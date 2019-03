"La veo como quien ve crecer la hierba o llover"

Voz 1 00:00 Carlos Boyero buenas tardes amigo buenas tardes

Voz 0313 00:03 es que hoy más que nunca tienes pendiente a todo el país el País periódico bueno periodo también a todo el país cinéfilo de lo que vayas a contar su

Voz 0324 00:12 sobre la nueva peli de de Almodóvar del

Voz 0313 00:14 Loli Gloria como yo creo que en las noticias como todo en la vida el contexto es muy importante déjame que si tuvimos vemos a los oyentes cinéfilos de La Ventana a los que han seguido más o menos esta historia es una historia normal de un crítico y director de cine que no tiene otra Almodóvar ha hecho muchos cines aquí muchas películas algunas que yo sé personalmente porque me ha dicho que a Boyero encantado además lo dijo públicamente porque lo escribió en el País pues no sé qué he hecho yo para merecer esto esta sería una Carne trémula la calificó de excelente Átame también en su momento en dos mil seis volver escribió pero es una hermosa película todas las actitudes tan perfectas lo más sorprendente es la recuperación de Penélope Cruz en una intervención excelente año dos mil seis después las críticas han sido algo distintas yo recuperando algunas de las últimas con un titular te voy a pedir un titular Los Abrazos Rotos Boyero la única sensación que permanece de principio a fin es la del tedio La piel que habito Boyero una notable idiotez la interpretación de banderas me parece tan grotesca como la película Los amantes pasajeros Boyero no entiendo en qué se diferencia este producto de las comedias más cochambroso Mariano Ozores y la última Julieta no logra transmitir me nada

Voz 2 01:31 ni emocional nieto

Voz 0313 01:34 hoy dolor y Gloria

Voz 0324 01:40 desde Carlos Boyero un primer titular bueno después de volver debe ser de hace quince años no después de quince años hay algo con doce años es pues hay algo en el cine en la última película de Almodóvar que me gusta algo lo cual no quiere decir mucho no obstante sólo algunas cosas si te parece pues

Voz 0313 02:12 la pues ayer la vimos juntos

Voz 0324 02:14 pero sí tuvimos oportunidad yo lo comentaba esta tardes

Voz 0313 02:17 lo ha anunciado a los oyentes de La Ventana tuvimos oportunidad de compartir el antes el durante y el después

Voz 0324 02:22 sí pero fíjate que en el después Carlos tomando un café hablamos yo creo como cinco minutos de la peli y luego nos pusimos a hablar de nuestras cosas no sé si recuerdas normalmente si una una película de te impresiona te deja poso te deja huella más siendo tan apasionado como soy yo para el cine pues me puedo tirar el día entero hablando de ella hay hasta aturdir o aburrir al la persona que tiene la paciencia de de escucharme no ir a esas imágenes esos personajes esos diálogos se incrustaban en y esto puede durar tiempo sí en están es porque te han tocado porque con estas sensaciones conectan con lo que has visto ya es escuchado en en la pantalla no no es mi caso con con dolor y Gloria se trata de una película más pero es que tengo la sensación cada de que estrena este señor que es como la la anunciación de la Virgen María o de la Revolución Francesa es que sale de ya del contexto del cine para convertirse mediante esa fabulosa de fábrica de marketing que maneja inmejorable mente no sabe con qué es decir que es que ya te sabe tantas cosas te sobra tanta informaciones el aparato mediático es como tan es se convierte siempre en un fenómeno no para mí resulta resulta un poco aburrido te quiero decir estar pendiente que al fin y al cabo Express es una una película más no no no no cabe que estrena algo no es una película sino es no lo sé no sé cómo calificarlo

Voz 0313 04:35 déjame contará algo del argumento de dolor y Gloria

Voz 4 04:39 no sé un buen hijo

Voz 5 04:44 una hembra una dijo

Voz 0313 04:50 el protagonista es el director de cine en en horas bajas que va recordando momentos y personas que han sido importantes en su vida tal la infancia los años sesenta el primer deseo suprimiera amor adulto en el Madrid de los ochenta

Voz 0324 05:04 ellos cubrimiento de cine las drogas

Voz 6 05:06 es muy novelero con no te crees que eres solo

Voz 7 05:09 he dicho ha terminado al público está esperando pienso mucho

Voz 0313 05:15 que protagonizó Antonio Banderas cero está también Asier Etxeandía Julieta Serrano Penélope Cruz influiría rotos y en papeles más pequeñitos pues concede el nivel de Raúl Arévalo Leonardo Sbaraglia Nora Navas bueno la cantante Rosalía que aparece en esa escena que tanto nos gustó de las cuatro mujeres lavando en el río es una de las cuatro en la que arranca Cantares ella la chica de moda también esas como no que a mí me gustó mucho cómo iba a hablar dotar Rosa

Voz 0324 05:42 alía ahora en una película de Almodóvar si esta chica que que bueno que dicen que es lo más grande que la ha pasado a la música erial no sé yo es que no la escucharon muchas y he visto algún vídeo suyo

Voz 0313 05:57 daña entre obligó negra sí sí tiene marca personal digamos si si como a mí me parece muy interesante lo que hace de música

Voz 0324 06:05 sí sí no es nada así que es complejo

Voz 0313 06:08 sí en muchos casos pero es muy atrevido y con una Limia chula yo creo que merece mucho la pena pero su voz ilustre

Voz 0324 06:14 te llena una escena muy hermosa es sí que es eh bueno no sé lo que podemos contar porque igual no sé han de spoiler pero creo que con las películas de Almodóvar el spoiler ya viene desde meses antes no desde antes que empieza a rodar ya empieza la maquinaria publicitaria a moverse

Voz 0313 06:34 esta veces este cómo viste durante la durante el aceite

Voz 0324 06:36 la película pues saber porque a mí me conmovió a un par de veces

Voz 0313 06:43 a mí me conmovieron lo que la película

Voz 0324 06:47 tengo un problema con ella y ya hemos contado es la historia de un un director de cine encuentra roto en el crepúsculo absoluto sin sin saber que quiera cero si le queda algo creativo dentro y destrozado por todo tipo de enfermedades no con un con la amenaza de de ese monstruo llamado cáncer también solo muy solo recurriendo a la heroína como para atenuar el dolor hay que ir cuenta su reencuentros con antiguos novios amantes a que trabajar One todo esto en medio de de una angustia notable y hay Dios soy muy receptivo para para para la desolación en en jóvenes en adultos irse se lo que seso oí Se un poco o bastante desgraciadamente de solera de quiero decir que podría ser muy muy receptivo con con lo que estoy con lo que me están contando sin embargo no me ocurre que el personaje y su mundo me provocan una indiferencia notable tal como lo filma Almodóvar las cosas que ocurren que se dicen yo creo banderas debe de estar muy bien debe de hacer lo que le a lo que le ha pedido su director no imita sus gestos y su tono subido probablemente sea un trabajo excelente pero pero yo es que no no conecto N no conecto lo lo más mínimos al no veo toda esa parte de la historia que es digamos tres cuartos de la película pues como si viera Llovero o ver crecer las plantas aunque ocurran con todo sea como muy intenso y muy muy sin embargo eso sí me afecta la la parte en la que habla de su niñez ese crío pues que descubre y descubre el cine y descubre con con un terrible alboroto su homosexualidad que me gusta me gusta me gusta mucho la el el personaje de la madre

Voz 1 09:41 los padres las madres de la madre joven

Voz 0324 09:44 qué es Penélope Cruz que creo que está está espléndida no bellísima no me Julieta Serrano cuando está mujeres anciana no sólo ella su interpretación que creo que están magníficas las dos sino lo que dicen lo que hacen hay si me toca a mí me puede conmover un poco quien lo lo cosas de del niño no me parece que tiene tiene un final brillante a mi me gustó muchísimo el final lamentamos ayer se sí señor es porque además te estás preguntando conlleva Doña va a acabar esto no debe ser hay son senderos que se bifurcan no me y dices cuál va a ser cómo puede acabar esto yo creo que la idea que que ha tenido pues es notable no entonces bueno te diría después de tanto tiempo Habbo minando las películas de Almodóvar osa es que tiene la capaz edad de inervar me Sadena no creerme nada hay que me sí me parezca todo tan impostado y tan excepto hemos comentado es en algunos casos que me que me parece que que esté tío cuyo talento es es evidente aunque no sea a lo mejor el tipo de talento que yo más amo pero por supuesto que lo tienen no llevaba muchos años muy en que habrá una idea es algo o vamos ya ya la he olvidado yo

Voz 0313 11:37 esa lista bien excepto detrás

Voz 0324 11:40 minadas entonces es que me parece que está que está muy bien

Voz 0313 11:45 pero ayer saliste bien y tú Carlos porque estamos hablando no te he dicho que a mí la película me ha gustado que una acaba de que va de menos a más pero es mi opinión despectivo no tiene más valor que esa que hay momentos a mí más de dos o tres que sí que me conmueven todo lo que es el álbum de de recuerdos sobre toda la parte de en de la infancia de los niños Lin hasta este extraordinario el final me parece efectivamente ante me parece una

Voz 0324 12:08 hemos relaciona lo del cine parece un poco nos los humillados si la brisa digo coño lo de los me gusta la a la pantalla es una tarea cine pueblo pero digo porque me Avan todos en ese pueblo las ya al lado de la de la pantalla lío no

Voz 0313 12:28 a mí me ha gustado Antonio Banderas creo que que efectivamente ha hecho seguramente lo que le si lo que le ha pedido el directorio hilo a lo debe pues debería ser y Asier Etxeandia me encanta me ha bueno hay otra cosa que me gusta de él no a mí a miel personal luego el monólogo en el teatro me fui de allí

Voz 0324 12:48 ahí sí que me me transmite también cosa te quiero decir son más cosas las que Mangusta Mangusta unas cuantas tal el resto pues ya te digo como como ver crecer

Voz 8 13:02 ah eh

Voz 9 13:11 vieron la es de ETA

Voz 10 13:15 no quiero hablar va más hasta la noche bien

Voz 0313 13:37 qué grande Chavela te has son también merece un capítulo la bueno

Voz 0324 13:41 y luego está el Rosario habitual de de subir pues sus filias no me escritores músicos pintores y tal que él el siempre siempre sabe lo que se lleva en el o se va a llevar o lo impone

Voz 12 14:01 eh

Voz 0324 14:02 el su amor por esta señora por Chavela Vargas debe ser de de siempre no y tal pero vamos siempre estoy esperando a ver qué digo hay en esta a ver que que me que me va que me va a vender sobre sus grandes amores no al morir es que alguno lo puedo compartir otros me parece pues que forman parte de la maquinaria cultura al a la Vanguardia lo que lo que mola en un momento determinado pero vamos en la tenía un olfato privilegiado siempre para saber lo lo lo que lo que

Voz 0313 14:39 respira Un poquito que tenemos que pasar por el Festival de Málaga donde se tuviste este fin de semana

Voz 10 14:49 también todo lo que

Voz 0545 14:58 dan no

Voz 0324 15:01 de

Voz 0545 15:04 eso

Voz 15 15:24 es la canción de Los Bravos suena esta tarde por segunda vez en La Ventana Mi Roberto porque suena Tarantino nuevos bueno Tarantino esto Boyero es que lo incluye los Agus Carlos vosotros cuatro escuchando la radio porque esta canción de Los Bravos forma parte de la banda sonora de la última peli de Tarantino que se estrena en el mes de julio esta canción de Los Bravos esta estas que ojo a tienen hablábamos de Almodóvar

Voz 0324 15:46 entiendo musicales que anda que Tarantino bien

Voz 15 15:50 no no por las bandas sonoras de las películas tienen anime a mí me encantaban los años sesenta del esta canción sí recuerdo de de Biniez con que tenían una obra maestra habla Black black Cesare quede voy a estar de qué va no la nueva de Tarantino del asesinato de ir solos Manson tu grupo de asesinos ya asesina el tema es duro heavy lo decía que este tema en manos de Tarantino pues ha tratado por el pues muchas ganas de verla yo recuerdo el impacto que provocó que me provocó esa esa noticia porque fue un vamos con una matanza absolutamente no rosa más sobresaltos pero

Voz 0324 16:49 sobrecogedores es verdad sobre todo después de haber rodado La semilla del día Albiol

Voz 15 16:54 tal que es una película que a mí me me ata

Voz 16 16:57 verdad que no puedo verla nunca solo no ir a Ike la masacre llegué a tu mujer embarazada es además era el sus amigos eh

Voz 0324 17:12 es fue muy salvajes si me pasó una cosa tenemos tiempo cuando estoy muy rápido en San Francisco hace un montón de años tenía no mi novia pasó allí una temporada larga casi un año ir un día paseando por una calle aunque pasear en San Francisco con la escuela del feminismo pero bueno paseando de repente vi pasamos al lado de una casa que me me dio como un mal rollo de Inc yo no soy de estas mover me dio mal rollo como un malestar muy profundo y tal no les dije vamos a cambiarnos de de calle y tal y entonces me enteré que esa era la la K casa de la familia Manson ostras todo el tiempo que estuvieron en en San Francisco con lo cual esa premonición de que no me preguntes qué pero fue como una una sensación rara de decir que no que no quiero ver esto que no quiero porque hay otros sitios como el edificio Dakota que decir eso sí pero hay pues sabes que mataron a Lennon en donde Polanski rueda La semilla del diablo hay muchos antecedentes yo también cuando tú veo el Dakota pero vamos que yo pero ahí no se pero no hay no sabía nada y pasó en cambio te picó digo medio de mal rollo muy mal rollo venga venga equívoca a cambio de tercio Javier

Voz 0313 18:45 en cambio

Voz 0545 18:51 de todas las mujeres que habitan en mi que hay algunas que inevitablemente ya me acostumbre a dejarle a la izquierda lo que no controlo

Voz 0313 19:11 cambió de tercio para marcharnos al Festival de Málaga donde está nuestro compañero del cine en la SER José Manuel Romero José Manuel buenas tardes qué tal Carles buenas tardes tomó las cómo va este año el festival que suele ser un buen un buen termómetro de de el del cine español no de la industria de todo no

Voz 1084 19:27 sí es el punto de partida de muchas películas españolas que luego vemos en la temporada de premios especialmente de de óperas primas este año está un pelín deslucido con el estreno de Almodóvar que comentabais sin grandes estrellas el año pasado vino Guillermo del Toro tras ganar el Oscar

Voz 0324 19:42 verdad y muy entregado siempre a la comer

Voz 1084 19:45 ya no en un distintas versiones festiva con antes de la quema de Fernando Colomo amarga colitis de Dani de la Orden y casi mágica con atención quinientos veintidós un gato un chino y mi padre vaya a título de de Paco Baños hoy se ha presentado una comedia diferente dentro de lo convencional se titula La banda está dirigida por Roberto huesos una producción rodada en valenciano sin actores fama esos esto sí que es difícil de ver en el cine español y que cuenta la vuelta de de un joven a su pueblo a sus primeros amores a su familia a sus amigos es un caramelo juvenil sobre lo que queremos ser y lo que esperan de nosotros y encontrarse aún Amy a uno mismo a a esa edad el director reivindica ese costumbrismo tan reconocible

Voz 7 20:25 para nosotros era muy importante contar una realidad

Voz 18 20:29 a partir de una realidad que que consideramos que es muy concreta Sasa muy circunscrita a Valencia a todo el tema de las bandas musicales es les es un legado cultural y artístico muy importante nuestra tierra creo que un poco desconocido fuera puede ser hay un dato que es que lo crea de cisma maravilloso el cincuenta por ciento de los músicos en España son valencianos

Voz 1084 20:52 sacando pecho así si os doy es es interesante también porque compiten sección oficial una película de animación que puede ser la sorpresa Buñuel en el laberinto de las tortugas

Voz 0313 21:01 leí una crítica muy buena el otro día de esta película si es una

Voz 1084 21:04 la película sobre el rodaje en en Las Hurdes el rinde sobretodo tributo a Ramón Zin el productor de la cinta que fue fusilado en el año treinta

Voz 0313 21:13 oye José Manuel por segundo año consecutivo en el Festival de Málaga hay un espacio para para las series que has podido ver hasta ahora

Voz 1084 21:19 bueno pues se presentó gigantes la segunda temporada de la serie de Enrique Urbizu que se estrena el viernes este viernes

Voz 0313 21:25 es ganas de verla muchas yo también hemos visto los

Voz 1084 21:27 los primeros capítulos apuntan alto apuntan alto hay un giro un giro femenino hay una alianza de mujeres ante esos tres hermanos no los Guerrero devastados moralmente y ahora las mujeres pues toman un poco el mando de la serie también ha pasado por aquí Mario Casas presentando instinto que ese un thriller erótico no nos venden es su serie en la que interpreta pues a a un empresario adicto a a al sexo yo lo veo más como unos cincuenta sombras de Grey no de de Mario Casas y ahora mismo está la presentación de de Cuéntame de su vigésima temporada

Voz 0313 22:02 mañana mañana hablaremos en La Ventana pues ya

Voz 1084 22:05 se mete en los en los años noventa y es la primera temporada sin sin Ricardo Gómez

Voz 0313 22:10 en Carlota tengo ganas de hablar mañana con Joaquín Oristrell que es el editor de guiones a ver cómo le ronda la cabeza después de tantos años de tantas temporadas en esta se meten de lleno en la década de los noventa creo que está el muro de Berlín Juan Guerra niños robados qué hay de todo osea que muchas ganas volvió a José Manuel un abrazo amigo un abrazo está bien tú estuviste en Málaga el otro día no estuviste con

Voz 0324 22:32 si el fin de semana fui a aquel no pierde nada nombre estar con mi amigo siguen es que con Luis Alegre es pues es un placer no Le Pen sentamos un programa que está haciendo Antonio llanas sobre el fin español

Voz 0313 22:50 Ana Pérez Lorente sí sí que no

Voz 0324 22:53 por esa entrevista a todo el mundo y que yo creo que le ha quedado muy bien tan también estuve con dos directores de cine español espléndidos y que además son gente formidable de normal de de sencilla de lista Alberto Rodríguez Manolo Martínez dieron o sea que ya hacía un tiempo cojonudo

Voz 0313 23:16 pues no digas nada más ya en

Voz 0324 23:19 creación manita el saque muy bien muy bien

Voz 0313 23:22 sí sólo te quiere cerrarlo ventana del cine con tu música preferida que hoy es esta

Voz 0324 23:34 es es te explico porque es es mi amado Vivo cantando Estrella errante en la leyenda de la ciudad sin nombre ir ya que hablamos de Crepúsculo osito de la última película de Almodóvar y tal estos son los Crepúsculo a mí me me transmiten cosas este hombre a que el minero eh borracho que no pueden seguir en el trío que tenía con su mujer compartidas con is good y que de repente se derrumba y empieza a cantar Estrella errante reivindicada la gente que nunca encontraran su estrella ni su sitio con con un fulgor provisional siempre y muy muy débil y oyendo sí que me he hecho a sí

Voz 20 24:42 pero ya está