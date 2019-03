Hora 25 Deportes: El Barça se acerca a semifinales (20/03/2019)

Voz 1 00:00 Hora veinticinco Deportes

con Ángels Barceló Ike sus Gallego

Voz 0919 00:09 buenas tardes collages jornada de Champions hoy en Champions femenina pues sin cuartos de final el partido de ida está jugando el Barça en el Miniestadi ante el Wiener de Noruega iba ganando ganando tres ceros y esto mandar a los chicos los estaremos volviendo loco Ana ya estarían ser más así que vamos a volvernos locos también con las chicas del Barça que están dando un paso importantísimo para meterse en las semifinales de la Champions en la de Diego buenas tardes

Voz 1490 00:34 hola Gallego qué tal pues si en el minuto veintiocho gana el Barça tres a cero al cine con dos goles de Toni Duggan y uno de penalti de Mariona un partido muy plácido para los azulgranas que ganan desde el minuto tres y en el que las noruegas apenas han creado peligro la grada también tenemos buenas noticias porque hay cinco mil quinientas sesenta y tres personas viendo esta exhibición del Barça en Champions

Voz 1264 00:57 supone la mejor entrada de la temporada aquí en el Mini

Voz 0919 00:59 recuerdo el partido de ida con este marcador tres cero es un paso importantísimo para estar en semifinales el Barça femenino y también tenemos una jornada importante en la Euroliga desde las ocho está jugando en Grecia el Baskonia los vitorianos quieren asegurarse estar entre los ocho primeros queda poquito para que termine Top dieciséis cómo está el partido Kevin Fernández Panathinaikos Baskonia buenas tardes

Voz 1264 01:21 buenas tardes Gallego mal realmente mal el partido de quiero Alves Baskonia primer cuarto horrible José podría calificar con algo peor miran lo te cuento ha salido con un parcial trece a cero en contra le ha costado ocho minutos anotar la primera canasta sus tres primeros puntos han sido en tiros libres y al final del primer cuarto estaba dieciséis abajo Icon cero de valoración don de todo el equipo el está superarlo absolutamente en todo para activar ecos mucho más cómodo han tumbas suelen individualista poco defensivo con ataques muy poco organizador restan ahora mismo cinco minutos cuarenta y cinco segundos para llegar a tiempo de descanso mucho que reflexionar porque Baskonia está perdiendo contra el Panathinaikos marcador treinta y siete a dieciocho

Voz 0919 02:01 luego a las nueve jugará el Real Madrid con el Armani Milán en un partido de Felipe Reyes se va a convertir en el jugador de baloncesto que más partidos ha disputado en esta competición de la Euroliga ni más ni menos que trescientos cuarenta y dos Felipe no para debatir récords y luego también la última hora de la Selección Española de Luis Enrique ya sabéis el sábado jugamos con Noruega primer partido de clasificación para la próxima Eurocopa esta mañana entrenamiento ruedas de prensa grabación de spot publicitarios que también hay que contribuir por la tarde según estoy leyendo en el diario Luis Enrique se ha llevado a la selección aún sea lo de pegar tiros con las bolitas de pintura para despojarse un poco la anterior concentración se los llevó a un skate Brun luego llegamos y perdimos con Croacia y nos clasificamos para para alegaron la a ver si el PEN Val va mejor y afina la puntería un poquito falta bueno pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de Whatsapp también modestos mirada

Voz 3 03:07 hola Gallego tarde a ver si miras de pongo

Voz 4 03:11 qué te vas a por qué no sé dónde quejarme mira a la jornada veintiocho de tercera división del Grupo IX se juega un partido el Linares El vele pone un jugador que está sancionado por FIFA por siete año por cuestión de la puesta está deportiva siete años el Linares recurre el partido y ahora Competición desestima el recurso de Linares cuando hasta el propio Vélez al jugado lo ha expulsado y la sacado del equipo Hole bien y ahora yo digo el caso Chery se que estás once

Voz 5 03:44 no por un partido el Madrid propone comete alineación indebida y echan al Madrid de la Copa siete futbolistas que está sancionado para siete años siete lo han iría se juega el Linares recurre ya al juego único dice que el Linares no lleva razón

Voz 4 04:03 pues que me lo expliquen señor Gallego

Voz 0919 04:06 yo voy a intentar explicarlo Vélez dos Linares dos con el de jugaba Iván Moya

Voz 4 04:10 que cuando jugó

Voz 0919 04:13 a Gibraltar fue suspendido por siete años por la Federación gibraltareña por apuestas ilegales pero luego se vino a España y fichó por el Vélez según dice el juez único este de la federación la Federación de Gibraltar informó tarde a FIFA FIFA informó tarde a la Federación Española la Federación Española informó tarde a la federación andaluza por lo tanto a Iván Moya cuando jugó ese partido el Vélez no sabía que estaba sancionado por siete años ahora luego cuando ha sabido que tenía una sanción de siete años le ha echado coger habrá dicho oye macho que tienes una sanción de siete años y ha venido aquí no has dicho nada siete años por apuestas ilegales cuidado eh cuidadito dejaba comensal

Voz 2 05:00 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 6 05:16 buenas tardes yo todos los días escucho su programa pero como dijo en su día cierto señor es que esto señora que pone muy a menudo como ayer la puso y lo vuelvo a poner hoy es no es que sean empalagosa es es más empalagosa

Voz 1425 05:31 buenas tardes vivo Hora veinticinco deporte

Voz 2 05:35 seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 05:43 un poquito de efectivamente Maite más es lo que nos hace falta a todos vamos con la selección de Luis Enrique

Voz 1078 06:02 buenas tardes qué tal Gallego muy buenas tardes Luis Enrique ha buscado

Voz 0919 06:06 yo también un entretenimiento alternativo para la tarde de hoy de los chavales

Voz 1078 06:10 sí sí pero no es el gol porque eso me dicen que puede hacer daño son bolas de pintura y si te sacude te puede hacer daño bueno alguno a lo mejor la tierra como la con malas artes a un compañero broma evidentemente hay buen ambiente en las en Las Rozas es una es como una pistola de láser sabes algo así para A la convivencia es como una especie de las es bueno

Voz 0919 06:31 cualquier caso a disparar disparar que tirar

Voz 1078 06:33 hay que tirar nada pero ahora para afinar la

Voz 0919 06:36 puntería les habrá venido bien no te eso eso eso es

Voz 1078 06:38 para pasar la tarde pues desde el lunes concentrados para dos partido Noruega y Malta Luis Enrique los quiere muy activos esta mañana de hecho estado con ellos cuarenta minutos y Le gusta aviso Enrique esos arengas en la sala hay Villalonga con todos los futbolistas de hecho ha empezado entrenamiento entre la charla de cuarenta minutos esa arenga más la foto una hora más tarde de lo previsto y bueno pues están todos bien salvo el tema del gemelo de de Marco Asensio y el tema en el cuello que tiene Pau López veremos lo que decide finalmente ya quién pone pero yo me espero una España muy vertical lo ha dicho hoy en esa bueno esa charla con los jugadores Ike que a la gente muy enchufada que Amanda o a llamaba cuarenta y uno pero que va de que lo haga bien se va a quedar en la sala de prensa estado Álvaro Morata el futbolista bético de Madrid que ha hablado sobre un amigo suyo ha renovado lo dijo aquí en el Larguero Iker Casillas hasta los cuarenta años buenas robados más ciento veintiocho de los cuarenta con el Oporto y así con esa sorna lo ha contado Álvaro Morata

Voz 1425 07:37 bueno no sé que decir la verdad ojalá ojalá pueda venir eh es un una leyenda un crack no sabía que había renovado ahora mandaron mensajes porque habrá atracaba un poco más nada estoy muy contento por él todo lo que sea verle pues ojalá ojalá viniera yo creo que es demuestra cada fin de semana hay K en Champions University yo estaría muy contento personal

Voz 0919 08:04 bueno Pau López está tocado pero no va a abandonar la concentración luego habría que llamar otro portero P y ahí estaría el nombre de Casillas que ya sabéis se ha ofrecido para la selección tengo ganas de que le pregunten a Luis Enrique el próximo viernes en rueda de prensa Si sí cuenta con Casillas y Casillas tiene alguna opción ayer repasamos el asunto de la portería hoy tenemos que repasar el asunto de la defensa porque desde que está Luis Enrique no tenemos claro cuál es la defensa de España bueno tenemos claro que Ramos es el fijo que ha ido siempre Jordi Alba las dos primeras convocatorias estaba claro ligado bueno no sabíamos lo que le pasaba Luis Enrique no lo convocaba luego le ha convocado hoy evidentemente es titular indiscutible Ramos y Alba indiscutible pero es que luego ha ido Gayá Marcos Alonso Bernat Iñigo Martínez Nacho Albiol hermoso Llorente Bartra Azpilicueta ser si Roberto Carvajal Antonio Romero buenas tardes qué tal Gallego muy buena ahora mismo no sabemos cuál es la línea titular del equipo español por dos razones fundamentales el problema de Piqué que le ha generado un boquete que todavía no hemos sido capaces de de par le encantaba uno que era Diego Llorente de esta Fedra que tienen los seleccionadores son los entrenadores le llamó con muletas y el chaval no terminó tener buena suerte cada vez que coincide con una convocatoria suele estar lesionado sacrificó a Nacho en el partido de Inglaterra no lo ha vuelto a llamar y parece que el que toma ventaja ahora es Iñigo Martínez pero más por descarte que realmente porque enamore a Luis Enrique ha tenido problemas en la banda derecha su laterales Carvajal le pasa un poco lo de Diego Llorente es decir yo creo que Carvajal sí está bien es fijo pero últimamente cuando ha coincidido con partido de selección española Carvajal no estaba fundamentalmente el problema que tienes que ha hecho cosas raras en la anterior convocatoria metió a Johnny voto para jugar de lateral derecho porque Sergi Roberto no podía jugar los dos partidos y en esta Xetra para aprobar a tres Jordi Alba y otros dos laterales izquierdo yo creo que el no tener un central que conjunte plenamente los cuatro de atrás le está volviendo un poco loco no lo tiene claro y además cuando hace alguna cosa se va un poquito de la linde es un poco raro pero eso se nota no porque recorrerla en los anteriores tres partidos solamente un jugador repitió en las tres defensas titulares la la defensa necesitan conocerse se necesita tener automatismo y lo vamos este otro problema que cuando aprobado Nos han mojado la oreja cuando tú pagas una defensa y no te sale bien repetir es más complicado entiendo la prueba pero repito yo creo que en esta línea defensiva en la que tres de cuatro parecen fijos y es también primero por lo de Alba luego por lo de Carvajal menos Sergio Ramos hilo de Diego Llorente e le ha descolocado un poco y no termina de encontrar los cuatro fijo para el partido importante que todo lo que es entrar la defensa despistada mañana hablamos del centro del campo que me da a mí que también está algo despistado a ocho y cuarenta hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 7 10:49 este seísmo lo vas a hacer una llamada se alguno

Voz 1490 12:32 minuto cuarenta ahora mismo gallegos se mantiene el tres a cero favorable al Barça

Voz 0919 12:36 Taha clarísima de las azulgrana ahí en la Euroliga de baloncesto estaba jugando el Baskonia en Grecia con el pin con el Panathinaikos la primera conexión era preocupante que Fernández ha mejorado algo para los vitorianos peor

Voz 1264 12:48 por todavía está siendo una caricatura Baskonia a dos minutos del descanso está a veintitrés puntos abajo cuarenta y ocho Panathinaikos veinticinco quiero el resto Baskonia bueno estábamos hablando de la selección española ya sabéis vamos con Noruega

Voz 0919 13:00 el sábado en Valencia y la semana que viene jugamos con Malta pero ya hay partidos de otras selecciones hoy miércoles en juego cuales Héctor González

Voz 1415 13:08 hola Gallego de momento y sólo tenemos amistosas el partido más destacado

Voz 0645 13:12 se juegan Wolfsburgo empiezan a unos minutos ahora menos

Voz 1415 13:14 harto el Alemania Serbia primer encuentro desde la limpia de Joachim Löw que ha llevado por delante a Müller Hummels o Watson entre otros han los germanos

Voz 0919 13:22 con un once muy renovado de la vieja guardia sólo juegan

Voz 1415 13:25 no Dogan tres tejen Cross o Royce son suplentes en Serbia dos jugadores de nuestra Liga Dimitrov y el portero del Eibar y máximo Beach el centrocampista del Getafe ya arriba el gran objeto de deseo de media Europa el delantero del Eintracht Luca Jobbik además empieza también a las nueve menos cuarto el Gales Trinidad y Tobago partido también amistoso descansa Gareth Bale no está ni en el once ni en el banquillo les reserva Giggs para el partido contra Eslovaquia ya de clasificación para la Eurocopa mañana arranca la fase de clasificación juegan varias de las favoritas como la Bélgica de Roberto Martínez frente a Rusia la joven Holanda de Koeman ante Bielorrusia o la subcampeona del mundo Croacia que se verá las caras con Azerbayán

Voz 0919 14:04 lo contaremos gracias Héctor sea estrenado Paco Jémez con el Rayo Vallecano primer entrenamiento del nuevo técnico rayista que será presentado oficialmente mañana atenderá a los medios de comunicación con esa amabilidad que le caracteriza pero ya está

Voz 14 14:20 dado trabajando Iván Álvarez buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes si esta tarde se ha ejercitado ese primer entrenamiento de Paco Jémez a las órdenes del Rayo Vallecano estaba previsto que comenzara las cinco lo ha hecho con unos veinticinco minutos aproximadamente de retrasos ha reunido antes con los jugadores en el interior de El Vestuario les ha dado una charla el luego si han saltado al césped de la Ciudad Deportiva se han entrenado y le hemos visto muy activo dando muchas órdenes y sobretodo con mucho uso del balón y de la posesión como les gusta Paco Jémez que viene has dicho gallego mañana a las doce y media será presentado en la Ciudad Deportiva firma por lo que resta temporada y una más hasta junio del año dos mil veinte

Voz 0919 14:52 con los campeonatos parados empiezan a surgir todo tipo de rumores y noticias respecto al mercado cuando termine la temporada haber muchos equipos que van a hacer cambios vamos a ver qué pasa vuelve a estar en candelero Griezmann porque como ayer contaba nuestro compañero Manuel Esteban en el diario As la cláusula de Griezmann que ahora es de doscientos millones en verano pasa a ser de ciento veinte a ciento veinte millones por un delantero goleador campeón del mundo según está el mercado parece asequible en cualquier caso Miguel Martín Talavera hay más nombres en el Atlético de Madrid el Cholo Simeone que se ponen en el mercado para el próximo verano

Voz 1576 15:31 por tranquilizar a Manolete gallego qué tal buenas tardes Griezmann ni tiene intención de salir del Atlético de Madrid de hacer ninguna operación y lo mismo pasa con Saúl llegue los compañeros de la Spain hablaban de un posible acuerdo entre el Atlético de Madrid y el City valorado en ciento cinco millones de dólares para ser traspasado el ilicitano rumbo al equipo de Pep Guardiola pues el Atlético de Madrid nevar rebajar nada de su cláusula ciento cincuenta nival negociar cuenta con el común pilar indispensable de cara a la próxima temporada por cierto ya ha conocido la la sanción de Óscar Ortega del profe que fue expulsado en Bilbao dos partidos no a poder dirigir a los suyos en el banquillo

Voz 0919 16:08 y luego está el asunto de la selección catalana que juega un partido amistoso partido que no es oficial el próximo Mier el próximo lunes ante Venezuela ayer fue noticia que el Real Valladolid decidió que dos de sus jugadores y su entrenador Sergio que habían siempre convocados para ese partido anunciaran que no iban a acudir porque el lunes tienen entrenamiento y el Valladolid está jugando lo que se está jugando la permanencia en Primera División luego por la tarde el Rayo Vallecano también dijo que dos de sus jugadores Álex Moreno y Alberto García no se iban a incorporar a la selección catalana por lo mismo porque radios está jugando la vida hiel Huesca Luis va días ha dicho lo mismo esta mañana porque también tenía jugadores convocados buenas tardes Luis qué tal buenas tardes

Voz 1264 16:52 gallego eran concretamente al ex Gaillard en Riga

Voz 15 16:55 los dos futbolistas que la selección catalana había llamado también para ese partido amistoso pero el presidente Agustín la Xaus ha sido claro han venido donde estábamos todos los medios de comunicación esta mañana cubriendo el entrenamiento

Voz 16 17:06 dicho esto es una decisión evidentemente exclusivamente deportiva como sabéis estamos jugando no lo lo que nos estamos jugando eh el equipo está con pinzas desgraciadamente tenemos muchos lesionados y creemos que no era

Voz 15 17:23 momento pues hoy había diez jugadores de campo en total diecisiete con los del filial y los tres porteros entrenando a las órdenes de Francis

Voz 0919 17:29 y el seleccionador de Cataluña Gerar bueno pues yo creo que entiende la decisión de los clubes ha dicho esta mañana Santiago haya buenas tardes buenas tardes si le habría gustado un poquito más de tiempo para confeccionar la lista pero ha dicho llegar López que sí que lo entiende escucharé

Voz 1425 17:44 la motivo lo entiendo ningún club ningún jugador tiene la obligación de devenir entonces todo el mundo tiene la libertad de de poder mirar para casa mirar para sus intereses y lo entiendo perfectamente no no tengo ningún problema

Voz 0919 17:59 dice que no es motivación política la que ha llevado a esta decisión llevarlo a darle normalidad al asunto nos pasamos de nuevo por los directos como está el Barça femenino cuartos de final de la Champions Elena de Diego ya estamos en el añadido

Voz 1490 18:13 dos minutos para acabar este partido Barça tres El SK

Voz 0919 18:16 vaya resultado que se lleva para la vuelta del Barça ahí en la Euroliga de baloncesto ha llegado al descanso el Panathinaikos Baskonia

Voz 17 18:23 Kevin acaba de llegar con veintiún puntos de desventaja para el equipo vitoriano la valoración sesenta y cinco para el Panathinaikos diez para Quirós Baskonia que está siendo absolutamente superado en todas las facetas y tiene que mejorar muchísimo si quieren entrar a competir en este partido tiempo de descanso en el OAKA Panathinaikos de Atenas cuarenta y ocho Quirós Bed Baskonia Veintisiete seguimos en Hora veinticinco Deportes

Voz 0919 18:47 la SER

Voz 22 20:35 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0919 20:44 dentro de diez minutos comienza un partido de la Euroliga de baloncesto en Madrid es un partido especial porque puede ser un partido histórico si juega o Felipe Reyes con el Real Madrid algún minuto de ese partido que enfrenta a los blancos con el Armani Milán Felipe Reyes se convertirá en el jugador que más partidos ha disputado en esta competición superando a Juan Carlos Navarro Felipe Reyes que tiene treinta y nueve años que ya es el jugador con más partidos en la historia de la ACB hoy va a batir seguramente otro récord supongo que habrá celebración si se produce así Marta Casas muy buenas tardes

Voz 1509 21:24 hola Gallego qué tal muy buenas el hombre récord que sigue sumando éxitos a su ya de por sí exitosa carrera Felipe Reyes afronta su partido trescientos cuarenta y dos en la Euroliga atrás queda ya muy atrás su debut en el año dos mil va a superar a Juan Carlos Navarro va a superar a todos los demás nadie jugó más que él se va a convertir en el jugador con más partidos de la historia de una competición en la que ya es además el máximo reboteador histórico así que homenaje seguro que habrá en este palacio de los deportes que poquito a poco se va llenando para vivir este partido que puede ser histórico con el capitán del Real Madrid sumando un nuevo hito los blancos que hoy con la tercera plaza ya asegurada quieren mirar al segundo puesto reciben al Armani Milán con Randolph y con Gustavo Ayón que son la gran novedad ya recuperados los dos equipos están en la cancha y como tú

Voz 23 22:10 digo poquito a poco se va llenando esto para un parto

Voz 1509 22:12 pido que a buen seguro va pasará a la historia

Voz 0919 22:15 tiene apalabrada su renovación con el Real Madrid hasta el año dos mil veinte Si cumple ese contrato sumaría dieciséis temporadas en el equipo blanco jugador ya mítico como los Wayne Brabender Clifford Luyk impresionante la carrera de este jugador con el Madrid ir con la selección española ganando medallas desde que tenía dieciocho años impresionante luego volvemos a Grecia aves y comienza ya el tercer cuarto del Panathinaikos Baskonia pero es que mañana sigue la Euroliga mañana

Voz 1982 22:45 juego

Voz 0919 22:45 el Barça en Alemania con el Bayern Barça que está intentando asegurarse un buen cruce Xavi Saisó con que no

Voz 1982 22:53 novedades hola hola qué tal Gallego pues bueno certificar la clasificación para los play off y la quinta posición eso es el gran objetivo del Barça en Múnich los azulgranas han llegado a Alemania con las dudas de Seraphin y Hanga IPS que esperará a mañana para cero el descarte los alemanes están casi eliminados pero en casa se hacen fuertes Víctor Claver la escuchamos dice que tendrán que hacer un buen

Voz 1959 23:14 partido os recibo bueno es están jugando metas se emplee yo sí es una de sus últimas cartas en todos van a estar muy motivados la más en casa igual hasta no es estar preparados para eso no para vivir un ambiente difícil pero bueno que también sabiendo que te haciendo un buen partido que podemos tener mucha opción

Voz 1982 23:35 el partido gallego empezará mañana a las ocho de la tarde

Voz 0919 23:39 mañana también juega a Gran Canaria con el Olimpia cosas que los canarios ya no tienen opciones de clasificación NBA Javi Blanco buenas tardes qué tal Gallego ya lesionado Mirotic y eso que estaba jugando un partidazo con su equipo con luego yo la verdad es que

Voz 0645 23:54 muy mala suerte porque estaba jugando un partidazo su mejor partido de hecho desde que lo llegó a los Bucks el hispano montenegrino fue titular por la lesión de pulpo y sumó veintitrés puntos en la victoria de Milwaukee contra los Lakers pero acabó con problemas en un dedo e hice ha confirmado en sufre una fractura en el pulgar izquierdo iba a estar entre dos y cuatro semanas Caja es unificada yo que se han encendido todas las alarmas porque ahora mismo es duda su presencia para la primera eliminatoria de los play off eso excluyó comienzan el trece de abril justo quedan veinticuatro días así que vamos a ver cómo evoluciona podría llegar sin problema pero vamos a ver si Si si no sienten dolor puede jugar esa primera eliminatoria porque recordemos que Milwaukee está clasificado matemáticamente además va primero en el este así que bueno pues eso es lo bueno que seguramente va a tener un cruce más menos han Llibre e ganaron a los Lakers que no está teniendo mucha suerte con las lesiones porque ahora mismo tiene la enfermería llena están Pau Broughton Ilyasova Gil de Vincenzo Brown y sobre todo una molestia pero cuando tanto como lesionado pues sigue eso sí que se tienen todas las armas del resto de la noche Victoria de los gordos ante los Timberwolves con treinta y seis puntos Stephen Carrie de Filadelfia contra Charlotte con Un gran vencimos de Houston Atlanta con treinta puntos de Harden de Brooklyn a Sacramento con cuarenta y cuatro de D'Angelo Russell de Clippers a Indiana para esta noche destacó dos partidazos a la una Boston Filadelfia y a las dos y media Toronto Oklahoma

Voz 0919 25:19 terminado el partido de la Champions femenina entre el Barça

Voz 1264 25:22 el Wiener de Noruega Elena

Voz 1490 25:24 clama con el tres a cero que contábamos Gallego el Barça deja muy encarrilado estos cuartos de final de la Champions y está más cerca de volver a hacer historia clasificándose por segunda vez a unas semifinales de Champions el partido de vuelta se jugará el próximo miércoles en Noruega

Voz 0919 25:40 y una de motociclismo el próximo viernes la Federación Internacional va a decidir si la moto con la que Dovizioso ganó el primer gran premio del año es legal o no porque tiene en su carenado un supuesto alerón que las otras marcas consideran legal Mela Chércoles buenas tardes

Voz 24 26:00 pero nada oficialmente este viernes se reúna el Comité de Apelación de la cien años está presente por los responsables de Ducati para defender que esas spoiler no es ilegal sino sirvieron para enfriar Grael neumático trasero y no como una pieza aerodinámica mientras que por parte de Honda Suzuki KTM Aprilia van a insistir en que es una pieza aerodinámica de que no se cree la teoría de Kiev para enfriar el neumático trasero en un circuito en la temperatura de asfalto era sólo bebé integrados y ahora llego que se deje gustamos Carmen que no ha pasado absolutamente nada no creo que cambien y mucho menos al resultado la que de ganar ya que Andrea Dovizioso Gallo por sólo veintitrés milésimas de segundo a Marc Márquez

Voz 0919 26:35 va a seguir con esa pieza en la moto entonces

Voz 24 26:37 lo que está verde igual la prohibe hoy igual te hemos actuado

Voz 25 26:40 casi imitando al supuso a Ducati coma murió

Voz 24 26:43 a veces porque durante la pionera en el tema de las las el viernes dos sabremos

Voz 0919 26:47 gracias a esta semana cerramos el programa con lo nuevo de los británicos White Lies Toni López nos dejamos algo de este miércoles primer partido

Voz 0888 27:04 en la clasificación al Europeo sub diecinueve de este julio en Armenia España ha empatado a uno contra Eslovenia en el otro partido del grupo locales uno Holanda dos que quede primero del cuadro se clasifica la fase final el próximo partido de la selección de Santi Denia el sábado contra Gales será noticia del día ya en cuartos de final de la Liga de medios habrá clásico Cadena Ser Cadena