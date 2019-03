Maria de las Camelias Lopez, la ex cabo que acaba de ser expulsada del Ejército

Voz 0313 00:00 hola buenas tardes abrimos la Ventana como cada día con Roberto y con Isaías compañeros bienvenidos buenas tardes además lo hace con Jon Sistiaga Olga Jon qué tal os voy a contar les voy a contar a todos ustedes una historia de esas que dan mucha rabia ya sólo advierto la publicado esta mañana el diario El País podría resumirse más o menos así érase una vez una mujer que se hizo militar y que se topó por el hecho de ser mujer con dos obstáculos gigantescos un superior que le hacía la vida imposible en el Ejército y un marido que la maltrataba en casa de los maltratos existen evidencias denuncias y condenas del supuesto acoso laboral un informe psicológico que concluye que si no lo denunció formalmente fue por miedo a perder su puesto de trabajo esa mujer como es fácilmente comprensible ha sufrido en todo este tiempo daños ecológicos lo que ya no se comprende tan fácilmente es que ahora el ejército la expulse alegando trastorno psíquico sin que los médicos militares se pronuncien sobre el origen de la enfermedad y además la expulsen sin derecho a pensión después de diecisiete años es servicio por cierto con dos hijos a su cargo María de las camelias López buenas tardes

Voz 1 01:08 hola buenas tardes pues cada voto

Voz 0313 01:10 lo había o ya no volvió hoy a no se puede Cabo

Voz 1 01:13 ya supuestamente no pertenezco a las Fuerzas Armadas

Voz 0313 01:16 esta mente pero esto es el final los o se puede recurrir la decisión

Voz 1 01:20 de hecho el recurso está puesto lo que pasa que no tengo ningún tipo de comunicación ninguna respuesta todavía

Voz 0313 01:26 eso es habitual lo puede pasar un tiempo puede pasar un plaza antes de que quién sea no sé si el Ministerio de Defensa o el organismo que tenga pronunciarse diga algo

Voz 1 01:34 pues todavía estoy esperando algún tipo de respuesta por parte de ellos pero lo suele alargar bastante para que la gente se eche para atrás y no queda ni recurrir siquiera llamamos con vamos con el

Voz 0313 01:45 tory al titular del país la noticia que firma Miguel González no deja lugar a dudas el Ejército expulsa por trastorno psíquico a un acabo víctima de violencia de género y acoso laboral por dónde empezamos qué qué fue primero la la violencia en casa o el acoso en el Ejército María

Voz 1 02:01 el acoso en el Ejército

Voz 0313 02:03 dando empieza hoy como

Voz 1 02:05 pues empieza cuando yo me quedo embarazada del que estamos hablando morimos perdón en el dos mil cinco yo entré en el Ejército en el dos mil uno en el dos mil cinco me quedé embarazada por protocolo donde yo trabajaba crean empiezas las chicas que se quedaban embarazadas Se tenían que quedar en la oficina porque no podíamos montarlos en los tanques pero hay un mando que me saca de mi oficina y me pone como una cartilla hay una pala cuando yo le digo que no puedo hacer ese esfuerzo físico me obliga a hacerlo cuando me empiezo a encontrar mal empieza a tener pérdidas le digo que me tengo que ir a un hospital de allí fue cuando yo pierdo a mi primer bebé

Voz 0313 02:39 por esos trabajos sí exacto pues hay relación causa efecto esa esa decisión del del sargento no yo no conozco detalles de cómo funciona el Ejército por dentro pero esa decisión en ese momento no se puede recurrir ante un superior un teniente un capitán de está pasando esto

Voz 1 02:56 yo lo único que ese es que cuando yo estaba en el hospital se acercaron muchos mandos para que yo no denunciara ellos no supe qué hacer y me dijeron que me daban una vacante fuera de allí para que yo no hiciera pues esa denuncia que tenía que haber puesto en su día

Voz 0313 03:10 muchos mandos de cuantos hablamos María ahí de ID que graduación por por por tener todos los datos de pregunta

Voz 1 03:16 ya sargentos había un teniente y hasta un capitán

Voz 0313 03:19 ya alguno de esos mandos además de fin de recomendar de recomendarle que en fin que no presentará la denuncia porque sería peor esas cosas que se dicen en ocasiones el expresó su apoyo solidaridad oye te entiendo lo que ha ocurrido

Voz 1 03:33 no hubo alguno que me dijo que no era justo lo que me había pasado pero no supieron ponerse a la altura de la situación

Voz 0313 03:41 vale usted sabe del hospital qué ocurre a partir de ese momento

Voz 1 03:45 pues al poco tiempo me dan la vacante que me han dicho de Segovia y me marcho me marcho para ya dispuesto lo que pasa es que mi sorpresa yo entro en transportes me hago todos los carnés me quedo de instructora estoy muy a gusto con mi como nuevo trabajo pero al poco me Le mandan allí yo es que si lo mandan allí destinado y encima me lo meten en transportes entonces empezaron otra vez pues las coacciones y el malestar hay pues imagínate la situación

Voz 0313 04:16 vuelvo a preguntar no hay espacio no hay mecanismo no hay manera de denunciar eso aún superior el sargento me está acosando laboralmente

Voz 1 04:25 yo de aquella tenía dos mandos superiores y le prohiben hasta que se dirija a mí pero uno asciende lo mandan los mandan destinado a Madrid y otro asciende lo cambian de dependencia y él es el que se queda de jefe de transportes entonces yo me dirijo al capitán y quiero denunciar la situación pero no me deja me dije que me cambió a mí de dependencia que me manda cocina no no tenía un problema y que yo como era tan currante es decir la expresión que ellos el iba a solucionar y otra vez que no puedo denunciar el sargento suyos activo entiendo creo que no creo que tiene alguna causa pendiente pero no es lo certificar pero que llegar allí el sargento

Voz 1826 05:04 te lo ve como algo que las casualidades en la casuística de los destinos del Ejército es algo normal o es algo más que una casualidad

Voz 1 05:14 yo creo que no es casualidad yo creo que la obsesión que tiene para hacer daño a la gente creo que le persigue

Voz 0313 05:22 varía en qué momento se cabalga este problema de de acoso laboral en el Ejército con la situación personal en casa con su con su marido hemos hablado de dos mil cinco ese año en el que pierde usted el el bebé por unos trabajos forzados en qué momento se acaba algún problema con otro

Voz 1 05:38 a raíz de ahí empiezan los problemas en mi casa porque me echó la culpa de haber perdido el bebé de no haber denunciado oí empieza pues hay todo más hasta que empieza a amenazar me pues de muerte a mi y a mis hijos

Voz 0313 05:51 amenazas de muerte que que que si denuncia me imagino no

Voz 1 05:54 sí sí la primera denuncias del dos mil diez cuando dijo que me iba a prender fuego a mí al niño cuál es el trámite denunció el trámite de la denuncia me ponen una orden de alejamiento ha estado así pues muchos años luego lo pusieron el dispositivo porque seguía incumpliendo la orden de alejamiento pero en cuanto el dispositivo hacia la su función de pitar yo me tenía que recoger a mis hijos yo encerrada en mi casa con una patrulla de la Guardia Civil hasta que él se entregaba por qué no le localizaban por ningún sitio

Voz 0313 06:25 con Juan cuántas veces ha vivido esto es que estas situaciones Bogotá cuantas

Voz 1 06:28 pues supuestamente con tres quebrantamientos les tienen que meter en prisión yo tengo un informe del Centro Cometa que tienen más de cien

Voz 0313 06:36 está en libertad no obstante

Voz 1 06:38 yo pero ya le dan permisos de para que pueda salir sin dispositivo que no sabemos si se acerca uno se acerca

Voz 0313 06:44 María con toda esta historia que no está contando con dos frentes abiertos de de esta dimensión es cuando usted empieza a tener bueno pues problemas efectos consecuencias de tipo psicológico cuál es la secuencia de ese otro dios otro problema cuéntenos por favor

Voz 1 07:00 pues la secuencia es que empieza a tener depresión por la tensión empieza el estrés postraumático porque no es lo mismo pues estar en el trabajo coaccionada llegas a tu casa y también tiene si esa situación no sabes qué hacer todo con el miedo de que nadie te ayuda de que las asistentes no hacen nada de que pides ayuda pero no saben ni qué hacer y te anulan completamente psicológicamente a mí me empezaron a dar crisis de ausencia de los nervios cuánto tiempo de baja pues estado de baja un año y pico esperando pues una resolución por el Tribunal Médico pero no se hacen cargo ganada nada dicen que mi patología no tiene nada que ver con el Ejército yo lo que quiero que quede claro es que a mí esto me pasa cuando yo ya soy militar y llevo casi dieciocho años

Voz 0313 07:52 es que es verdad los médicos militares en bonos según la información que que le hemos salió en el país evitan pronunciarse sobre el origen de estos problemas aseguran que no se debe a ningún hecho concreto sólo toman nota de lo que achacan y abro comillas a la situación familiar personal y laboral personal y familiar Llanos ha contado lo que es pero la laborales la otro es lo que ocurre en el Ejército no

Voz 1 08:13 sí

Voz 2 08:15 en María en hoy

Voz 0313 08:18 se ha publicado esta noticia que posiblemente mucha gente muchos compañeros y compañeras de de de cuerpos del Ejército se habrán enterado te ha llamado Le le ha llamado alguien de algún gesto de eso que comentaba

Voz 1 08:31 llamado muchos campañas de solidaridad algo si todos mis compañeros todos me están llamando el teléfono estaba casi no para de sonar mostrándole su apoyo oí sólo agradezco muchísimo a ellos y a la Asociación de me que son los que me están ayudando verdaderamente porque siempre me visto sola y no sabía qué hacer pero ahora tengo un apoyo bastante grandes pero eso creo yo

Voz 0313 08:53 dar ese apoyo antes no se produjo no se no se anotó no sé no sé

Voz 1 08:56 no no me tenía la el aula completamente y aunque mis compañeros me dijeran tienes cáncer algo pues ellos tampoco saben cómo hacerlo yo

Voz 0313 09:03 pero eso es una

Voz 1 09:06 con el tirar pero eso es una norma defiendo no no diré

Voz 0313 09:08 general pero pero frecuente dentro del del Ejército que una persona una mujer en concreto sufra este tipo de de acoso de aislamiento y que al final tenga que salir por la puerta falsa

Voz 1 09:20 pues están acostumbrados a hacer esto extractos

Voz 0313 09:23 bueno pero en su caso no sin contrato Holanda han expulsado directamente

Voz 1 09:26 directamente y sin derecho a pensión nada no tengo nada bueno tiene dos hijos a su cargo no si eso es lo lo mejor que tengo gracias a Dios yo planes a partir de ahora que yo creo es recurrir yo quiero que el recurso que tengo puesto contra la ministra de Defensa que se lea que ya hace tiempo que lo he hecho nada más pública armen boletines de decirme que no soy militar y que se me reconozca lo que a mí me pasa porque a mí me pasa siendo militar no lo traigo de antes me pasa a mí me ocurre dentro de mi servicio quiero que se me reconozca mi mi enfermedad me discapacidad que me lo reconozcan

Voz 3 10:04 a su ex marido es o era militar también no tenía nada que ver si nos ponemos en el dos mil cuatro en el dos mil cinco cuando sufres este este acoso de un superior

Voz 0827 10:18 sí porque cinco años después sí que consigues denunciara

Voz 3 10:21 tu marido pero no lo haces con este otro con este otro superior si hay que ponerse en el dos mil cinco y que no estamos en la misma situación de ahora por tu hijo

Voz 1 10:34 si por mi hijo por mi hija porque hay casi me la Maathai dije que no lo iba a permitir yo soy cayó con ello sí

Voz 0313 10:42 Quique

Voz 1 10:44 como venía hay ir cogió el Vevey pues casi me la dio un golpe yo creí que me mataba hasta aquí no puedo más ella no puede ver lo que ella estaba viendo el otro el otro niño

Voz 0313 10:55 que venía como venía es que venía alterado que venía borracho

Voz 1 10:59 de todo de todo

Voz 0313 11:01 de todo el trato de aquellos superiores

Voz 3 11:04 cinco cuando pidieron que no denunciara algo muy típico en aquella época como cómo cómo cómo definiría se paternalista de condescendiente de de hipócrita

Voz 1 11:15 totalmente hipócritas además me hicieron sentir hasta mal era como que había sido un fallo del que no pasaba nada yo ya les dije he perdido a mi hijo unos mil mostrando su apoyo y los demás era como no pasa nada

Voz 0827 11:30 ya sabemos por qué no yo pero con el paso del tiempo se arrepiente de no haberlo hecho de haber hecho caso esos

Voz 1 11:36 pues me dijeron yo

Voz 0827 11:38 totalmente totalmente si la historia se volviera a repetir

Voz 1 11:43 denunciaría sí por supuesto ahora sí

Voz 0313 11:47 María han pasado desde el comienzo de esa historia de de acoso de de de obligar a trabajos forzados con las consecuencias que nos acaba de narrar han pasado pues que han pasado trece años catorce años en todo ese tiempo en dentro en el interior del ejército de las Fuerzas Armadas ha cambiado algo es que igual tenemos una cesión desde fuera que seguramente acertada de la profundísima transformación que ha tenido el Ejército en España de que es un data Tata todo eso que comentamos a menudo de vez en cuando afloran caso historias como esta que dices hombre pues sí habrá cambiado pero persisten comportamientos que no acaban de salir ha cambiado algo en estos años

Voz 1 12:23 muy pocas cosas muy pocas cosas sigue habiendo casos de gente que se va de misión y vienen con fracturas con todo y también en dicen que no que no es cosa del servicio ya son cosas inusuales completamente tengo a compañeros que están pasando por esos casos también

Voz 0313 12:39 compañeros y compañeras me imagino que el gato

Voz 1 12:42 compañeras compañeras con acoso por mandos también tengo compañeras ya que te enteras de todo lo que pasa

Voz 0313 12:48 pero que no denuncian ellas O'Shea de luz

Voz 1 12:51 ahora ya están denunciando ahora ya empiezan a hacerlo pero antes les pasaba como a mí que tenías miedo a perder el trabajo éramos de las primeras mujeres y no sabía cómo reaccionar ni que tomar qué decisión tomaba más si yo pensaba que me echaban y me quedaba sin sin el sueldo sin nada Hay no sabes qué hacer

Voz 3 13:09 no te corresponde pensión según el una militar tu ex marido que está en la cárcel pero como él es maltratador abona la pensión

Voz 1 13:20 la fijada ni siquiera lado la manutención en mi sentencia de divorcio como iba a la vez de lo de violencia de género me tocó una abogada y me dejó vendido a completamente porque tengo hasta la custodia compartida si no lo han quitado la custodia compartida y ahora estoy luchando para que eso se que se rectifique que ya va siendo hora de recomienda el manutención sus deudas están encima mío me tienen embargada por sus deudas no me hizo liquidación de bienes no me hizo nada porque como ya entraba en prisión pues lo demás lo dejó sin hacer

Voz 0827 13:51 supongo que a de la es por la situación que nos está contando que es tremenda se sentirá decepcionado también porque claro usted trabajaba para defender a los ciudadanos que ha visto absolutamente indefensa en aquel cuerpo que tiene la obligación de defender a los demás

Voz 1 14:06 totalmente en el cuerpo fuera también funciona los organismos hay muchas cosas que cambiar no puede ser que cada día salga a las mujeres en cuanto les dan permiso y vuelven a caer ellas ellos siguen disfrutando en su cárcel y cobrando pagas

Voz 0313 14:25 María le puedo preguntar por pura curiosidad que se hizo militar Si es por vocación por antecedentes familiares

Voz 1 14:31 sí bueno no sé por algún motivo en concreto yo entro por vocación siempre desde pequeña me gustó el ejército cuando fui a la jura de bandera de mi hermano pues dije que era lo mío y me apunté

Voz 0313 14:42 y los primeros años fueron gratos quiero decir antes de llegar entró en dos mil uno antes de dos mil cinco de toparse con el sargento iba todo más o menos bien

Voz 1 14:50 para mí sí aprendí mucho lo disfruté como una niña pequeña

Voz 0827 14:56 bueno es militar

Voz 1 14:57 Mi hermano hasta el veintidós de junio era militar pero como cumplió cuarenta y cinco años también para la de echado a la calle con seiscientos euros de paga

Voz 0827 15:08 de haber seguido su hermano en la carrera militar usted hubiera denunciado su situación como la está denunciando en estos momentos o también tendría miedo por lo que le pudiera pasar a su hermano

Voz 1 15:20 eh yo hubiera denunciado igualmente además mi hermano me apoyan todo ya en su día le tenía que haber hecho caso porque me dijo que denunciara

Voz 3 15:28 cuántas sensibilidades caben en el Ejército verdad porque hay muchos generales que están ahora en erigiéndose como candidatos electorales de un partido que quiere derogar la ley de violencia de género que que a usted al menos en cien ocasiones la podía salvar la vida no

Voz 1 15:46 hay de todo pero veremos a ver si en realidad todo lo que prometen se cumplen

Voz 1826 15:51 pero cuando dice que le han echado a su hermano con cuarenta y cinco años piensa que hay alguna vinculación con su caso

Voz 1 15:57 no no es por la ley que ha sacado de el despido a los cuarenta y cinco años pasas a la reserva pero claro es otra aberración que han hecho últimamente

Voz 0313 16:07 María yo no la quiero molestar más pero si lo quiero hacer una pregunta que vamos no tiene que ver con el con el Ejército en y con todo esto pero tiene un plan B para la vida

Voz 1 16:17 es vivir estar lo mejor posible para seguir tirando del carro me reconozcan lo que me ha pasado

Voz 0313 16:25 si no es así

Voz 1 16:27 pues me pondrá fregar escaleras no pasa nada nunca se me cayeron los anillos si puedo cavar zanjas embarazada puedo también fregar escaleras no pasa nada

Voz 0313 16:36 María de las medias López muchísimas gracias por este ratito en la en la Ventana hay muchos ánimos de verdad