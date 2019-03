El futuro de los centros de educación especial en el aire

Voz 1 00:00 mano a mano

Voz 3 00:11 los cachas muchas decir que somos parte de este creadores porque tenemos llevara colegio especial en cuarto tienen que entender que hay niños que necesitan unos espacios adaptados ayer desarrollo

Voz 5 00:25 estamos preocupados porque puedan cerrar el colegio medievo Yacla hay una propuesta para trasladar a todos los niños dedicación especial a los colegios ordinarios

Voz 0194 00:39 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló estas voces corresponden algunas de las miles de familias preocupadas por el futuro de la educación de sus hijos están movilizados desde hace casi un año para garantizar la continuidad de los centros escolares que responden a las necesidades específicas de estos pequeños porque son centros de educación especial como por ejemplo el que eligió Francisco para su hija Paulina Francisco buenas noches porque elegiste la educación especial para tu hijo

Voz 1001 01:11 bueno pues por muchísimos motivos el principal es que los recomendaban los especialistas no recabando los expertos si podíamos ver que que era la mejor opción para el beneficio de mi hija para su desarrollo para extraer todo su potencial para su futura inclusión en la en la sociedad porque como es Paulina Paulina tiene una tiene tres añitos y medio va a cumplir cuatro mayo hoy en acción

Voz 6 01:33 con una hipoxia terrible vamos más propiamente nació nació cadáver la reanimaron

Voz 1001 01:39 aquí como efecto de esta hipoxia pues tiene una parálisis cerebral Tetra parezca un sesenta y ocho por ciento de discapacidad

Voz 7 01:47 de momento pero bueno de momento

Voz 1001 01:50 también es verdad que dada la la plasticidad cerebral que diría igual que pedía Trump tiene muchísimo potencial

Voz 6 01:59 no puede llegar a caminar puede llegar a comunicarse quizá no no mediante horas

Voz 1001 02:05 pero si Poor por métodos alternativos puede llegar a alcanzar un nivel cognitivo bastante alto puede tener mucha calidad de vida siempre cuando claro ese trabaje esa plasticidad cerebral esa esa motricidad IS

Voz 0194 02:17 es lo que hacen en el centro donde llama en un centro donde cuánto tiempo lleva en el centro

Voz 1001 02:21 pues este su primer año infantil estuvo unos mesecitos en la guardería del mismo centro el año pasado se debió básicamente que cuando nosotros empezamos a buscar escolarización para la niña nos gustó tanto al centro que dijimos guardería empezamos ya con esto aparte también hay que decir que los primeros años de cuando empiezas con Los mundos de la Atención Temprana que son infierno Los mundos de las burocracias la sanitarios te vuelves loco esa te conviertes pretenden un taxista de de los problemas de de la niña hay cuando descubres que de repente hay un un lugar que que puesto como un faro de esperanza de que van trescientos pueblos por delante tienen lo que es bueno para para la niña pues te sientes un alivio y una tranquilidad que que que vamos es sin con para hable tú notas las avances no desde el primer mes anotaron los avances desde el primer mes bueno siempre lo decimos que Juan no sabemos tampoco si se debió mucho un poco a la casualidad de que tuvo hay un pico de de crecimiento y desarrollo

Voz 7 03:14 o qué pero pero desde luego en

Voz 1001 03:18 a lo largo de septiembre cuando entro en Infantil la niña vamos respondían objetivamente mucho mejor ha actuado en la mente mucho más gracias también al colegio pues hemos descubierto una serie de cosas que para nosotros son alucinantes no como que mi hija a nivel motriz está muy muy afectada no pero eso no quiere decir que cognitiva usted tanto con lo cual problema que tienes para comunicar todos a solo cognitivo que ella tiene dentro entonces a través de empezaron a a escoger un método alternativo de comunicación para ella que que bueno Se trata en este caso de pictogramas que va poco a poco señalando dibujos para para para expresarse pues con unas técnicas que nos enseñan ahí pues hemos empezado a descubrir que no está tan mal

Voz 0194 03:58 las comunicaciones posible

Voz 1001 04:00 vivamente que tiene sus preferencias que escoge que que que qué juegos les gusta ver lo que hay que tiene le gusta más ir a los columpios que ir a otras cosas así y lo puede contar bueno son cosas que que que que gracias a este colegio y a su profesionalidad pues no nos dan cada vez más esperanzas

Voz 0194 04:18 ahora sigo sigo hablando con con Francisco de su caso de su experiencia de del porqué de esta reivindicación que escuchábamos al principio vamos a hacer una cosa Pedro vamos a recordar el número de whatsapp a los oyentes porque puede haber alguien que esté en la situación de Francisco o en la contraria es decir que que le parezca bien que desaparezcan estos centros que estos chavales tienen que estar escolarizados en escuelas ordinarias claro

Voz 1001 04:40 no trabajadores de esos centros cuenten también cuál es su vida

Voz 0194 04:59 la polémica y la preocupación de padres como Francisco comience

Voz 0011 05:01 con un informe de Naciones Unidas que acusa a España de discriminar a estos alumnos con necesita

Voz 0194 05:07 Prades especiales se apuesta por llevarlos a centros ordinarios Adela Molina buenas

Voz 0011 05:11 las noches hola qué tal buenos no se cree la ONU que sólo así se puede conseguir la integración real de estos chavales y Naciones Unidas apuesta por abolir la educación en centros separados de alumnos discapacitados y por integrarlos en el sistema ordinario con los ajustes que requieran el informe que mencionaba Se publicó en mayo de dos mil dieciocho y es muy duro con España en sus conclusiones dice que aquí se margina los alumnos discapacitados por escolarizar a una parte de ellos menos del veinte por ciento en centros especiales para la ONU la escolarización en este tipo de centros invisibilizan las personas con discapacidad dejándolas fuera del sistema general identificando las desde sus primeros años de vida dice textualmente como personas que no pueden lograr como las demás el informe incluye una serie de recomendación les para el Gobierno entre ellas contemplar la educación inclusiva la que se realiza en centros ordinarios como un derecho eliminar la excepción de la educación segregada en la legislación educativa tras la publicación de este documento el Cermi el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad presentó una enmienda en el Consejo Escolar del Estado a final de dos mil dieciocho que fue aceptada en la que pedía cerrar todos los centros de educación especial en el año dos mil veinticinco Adela de sólo unos

Voz 0194 06:16 estamos hablando en España de cuantos centros también estamos habla

Voz 0011 06:19 no pues en total son algo menos de doscientos veinte mil los alumnos discapacitados matriculados según los últimos datos oficiales que son del curso dos mil dieciséis dos mil diecisiete la mayoría más de ciento ochenta mil estudian en centros ordinarios hay otros treinta y cinco mil el diecisiete por ciento alrededor del diecisiete por ciento que lo hacen en centros especiales o en aulas específicas de colegios ordinarios que son los dos modelos rechazados por la ONU en España hay cuatrocientos setenta y siete centros de educación especial un cincuenta y nueve por ciento son privados casi todos concertados el cuarenta y uno por ciento por tanto son públicos aunque escolarizan a la mayoría de los alumnos al cincuenta y ocho por ciento la ONU rechaza también

Voz 0194 06:55 las especiales en centros en centros ordinarios horario si este modelo tampoco es decir tiene que ser en aulas en todo en el aula normal de de los centros ordinarios apuesta por cerrar esos colegios bueno integrará a los chavales en las escuelas ordinarias que ha hecho el Gobierno para despertar esta preocupación entre los padres bueno pues el Gobierno asume la región

Voz 0011 07:13 Naciones de la ONU incluido en el proyecto de ley que reforma la Lomce una apuesta evidente por la educación inclusiva frente a los centros de educación especial el proyecto que aún no ha empezado a tramitarse dice que en el plazo de diez años el Gobierno junto a las administraciones educativas desarrollará un plan que permita que los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones a los alumnos discapacitados añade que los centros de educación especial continuarán pero para escolarizar a los alumnos que requieran una atención muy especializada o como centros de referencia de los centros ordinarios el Ejecutivo ha repetido por activa y por pasiva que esto no va suponer el cierre de los centros de educación especial hoy mismo lo ha repetido la ministra Isabel Cela en Radio Nacional

Voz 1247 07:56 claramente la ley afirma que si bien exhibiendo además la Convención de la ONU teniendo ese objetivo de educación inclusiva de escuela inclusiva no vamos a cerrar ningún centro de educación especial lo especializada que tienen toda su razón de ser eso dice la ministra es la redacción de la ley sin embargo lo hemos visto no deja tan claro lo que siga alimentando la preocupación de muchas de las familias

Voz 0194 08:25 Francisco tú piensas que tu hija está discriminada por enviar la a ese colegio al que va a mí es que me la risa cuando voy cuando leo o cada vez que leo el

Voz 1001 08:35 informe del Comité con con esas palabras tan duras yo es que no se cree que no no sé que se creen que hacemos los los padres como yo que que es un

Voz 0194 08:45 a los padres y les lleváis a un sitio donde donde los niños están discriminados

Voz 1001 08:48 mira mira yo yo es que me gusta mucho ahora las metáforas las comparaciones siempre hablo de mi hija como un centro de alto rendimiento para la inclusión no para otra cosa es lo que me interesa es decir tú si nace un niño como Rafa Nadal con una determinada circunstancia que es que es bueno en tenis tú quieres quejarnos Roland Garros lo llevas a un centro de alto rendimiento de para que juegan para que ojo al ten es Ignacio una niña como Paulina con unas determinadas circunstancias que es una una discapacidad un una parálisis cerebral tu objetivo es nuestro Roland Garros sino que es una inclusión social lo llevas a la llegas a un centro de alto rendimiento para la inclusión en este caso o izaba alto rendimiento suena suena

Voz 0194 09:25 no no la metáfora me parece muy muy explícito

Voz 1001 09:28 no pero una de las cosas que incluye hasta centro es crear un entorno en las que los que personas tan vulnerables como los niños como como Paulina como tantos otros se sientan seguros de una nada vamos siguiendo cualquiera de las teorías pedagógicas que existen hoy en día cualquier niño se aprende más cuando se siente seguro cuando se divierte en sus clases para hablar de cosas como método Montes cualquier sí porque no va a funcionar es un parón discapacitado no crear un entorno al que se sienten seguros en las que se sienten incluidos en las que las clases van a su ritmo que están adaptados a sus capacidades es lo que puede hacer que ellos aprendan

Voz 0194 10:05 intuyo es que hay que se generaliza es decir que que la ONU o el Gobierno en este caso que es quien lo traslada al final a la legislación no consigue bueno que habrá diferentes niveles de discapacidad chavales que sí tendrán más facilidad para integrarse otros que tendrán más dificultad

Voz 1001 10:19 así yo lo que creo que que que es que no se porque hay un empeño en generar un relato unívoco de la discapacidad cuando cada discapacitado es un relato por sí mismo incluso vamos no te digo ya para cuando nos metemos los mundos de la diversidad que también defienden un poquito

Voz 7 10:37 no había manera un poco

Voz 1001 10:39 extraña pero me qué tendrá que ver pavo

Voz 8 10:42 Lina con con un niño con con un trastorno autista muy

Voz 1001 10:49 potente no o incluso dentro de los propios mundos de la parálisis cerebral una parálisis cerebral es un daño cerebral que se traduce en mil cosas distintas hay niños

Voz 0194 10:58 acciones diferente pero puede haber dos niños con

Voz 1001 11:00 misma parálisis cerebral con el mismo grado de discapacidad un sesenta setenta por ciento pero que uno igual tan afectada las piernas la cognición el vocabulario el otro tren afectado los brazos esté perfectamente al nivel cognitivo es que no sé realmente no se les pasa por la cabeza qué nivel de de de alejamiento de la realidad puede llegar a tener

Voz 8 11:21 para escribir un un un informe como el que no sacaban

Voz 0194 11:26 Francisco forma parte de la plataforma educación inclusiva así especial también que agrupa a padres como él que siguen confiando en la educación especial José María Escudero Andres también es padre es presidente de la plataforma José María muy buenas noches buenas noches vosotros cuestionada rigor del informe de Naciones Unidas porque

Voz 9 11:41 a ver la información que tenemos nosotros es que no se ha visitado en un colegio de educación especial en España como el el informe secreto pues no se puede dar información pero lo que no ha llegado es que no se había

Voz 0194 11:52 no había recibido la visita de de algún tipo de inspector

Voz 9 11:55 por los de la gente que conocemos no sí que ha visitado en ciento sesenta y cinco personas durante diez días pero la información que nos llega es que no se visitó ningún colegio de educación especial entonces no te puedes llevar un ajo una buena una buena idea de de que se está haciendo a la educación especializada en España sino conocer los centros es como si

Voz 10 12:19 si vienes a conocer cómo funciona el sistema sanitario en Madrid pero no te llevas una vez dentro del carbón encajar

Voz 9 12:25 el la paz de Gregorio Marañón pues te vas a llevar un una información muy sesgada que es lo que ocurrió con conocido fondo

Voz 0194 12:33 lo dice es que el informe secreto vosotros habéis intentado acceder a él y no no lo habéis conseguido

Voz 9 12:38 sí sí nosotros tuvimos hace quince veinte días una reunión con el presidente de CERMI estatal con Luis Cayo preguntamos abiertamente si era verdad esa información que no sabía llegado que

Voz 11 12:49 cuando vino el y la ONU no

Voz 9 12:51 tenían con lo no habían visitado en un colegio de educación especial y nos dijo que era secreto y que no se podía decir es el el tema es que como el Cermi es la entidad que representa a toda la discapacidad en España desde hace unos años ellos son los que hacen la denuncia la ONU y ellos son los que reciben a la propia ONU Illes organizan la visita entonces bueno y encima ese ese informe secreto pues nos queda bastantes dudas quién decide que un niño

Voz 0194 13:16 vaya o no un centro de educación especial

Voz 9 13:18 hay hay equipos de orientación en las zonas de diferentes ciudades donde se decide si ese niño pues que por sus características es mejor que esté en un colegio ordinario o esté en educación especial

Voz 0194 13:31 decía antes cuando escuchamos los gritos y las reivindicaciones del del principio había un eslogan que decía centros de educación especial nos dan lo que necesitamos

Voz 1247 13:41 que quedan a ver en el caso de

Voz 9 13:44 en mi caso particular mi hijo Jaime tiene nueve años y tiene autismo él ha pasado por todas las modalidades que cuenta que comentábamos antes el con seis años estuvo en un colegio ordinario luego pasó un colegio ordinario pero con un aula específica de autismo una o la Tea que también es el modelo que que rechaza la la ONU llegó un momento él él estaba feliz en el colegio estaba perfectamente atendido a nivel a nivel de sus principales necesidades era un niño tremendamente querido en el colegio les ayudaban todos los niños por la calle pero llegó un momento en el que propio colegio las propias profesora no dijeron es que estamos perdiendo el tiempo con con Jaime él necesita que todas las horas del día estén trabajando con él para sacar su máximo potencial aquí está bien cuidado pero no se les está sacando su mayor rendimiento ya son los padres pues no nos gusta que nos digan eso queremos una vida lo más normalizada posible que vaya colegio con su hermano pero nos lo planteamos fuimos a ver varios colegios Nos gustó mucho uno uno de ellos Il la verdad es que cambio fue fue radical desde claro llegas allí si te hacen un traje a tu medida la hacer una valoración muy concreta Jaime Event cuáles son sus sus limitaciones cuáles son sus potenciales donde puede crecer más yo recuerdo que no que nos decían pero Jaime se viste sólo digamos no como estoy solo si tiene autismo pero que tenga autismo no quiere decir que no se pueda valer por sí mismo come solo pues no tampoco come solo higiene y tiene un hábito de trabajo pues es pues no no mucho dos tres meses había de una evolución tremenda

Voz 0194 15:20 claro que a todo esto que estáis contando de de la atención en la escuela en el centro yo entiendo Francisco que también los padres tienen que aprender también a a a ver cómo funciona todo decías ahora te preguntan te ves si no no se viste sólo tiene autismo bueno pues es que con autismo se se podrá vestir solo no tú también tienes que ir aprendiendo

Voz 1001 15:41 no hay un tremendo de hace cuatro años nota ni maldita la idea de discapacidad

Voz 12 15:47 de esos que tampoco me senté

Voz 1001 15:49 la tan comprometido ni en absoluto comprometido para asomarse a ver cómo era aquello no sabes nada estás esa cuando te llega niño con una discapacidad tu vida da un giro de ciento ochenta grados en diez minutos y hay tienes

Voz 0194 16:04 a aprender un montón de cosas de las que no

Voz 1001 16:07 sabias absolutamente nada estás totalmente perdido entonces realmente existan estos centros es es una es una grandísima ventaja

Voz 0194 16:17 pues eso para vosotros sus para los sobre todo también para nosotros claro claro claro ha visitado ya otro actor importante el organismo que denunció ante Naciones Unidas la posible vulneración de los derechos de los menores en estos centros de educación especial lo denunció el Cermi que es el Comité Español de Representantes de Personas con discapacidades saludamos a su presidente Luis Cayo buenas noches buenas noches antes que nada cuénteme el por qué de la denuncia donde o que detectó el Cermi vulneración de los derechos de los menores porque denuncian

Voz 13 16:49 no se trata de vulneración de derechos Ansar se el mecanismo de seguimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con capacidad en España y tiene que reportar a Naciones Unidas aquellas cuestiones que no están totalmente alineadas con los datos de la de la convención

Voz 0194 17:08 usted piensa ustedes piensan que en estos escuelas de educación especial estos centros a los chavales se les discrimina

Voz 13 17:16 no no nunca hemos dicho eso

Voz 0194 17:18 no una antena no entiendo la denuncia o sea que es lo que denunciaron ustedes exactamente a Naciones Unidas

Voz 13 17:24 no no es así en Naciones Unidas ha establecido el Estado español ha surgido la mayoría de estados del mundo que la inclusión es el paradigma que todas las estructuras de atención de promoción de protección de las personas con discapacidad tienen que atender la inclusión significa participar en la corriente a la vida en comunidad y que por razón de discapacidad nadie debe quedar apartado de ella no tener oportunidades de participar plenamente en esa corriente general esto

Voz 0194 17:55 nos iba por ejemplo

Voz 13 17:57 pues España tenía un déficit enorme en nuestra legislación electoral cien mil personas con discapacidad fundamentalmente intelectual Co capacidad psicosocial con problemas de salud mental con deterioro cognitivo no podían votar bueno pues la convención nos ha ayudado muchísimo para que España sea un país que ahora permite el derecho de sufragio para todas las personas con discapacidad Nancy

Voz 0194 18:21 M déjeme que vuelva a lo de los centros de educación especial los chavales que van a esos centros me te diciendo que tienen problemas con la inclusión en la sociedad

Voz 13 18:31 no hablamos de las estructuras no de las personas las personas las familias los parecen absolutamente respetables yo soy una persona con discapacidad Movimiento agrupa al noventa por ciento del tejido asociativo vivo de la discapacidad que en España pero las soluciones que en un momento ha valido que han sido han aportado enorme elementos de valor a la vida de las personas con discapacidad necesitan ir nosotros no obligamos invitamos a una evolución para que las soluciones inclusiva sea estén al alcance de todos

Voz 0194 19:02 lo que pasa lo que pasa es que los padres dicen que lo que encuentran en estos centros no concuerdan las escuelas usted sabe que venimos de un periodo de recortes en la educación no hay medios ni siquiera para los chavales que no tienen ningún tipo de discapacidad cómo pueden estos chavales con diversos grados de discapacidad integrarse en una escuela ordinaria

Voz 13 19:21 pero fijen la mirada dónde está la responsabilidad la responsabilidad la educación de sus derechos fundamentales en nuestra Constitución no tiene que venir Naciones Unidas a decir lo hizo en los poderes públicos lo que tiene que garantizarla yo entiendo es es absolutamente comprensible que ante el deterioro enorme que la educación llamada ordinaria ha tenido España las familias se planteen otras soluciones que sean a su juicio más protectoras que favorezcan que potencien estaba escuchando a los padres un saludo y entiendo perfectamente de pero entonces a discapacidad nos ha pasado eso me voy a otro prisma imagínese la sociedad en la ciudad de Madrid la ciudad de Barcelona tienen infinidad de barreras las personas con discapacidad tendremos que cambiar esa ciudad tendremos que conseguir que el metro los autobuses puedan ser usados por todas las personas que no hay ningún tipo de difícil

Voz 0194 20:14 pero mientras y mientras tanto que hacemos los discapacitados no salen a la calle mientras la la escuela ordinaria mientras la educación no tengan los recursos para poder para poder tratar a estos chavales que tienen que hacer

Voz 13 20:27 no tenemos que evolucionar y darle la respuesta que quiera cada persona y darle una respuesta pero con una tendencia no podemos obviar que estamos en una profunda transformación social que afecta a todas las estructuras también a las educativas y que la inclusión en su camino ilusionante de tránsito es una obligación no una imposición no es algo que va a restar que va a quitar que va perjudica que a nadie lo último que queremos es perjudicar a nadie somos personas con discapacidad hemos vivido la segregación devolvió la explosión ha vivido la discriminación y no lo queremos para nadie pero creo que podemos sensata de con un diálogo coparticipación pensar algo que de mayores respuestas que nadie se

Voz 0194 21:13 dígame buenas

Voz 13 21:15 es su libertad de elección y que a la vuelta de unos años seamos pues una sociedad mucho más

Voz 0194 21:22 dígame dígame una dígame una cosa por concretar debo entender que el CERMI apuesta por el cierre de los centros de educación especial por la desaparición de estos centros

Voz 13 21:32 no apostamos en el mundo de la discapacidad Ángels digo con conocimiento de causa Si hay algo que nos caracteriza que en España todavía es la carencia es el déficit es la falta de apoyo nada que sea bueno que haya sido bueno a lo largo de la historia para las personas con discapacidad tiene que ser cerrado desmantelado del difuminado

Voz 0194 21:53 es decir que no

Voz 13 21:56 pero nos vamos a negar a evolucionar dentro de un consenso amplio nos vamos a negar a alcanzar mejores cuotas de bienestar de participación de inclusión soluciones que tuvieron toda su justificación hace veinte treinta cuarenta años no puede ser ampliada no podemos tener otros horizontes sólo estamos invitando a un proceso a un proceso que nos llevará no se sabe cuándo a un proceso en el que la educación no sea un elemento que enfrente sino que sea un elemento que cohesiona

Voz 0194 22:30 pues yo agradezco muchísimo que haya estado con nosotros también aportando su punto de vista este debate muchísimas gracias

Voz 13 22:37 estancias a ustedes y me pregunto

Voz 0194 22:40 Francisco José María entiendo que no es nuevo lo que acabáis de escuchar no porque estáis acostumbrados a escucharlo por parte de CERMI

Voz 9 22:47 no la verdad es que no este cambio surgió el lunes cuando empiezan a cambiar el discurso porque hasta hace quince días la respuesta fue muy clara

Voz 0194 22:56 cierre

Voz 9 22:57 precisamente hace quince veinte días yo estaba en la reunión con Luis Cayo en el Cermi estatal cuando nos dijo que absolutamente todos los alumnos tendrían que pasar educación ordinaria que ellos no valora si no se planteaban que hubiera dos modelos educativos como existen ahora sino que todos los ese modelo de educación especial se podía haber tenido una función en su momento tendría que desaparecer absolutamente todos los niños tendrían que pasar ordinaria nuestra pregunta creo que hicimos hasta en ocho ocasiones le preguntamos pero que ellos decían que no querían cerrar medios sino que lo que Dean transforma en en centros de recursos lo decíamos pero eso ese transformación significa con niños o sin niños y al final dijo bueno es que solamente tiene que haber un sistema

Voz 0194 23:43 a los colegios se transformara en centros que den apoyo a la ordinaria o se transformara en colegios ordinarios y eso es un poco lo que lo que apunta la legislación lo que tiene el Gobierno sobre la mesa no

Voz 1247 23:54 si el Gobierno ha dice que quiere

Voz 0011 23:57 elaborar un plan en coordinación con las comunidades autónomas para que en el plazo de diez años en la mayoría de los alumnos vaya a centros ordinarios con apoyo e hizo que los centros de educación especial se queden como centros de referencia o para tratar los casos más graves que no puedan ir a a centros ordinarios

Voz 0194 24:15 sí me me llamaba la atención la respuesta del del responsable del presidente de CERMI porque claro el final parece que los padres no quieran que sus hijos evolucionen y que se integren en la sociedad no

Voz 14 24:30 es que hubiera ese era como un poco sorprende a te años imagínate a mí

Voz 1001 24:35 no queremos otra cosa es que hay yo siempre que cree que esta gente es una gente que un día lideró un martillo y a su alrededor lo único que son clavos como como si la vida de de gente como mi hija empezó así terminase en el colegio hoy fuese veinticuatro horas diarias al colegio como si no hubiese como si no tuviese hermanos con los que jugar como éste tuviese amigos de sus hermanos actividades inclusiva como si no estuviésemos preparado en un colegio para valerse mejor por sí misma

Voz 0194 25:01 primeros interesados por supuesto pero cómo voy

Voz 1001 25:04 sí pero es que no sé es que no me me me salen las palabras a los oyentes Pedro bueno es decir que he recibido muchos muchísimos mensajes sobre

Voz 1715 25:12 todo de padres también de alguna educador IED decir también que las opiniones son plurales no todos coinciden en que los niños deban estar en colegios específicos durante toda la etapa formativa educativa hay quién cree que debería ir por tramos de edad son algo más de dos minutos vamos a escuchar la opinión de cuatro-cinco yo

Voz 2 25:28 yo tengo un hijo que tiene bueno dentro de dos días cumple veinticinco años tengo toda la experiencia de lo que es una una discapacidad él es Diego tiene retraso mental por haber nacido muy prematuro yo soy partidario de una fórmula mixta hasta una determinada edad que puede ser hasta los once años más o menos que vayan a centros integrados con con chavales sin discapacidad y a partir de ese momento pues que sí tengan una una educación integrada

Voz 15 25:58 Juan el la opinando

Voz 1575 26:01 los padres la posibilidad real de inversión de técnicos y docentes especializados para que los centros estén adaptados del todo los centros normalizados para que acojan bien a los niños si es con diversidad funcional

Voz 16 26:16 hola mi nombre es Paloma tengo un hijo con autismo ahora mismo tiene diecisiete años pero en toda su vida ha pasado por cinco colegios e pasó por dos colegios normales cuando era pequeño uno de integración luego pasó un colegio de educación especial me dijeron que estaba muy bien parieron creció de integración lo volvió a llevar allí se retrasó tanto cree tuve que llevar un colegio de educación especial y ahora mismo gracias a estos colegios Mi hijo es autónomo va solo al colegio

Voz 0328 27:00 en en metro y en el autobús Jonas se padre mucho cinco años que ha estado un colegio especial desde los dos coma cinco hasta los diez hasta los veintiuno años eh la educación sin posible para chicos con necesidades especiales porque no ven el fracaso que ha y luego cuando estos chicos que salen de con un difícil con ciertas deficiencias intelectuales

Voz 14 27:26 no pueden pasar a la eso que no tienen que quitar

Voz 17 27:29 los centros porque puede haber una educación inclusiva pero paralelo también a estos centros porque hay chicos y chicas con discapacidades diversas que necesitan ambas cosas eh osea que no eso no detrimento del otro así es que nada