Un teatro agotador

Voz 0194

00:03

el Síndic de Greuges a quién se encomendó para tomar la decisión sobre la retirada de los lazos amarillos y las escaladas de los edificios oficiales ha recomendado que se retiren estos símbolos y Torra que necesita una excusa para obedecer al Estado y que no le llamen traidor Yala el problema es que ya la tenía el viernes porque desde el viernes Quim Torra tiene sobre la mesa el informe del Síndic con la recomendación de la retirada ir desde el viernes el presidente de la Generalitat ha estado escenificando su resistencia ante un Estado opresor que no le deja exhibir ni lazos ni instaladas lo que lleva haciendo desde que llegó a la presidencia alimentar una teatralización que cae por su propio peso como cuando el sábado miles de independentistas se manifestaron con todos sus símbolos en el centro de Madrid volvieron a casa sin que ese Estado opresor moviera ondea ante la falta de política recordemos que el Gobierno gobierna y el Parlamento está más cerrado que abierto ante la inexistencia reconocida por los encausados de una república ante el desmoronamiento de un relato que ya no se sustenta el independentismo que representan torre Eiffel Ramón sólo les quedan los símbolos los lazos las banderas IS pulso constante al Estado pero siempre hasta el filo de la desobediencia esta vez la escenificación del pulso en el Estado ha sido a cuenta de los símbolos y un requerimiento de la Junta Electoral Central que es vinculante y Torra sólo obedece al síndico informe no es vinculante pero sí el hace ver que la Junta Electoral que vigila la neutralidad en unos comicios a los que su partido se presenta por cierto no tiene ninguna ascendencia sobre el cual será o a cuenta de que el próximo pulso que ya sólo alimenta los suyos porque para el resto empieza a ser muy agotado Ángels Barceló