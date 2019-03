El planeta donde los seres tienen sólo tres minutos de vida

Voz 1 00:00 Nuestra patria una marca yo no veo rojos y azules yo creo españoles blanco y entonces Balbino muchos el mercado abren ya sí que es más natal

Voz 0230 01:15 pensamos hoy comenzamos comenzamos por el principio llene el principio fue el verbo en este caso el verbo parecer gilipollas un hoy en el Twitter un oyente a Antonio Ruiz no sugiere el parecido entre el político de Vox Iván Espinosa de los Monteros

Voz 8 01:42 el actor Antonio Resines qué hacemos aquí que hacemos no les va a hacer gracia a ninguno de los dos Bosé

Voz 0230 01:54 a quién no le gusta disfrazarse hemos buscado un Antonio Resines joven este es Antonio Resines en la película Opera Prima

Voz 0116 02:03 Tales soy un profesional yo este sí

Voz 0230 02:06 dan Espinosa de los Monteros hace dos días nadie no me interesa mucho personaje han destinado poco más famosas y vamos a ponerlo si los dos juntos

Voz 6 02:14 estos son exactamente los más peligrosos de todos palpan preparación física falta disciplina izquierdista parte entrenamiento de peligrosa para nuestro país yo tengo un método infalible para estos casos

Voz 3 02:25 es Iván Resines de los Monteros ninguna

Voz 0230 02:30 es una creación basada en el oyente tuitero Antonio tres uno cuatro da cómo está el Brexit Minuto y resultado pues hay una nueva petición lo acabamos de escuchar en el boletín de las cinco hay una nueva petición de la primera ministra británica Theresa Theresa May ha pedido una prórroga hasta el treinta de junio ya ha habido una respuesta del presidente de la Comisión Jean Claude

Voz 2 03:02 sí

Voz 0230 03:06 dices yo aunque que no habrá garantías adicionales que si hay prórroga una prórroga pero que son lentejas perdona qué estilo tiene Albert Rivera para decir perdona hay un nivel superior que es perdón Ita perdona escuchamos la frase completa de Albert Rivera esto es que no hay que escoger entre ley democracia los separatistas no una cosa es la letras la democracia perdona me estás diciendo perdona del Gobierno británico quiere ahora más de tres meses perdona porque hoy les veinte de marzo y esta noche a las veintidós cincuenta y ocho

Voz 1490 03:44 sí sí sí

Voz 0230 03:52 a las veintidós cincuenta y ocho comienza la primavera aquí bueno no sé en Washington Marta del Vado o no habrá igual ha comenzado ya eh

Voz 2 04:01 ahora en unas horas en diez bueno claro si eso que no lo sabe no lo sé pero serán las mismas horas bazo pero las mismas era la verdad aquí estamos aquí estamos todavía con los

Voz 0871 04:14 en retazos del frío mía

Voz 0230 04:18 aquí discrepamos porque hermano hacía frío yo tengo con la primavera la primavera ansioso que llega llega llega esta noche llega antes de tiempo como decía el chiste de Eugenio quiero llega la primavera pero ya

Voz 3 04:31 hay gente que lo pondrá en duda dirá que llega hoy la primavera perdona

Voz 2 04:40 twiterías vamos todos con vosotros os otro Berizzo desvelar vuestros sueños porque lo tiene claro

Voz 6 04:49 lo que pasa en la fase REM se queda en la fase REM

Voz 10 04:53 la moda de series tienen muchos beneficia como por ejemplo

Voz 11 04:56 Nos comenta ser Zan Netflix ha sacado a más gente

Voz 6 04:59 te del mundo de la noche que quince temporadas de hermano mayor

Voz 10 05:02 oye yo no me había percatado de esto que no señala la gripe haría y es muy interesante

Voz 6 05:06 desde que quitaron la mili ya no hay chavales de dieciocho años con los pies planos

Voz 11 05:11 con todos éramos eh bueno lloro yo os aconsejo que portugués esto que nos propone fortuitos que está muy bien

Voz 6 05:18 no consultara Leko las cosas elegir poniendo la que interesa al final hoy que como ensalada o una pizza una pizza una pizza ya acabamos las tutorías con sobre alumnos y profesores a cargo de Hank sólo a ver Martínez haga una frase con la palabra do de caer Dro ni padre dice que los profesores sois unos desgraciados que no tenéis no decaer de los muertos pero que está llorando

Voz 3 05:43 no

Voz 12 05:46 yo no todos

Voz 2 05:56 no no hay musiquita sí que si no es que se pongan los ordenadores sabes si os cuento que venga va

Voz 13 06:06 José María Aznar era Loteta concluyó

Voz 2 06:14 yo creo que es el escrito de Sheila E que altera todo lo musical de todo por la radio que en todo momento todo yo vengo con lo ya os cuento amigos amigas oyentes todos y todas José María Aznar ha hablado rompimos el señor

Voz 14 06:29 ha hablado a Aznar

Voz 15 06:33 el centro de esa de España ha dicho

Voz 0230 06:36 ya ha dicho que no puede ser que Catalunya repita históricamente los mismos errores

Voz 15 06:40 cómo es posible que en Cataluña el mismo fracaso se repita una y otra

Voz 0230 06:46 pero aquí hay una cosa así es fracaso de Cataluña mientras Catalunya sea España será un poco fracaso de españoles también no vale para los fracasos dos catalanes no sean españoles tampoco sería se quinto Torras español lo que fracase Quim Torra es fracaso España también

Voz 3 07:02 a cambio el presidente catalán ha tomado una una

Voz 0230 07:07 decisión curiosas respecto de los lazos amarillos y la orden de la Junta Electoral Central

Voz 16 07:12 sí

Voz 6 07:15 ha encargado este informe al defensor del pueblo de Cataluña que se llama Síndic de Greuges para ver que tiene que hacer y que ha respondido Rafael Ribó Síndic de Greuges diciendo que él

Voz 0230 07:24 sugiere que se retiren los lazos amarillos pero a Quim Torra le dan una orden encarga un informe a otra institución esto es bastante parecido a lo que bueno ciencia política en términos académicos se conoce como pasado el marrón apenas tenga o o el taxi colado droga esta mañana en Hoy por hoy escuchamos el socialista Miquel Iceta

Voz 17 07:43 el se indigna les corresponde en este caso esa función la decisión que tome el presidente de la Generalitat es sólo responsabilidad suya

Voz 0230 07:53 pero en estoy como una norma extraña de comportamiento no es el primer presidente de la Generalitat que hacer esto la semana pasada en el juicio es declaró el mayor Trapero el jefe de los Mossos d'Esquadra fue una declaración muy llamativa porque el mayor de los Mossos d'Esquadra dejó a Carles Puigdemont como los trapos

Voz 1490 08:11 mentira

Voz 18 08:12 no quiero engañar ahora paso vas otra tasadora

Voz 0230 08:18 esa es la síntesis de la declaración de Trapero que duró muchas horas pero básicamente era esto dijo Trapero que estaba dispuesto a detener a Puigdemont

Voz 0083 08:25 la detención del presidente y de los consellers sí evidentemente es ordenado que le advirtió de que

Voz 0230 08:31 Graves problemas graves riesgos de orden

Voz 0083 08:34 público iba a ocasionar desde nuestro punto de vista conflictos graves de orden público de seguridad ciudadana que le conminó a cumplir

Voz 0230 08:42 la ley les emplazamos cumplimiento

Voz 0083 08:44 Irán

Voz 0230 08:45 qué le advirtió los Mossos están de parte de la ley y la Constitución

Voz 0083 08:49 les dijimos que el cuerpo de Mossos evidentemente no iba a quebrar nunca con la legalidad de la Constitución

Voz 0230 08:55 qué le advirtió los Mossos no están con el proyecto independentista y todo esto según Trapero tuvo de Puigdemont una respuesta Un poco de Torrente va Pajín un poco de Torrente porque Puigdemont le dijo a Trapero trabajo chaval porque esto que me dices me lo paso yo por aquí mira

Voz 2 09:13 a lo macho de mi melena se ha hablado mucho de esto

Voz 0230 09:16 la declaración del mayor Trapero sobre si conviene perjudica unos con otros pero es un poco asombroso que el Gobierno catalán actuará como si la seguridad pública

Voz 0083 09:25 fuera algo ajeno al Gobierno

Voz 0230 09:28 es como el jefe de la Policía dice señor hay un peligro para la seguridad ciudadana bueno bueno pues hacer nuestro trabajo dice es que el peligro es usted

Voz 3 09:36 a llamar a ver un mundo de una vez

Voz 0230 09:41 de todas las cosas raras que quizá hayamos oído nunca esta es de las que más

Voz 19 09:56 por otra parte

Voz 0230 09:57 la declaración de Trapero tampoco conviene a las acusaciones Puigdemont no queda nada bien pero también es una dificultad para la Fiscalía que basa su acusación de rebelión en que los Mossos d'Esquadra apoyaban a Puigdemont con sus diecisiete mil hombres Arman algún tonto habrá que me ayude incluso el ex ministro Zoido conocido como Míster Snow El hombre que salía demasiado poco declaró en el juicio que él sospechaba de una compra de armas de guerra por parte de los Mossos compra de armas de guerra por parte de los Mossos y la fiscal Consuelo Madrigal pregunto

Voz 6 10:28 la pregunta les armas de guerra incluyan lanzagranadas a todo a la vez lo puede ser

Voz 0230 10:33 a no ser que los Mossos d'Esquadra quisieran ir a detener a Puigdemont con un lanza gran

Voz 20 10:37 nada loco

Voz 0230 10:42 allí bajón este lanza granadas que había

Voz 20 10:44 comprado para la independencia

Voz 0230 10:47 son en todo el juicio se habla sobre si la violencia que hubo alrededor será violencia organizada era puntual el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos habló de resistencia activa organizada y jerarquizada en los puntos de votación los encontramos

Voz 21 11:02 con enfrente con grupos de resistencia perfectamente organizados y jerarquizado

Voz 0230 11:08 oye uno de los guardias civiles ha explicado que en un registro se encontró con resistencia organizada pero

Voz 1089 11:13 detecta la presencia de un grupo de jóvenes entre veinte veinticinco años de edad entre los cuales destaca uno de ellos que ya empiezan a la consigna de cómo organizarse para evitar que podamos abandonar la zona en el momento de salir de de acabar el Rey

Voz 0230 11:27 Castro ya ha explicado en qué consistía esta organización

Voz 1089 11:31 cuando salga nos sentamos en el suelo no es cogemos de brazos no pasa hasta que los Mossos d'Esquadra que no levantaremos sino marcharemos

Voz 0230 11:39 entonces uno de los abogados de la defensa ha preguntado cómo se organizaba que ordenes se daban

Voz 1089 11:43 cuando salga no sentamos en el suelo no cogemos de brazos no pasa hasta que llegó Mossos d'Esquadra que no levantaremos sino marcharemos

Voz 0230 11:51 esto es lo que habíamos escuchado en cambio en otros episodios los guardias civiles hablan de momentos de terror de cómo vivieron momentos de pánico como en un registro ante una sede que estaba siendo asediada por centenares de personas

Voz 0083 12:04 yo en los últimos veinticinco años ha estado destinado en un en un grupo de investigación antidroga en crimen organizado por nuestra función ir por nuestro tipo de investigaciones que hemos hecho o Mi grupo se dedica a investigaciones de de grandes narcotraficantes y grandes bandas criminales hemos intervenido en numerosos barrios muy conflictivos de toda España yo personalmente echo centenares de registros y centenares de detenidos he vivido situaciones muy complejas de violencia

Voz 0230 12:47 y acaba en este relato acaba a preguntas del fiscal

Voz 0083 12:50 al que usted esto no lo había vivido nunca quiénes son jamás

Voz 0230 12:54 en K bueno una situación realmente muy muy dura describía en cambio cuando preguntó el abogado de la defensa

Voz 22 12:59 en esta situación tan grave que usted en veinte veinticinco años Crimen Organizado de drogas no había visto uso hizo

Voz 0083 13:04 tú uso de su arma ni que fuera con efecto

Voz 22 13:07 intimidatorio

Voz 0230 13:09 para cumplir su cometido tampoco fue necesario usar la fuerza

Voz 0083 13:12 no fue necesario el uso de la legítimo de la fuerza por parte de los GRS para llevar a cabo su cometido

Voz 0230 13:20 la fuerza no parece que hay percepciones distintas sobre el nivel de violencia en el juicio se debate si la violencia organizada era puntual que hacían los Mossos d'Esquadra un testigo de la Guardia Civil dice que era un asedio durante un registro que sea asediaban a los guardias civiles y los Mossos d'Esquadra sólo miraban los Mossos

Voz 0083 13:39 que que que que hicieron entonces bueno miraban

Voz 0230 13:43 en cambio una de las abogadas de la defensa pidió exhibir un vídeo en el que se ve en esa en ese mismo registro a los Mossos d'Esquadra crear un pasillo de seguridad y ayudar a los guardias civiles

Voz 1510 13:53 mire a lo mejor

Voz 6 13:55 ya me estoy volviendo un poco loca pero el escrito de acusación de la Fiscalía viene acompañada de un CD con vídeos

Voz 13 14:02 en concreto hay un vídeo que quedado la ruta a ver si si en que aparecen una veintena de mujeres

Voz 0230 14:09 entonces con con esto de los vídeos hay una discusión permanente en el juicio porque los abogados de la defensa quieren mostrar estas imágenes el tribunal ha decidido que las imágenes se vean después que no se utilicen para contrastar con los testigos porque no se trata de ganar la discusión a los testigos y que ya al Tribunal verá lo que hay entonces la defensa dice

Voz 11 14:27 que aquí hay indefensión

Voz 0230 14:29 no la indefensión el juez Marchena más o menos cada quince minutos tiene a un abogado de la defensa protestando por decirlo así desde la semana pasada el partido sea embarrado un poco sabes cuando en fútbol dices juego trabado bueno pues vamos el juego trabado de todo de todo esto si alguien quiere cambiar de trabajo Nerea Aróstegui tiene una oferta que dice eso sí

Voz 2 14:50 Laws TARP ellos leyendo así veréis las

Voz 1509 14:53 en ese en principio es un alquiler de una habitación compartida por ciento ochenta euros al mes gastos incluidos se presentan así somos una familia de tres Papi mami IP que seis años hoy empezamos somos tan agradables abiertos leales sencillos humildes y en mayúsculas apuntan que son humanos no

Voz 2 15:11 la ventaja nos gustan las personas así con las mías

Voz 1509 15:14 las características más nos is sin ideologías extrañas que le gusta la igualdad

Voz 3 15:22 sí es una realidad

Voz 1509 15:26 sí aquí vaya asomando la oferta en realidad más que alquilar la habitación buscamos una ayuda en labores del hogar y cuidado del pequeño dieta llevar al colegio a cuidarle y algún fin de noche el precio ya se pactaría acorde con la persona por cierto esté acorde mal escrito separado

Voz 3 15:42 bueno estamos en mayúsculas

Voz 1509 15:48 si termina en realidad lo más importante es que le gusten los niños porque el pequeño necesita jugar y compañía

Voz 2 15:53 cuántas vueltas para llegar a canguro pero pagando te canguro pero hasta aquí porque tienes que tiene de los votos Abascal

Voz 6 16:06 han humille diciendo que era muy humana

Voz 2 16:10 me he enterado

Voz 3 16:14 los digo bien

Voz 23 16:19 a

Voz 11 16:22 duramente no estamos son los protagonistas de esta sección porque claro buscan humanos verdad la una familia humana este es el consultorio esto terrestre os habéis no dedicado pues bueno a los seres de otros planetas de otros galaxias que viven y trabajan aquí en el planeta Tierra pues abrimos un foro para para hablar de sus cositas yo tenemos al teléfono damos las gracias de curso en el teléfono una tecnología para ellos tan tan obsoleta hola buenas tardes

Voz 24 16:49 hola Ramón teléfono de esto que tengo aquí

Voz 11 16:52 vaya mierda estas nosotros por la tele patilla Georgia tira If no

Voz 24 16:56 yo siempre he podríamos quisiéramos pero no tener esa capacidad

Voz 25 17:00 pero gracias por bajar al barro

Voz 24 17:02 oye que me cuenta una cosa me gustaría decir antes de empezar que no nos gusta mucho el término éste de terrestre darnos porque parece pues poco inclusivo ofensivo no

Voz 11 17:13 eso sí vale y como como usted lo que nos refiramos a vosotros

Voz 24 17:16 adeptos como seres no humanos de procedencia universal coro sino antenas ya

Voz 25 17:22 ah vale tomo nota te trate es que no vale vale

Voz 11 17:26 pues tomo nota ya en otros dos en lo lo haremos cómo te llamas

Voz 24 17:29 jamones y embutidos hermanos Antunes carretera de la Vía Láctea

Voz 11 17:34 todo justo todo seguido junto al final

Voz 24 17:37 pues en nuestro planeta lo nombre estará así patrocinados así desde bebés pues ya no se dinero

Voz 11 17:43 madre mía que adelantado Beristain silos de de qué planeta

Voz 24 17:48 yo soy del planeta isquiotibiales sólo esto mira Toussaint de Saturno hechas como hacia Andrómeda vale justo antes de Júpiter cruce ese tiras Esquerra tiene ya lo Solà anillos llevan

Voz 11 18:02 yo me acuerdo pasar tira tira

Voz 24 18:05 las tiras tirachinas llega lo que hay es un agujero negro primero que encuentre metes lo atraviesa así lo ha salido a la derecha ya verás tres planetas pequeñitos pequeñito y uno más grande con un campanario tenéis ahí vale pregunta al el al cura que se llama

Voz 25 18:22 si bien no desde luego

Voz 11 18:29 bueno si quieres días comenta jamones embutidos es que ahora tiene de Violante sesenta y siete

Voz 24 18:34 no tengo tiempo vaya a morir que me diez gramo tres minuto de fíjate

Voz 3 18:39 M muralla siempre juega ante sí

Voz 11 18:49 personas son Cortés a pulso lanzaban mucho vamos a saludar a otro bar digo extraterrestres más cortó hoy está al teléfono ya hola buenas tardes

Voz 25 18:57 buenas tardes a esta terrestre vale de qué planeta amiga

Voz 24 19:03 bueno en mi caso no sé de ningún planeta Estrella Galicia

Voz 25 19:06 a estrellas del patrocinio cuatro planetas orbitando

Voz 11 19:12 como al sol pero con alcohol no pero sí es una estrella

Voz 24 19:18 pero no es conversar sol de redonda si más no es caliente el clima lluvioso más

Voz 11 19:25 ah no no no da calor y qué tal la vida Hay fresquita

Voz 24 19:29 es muy bien es una estrella en la que practicamente estamos todos emigrar de Galicia

Voz 11 19:34 al esa nota mucho marinera retirar

Voz 24 19:36 como es su subidas tuvo que emigrar

Voz 11 19:40 no sé que los gallegos son un pueblo muy muy emigrante pero que que que de tan largo alcance

Voz 25 19:45 ya decía

Voz 24 19:47 es hay montando Estrella Galicia por el espacio a mi hermana por ejemplo Bershka alza Centauro

Voz 11 19:53 madre mía y tendréis un bar allí suponiendo remontada permíteme la pregunta tenéis buen buen marisquillo supongo

Voz 24 20:01 no merezco claro claro claro desde luego lo que pasa que mira en Galicia es líder mariscos con los meses con ERC estén en octubre noviembre diciembre enero será aquí los meses sin r ha sido escrito mayo

Voz 11 20:17 bueno mejor así no nos hacéis competencia la tierra verdad Galicia no ibas viniendo bienes mucho la tierra

Voz 24 20:25 equipo de que puedo ganarme la vida hay en tierra iba ahí hay un autocar que me vas directo desde Estrella Galicia hasta Galicia muy bien cuando fija que hoy aquí en el planeta me gustaría La Ventana las generosos

Voz 25 20:39 a ver si llegamos a casa

Voz 11 20:42 cuando se tarda en llegar hasta seis años bueno

Voz 25 20:44 en su libro es cabeza de ilusión conexiones siguió hay sí sí pues muchísimas gracias hasta luego

Voz 2 20:58 aprenderemos Carla coronas coronas tu querría hacer una ventana al planeta Estrella Galicia por supuesto que se necesita es un oyente para hoy sí presupuesto un oyente humano no humana para Javier Coronas

Voz 0313 21:12 a partir de ya nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 6 21:17 es una persona una persona que te guste soñar es importante sí que le gustan los sueños

Voz 9 21:21 sí

Voz 2 21:22 inducido So Ho naturales lo que se droga pero qué gusto el sueño sueño muy bien un oyente que sueñe nueve cero dos catorce sesenta sesenta La Ventana con Carles Francino sí aquí hemos venido darán todo por la radio Páramo pide paso

Voz 26 21:49 no porque ya queda menos para llegar a ese momento que momento vamos a casa nos quitamos los zapatos ir ponemos nuestra serie

Voz 2 21:57 a bonita con Sky tu momento es ahora tendrás los mejores canales de pago las series del momento películas documentales la Liga un dos tres que bien cantáis

Voz 26 22:07 sí por sólo seis euros con noventa y nueve sólo aquí para disfrutarlo además en tres dispositivos a la vez apuntado entra en Skype punto Es disfruta de un mes gratis Sky tu momento cuando es

Voz 4 22:20 y por lo tanto no ahora cada semana

Voz 2 22:44 Estados Unidos nunca pensó que cubriría cada semana Marta del Vado nos conecta con universo Trump derivados Marta que alguien tienen ese retorno escuchas sección que desde aquí en hacerlo en tu vida sabe lo que hace es aquí familia amigos yo creo que no me lo dicen mucho porque se mueren

Voz 7 23:08 no

Voz 1510 23:11 añoro

Voz 27 23:13 os cuento que ayer el Trump del trópico se reunió con el Bolsonaro del norte y John Bolton sí sí

Voz 1510 23:21 sé si ese si a los presidentes de de Brasil y Estados Unidos el asesor de seguridad nacional de presidente Trump calificó de histórico Stein

Voz 2 23:30 cuerda si si este nuevo

Voz 1510 23:33 eje norte sur que se abren en el continente una alianza sin precedentes entre los dos países más grandes de América las dos mayores economías claro que esta solemnidad la excepcionalidad de ese momentos el cargo Bolton el del juego de palabras pero en un segundo tras agradecer al presidente Bolonia SAR eh eh visita la Casa Blanca en vez de Bolsonaro entonces

Voz 27 23:56 bueno ese pequeño bajón provocado por el desliz no Paco

Voz 1510 24:00 así el entusiasmo en la Casa Blanca de un presidente que quiere hacer Brasil Roy te Ken que defiende sin tapujos la construcción del muro con México y que habla así de los migrantes esto dijo Bolsonaro en fornidos

Voz 0116 24:14 en la mayor parte de los migrantes que vienen aquí no tienen buenas intenciones no pretenden dar lo mejor de ellos yo espero que este país pueda arreglar su sistema migratorio porque en buena medida debemos nuestras democracias en el hemisferio sur a Estados Unidos

Voz 6 24:29 este éxtasis

Voz 1510 24:31 por eso digo que en la Casa Blanca están eufóricos porque han encontrado un presidente tan racista xenófobo como Donald Trump en no sólo eso sino que ya ir Bolsonaro también habla de las ceñidos

Voz 6 24:41 difícil mainstream

Voz 0116 24:44 en los medios generalistas en Brasil dominados por la izquierda y se inventan muchas noticias yo no tengo nada contra los homosexuales contra las mujeres no soy un xenófobo pero quiero tener mi casa en orden la definición de Familia para mí es la que aparece en la Biblia si alguien quiere tener relaciones homosexuales que lo haga pero no puede pretender que el Gobierno enseñe eso en las escuelas a niños de cinco años dicen que soy racista como voy a serlo si mi suegro es negro los medios sacan todo fuera de contexto para criticar

Voz 2 25:16 no lo tiene todo todo todo para ser homosexual si quieren hacer eso que él la quiere tener en orden oscura

Voz 1510 25:30 sonaron no es que comparta ideas con trampa es que es un auténtico devoto es un fanático de este presidente no escatimó en adulación anulaciones a Donald Trump en la rueda de prensa la Casa Blanca auguro que trampa ganar las elecciones del año que viene

Voz 28 25:42 como tuitean respetarían cientos de Medicina critica

Voz 1510 25:47 dice que insultar respetarán los resultados pero que está segurísimo de que va a ganar el año que viene Trump dijo que él pensaba lo mismo

Voz 0230 25:55 ya en quien obligaba conmigo

Voz 28 25:57 no Palacio

Voz 3 26:01 ah sí

Voz 1510 26:02 más allá de esto tampoco es que haya hecho mucho caso a Bolsonaro si nos guiamos por la cantidad de tuits que le ha dedicado sabiendo que es una persona que te absolutamente todo lo que le ocupa y le preocupa llama la atención que no haya hecho ni siquiera un reto tuit de la cuenta de la Casa Blanca con la típica foto oficial y es que en realidad a Trump Brasil y Latinoamérica en general pues le importan bastante poco a no ser que de algún tipo de rédito aquí en casa como hablar de de Venezuela o de Cuba de hecho una rueda de prensa con Bolsonaro trampa aprovechó eh a la prensa que estaba ahí para hacer política interna

Voz 6 26:36 este es sexo

Voz 1510 26:40 para decir que lo último que quiere EEUU es la llegada del socialismo en referencia aunque sin nombrarlos a los candidatos demócratas que se autodenominan socialistas bueno justo ayer CNN publicó una encuesta sobre la carrera electoral

Voz 29 26:55 uu Bronislaw no

Voz 1510 27:00 entre las filas demócratas Joe Biden y Bernie Sanders siguen siendo los mejores valorados se coloca en tercera posición cama Harris

Voz 30 27:08 que se joda

Voz 1510 27:11 más si es la senadora por California la menciono para que nos vaya sonando porque aunque todavía queda mucha carrera seguro que va a dar que hablar en los próximos meses es la candidata que más apoyos ha sumado en las últimas semanas sobre todo entre las mujeres entre las minorías y los votantes independientes según esta misma encuesta la mayoría de la población dice que está entusiasmada con las elecciones de dos mil veinte pero ojo porque ese entusiasmo viene sobre

Voz 6 27:37 todo de los votantes

Voz 1510 27:40 bueno sabéis que en en Estados Unidos tenemos el peor rebrote de sarampión dos años pues si es una enfermedad que se erradicó hace décadas en este país y que ahora pues está propagando por esta nueva moda anti vacunas sobretodo los que habitan grupos religiosos ultraortodoxos hace unos días en el Congreso escuchamos este testimonio SAP

Voz 29 28:05 te has has una PNC

Voz 1510 28:10 es un chico de Ohio de dieciocho años se llama Iza Denver contaba su caso su padre Juan anti vacunas y decían que que creen que las vacunas provocan autismo y enfermedades el empezó a informarse acudió al Centro para el Control de Enfermedades para pedir información hirió que chocaba radical mente con lo que le contaba su madre hizo en Le pedía explicaciones a su madre que le explicaba cosas que veía en Facebook y en otras redes sociales el caso es que la comunidad científica empezando por la Asociación Médica Americana está pidiendo a las grandes empresas de Internet a Facebook a Amazon a Instagram que elimine los grupos a las informaciones que promueven una infancia libre de vacunas bueno pues en este caso han reaccionado Youtube por ejemplo ha prohibido todas las publicaciones anti vacunas argumentando que es contenido peligroso y dañino equiparándola a otros contenidos violentos por ejemplo que están prohibidos hizo en cumplió dieciocho años hace unos meses Se vacuno en contra de la voluntad de sus padres y ahora se ha convertido en un activista en favor de la inmuniza

Voz 0313 29:11 hombre puede ocurrir comunitaria no el caso de ese ministro colaborador de Matteo Salvini que un destacado anti anti vacunas que vacuna a sus hijos pero que va tiene paperas ahora en mayo ya siempre llevar a sus hijos a sus hijos les vacuna pero él no se vacunó acogido paperas de mayo

Voz 2 29:26 sí es un líder del movimiento anti vacunas en Italia pero sí sarampión nuestra gente

Voz 0230 29:33 nación se lo pasaban sí sí sí sí

Voz 2 29:35 yo no sé si palabras como acuerdo aquella Edad Media se queda Javier Coronas esto es lo tuyo y lo de Manuel de Sevilla Manu

Voz 0104 30:01 imagen de Carlo cómo estás yo sabes te ha metiendo no lo vale vale vale

Voz 25 30:12 pues sí en manos de colonos en comentamos tu espíritu

Voz 31 30:15 a ver cómo les fue soy gordo pero bueno desde fuera parece grande que todo el mundo todo bien vale

Voz 32 30:27 sabes lo que tú digas osea vamos hacer en unión de una historia en la que tú vas a ser el protagonista ibas a decir dónde tira la historia sea la vas a crear tú Manuel volveremos muy bien pues no le sale

Voz 2 30:42 ya os vamos a ir mal

Voz 32 30:45 ese es el espíritu de la sección que no salga bien somos somos fracasado impotencia Manuel y hablo

Voz 20 30:52 pero bueno me gusta quieto

Voz 32 30:54 como sea que entusiasta empezamos ya a vale vamos a ver

Voz 33 31:03 la historia

Voz 0871 31:04 comienza con un sueño vano él pero antes del sueño es lo más importante es la vestimenta para parten un sueño bonito que es que tengo para mi sueño o un pijama de cuerpo entero con de estos que Mango cremallera que la cabeza lleva un cuerno de unicornio soy un unicornio de pijamas vale es no acción y la otra es una camiseta que ya no sacas para salir porque ya te viene pequeña está rodada un pantalón de pijama que está quedado colgado calcetines montados encima del del pantalón de pijama pero esto es Wall pijama del pantalón manifestado durmiendo preside gobiernos mayor como que te jode joder

Voz 32 31:37 te despiertas a Carrillo no sé cuál eliges

Voz 0104 31:43 es el pijama de unicornio que años tienen

Voz 32 31:52 vale pues madura Un poquito venga que respete la decisión pero Boris vestido a lo mejor no estar presentable yo pues también anormal de gente de cuarenta no pasa nada empezamos a dormir Manuel

Voz 0871 32:09 y cómo duerme la primera imponiendo el sueño es que si te aparecen tres puertas tres puertas Setién tres pegatinas en cada puerta una es Albert Rivera en chándal

Voz 32 32:19 Ma otra es Kiko Rivera

Voz 0871 32:21 no enciclopedia abierta y luego en otra puerta un mono con dos pistolas si fuera de él guarda pistolas como se llama la pusiera Ballet no no no tiene nada que ver lo que me has en las fotografías para lo que ella dentro un sueño estos todo lo cura tú elige una puerta y luego veremos lo que pasa cualquiera

Voz 0104 32:45 las dos cuáles

Voz 2 32:50 Kiko Rivera con una enciclopedia abierta no

Voz 32 32:55 una tontería abierta por la Q buscando su nombre

Voz 0871 33:00 bueno pues ya una vez preparado para salvar empieza el sueño el sueño empieza que dentro en una clínica muy blanca súper limpio entro en una clínica resulta que es la crónica de implante capilar de CR7 por lo que se está cayendo el sueño hacer señales a un pedazo no vean y cuando me lo toco música hay mucho pero muy grande quedando calvo ya sabes que en el sueño significado las cosas varía de lo que es normal pero en este caso el sueños y sueños tú te quedas Calvo es que destacando dando Calvo se ganó no hay doble lectura me estoy quedando calvo al entrar en la clínica implante capilar de CR7 suena un hilo musical de estos de

Voz 0230 33:42 consulta cuál quieres que suele etnia

Voz 32 33:46 o Enyo en Xenia la la etnia de toda la vida genio Ennio Morricone es todo esto cualquier es ONO

Voz 34 34:00 mira si se explica

Voz 0871 34:05 ya entrado en una clínica capilar están música no es no es bonito

Voz 35 34:12 porque me atienden

Voz 0871 34:13 el es Mickey Mouse yo lo digo hola Mickey Mouse iban no no soy Mickey Mouse quitó desechable la pechera vivió que debajo lleva un traje de Spiderman dijo quieres Spiderman Batman lo que pasa que voy disfrazado de Mickey Mouse derogó con la gente que es colista enseño el disfraz de Spiderman para disimular que nos llevan que soy Batman que tienes está pasando y domesticado Calvo se me quedo el pelo me pasaba por la cabeza de El Cairo el pelo que un implante me dice bueno en el ímpetu hacemos aquí es una cosa muy fina y es una cosa delicada te podemos implantar pelo tienes que elegir si crees que te importe hemos pelo de Evo Morales o de José Mercé

Voz 0104 34:51 no hombre no

Voz 32 34:56 claro no le había preguntado a Manuel pero bueno ya que lo dices venga elegimos José Mercé

Voz 0871 35:00 eh

Voz 32 35:00 vale no es andaluz y aparte que un pelo muy parecido al que tengo en todo eso mucho mejor el de José Mercé ya es canoso

Voz 0871 35:09 la hoy Il divertido de Evo Morales que es meter en los ojos Floro me dicen que tengo que pagar en pesetas yo me enfado o que en razón porque estamos entonces me marcho al salir a salir de pronto estoy en Benidorm o en Benalmádena los que elijan

Voz 20 35:32 sin duda

Voz 0871 35:34 Benalmádena vale era muy de patria e Benalmádena entonces yo estoy en Benalmádena abre la puerta

Voz 36 35:41 la gente dice Mel B

Voz 32 35:43 me vio a Iván Espinosa de los Monteros que yo digo nosotros los moteros no de los Montero

Voz 0871 35:49 dices ven ven ven digo pero ven que dice Benalmádena digo ya ya sé donde estoy y entonces en ese momento despierto despierto el sueño estoy y meditación en mi cama con Mi peluche contraje Unicornio sabes cosas pequeñas con mis Playmobil con mi hija hermana eso sea durmiendo cómodo como siempre en la el pie de la cama con su guitarra hay una persona vestida de blanco

Voz 25 36:16 es el Junco

Voz 0871 36:27 y yo digo Junco déjame en paz me acabo de despertar yo no quiero nada estás despertando Ballet y en ese momento veo que el suyo

Voz 37 36:40 se ha acabado que susto despertar

Voz 0871 36:43 estoy solo en la cama Manuel

Voz 32 36:46 qué triste gracias mano gracias

Voz 20 36:51 me me quieres que yo que cómodo me tengo que ir a lo de invidentes a imagino la cosa puede ver lo bien que lo bien que está ahí todavía

Voz 0871 37:04 bueno o te lo bien que te viene otro hijo de la vida

Voz 11 37:07 a lo mejor información visual también a lo mejor

Voz 32 37:16 ya te espero que el señor despierta operamos muchas gracias a mano

Voz 38 37:22 a ello

Voz 14 37:34 vale

Voz 1490 37:37 en La Ventana en todo el Consell hablando va más allá bueno hoy es el Día Internacional de la Felicidad señora Finlandia líder se espera que sentía felices hoy o en algún momento

Voz 2 37:50 pero si no pues yo me llevo ya estando triste no no no no es así por aquí pero me cambio el rollo

Voz 1510 38:01 bueno yo no sé qué os parecen estas decisiones institucionales

Voz 1490 38:04 los días para todo esto lo ha decidido la uno en dos mil doce un poco obligatorio no eso de que hay que ser feliz más allá del de que es día Trending Topic en la almohadilla día de la felicidad bueno pues con este día vamos a empezar con esa canción que se llama Happy de Pharrell Williams os acordáis que fue el despacito de hace cuatro años que sonaba por todas partes sí pero Versión española La vamos a flamenca un poquito así llevando como la voz un poco cual entrecejo así como el junco como te gusta ático no esté llevando en la moción que haciendo Jiri

Voz 0230 38:36 en el mito de Paco

Voz 1490 38:38 el mito bueno pues como El mito que te gusta te vamos a ver cómo cómo sonaría este happy con acento flamenquito yo vi el Lion vendes esta con vio rápido es IU aclara que un poco el Príncipe

Voz 2 39:09 a la espalda Corona qué ritmo tienes palmero juncos de todos

Voz 1490 39:18 pero bueno han pasado cuatro años desde el último disco de Alejandro Sanz pero anuncia un nuevo disco el próximo cinco de abril se llamará el disco

Voz 2 39:27 no sólo a mí me tengo piernas no es viernes el pierna que viene de la semana que viene

Voz 1490 39:32 bueno yo pensaba en esta combinación que todavía no se ha dado pero qué bonito sería un éxito de Alejandro Sanz con con Luz Casal cantando un tema no muy interesante nunca no

Voz 0230 39:43 tras esto José Ramos acabamos surge

Voz 1490 39:46 desde aquí a ver si voces cruzadas tiene ese poder bueno vamos a imitar a Luz Casal ya sabéis con una una voz un poco nasal y abriendo así la boca tampoco en horizontal y dándole mucha importancia

Voz 3 39:56 es más las cosas parecían vamos a ver cómo encantaría Luz Casal a sus amigas mías

Voz 1490 40:08 Prince Juan con pene tan sólo cuentas con Juan ha por buena Brando sentando que atar tantos que toda esta historia me por América

Voz 2 40:37 venga

Voz 7 40:39 está muy bien te queda porque esta es una mezcla chulo

Voz 1490 40:42 gran compositor con estar de acuerdo digo venga precioso vamos del Cholo bueno vamos con Elton John que anuncia su retirada después de más de cincuenta años sobre los escenarios le quedan trescientos conciertos por delante se ha retirado si hay trescientos trescientos oportunidades de verlo armado

Voz 2 41:04 era otra cosa no pero esperamos ver sí

Voz 1490 41:07 Lisa con con tiempo para que se llene sus fechas bueno vamos a homenajear le como se merece vamos a cruzar ese ese tema Candle in the Wind que le dedicó primero a Marilyn Monroe y luego os acordáis pues con la voz de Whitney Houston salvando las distancias vamos a intentarlo no a ver cómo sonaría esa voz un poco así un poco en colado de Whitney y con ese vibrato el vibrato vamos allá

Voz 39 41:36 bien yo aquí muy vivir Sergi

Voz 2 41:54 no

Voz 39 41:56 sí cada vez ver

Voz 40 42:01 me he decidido

Voz 38 42:05 muy grato almuerzo con tu padre