 cuenta hicieron tope les dijeron ilegal en el mar esperando

Voz 1194 20:43 tú tírate claro

Voz 0470 20:46 puedo Prados les lleva al pecho tírate estaban en el agua

Voz 1194 20:49 qué fuerte no

Voz 0470 20:50 E ir porque tenemos que hay que ir y poner que no hubo daños personales siete con ellos y todos son alemanes irrigados

Voz 4 20:58 que baje que ser alemán y eso no suele acosando a les vale

Voz 0470 21:10 eh este es el número quinientos quince bueno habrá que verlos el quinientos quince hackers eh de hecho hoy hemos digamos puesto lo que realmente es tu sección al servicio de lo que va a pasar mañana en teoría

Voz 1194 21:23 pues sí porque mañana no sé lo qué va a pasar no sabemos ninguno de los tres lo que va a pasar de momento lo que está pasando ahora mismo si es esto

Voz 10 21:31 está yo creo que claro hostia

Voz 3 21:35 a pulso cada año con las cosas más difíciles

Voz 1194 21:44 la verdad es que mira

Voz 10 21:46 ahí yo vi o qué

Voz 1194 21:49 que es el acento canario

Voz 4 21:52 que sí

Voz 1194 21:54 bueno porque es que estamos ante un calvario por quién sea

Voz 0470 21:56 Nos calentó la boca a vosotros en concreto para para quienes se quita la camiseta haya hace porque vais aplicar yo soy del Calvario una camiseta negra en la que sale él mismo en que pone

Voz 2 22:07 que

Voz 3 22:09 no nos equivoquemos

Voz 1194 22:15 hombre

Voz 3 22:17 le digo yo

Voz 4 22:26 ACAI

Voz 0470 22:26 menos mal que no tienes el sida eh

Voz 4 22:33 y encima Pilar Rahola aquí Jover que está ahí estaba

Voz 0470 22:38 en un calvario porque eh sí sí esta súper guapo está recreado un dibujo de ti cuando empezaste a sufrir tu primer Calvario Paneque Calvario una letras muy primer ataque de calvario es que estamos viendo un calvario claro que en un barranco nosotros ahora mismo esto es más el programa de mañana más eso es somos ocho turistas alemanes con estas alemanes en sandalias y calcetines que hemos dicho que si hace bueno no es pronto ante la borrasca e insisto hemos quedado atascados en un barranco convertirte

Voz 1194 23:09 es una especie de think tank no banco de pruebas o incluso en un Brain ya es decir el quería decir gracias que sabe como leerme

Voz 0470 23:26 también puede ser en un Berdych más

Voz 1194 23:28 Marc que das en prueba

Voz 0470 23:30 también banco de pruebas vale vale vale mucho

Voz 1194 23:33 no está tenemos Marc think tank Princeton que prefiere pero no es Brahim yo creo que el ministro yo creo que el niño no no prime y ya tenemos problemas decidiendo esto de hecho no es el primer break más porque yo todavía no han traído cincuenta evitarlos de Valencia

Voz 0470 23:53 oye ideas Brenes Jaime malos

Voz 1194 23:56 diría que estos petardos no fueran convenientemente lanzados lanzados prendidos quitan Pérez hola Antonio simplemente moviendo la boca hito poniendo palabras

Voz 4 24:14 no podíamos hacer aquí es muy sabe tengo pro

Voz 1194 24:17 demás para verbalizar yo lo tengo en la cabeza pero mi problema es sacarlo desde aquí aquí hay hay una tubería pero Jorge

Voz 0470 24:25 qué te hace tú tú tú procesador va tan rápido que te hace cuatro botellas números ordenadores que luego luego el disco duro la boca por algo que te sale más lento por la pantalla claras pero el procesador va pero me tipo el tu pez

Voz 1194 24:37 de tú tú tienes un ritmo que convenientemente utilizado

Voz 0470 24:41 que yo tenía empecé que empezamos los labios y completo

Voz 1194 24:43 porque tú yo ya me mira un poco por donde yo quiero continuar dividiendo

Voz 0470 24:52 vale vamos a ver a alguien se le ocurriera lo de es que yo no me atípico

Voz 5 24:58 a Cruz nos Noda su callar bocas que tiene

Voz 0470 25:11 pero estoy seguro quitándoles también Alex tú te acuerdas aquí se ocurrió me señale con el con el delito avales

Voz 1194 25:19 y luego surgió que no fuera un número señalado siempre

Voz 0470 25:23 en contraposición venía de que brama quinientos algo a alguien que decir que soy yo pero no me acuerdo surgió igual fue alguien del público que a veces pasan que alguien del público dijo Bell quinientos en el quinientos dieciséis

Voz 1194 25:33 bueno me acordaría algo más la cosa contracorriente del quiniela

Voz 0470 25:38 sí que fue especial en el quinientos porque haciendo el cual quinientos fue la pelea hasta qué punto se puede decir que ya estamos exonerados no a a me la pena por por la gente alguien ha venido específicamente porque era plana especial

Voz 1194 25:55 esto todo demos a Christopher pero no creo que nombramos monarca de perdona eso es Anticristo Affair después de mucho tiempo de casa calidad sin avisarle collera tú sabías algo que oyeron el especial no lo sabía mañana

Voz 4 26:13 habrá inalámbrico vamos a ver

Voz 3 26:19 igual que tira por la ventana

Voz 1194 26:22 Adele no sería bonito tirada al propio Christoph ya que buena idea buenísima jodido cayó por la ventana bueno

Voz 0470 26:34 vais a ver yo te coge Ignatius con una bolsa como en el monte emplea Apeninos verdad que hoy a la llevamos de un año sin venir sí sí que venía a pasar dos actriz sabías osea yo vine a SAR venía sí sí ahí pues la semana pasada digo callaste au caerá ya se verá sería algo histórico e hombre joder sería súper guapo sea sin sin sin que no suponga una merma para tu saludo sabes que te te vamos recogemos a baja vez el peor ya

Voz 1194 27:07 qué bonito sería rabo qué bonito sería que tú llevas años en silla de ruedas fingiendo para este momento esperan de momento voy ahora ahora me levanto

Voz 0470 27:19 o que o que o que te tiré de verdad un primer piso y que caigas en plan Spiderman The Atom al porque ahora que te vayas corriendo e sería la obteniendo y confirman ideal

Voz 4 27:30 perdona nos por del show esta favores

Voz 0470 27:33 esto es posible que últimamente este último año estas escuchando menos el programa no lo escucho todos los días

Voz 1194 27:38 otra cosa es que venga pero la

Voz 0470 27:40 bien lo del que entonces es que si apartaban

Voz 1194 27:43 lo dijiste esto

Voz 4 27:45 pues nada bueno

Voz 0470 27:48 quítale ya el micro

Voz 5 27:50 Christopher Plummer para el Virrey

Voz 3 27:58 vale

Voz 4 28:01 el Levante lo apuntamos apuntando no las apodo si tengo que lo de la reunión de la vale vale que tengo aquí las que apuntamos vamos apuntando que no es que Irak Christopher por la ventana lanzan

Voz 0470 28:17 de hizo mal

Voz 4 28:20 con la bandera con la bandera era claro claro como de paracaídas estaría viene claro

Voz 0470 28:27 pues eso sería precioso nivel Performance una metáfora no metáfora perfecta Madrid te acoge eso es aterriza Madrid sería muy bonito la reivindicación del colectivo pagaron royalties Welcome esa es una opción venga

Voz 1194 28:41 vale más opciones para ver ahí

Voz 4 28:44 borrachera borrachera ideológica de eso es verdad lo habíamos especulado resucitar moderno de media hora

Voz 0470 28:52 pero es que no tenemos borrachera eh

Voz 4 28:54 eh ideológica tal veto tiene que haber un total un total que hay una hay una que lo hemos contemplado ha venido mucha gente además Biniez

Voz 1194 29:06 que viene ex profeso al especial dicho chaval que dicho venimos

Voz 4 29:08 desde Valencia Valencia estamos y coger un AVE de hora y media claro

Voz 0470 29:13 como si el de Cracovia

Voz 4 29:17 teniendo en cuenta que no dio la cara que ha puesto la chica de Extremadura si supieras de tenido que levantar a las tres de la mañana a la se vino ayer durmió aquí eso sería también

Voz 1194 29:31 otra posibilidad otra opción Juan un programa sin público

Voz 0470 29:35 es así para especial claro sería realmente qué

Voz 1194 29:38 crudo enviaron enviaron a cumplir misiones tres coma yo decirte vuela vuela

Voz 0470 29:49 hombre vamos a ver cuántos ochenta noventa no lo que acaban en el estudio

Voz 1194 29:52 setenta personas todo juntos por Madrid haciendo cosas

Voz 0470 29:55 importante información por parecerle tortura

Voz 1194 30:00 y cumplir eso nosotros grabaron desde el ático vosotros deambulando por Madrid junto a un ejército como una bancada de peces pero haciendo una bancada por las arterias de Madrid

Voz 0470 30:14 madre mía ven a todos salvar deben Tim

Voz 4 30:18 es verdad que lo estará con nosotros

Voz 0470 30:19 ando con un dron verdad cruzando acogiendo abuelas para cruzar las por encima pues tiene como si fuese nunca el concierto de hacerlas y cruzar los pasos de cebra que hubieran ellas cruzaron no que no quiero cruzar yo creo que sí huestes no utilizar utilizar al público

Voz 4 30:38 tal como Ejército una vez más

Voz 1194 30:41 tú van

Voz 0470 30:43 eh a ver estamos di yo dije bueno yo o quién lo dijese eh masacre otro juego masacres una masacre una masacre de uno étnica étnica o general o genéricas

Voz 1194 30:55 bueno todo el mundo aquí está representando a la gente si pues ellos mismos inmolarse

Voz 0470 31:03 el sacrificio sacrificio colectivo inmolarse contra la libra contra la Casa del Libro gente alunizaje vale es otra es lo que está diciendo es que yo dije qué o quién fuese Rice repito broma especial pero claro especial tampoco tiene porque sé que significa especiales

Voz 4 31:20 carecía tiene muchas atracciones era una de las atenciones de especial no vamos a llevar una sorpresa es que trata de un tema

Voz 0470 31:25 todo el especiales porque es muy adecuado o exclusivo para no determinada cosa Ferson sí pero

Voz 1194 31:30 mira dos espera espera que me dice algo el hombre al que le habla de la RAE

Voz 0470 31:38 ojo acepción dos que es raro poco corriente o diferente de lo ordinario

Voz 1194 31:43 sí sí pero tiene una acepción concreta para medios de comunicación cuando cuando alguien en la tele la dice voy a hacer una especial si entonces es que eso es un programa que trata sólo de una

Voz 0470 31:52 es verdad amén en mira si es que es que de esta manera

Voz 1194 31:55 pero bueno eso es

Voz 0470 31:57 cuatro adjetivo dicho de un plan efectivamente dicho decía mira

Voz 4 32:01 yo me cojo el diccionario por la mañana digo eh

Voz 1194 32:05 efectivamente dicho dupla

Voz 0470 32:07 a radiofónico de una emisión televisiva que se dedica que se dedica monográficamente a un asunto determinado

Voz 1194 32:11 esto no es especial eso es Special podíamos hacerlo

Voz 0470 32:18 y ahí cumpliría hemos de de hecho nunca lo hemos hecho un poco habría que elegir un tema eh

Voz 1194 32:23 eh la natillas suelo pero no manera especial vale

Voz 0470 32:28 especial en cuanto sean las poner conmoción especial en cuanto a acepción cuatro de la RAE

Voz 1194 32:32 eso se puede pillar el sida comiendo natillas claro luego ya te lo llevas tú a donde tú que eso ya entendido en el concepto amplio

Voz 0470 32:40 pues estaríamos eh

Voz 1194 32:45 qué bonito me ha quedado eh no pienso estropearlo

Voz 4 32:48 es decir perfecto no

Voz 1194 32:50 pienso estropearlo

Voz 0470 32:51 eh lo que pasa es que se utilizase la acepción cuatro Larra iba el especial pero es difícil que fuesen muy gracioso pero tampoco lo prometido es que no no

Voz 1194 32:58 el contrato está eso no revisar con poner ninguna línea pone tienes que ser gracioso no no no tienen que tienes que hacer alguna especial lo pone no ponen condón no pero como él bocas esto es ambicioso

Voz 0470 33:11 qué más opciones que más opciones tiene algo que no hayan

Voz 1194 33:14 he dicho nunca claro bueno alguien tira

Voz 6 33:16 podíamos o otra opción la podemos abrir a a alguien tiene alguna idea muy guapa para el Plan especial

Voz 4 33:21 ojo muy guapa alguna mujer está a punto de la luz algún chaval tiene diarrea la pelota las fallas un chaval tiene una idea acercar el micro eh

Voz 0470 33:35 apuntamos ya digo que me temo lo peor yo también por qué es el de Murcia

Voz 1194 33:39 pero vamos a arriesgar Hola cómo te llamas Sergio Sergio cuál es tu idea para el programa especial quinientos dieciséis programas sólo hablando en Murcia gracias Sergio

Voz 4 33:49 sí

Voz 5 33:50 otra pregunta

Voz 0470 33:52 ah pero esto ya estoy ya lo hemos dicho muchas veces Sergio

Voz 4 33:56 aquí es cara de hombre antiguo lleváis quinientos programa ganando de de Murcia siempre vendiendo cosas de Murcia no de Murcia perdona que me enganchaba a lo que ha dicho ahora mismo Ignatius no hay manera de poner la cámara en blanco y negro no

Voz 1194 34:09 yo estaba estamos entrevistando a alguien que vivió la posguerra reinvención del fue usted

Voz 0470 34:17 es que Sergio dejar el capataz de los Santos Inocentes parecía Sergio lejía mira que despierto está estás habituado a buscar liebres verdad muy espabilado Sergio déjame di

Voz 1194 34:30 dime esta esta hierbas venenosas

Voz 0470 34:32 Rubén escribir para los oyentes de la radio que dio con una mandíbula cuadrada un buen perfil atractivo prebendas

Voz 1194 34:40 el último neandertal

Voz 0470 34:42 Sergio tiene tiene una forma de cráneo muy cuadrada y muy buen muy varonil la verdad que vengan un pueblo de Murcia felicidades el que hay de Alhama de Murcia bueno dando Murcia eh

Voz 1194 34:51 y cómo se llama el pueblo de Murcia Alhama de Murcia soy

Voz 0470 34:54 viviría pero mi buena Librilla apostilla Mir

Voz 1194 34:57 mi bisabuela de Librilla esto en serio interés de Librilla serio mi bisabuelo mi bisabuela era de un abrazo Librilla os ha unido que bonito

Voz 3 35:13 la madre la madre Mi madre la Yaya

Voz 1194 35:17 la Yaya yo no tengo recuerdos de ella pero tengo fotos de ella acogiéndome a mí de bebé ella nacida en Librilla nació en Librilla fíjate yo que tengo fama de primitivo y qué casualidad que tú también

Voz 4 35:28 es verdad que a partir de ahora compartimos esos genes óptimo es objeto de verdad hueso ancho bueno sombra y al final no vamos decía otra perdóname y otro nombre guay que añadir

Voz 0470 35:38 Librilla de pueblos de verdad con nombres

Voz 4 35:41 ya hombreras puente tocino donde con brillos

Voz 1194 35:43 yo nunca he estado en Librilla pero el pasado con el tres por el tren por Librilla a Carter llorar

Voz 4 35:50 se te saltaba una lágrima hemos sido tan bueno vamos a ver si

Voz 0470 35:54 oye qué hacemos elegimos una de estas

Voz 1194 35:57 la gente nos da idea tiramos con esto que también la gente claro que Pe no vamos a dejarlo más hacerlo si algo sugiere que bajó como un lío

Voz 0470 36:09 hemos Ferias cosa pero si fuese simplemente que barajar y que salgan si fuese la acepción cuatro de la RAE la de un tema

Voz 1194 36:15 no

Voz 0470 36:17 que oigo oigo o algún calvario

Voz 1194 36:19 a lo mejor todos penando algún sitio todos pero no todos en socialmente como almas en pena cómo se dice eso como una procesión de Semana Santa de esa cosa ay Dios mío

Voz 0470 36:35 adiós en el bosque animado no el libro en la santa

Voz 1194 36:38 me acompaña

Voz 0470 36:41 nosotros no podemos porque eso ya lo hicimos Madrid salir todos por Madrid claro eso se puede Ales a nivel técnico todos por Madrid a nivel legal pregunta

Voz 1194 36:48 incluso

Voz 4 36:50 igual no se pueda nivel legal

Voz 0470 36:53 claro es que ya son más de cuarenta o cincuenta ya que Bermejo y PPM

Voz 1194 36:56 algo eh

Voz 0470 36:57 no sé si hiciésemos ya pues ya que que el programa eh si X

Voz 1194 37:00 pedir permiso para ir cuarta persona Junta yo creo que sí tiene familia numerosa

Voz 0470 37:05 el alcalde es que si tiene más de quince a veinte hijo ya ya pidió permiso adiós padecerlo la máxima autoridad si diésemos la acepción cuatro en la RAI que Tena podremos tocar cuál es la situación por lo que un tema alumbra más sólo sobre un tema

Voz 4 37:20 a de sólo de una cosa habrá que buscar algo

Voz 0470 37:22 muy concreto matemática sobre guisantes

Voz 1194 37:25 mis antes yo vamos a hacer guisante yo me quedo con trama específicos sería es antes la respiración sobre la media hora sin dejar de respirar a ver quién aguanta lo nunca visto en la vida

Voz 4 37:46 no pero no es la vida moderna

Voz 1194 37:49 ya pero no vales olvidará de esto tiene gracioso digo no no pero la vida desde un punto de vista existencial mal en la vida la vida sin hay comedia ahí

Voz 0470 37:59 yo ya no sé nada joder macho fíjate fíjate fíjate lo que se viene mañana que hoy que el programa de hoy estaba quedando gracioso Taba quedando animada ha tornado As pero no lo estamos pasando bien lo preparan todo esto

Voz 1194 38:10 sólo levantando la vista dividiendo la tormenta

Voz 0470 38:13 ya sé viendo la tormenta venir

Voz 1194 38:15 no sé si te te

Voz 0470 38:18 estoy intentando decir venir la tormenta Harris eso que se pierde sobre nubarrón ya sólo prosiguieron tenemos entre sí imagínate mañana que sólo va a ser esto

Voz 1194 38:29 pero déjame ser papel de lija esta mañana aquí los tres como tres samuráis esperando la salida de sol de mañana

Voz 0470 38:39 a ver qué les estoy nervioso verdad ha preguntado al público pero no hemos preguntado al equipo que hoy teniendo alguna idea única que no vayamos hombre especial sería especial que que no haya programa

Voz 1194 38:55 intercambiaron nosotras es la técnica y ellos Aquila

Voz 4 38:59 no eso no no me atrevo a eso oye tampoco yo no estarlo

Voz 1194 39:02 cosas están loco usted alguna idea

Voz 0470 39:05 que no es verdad el fallo

Voz 1194 39:08 que bueno que ella

Voz 4 39:10 estoy siempre la misma tomarnos una cervecita

Voz 1194 39:12 de tapeo por Koke monotema eh vamos a Belén luego rodaron eh

Voz 0470 39:20 hemos acaban esto cuanto antes porque el Calvario

Voz 1194 39:23 no me es todo un actor ya que sólo se está planteando mañana será el desenlace porque tenemos que tener algo entre manos

Voz 0470 39:30 Vidal Provera vamos a parar en el tiempo en el tiempo de la vida real vamos a parar de minutos que hacemos una pausa para entre otro en el mundo digamos en el mundo no radiofónico paramos un día esta mañana y mañana veremos qué pasa bueno iba proveerá Shiva

Voz 4 39:50 verá va cierto