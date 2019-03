Contigo dentro: el duelo del infiel, sexo tras el cáncer y poliamor (22/03/2019)

Voz 1 00:00 uno de los dos ha pasado un han estado ahí sí

Voz 0401 00:57 cuando una niña un niños sufre abusos sexuales normalmente la primera vez ni siquiera es muy consciente de lo que ha pasado la mayoría de los menores de los que se abusa se acercan a sus depredadores en confianza casi el ochenta por ciento de este tipo de violaciones suceden en el entorno más cercano menor por eso es importante que la educación sexual de los menores se haga en las escuelas para que ningún progenitor pueda negarse a que sus hijos aprendan a defenderse de los abusos sexuales

Voz 0401 01:31 creados y abusen de ellos todos los violadores de niños engañan primero a sus víctimas muchos de los abusadores de adultas también lo hace la confianza es la clave para el acercamiento y una vez que estos menores sufren los abusos es muy difícil que vuelvan a confiar plenamente varias personas lo de destrozar te la vida suele ser la consecuencia de algo así por eso es imprescindible nuestro compromiso para parar todo tipo de abusos sexuales y aquí hablo de políticos a lo de padres de educadores y ciudadanos en general hemos tenido que arrinconar a la Iglesia católica con pruebas irrefutables de la existencia de curas pederastas para que mínimamente hayan tomado cartas en el asunto no es suficiente queridos católicos no podemos conformarnos con que ese informe de la existencia de los abusos queremos que se denuncien esto va para todas las situaciones en las que se abuse sexualmente tienen un menor queremos a los violadores sean quiénes sean fuera de nuestra sociedad y esta sociedad la formamos señores entre todos

buenas noches Elia Fernando Granados buenas noches todo bien muy bien me alegro que tal tu experiencia de tertuliana estupenda si te lo has pasado bien muy bien me imagino ha de unas jornadas sobre ginecología estupendas bueno más bien sobre sexo

sabes que yo soy más de amor que de ginecología la verdad bueno pues hoy comenzamos nuestro repaso a la actualidad con una información controvertida pero científica a fin de cuentas por qué investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de San Luis en Misuri

se hacen más Missouri en Wisconsin en Wichita se hacen estudios

pues ahí aseguran que fumar marihuana antes de practicar sexo produce orgasmos el doble de intensos en las mujeres con eso aseguran en Misuri así la muestra tomada ha sido de ese de de trescientas setenta y tres mujeres exactamente y les han preguntado por su nivel de desempleo por su ubicación y el XXXIV por ciento aseguran además de esto que te digo de que se duplica la interese al del orgasmo lo que al fumar tenían más deseo menos dolor y lo que te decía orgasmos más intensos lo que no cambió fue la la ubicación también para tu informa

podríamos decir es si sin querer no hacer a mí hacer apología de nada los motivos de esta ahora pues por un lado la marihuana intensifican las sensaciones de todos los sentidos a todo el gusto de lo de todo también retardar la percepción del tiempo lo cual hace que estemos como recrearnos más en esa sensación de placer porque no sabemos cuánto tiempo

veces

por otro lado disminuye el estrés y la ansiedad

más aumenta la confianza en las mujeres

tanto sus ganas de probar cosas nuevas bueno pues informe de la Universidad de Missouri no vamos a seguir hablando del tema porque si no nos va a notar mucho eso pero cuidado porque ahora tengo con una contraindicación otra partida que no es de esto exactamente por qué

en Colombia encontramos otra noticia con la cara B de esa mezcla de drogas y sexo que también lo hemos hablado muchas veces casi nunca es recomendable en este caso

es una mujer ha muerto por un paro cardiaco tras

Voz 0542 05:58 practica sexo durante cinco horas su pareja que fue quien la llevó al hospital aclaró que habían consumido estupefacientes que tras decirle que se encontraba mal la mujer empezó a tener convulsiones se desmayó falleció en el hospital

Voz 0401 06:12 con lo cual tras hay drogas drogas os tras cinco horas de sexo

Voz 0542 06:20 así que por eso digo que las mezclas pues hay que hay que tener mucho cuidado por último volvemos a abordar el espinoso tema de la frecuencia óptima de relaciones porque una bebida que te gusta mire qué te gusta me gusta muchísimo dar hacia la semana siguiente la contraria sí pero es que no paran de hacer estudios al respecto con lo cual qué es lo que se deduce que nos preocupa que preocuparnos nos preocupa muchísimo porque además siempre están en lo más leído el caso es que en este en este momento lo que se ha demostrado es que más sexo no significa más felicidad y te lo explico para ello han reclutado a varias parejas a unas les hicieron mantener la frecuencia sexual de siempre y a otras tratar de hacer un esfuerzo por mantener más relaciones que estaban manteniendo qué ha pasado pues que estas últimas aseguraron estar más cansadas tampoco hay que ser científico para esta conclusión con menos entusiasmo y lo que más me ha parecido importante es que encontraron el sexo menos divertido que antes al considerarlo una obligación minan es que esto de la frecuencia

siempre siempre me me lleva a pensar

cosa te lo juro que prefiero dos polvos al mes que sean que te mueres antes de ese insistencia de que tengo que follar muchísimo yo sí dos pueblos Agnes son de esto es que me pare has

yo ahora lo a hacer punto de dos al mes a mí me parecería muy poco pero bueno vamos a ponernos en cuatro al mes

pero eso que toda toda esta intención de que tenemos que tener muchísimo sexo si no estoy capacitada no estoy capacitado para poder demostrar todo lo que llevo dentro si tiene que ser

bueno hay que tú eres de letras es de números

ya te te imponen una cifra mal mal

así que bueno conclusión como siempre mejor calidad que cantidad

Voz 0542 08:35 pues Celia esta noche nos acompaña Marta Ibáñez que psicóloga especialista en terapia sexual y de pareja está al frente de vida sexual pareja punto com imparta ha pedido que nos acompañes porque hemos recibido la consulta de un oyente que merece especial atención por la singularidad de lo que le ha pasado sobretodo

Voz 6 08:53 por la valentía de de contar

Voz 0542 08:56 compartirlo con nosotras hola buenas noches

Voz 0401 08:58 buenas noches Marta

Voz 0542 09:00 pues es cuánto les escribo porque hay algo que necesito contar porque se me atraganta en el pecho y no estoy funcionando bien necesito que esto permanezca anónimo estoy casada con hijos y me enamore me enamoré de una veinteañera que me conquistó y caí como un adolescente después de varias semanas de mensajes caricias besos y abrazos me dejó de un día para otro dejó de responder a mis mensajes

Voz 9 09:23 ya

Voz 0401 09:25 bueno es un clásico clásico no es un clásico el hecho de que una pareja de repente se le cruce de otra persona en este caso la singularidad es que bueno pues

Voz 7 09:37 que parece que ya no tenía ningún

Voz 0401 09:41 la intención de que cruzase nadie parece que tampoco debía saber si es que le atraía las mujeres si de repente se han encontrado con que se enamorado es bueno pues tiene una chica mucho más joven que ella dice suena

Voz 0542 09:56 de la Chica dice que es una veinteañera no ella

Voz 6 09:58 de ella misma no que es bueno dentro y hemos que estaba

Voz 9 10:01 hay Poniatowska es más mayor sobre todo porque como dice

Voz 6 10:03 que es que era más joven pues es que sea una señora como yo

Voz 0401 10:08 yo que tengo cuarenta y siete años los que vaya a cumplir

Voz 9 10:11 en la tú fíjate que choque no sea parte de una persona gana esperabas que además sea del mismo sexo que a lo mejor tampoco lo esperaba no mucho menor que tampoco lo esperadas no es como ahí

Voz 6 10:23 un un como tiene como como qué hacer para que además hay implante a Iniesta

Voz 0401 10:29 qué es lo que qué es lo que pide porque esto es un verdadero drama y eso ya lo asumimos

Voz 6 10:35 bueno ella es continua

Voz 0542 10:38 va explicando explícanos cómo ha transcurrido han transcurre las cosas dice lo que quiero compartir es el duelo del infiel porque uno pasa por todas esas etapas del duelo pero como es infiel tiene que hacerlo en solitario casi a escondidas de simulando que tiene el corazón roto la lágrima pronta y el anhelo de esa relación que terminó y peor aún no por decisión pro así que a la pérdida de la persona amada se suma el duelo por la persona que fui era o conocía lo que pensé que nunca haría dice llevo veintitrés años con mi esposo inunda había tenido siquiera la inquietud de buscar alguien más y además el dolor de ser dejada odios como duele legos nos dice en fin así estoy así comenzó el año y mientras tanto buscó consuelo en vuestros programas al tratar de comprender y aceptar que me pasó y la persona que soy hoy después de esta vivencia clandestina

Voz 0401 11:27 es que lo tiene todo porque además claro es que además es que es absolutamente sola claro se lo está no sola me hago estaba

Voz 9 11:34 mucho lo que ha dicho el duelo no de la persona que fui no porque es como algo que nunca piensas que te va pasa inserta junta con el duelo de Cima haberlo perdido no que es como como si no pasara un huracán por tu tu lado dejar a todo destrozado en todo esto yo

Voz 0542 11:49 quién soy ahora que salarios yo creo la pregunta

Voz 9 11:51 o al menos como se supera el ídolo del infiel mostrar los tienen mucho más difícil porque hay un punto muy importante en el en las rupturas que es el apoyo no Tous que se tus amigos de de la gente que te quiere de empezar cuando no puedes decir claro

Voz 0401 12:07 es que es mucho más fácil siempre es mucho más fácil decir me ha dejado me pareja de todo el mundo lo conocéis sabéis que era sabéis la pareja estupenda vamos a no tener consuelo de nadie porque no puedes decir que te has enamorado de de un amante en este caso una mujer

Voz 9 12:26 yo entiendo que ya lo que intenta es es que nosotras éramos sus cómplices ahora mismo no pero

Voz 0401 12:31 porque necesitamos cómplices en estos casos

Voz 9 12:34 luego claro yo sé que la recomendaría es que claro entiendo que puede ser muy complicado igual buscarse un confidente una confidente una persona que se podía contar porque es que claro

Voz 0401 12:43 ayuda no contarlo sea liberarnos de de esto que nos preocupa tanto de esto que nos duele que nos come por dentro

Voz 9 12:51 ayudar realmente ayuda muchísimo hablarlo o incluso escribirlo ayuda a pasarlo digamos al cerebro racional sabes cuando pasamos por algo así con una ruptura tenemos el cerebro emocional llenos

Voz 0401 13:01 de sensaciones dolor recuerda

Voz 9 13:05 el recuerdo es todo ahí como un amasijo cuando lo hablas cuando él escribe se pasar digamos al cerebro racional

Voz 0542 13:12 entonces se procesa

Voz 9 13:13 por eso es importante hablarlo pero si no puede pues igual lo escribe lo ha hecho muy bien hecho

Voz 0542 13:18 además una de las de las peculiaridades que plantea el principio es esto que ahora sea llamado el Ghost in que es cuando una persona deja otra por omisión

Voz 6 13:28 esta vez se deja de responder mensajes

Voz 0542 13:31 a saber nunca nada más es mucho más doloroso eso que cual que una ruptura con una explicación

Voz 9 13:37 por medio claro desde luego no te sientes como ni siquiera me merezco esto no energéticas frio ni siquiera ni siquiera le importaba tanto como para romper conmigo bien lo que pasa es que claro no sé si lo que

Voz 0401 13:50 o es que no nos lo ha contado si si si hubiese estado ella aquí yo lo hubiese preguntado si realmente había dejado volar su imaginación es decir esto qué te pasa muy a menudo o qué qué nos pasa a todos de repente pues como que te te emocionas mucho con algo al principio y también con las personas de puede pasar tú puedes conocer a alguien de repente se puede cruzar alguien en tu vida en dos semanas que tenga cualquier cosita ya te imaginas que vas a llegar mucho más claro es que me falta mucho

Voz 9 14:19 calles lógicamente pero ella ha dicho compartida dicho besos abrazos caricias sí que parece como un poco

Voz 0542 14:27 se enamoró como un adolescente con lo que soy

Voz 0401 14:30 que eso sí que sabrá distinguir lo sabe está mujer es evidente que sabe cuando está enamorada

Voz 9 14:37 claro pero ese amor de adolescente realmente es hago como que te viene como una como

Voz 10 14:41 hola Álvaro

Voz 9 14:45 bueno la entonces claro realmente podemos enamorar como un adolescente efectivamente con cuarenta y cinco años también tengo ningún problema pero es verdad que puede pasar lo que tu dices Celia que a lo mejor fuera poco tiempo pero bueno realmente da igual sea lo que ha ocurrido es que estamos chicas esta mujer estaba enamorada como una adolescente con todo esa revolución hormonal de la que hemos hablado otras veces que has con un Mona

Voz 6 15:07 claro porque es una droga que es una droga perdió las hormonas de la felicidad se convierten en hormonas totalmente esa es una droga en la que quiero chutar MEDE y quiero volver a ser feliz

Voz 9 15:17 el síndrome de abstinencia como una casa entonces un punto bueno pues qué pasa

Voz 0401 15:23 con el tiempo pasa pero fíjate la Historia di el del hombre casado que se enamora de una veinteañera la tenemos supera asimilada y además nos acostumbramos mucho es como que que nos la cuentan en casi ni no se extraña

Voz 6 15:36 los extraños mucho más cuando es una mujer

Voz 0401 15:39 no te quiero ni contar además es con otra mujer porque claro y todos tenemos cerca aún señor de mucha más edad que que su pareja

Voz 6 15:51 bueno a lo mejor te a lo mejor el día tienes que llegar a mi edad para tener con ellos leo mucha Lola puede comentar las páginas rosas del país que menos señores empresarios tiene muchas oye hubiera sido el nombre que se enamora de un hombre pues si hubiese choca también eh pero al menos fijaros lo menos porque también tengo

Voz 0542 16:10 más en mente esas historias sí pero templando

Voz 6 16:12 casadas a dos hombres casados menos pero claro

Voz 0401 16:16 de esta manera es la escandalera perfecta o sea es que es la escandalera de la mujer que se enamora de una persona más joven y que esa persona más jóvenes de su mismo sexo cuando hasta ahora de ella sabe prácticamente todo su entorno que es madre esposa y ahora también amante claro

Voz 9 16:32 ella misma sabe eso de de ese misma no es como es lo que ha dicho de ella que se pierde como su identidad y de repente es como está quién se lo cuento ya está quien se lo digo y qué hago yo con todo esto que tengo dentro o no

Voz 0401 16:42 el construir pues esto ya que me han destrozado de esta manera como puedo empezara en colar de nuevo y mis ganas de estar conmigo mi propio

Voz 9 16:54 primero te valor primero tienen que pasar ese periodo de de síndrome de abstinencia del que hablábamos porque eso sí que es algo físico es una revolución hormonal que todavía está pasando en ese momento de ruptura

Voz 0401 17:05 sí

Voz 9 17:05 y eso pasa con el tiempo se siente no peor peor peor peor peor hasta que llega un momento en que se siente igual igual igual luego ya sabes que eso es así siempre y eso es siempre así hay peor peor y cuando ya te parece que ya no estar peor estoy igual

Voz 6 17:22 a lo mejor

Voz 9 17:24 Tardà aún puede tardar meses porque tardan tiempo y cuando eso pase ya esa revolución hormonal pase entonces ya bueno vamos a mí me voy a volver a me voy a volver a encontrar conmigo misma hombre yo la verdad es que sí que recomendaría que tuviera algún tipo de apoyo sino tiene a la misma de quién quién dárselo apoyo psicológico o algo así porque estos mucho

Voz 0401 17:45 y mucho

Voz 0542 17:47 cuando yo cuando cuando decía Celia lo de la historia de hombre que le pasa esto me da la sensación de que la carga de culpa en las mujeres con este tipo de historias es mayor si seguro

Voz 9 17:59 no más todo el tema de la sexualidad las mujeres siempre va cargado un poco

Voz 0542 18:02 culpa no mejor haber pensado claro

Voz 9 18:04 mejor pues me enviara

Voz 0542 18:07 de me dejó llevar algo promotora sí sí te puede llevar mucha culpa a la culpa que lleva asociada la sexualidad femenina les somos la culpa de la infidelidad la culpa de una relación homosexual cuando nunca has tenido antes y me imagino que te nunca ahora

Voz 9 18:21 la no no no se tiene que sentir fatal pero bueno pues así no estás escuchando No te sientas culpable es algo que te ha llegado hoy bueno ya pues eso te has disfrutado que ibas a alternativa tenías no seas has elegido has tomado la decisión que tienen que tenías que tomar con las herramientas que tenías en ese momento

Voz 6 18:41 tras lo ha hecho mal camino se lo tenemos que decir eso no es que hace yo estoy absolutamente en contra de la gente que no da la cara

Voz 0401 18:47 anclarse a en lo más mínimo de su

Voz 6 18:50 Vida se imagínate dejará alguien me parece me parece una falta aquel obstina este me tiene loca

Voz 0542 18:58 porque esto de que la gente desaparezca sin decir por qué no sea

Voz 6 19:01 pero y eso lo hace gente que no tiene veinte ya está bien es verdad que yo tengo esa duda eh

Voz 9 19:06 que a lo mejor es un poco el peligro no porque no se año no me imagino a nadie de hacen eso la gente yo cuando ya cuando leído

Voz 0542 19:13 sobre el asunto es verdad que no especificaban franja de edad pero sí hablaban de que las redes sociales facilitaban

Voz 6 19:21 es un tipo desapariciones quede claro es que te voy a contestar yo no existe a lo mejor

Voz 0401 19:27 sí así exactamente como en este caso desaparecer así sin más no lo hace una persona de más edad de cuarenta y tantos años cincuenta pero sí que es verdad que la tortura de Facebook está ahí

Voz 9 19:40 sí se está

Voz 0401 19:42 ni totalmente entonces es mucho más fácil con las redes sociales desaparecer sin dejar ni rastro

Voz 6 19:48 claro que recordar que yo bloqueado gente pero pensar en el grado de crueldad que te miran como este que no lo sabía el grado de crueldad que implica

Voz 0542 19:59 hecho de Ghost in porque dejas de contestar pero no seguir estando en las redes sociales de la otra persona que eso también lo hacen personas que se dejan como pareja dejan de responder pero se siguen teniendo como amigos e incluso da no me gustas

Voz 6 20:12 bueno yo general John punto yo esto te puede costar la solución que son súper maquiavélico no

Voz 10 20:20 siempre ha yo estoy pero usted me gusta

Voz 6 20:23 no se Paraguay impiendo no

Voz 0401 20:26 yo también habla de su ego de fuego está destrozado a mi me gustaría saber si terapéutica mente es más fácil

Voz 6 20:33 dar

Voz 0401 20:34 a la persona que es dejada o a la persona que deja porque yo creo que dejar también a alguien cuando lo quieres o no quiere ser su pareja también es un peso del que del que es muchas veces muy difícil

Voz 9 20:48 sí hombre más fácil es más fácil superar cuando dejas por muy duro que sea porque al menos tú tienes toda la información la persona dejada aunque sí que la tenga información siempre inventar otras cosas sabes y entonces eso hay que trabajar mucho eso sí si hubiera hecho tal entonces qué hubiera pasado si no sé qué si mañana eso claramente

Voz 0401 21:09 desaconsejado bloquearla en el móvil

Voz 9 21:12 no y si me llama mañana vaya te vaya permanente

Voz 6 21:14 al hijo y no

Voz 0401 21:18 vamos a decirle entonces está oyente tiene que buscar a alguien o para hablar de este tema porque le va a hacer mucho bien

Voz 9 21:25 alguien de confianza una amiga a un amigo o no sino buscar ayuda sino verbalizar lo escribirlo cada nosotras que creo que es un gesto sufre aliente un paso para totalmente no hubiera quedado el duelo también sigo

Voz 0401 21:42 hemos dicho también que que además de poder verbalizar lo que es lo que ha hecho es innegable que tiene que dejar de torturar se con

Voz 9 21:51 sí no existe con

Voz 0401 21:53 condicional no existe ya tiempo condicional para esto

Voz 9 21:56 enviar estaba mirando para adelante hay que eliminar

Voz 0401 22:00 tres eliminarla de tu móvil de redes sociales de todos sitios porque necesitas pasa dar un duelo y además como es el duelo del infieles mucho más complicado sí sí sí

Voz 9 22:10 a eso hay que cerrarlo todo Sara todas las redes es que cuestan montones él hemos hablado otras veces cuenta cuesta muchísimo porque la cosa de bloqueo y si la si la bloqueo del móvil y me llama mucha gente que tengo hayan consulten cuando se lo digo me tienes que borrar su número es que me lo sé

Voz 6 22:28 yo ahí las es que a mí

Voz 9 22:33 las le bloquear da igual que el

Voz 6 22:37 pero en contacto cero ese famoso de terapia es muy

Voz 0542 22:40 bueno eso ya se me ha complicado pues

Voz 0401 22:42 nada contacto cero para nuestra oyente verbalizar los Ferrari no que siga espera en arropando Se con nosotras que eso me ha gustado

Voz 9 22:51 pero que todo pasa y que bueno que ahora parece que están un agujero muy profundo pero que hay una luz ahí

Voz 0401 22:56 pero en un en un tiempo en

Voz 9 22:59 diez semana diez meses emprendió

Voz 0401 23:03 se olvida muchas gracias Marta Ibáñez por volver a desde engañarnos uno de estos como los que se nos plantea muchas gracias el cáncer de mama de útero son unas dos patologías más frecuentes entre las mujeres que padecen esta enfermedad y sus secuelas por todos conocidas afectan a los órganos sexuales en el caso del cáncer de útero también a los reproductivos teniendo en cuenta que son también dos de los cánceres más frecuentes es lógico que nos preocupemos por la vida sexual de una mujer que ha sufrido o sufre estos cánceres buenas noches Mercedes Herrero ginecóloga y responsable de la web salud sexual para todos puntocom

Voz 12 23:58 hola buenas noches hablamos de cáncer y sexo delicado tema así es pero que hay que abordarlo sí sí

Voz 0401 24:08 que son somos demasiadas no

Voz 13 24:12 así es sobre todo porque el cáncer es una enfermedad frecuente en este tiempo pero también hay una gran culpabilidad por suerte eso significa muchas mujeres que han tenido contacto con cáncer de mama ginecológico o de cualquier tipo y que su vida sexual se puede ver afectada no se suele tener esto muy en cuenta muy importante

Voz 0401 24:36 durante la enfermedad doctora es posible el sexo

Voz 13 24:40 claro que sí lo que ocurre es que digamos que te pones el reto en en el tratamiento en la supervivencia la libido baja muchísimo pero siempre es posible excepto que el sexo no nos podemos centrar solamente al coito vaginal no solamente puede ser el momento de descubrir otras formas de relación sexual pero los beneficios de del contacto del sentir el cariño la liberación de endorfinas todo eso siempre es beneficioso

Voz 0401 25:14 durante el tratamiento cuando esté trae implícito tratamientos de quimioterapia resulta muy agresivo durante el tratamiento también se puede tener ese tipo de de sexualidad al de habló precisamente porque me me ha hablado doctora de la descarada endorfinas es que es una inyección de vida así dicho pero hay determinadas fases de el tratamiento de un cáncer es que son especialmente agudas incluso ahí me recomienda habla de otra sexualidad es es por ahí tenemos que explorar

Voz 13 25:49 yo creo que hay que ser muy muy abiertos en el sentido de adaptarse a la situación de cada mujer hay mujeres que con quimio pueden encontrase pues con muchas tenia mucho cansancio tampoco esto se puede convertir en una especie de obligación pero a muchas el sentirse queridas que otra personales demuestre su famoso afectó sus ganas de disputar ayuda muy grande a nivel emocional ahora bien hay quién prefiere darse un paréntesis pues también hay que respetarlo pero no no es habitual que este tema se trate en las

Voz 0401 26:33 bueno en las consultas no es sin embargo en los cánceres masculinos sí porque una una de las prueba las inequívocas de que toda viandas es de un tratamiento de cáncer de próstata es precisamente la respuesta sexual de esa persona de ese hombre a las mujeres cuando hemos hablado con a una mujer que ha pasado por un cáncer siempre le preguntamos en algún momento los médicos tardaron de tu vida sexual siempre dicen que no

Voz 13 27:01 que no es así porque puede más el el prejuicio o incluso la falta de conocimiento pensemos que durante el tema el tiempo tratamiento los que lideran el control y las pautas son los oncólogos médicos o de radioterapia que digamos que el tema sexual lo tienen como como algo accesorio oí que tampoco tienen preparación para abordarlo de una forma eficaz no pocas veces es como un casino preguntamos para no meternos

Voz 12 27:32 de en berenjenales digo penales

Voz 13 27:36 ergo las mujeres cuando les das la oportunidad de que te cuenten es como que se les abre un nuevo mundo y una liberación a a porque muchas veces son miedos ni siquiera un cambio físico lo que las estoy pidiendo

Voz 0401 27:51 todo esto es todo esto que estamos hablando ahora es sólo un apunte porque realmente lo que ocurre es que salud sexual para todos ha preparado unas jornadas específicas de este tema no es así

Voz 13 28:03 así es la verdad que lo la idea primera o del proyecto salud sexual para todo será más dirigido a la población joven como prevención y también a adultos para que se formaran poder ayudar a sus hijos pero lo que me ha ocurrido es que las mujeres con cáncer han empezado a demandar una asistencia específica hay que ellas también tenían problemas y entonces hicimos un taller piloto en octubre a modo de prueba y la verdad es que fue un éxito enorme lo hacemos con con nuestra psicóloga que también es sexóloga de formación con una paciente que se muy advierte que le gusta compartir sus experiencias hacemos una pequeña parte teórica y luego preguntas en directo

Voz 12 28:49 cómo consigo mi plaza

Voz 13 28:51 pues nada escribiendo al correo que aparece en la web impidiendo una plaza para acudir a ver tres sedes tres días en los hospitales Montepríncipe Chinarro Rocío y en ella el Puerta del Sur de Móstoles al final la última semana de marzo y la primera semana de abril

Voz 0401 29:11 imagine doctora que mañana me diagnosticaron cáncer de útero esperemos que no pero pero esto no pero estoy en el lote

Voz 13 29:19 sí

Voz 0401 29:20 en lo lo tomas soy muy claro el bombo por eso soy mujer estoy en el lote acabó entrando de sus jornadas aunque acaba de empezar mi odisea

Voz 12 29:31 me recomienda asistir yo creo que sí

Voz 13 29:35 el saber no ocupa lugar ya lo dice el refrán español tuvimos la otra vez fue muy de interacción hubo una cosa muy curiosa preparamos un sistema para preguntas sin ánimo porque nos parecía que quizá era la forma para que todo el mundo se sintiera libre a preguntar porque nadie preguntó en anónimo se generó una complicidad muy especial entonces hubo en esa ese taller piloto mujeres que estaban recibiendo el tratamiento recién operada ellos confiesan que les puede mucha ayuda también ver la experiencia de de mujeres que llevan más tiempo y de que eso se pueda abordar y que tenga solución por supuesto que sí

Voz 0401 30:19 conforme hablamos del sexo menos menos pudor tenemos de dejar de tener descubrir qué es lo que queremos donde podemos conseguirlo ahora Mercedes Herrero ya sabe usted que yo siempre a sus pies que es un placer

Voz 13 30:35 hablar de hablar contigo

Voz 0401 30:37 sí y hablar así de clarito sobre de sexo un abrazo muy fuerte y muchas gracias

Voz 13 30:43 las noches muchas gracias

Voz 15 30:54 graso

Voz 0401 30:57 a veces aunque algunos no lo creo sucede que alguien se enamora de dos personas que de vez conocemos más detalles de lo que es una pareja abierta hay poco a poco vamos diseccionar no pues cómo queremos que sea nuestra relación de París a establecemos nosotros los límites es establecemos nosotros los contratos establecemos nosotros la promiscuidad que queremos eso que podemos llevar en esa región son pues a veces aunque no lo crean hay personas que lo que quieren ampliar es su proyecto de vida en común no quieren una relación abierta lo que defienden es enamorarse de dos personas buenas noches Miguel baja Lumen o la Celia buenas noches como eres sexólogo cómo estás superpuesto en el tema del amor porque eres la persona con la que más se ha hablado de Polly amor no K existen personas que se enamoran de dos personas efectivamente

Voz 16 31:52 osea uno de los mitos es que es imposible nombrarse dos personas a la vez si es posible lo sea quiero decir ahí están las pruebas

Voz 6 32:03 la incapacidad de amar nada la capacidad de Omar

Voz 0401 32:06 no no no tiene porque tener el límite de que sea hacia una única eso no no eso es posible las dos cosas enamorarse dos personas a la vez amar a dos personas a la vez luego enamorarse de una mala la otra hay muchas combinaciones posibles vamos a hablar con una persona que tú conoces que está muy lejos muy lejos porque buenas noches Juliette free

Voz 12 32:28 hola yo pasé desde hace tiempo

Voz 0401 32:31 programa pero hemos recurrido de nuevo a ti porque bueno nos parece es que es es el ejemplo perfecto de un tipo de relación en la que no hay mono

Voz 12 32:40 no es así cuéntame cómo es tu familia

Voz 17 32:46 así hijos con mi marido hace veinte años y también con otra mujer durante once años ahora hemos estado juntos y tenemos una hija de diez años Maya

Voz 0401 33:00 vaya Maya tiene dos madres au tiene

Voz 6 33:04 Patil un padre y una madre como legalmente cuál es la situación

Voz 17 33:08 tiene una mamá allí un Bami como lo dicen en Inglaterra mi mamá

Voz 18 33:15 muy bien Miguel

Voz 0401 33:19 esta estructura familiar aquí te parece que podría vamos a hablar de ella como hablamos con Juliette que esta es la segunda vez que viene a contarnos cómo su familia aquí te parece que en una sociedad como la nuestra la española es todo es factible

Voz 16 33:34 es complicado porque eso tenemos como una cultura familiar muy fuerte que además nos diferencia bastante de de culturas anglosajonas con lo que entonces todas esas relaciones familiares son muy vertebradora de todo el proyecto de vida en general no sólo el de pareja eso complica bastante las cosas el eso como por ejemplo salir del armario o si hay un armario hay montón de ellos y la la cuestión es de cuales sales de cuáles no de cuales puede salir y en él no sólo en nuestro país sino en el sur de Europa es bastante complicado el el llevarlos a la práctica realmente una manera idealizada Se puede llevar pero hay que tener en cuenta estos factores diferentes

Voz 0401 34:24 Juliette cómo es tu vida a la que la gente dedo tú lo tienes en secreto la gente sabe cómo es tu estructura familiar

Voz 17 34:31 sí toro todo el mundo sabe no es un secreto muy bueno se cura que seguro que dicen cosas que no sé cómo se dice mi española ya lo voy perdiendo suena Holanda ahora pero a seguro que hablan sobre nosotros pero todo el mundo sabe no dicen nada a nuestras caras sabes

Voz 6 34:55 porque es verdad es Juliette vosotros vivís envisten Holanda pero ahora mismo te estamos ya

Voz 0401 34:59 o estás en As bien que es en el sudeste de Estados

Voz 6 35:02 unidos en la casa de tu madre no es verdad

Voz 18 35:05 que dice tu madre tu modelo familiar

Voz 17 35:09 a ella conoce a Amaya Laurel que es la otra mujer en mi familia hemos estado aquí visitando juntas todo Easy ha estado muy bien ella maya tiene otro otra otra abuela si ya lo llevan bien Now era fue un poco difícil al principio ella no entendió muy bien que estábamos haciendo pero con el tiempo creo poco a poco ha ido encendiendo más y más si ahora nos conoce y todo bien

Voz 0401 35:42 y en el colegio María como como lo es decir sus compañeras saben quema ya tiene una madre y una mami

Voz 17 35:49 sí bueno para ellos es algo muy conveniente de muy muy fácil tiene más más adultos más cuidado más tiempo con con con sus padres no aún aún no es un problema pero bueno vienen los años

Voz 6 36:07 difíciles difíciles de la adolescencia verás qué risa cuando empiece a llevar a sus parejas a casa

Voz 17 36:15 ya bueno no sé pero nos estamos muy lo tomo el lo tomamos en muy tranquilos a veces es Navas

Voz 20 36:27 no nos consta nada la trama

Voz 18 36:29 me gusta nada el drama

Voz 0401 36:33 norma

Voz 17 36:35 tres Desde dos

Voz 6 36:38 muy bien mira fíjate fíjate Juliette

Voz 0401 36:40 en Radio Granada está nuestro siguiente invitado buenas noches Salvador te voy a llamar salva vale buenas noches salvado

Voz 21 36:46 buenas noches

Voz 0401 36:48 tú eres el novio de una mujer que está casada no es así

Voz 22 36:52 así es ya lleva trece años en su relación

Voz 0401 36:58 y tú eres novio de ella desde hace cuánto

Voz 22 37:01 pues desde hace tres meses nada más imagínate

Voz 0401 37:04 osea que acabas acabas de empezar pero vosotros habéis decidido que que no soy bueno me imagino que el matrimonio ha decidido que ellos no son una pareja abierta porque acabó el matrimonio digo porque ellos eran los que tienen el contrato tú eres el que se ha cruzado en el matrimonio decidió que ellos no iban a una pareja abierta como fue toda esta historia de que tú no fue es el amante terminase siendo el novio

Voz 22 37:33 pues ellos llevaban tiempo dándole vueltas a este asunto de hecho él es el que le propuso a ella hace ya muchos años estarán una relación así

Voz 21 37:44 sí pues porque el lo veía como una opción en la que él no se sentía incómodo ya al principio se lo

Voz 22 37:54 es lo tomó como una falta de amor por parte del pero con el tiempo pues fueron hablando lo fueron discutiendo ellas informó mucho leyeron muchísimo entre otros los libros traducidos por Miguel también traducida las por él Iker yo he leído también inculcado el tiempo bueno pues ella tuvo alguna relación que no tuvo como implicación afectiva y luego me conocía a mí pues de pronto nos dimos cuenta de que lo nuestro era algo más que sexual que había mucha cuidado por ambas partes que ya entonces a partir de ahí Nos propusimos la posibilidad de pues eso de creernos bajo esta forma que no es incompatible con con la relación que que ya tenía antes desde muy al principio ella me dijo que eso no estaba en cuestión que era o con él au sin mi de manera que yo me lo plantee me me me chepa Dante porque ya me parecía que era una persona excepcional que valía la pena hay ida la verdad es que todo esto está siendo muy nuevo para mí pero al mismo tiempo súper súper Enríquez

Voz 0401 39:05 habla selva de de los libros que ha traducido Miguel yo de ética promiscua maravilloso libro Miguel creo que hay otro que es más allá de la pareja que recientemente reciente no si eso está recién publicado

Voz 16 39:22 IS además viene bien en estos casos como el de Salva que es el encontrar soluciones concretas para casos concretos de que que no son que no son situaciones idealizada sino lo que te vas a encontrar después en realidad pues que a lo mejor una relación lleva mucho tiempo y la otra no el que te lo planteen como y que es una de las condiciones y que que la otra relación se debe de respetar todo lo que va apareciendo en lo que cuenta Salva son estas situaciones reales una cosa es lo que se puede idealizar puedes pensar en qué bonito sería que esto funcionara de X manera pues al final funciona como funciona el cómo se lo propone su

Voz 0401 40:05 este es un perfecto manual entonces como para recurrir en momentos de tensión de glúteos sí

Voz 16 40:11 yo lo llamo es un poco caja de herramientas cuando hay una avería o sea en este ya no es sólo un mapa de viaje de mira te proponemos esta idea es de no no no en este cuando se pinchó una rueda espera esto por dónde tiramos porque no es tan fácil y a mi me gusta mucho el que recoge casos de cuando tú creías que ibas en esta dirección las cosas han ido en otra que hacer en esa otra porque eso es lo que se puede prever lo que se quiera pero en realidad va a pasar lo que tenga que basar no no no puede saberlo por adelantar

Voz 0401 40:44 Juliette cuáles fueron los problemas con los que te encontraste cuando de repente cómo fue en tu caso fue tu esposo el que te planteo que iba a entrar otra mujer o como fue en tu caso

Voz 17 40:58 si bueno fue mi idea porque antes de casarme con él yo estaba engañando a mis pareja mi primer marido

Voz 23 41:08 mi nuevo marido me dijo que

Voz 17 41:10 si no tenía que ser lo que que no sabe que eso es lo que él estaba abierto a la posibilidad de que yo tuviera más que una pareja fue una idea increíble para mí pero no empezamos así lo que éramos así

Voz 21 41:28 sí ya fui

Voz 17 41:30 pues su idea para para abordar el problema que yo

Voz 21 41:37 estaba teniendo de engañar

Voz 0401 41:40 salvados otros podéis manifestar abiertamente en vuestro entorno que que estéis dispuestos a tener una relación como la que habéis iniciado

Voz 22 41:48 pues mira somos tres y cada uno lo lleva

Voz 21 41:53 su modo que yo soy

Voz 22 41:57 probablemente de los tres quién menos problemas tiene para irlo contando yo lo he contado a a mi hermano se lo he contado a mis padres a todos mis amigos no tengo ningún inconveniente en en contárselo a a las personas que trabajan conmigo incluso en la verdad es que no me siento amenazado estoy soy perfectamente consciente de que esto es mucho más esto es una opción como cualquier otra ni mejor ni peor que la monogamia pero desde luego no estamos haciendo daño absolutamente a nadie es probablemente menos dañino que una una relación de engaños

Voz 0401 42:35 el matrimonio puede también decirlo con tanta facilidad

Voz 22 42:38 el matrimonio lo tiene más complicado pues porque hay una historia detrás hay unas expectativas de las familias detrás hay claro esto nadie se lo espera y entonces va a ser un proceso que lleve más trabajo

Voz 0401 42:53 pero ustedes dispuestos escuchándote parece que éste es como muy dispuestos a a salir de de por lo menos de ese armario no

Voz 22 43:00 sí de hecho ya se han dado pasos importantísimos en mi pareja ella ya se lo he dicho a su hermano por ejemplo no entonces eh eh poco a poco pues se van diciendo yo creo que hay que ser un poquito paciente no porque estos una cosa que no todo el mundo entienda la prima

Voz 12 43:21 era adelante pues es que obviamente hacer que saber tú te has leído más allá de la pareja

Voz 22 43:28 me lea más allá la pareja me he leído Penín Up que es otro libro maravilloso que ha traducido Miguel is sirven muchísimo porque te das cuenta al no tener referentes porque no es fácil conocer a a otras familias otras modelos no que hayan funcionado bien porque existen pocos bien porque los que existen no son fáciles de ver no son visibles porque no se dan a conocer los simplemente porque yo todavía no me he movido en el en el mundo amoroso

Voz 21 44:00 a pesar de que exista pues eh

Voz 22 44:03 pues uno no tiene la convicción de que es posible

Voz 21 44:07 le de que lo bueno hasta ahora

Voz 22 44:10 yo te puedo decir que esto es muy posible

Voz 0401 44:13 pues sí Juliette imagen lo que cuando tú empezaste a tener tu modelo familiar tú tenías tantas referencias como las que dice Salvà que ha podido encontrar porque estás hablando de que te llevas veinte años casada once años en los que tenía una relación amorosa

Voz 17 44:31 buenos conocí muy pronto a me queda creo en era uno de los primeras personas con elude conocimos a más gente y eso es tú eran muy importante para tener un soporte y ayuda de de otra gente que estaba viviendo así explorando así muy importante yo creo que es muy difícil si no tienes ninguna persona a en un pregunta nada no habían libros muchos libros entonces ahora más hay muchísimos libros y esto es fantástico pero eso creo que es muy importante

Voz 6 45:08 más gente

Voz 17 45:10 para sobrevivir en este mundo tan distinto

Voz 0401 45:13 dime mi que yo

Voz 16 45:16 ese lo modesta que es Juliette la el que sean la gente no me no conoce su nombre pero es en el mundo amoroso aquí de las personas que más le debe agradecer en nuestro país porque es la primera que fundó el grupo en España en el dos mil cuatro madre mía

Voz 0401 45:35 hace quince años exactos dice me parece inimaginable

Voz 16 45:39 no sea el primer grupo que se montó en Yahoo grupos que sigue todavía activo si se inicia en el dos mil cuatro y en el dos mil seis estábamos reuniéndonos ahí hablando que fue ella en una de esas reuniones la que me descubrió ética promiscua la lo encontré allí y allí fue os gran

Voz 6 45:56 no os vais pasando no los datos unos a otros que es de lo que se trata de poder aprender entre todos no Juliette nos salva

Voz 17 46:05 no no soy nadie entonces necesitamos ya soporte ayuda ahí entonces ya íbamos

Voz 0401 46:13 Juliette animas a a Salva a meterse en la que se está metiendo

Voz 17 46:19 sí yo creo que es muy importante para normalizando para para dar ejemplo a otra la otra gente que

Voz 21 46:26 el que fuera posible diera si felizmente

Voz 17 46:31 ya es muy importante pero entiendo que algunas tostados no pueden su trabajo poner en doce Estados Unidos es bastante difícil hay gente que creen que los niños están a y a Riesco en familias

Voz 21 46:45 sí ente de no sé qué es posiblemente

Voz 12 46:49 peligroso para bien Holanda Irlanda tú tienes algún problema no

Voz 17 46:53 la aquí abierto ahí hay hay muchos Fenty muy abiertas no hay mucha gente y Polly amorosa pero muy muy abierta en general Il las familias y las directa operativas es es bastante común

Voz 0401 47:08 la la vidas alternativas es bastante común me parece una reflexión buenísima de lo que es la tolerancia del respeto no Miguel

Voz 16 47:16 que yo creo que después en nuestro país tenemos la costumbre contraria depositó alguien le preguntas de oye que te gusta de esto a mí lo normal vosotros qué tal no más exacto no me extraña con la historia que tenemos pero todo consiste en no destacar demasiado del reto

Voz 0401 47:34 salvan cuál va a ser nuestro siguiente paso

Voz 21 47:37 bueno pues yo creo que sí

Voz 22 47:41 primero que lo vayan sabiendo cada vez más amigos que a mí me gustaría que llegara el día esto no va a ser el siguiente paso a mi me gustaría que llegará el día que que este no sin ni siquiera fueron tema de conversación sabes un poco lo que he conseguido las lo el colectivo LGTB ahí de bueno pues que no tienen que dar explicaciones de que son pareja o que sus y atracción sexual va hacia personas del mismo sexo bueno pues sería como tomar cuantas parejas tienes tienes una bueno pues yo te modos que eso fuera normal se que estamos lejísimos de aquello

Voz 21 48:17 pero ese me parece que debe ser el objetivo y posiblemente dentro de

Voz 12 48:25 un par de décadas a lo mejor estemos ahí Miguel llegaremos eso

Voz 0401 48:30 llegaremos al hecho de que no nos sorprenda que alguien pueda tener dos parejas

Voz 16 48:34 es lo que creo que sí ha pasado ya la cultura mainstream es la idea esta vez está por todas partes y todo el mundo está hablando ahí montones

Voz 0401 48:42 de culos yo he vivido también a ello

Voz 16 48:45 es lo bueno es que se ha normalizado en ese sentido que ya aparece como mucho más por todas partes

Voz 0401 48:53 pero yo tengo que decir que el libro del que estábamos hablando que el tema ese de la pareja se que lo tenía un alumno del Thai del centro de estudios artísticos superiores donde se estudia cine y estas cosas en Madrid lo sé eh osea que ya incluso la gente joven empieza en la universidad

Voz 0542 49:11 adquirir informarse y otros modelos

Voz 16 49:14 sino yo él va a sonar a topicazo pero yo donde de donde es de Zen ambientes que tienen que ver con arte todos estos ambientes es como que ahí he oído a hombres pero desde eso desde dieciocho sea muy jóvenes empiezan ya a a tener esa idea de serie de que bueno si tengo una relación cerrada es porque hemos hablado que la queremos que que queremos que sea cerrada porque queremos que sea cerrada o sea lo bueno que me parece es antes era por defecto y entonces tenía una relación normal entre comillas había que sacar el melón este de madre mía espera que te tengo que decir una cosa tremenda en cambio ahora cómo se empieza es planteándose desde el principio pero bueno esto es abierto no es abierto que es también es normal en esa edad de

Voz 0401 50:03 empezamos a diseñar nuestras propias relaciones

Voz 16 50:05 tú estallará y el que no salgamos de que sea por defecto pues ahí salimos ganando muy mucho el que no lo Plantemos hablemos del tema I después podamos seguir decidiendo más sobre qué modelo elegimos pues

Voz 0401 50:19 dejamos entre todos Miguel vaga Lumen Juliet se fríe salva muchísimas gracias por liarme está en este estudio que hablemos de relaciones no mono gamas pero las que hay muchísima implicación emocional y respeto sobre todo muchas gracias señores

Voz 12 50:37 muchísimas gracias arte gracias un saludo

Voz 4 50:41 Contigo Dentro Celia Blanco

Voz 0401 50:53 como todos los elegidos su aparición fue anunciada mucho antes de que acontecía era todas las mujeres cercanas a mí han tenido aventuras con amantes jóvenes dicen las expertas esas que tuvieron que la carne tierna es la más jugosa ahora según qué recetas no hay que añadir tantos ingredientes basta con aderezar en la medida justa que hacemos a la temperatura apropiada para que la sola presencia de ese nuevo amante sea un buen bocado diez años menos que yo ni un prejuicio sobre mis arrugas en muchas ganas de meterme mano esos fueron sus credenciales dejarme desnudar con el ansia del que me quiere rápido dejarme acariciar por el que busca tu carne entera la merme por delante y por detrás morderle hasta detrás de las orejas recorrerse primero el mapa antes de hacer la más mínima incursión

Voz 4 51:54 arrasa sincera

Voz 0401 51:57 mi amante más joven que yo quiso echarle arte amante será por aquello de decir que la que tanto sabe sucumbió no nos Unión nada más que el deseo estés esquivo no aparece siempre que quieres y cuesta mucho recuperar que se pierde mi amante más joven que yo no durmió conmigo dejamos en el aire la posibilidad de no tener que hacerlo ahora si te cruzas de nuevo Tena algún motivo seguro que te di el tiempo suficiente como para que te buscara sale

Voz 4 52:29 bueno yo tengo un par de excusas para

Voz 0401 52:32 volverá follar