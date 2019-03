Jacinda Ardern

Voz 0194 00:00 San David Torres buenas noches qué tal buenas ahí sonidos que se nos quedan grabados desde el mismo momento en el que los escuchamos y además no se abordarán porque así sonaron los disparos de arma automática que usó el terrorista que acabó con la vida de cincuenta personas cincuenta muertos y cincuenta heridos el viernes

Voz 1880 00:41 en Nueva Zelanda si en Nueva Zelanda y hoy vamos a hablar de su primera ministra deja Hacienda arden es lo que quiere la cada vez porque

Voz 0194 00:50 tarden unos tiene encandilado sorprendidos además como no la conocíamos desde el viernes por sus que estos por lo que dice por cómo se está comportando

Voz 1880 00:58 vamos a hacer un repaso Ángels vamos a escucharla a ella ayer en Hora Veinticinco Sastre ya trajo una de esas frases que cuentan mucho de quién las dice

Voz 2 01:08 menos IS en extrañas

Voz 1880 01:10 dice son terrorista aun criminal un extremista pero nunca me escucharán decir su nombre seguirá sin nombre y al resto les suplico digan los nombres de las víctimas no del hombre que les mató ese esa idea de que cuando dejas de hablar de alguien en nombrarlo es cuando desaparece no

Voz 0194 01:26 calificó también el día del atentado como un día oscuro

Voz 1880 01:28 a uno de los días más oscuros del país y aprovechó en aquellas declaraciones del primer día para tener en cuenta los refugiados Teresa escribía claramente hoy es uno de los días más oscuros de Nueva Zelanda lo que ha sucedido aquí es un acto de extrema violencia que no tiene precedentes muchos de los afectados por este tiroteo son inmigrantes puede que algunos sean refugiados en Nueva Zelanda otro de los rasgos de esta mujer es esa idea de identidad del país lo que es Nueva Zelanda un país no violento y lo que son eh ellos sus habitantes

Voz 3 02:01 Isinbáyeva Spain Xavi fui a no fue sexto y me han elegido Nueva Zelanda porque este es un país donde el extremismo violento no tiene cabida

Voz 1880 02:13 rechazamos este tipo de ideas y debemos seguir rechazando las Éste no es un lugar para este tipo de comportamiento en ideología queremos debemos rechazarlo es un lugar donde la gente debe sentirse segura donde nos sentimos seguros

Voz 0194 02:25 ya al día siguiente el sábado y habló de un necesario cambio en la ley sobre todo en la tenencia de armas

Voz 3 02:31 inicio del juicio en su tienen Price

Voz 1880 02:36 duda en Nueva Zelanda se preguntan cómo alguien puede tener armas de este tipo uno de los puntos que abordamos es que las armas estaban aparentemente modificadas ese es uno de los desafíos a los que se enfrenta la policía también es un desafío para cambiar nuestras leyes vamos ahora mismo a conocer un poquito más a arden pero como siempre primera parada con la música con otra mujer también es embajadora de Nueva Zelanda Se llama al orden cuando sólo tenía diecisiete años en dos mil trece sacó su primer disco se llama por Erwin con temas como este Royals

Voz 2 03:07 de de cine no

Voz 0194 03:23 hasta ayudará a conocer a Jacint Garden a la primera ministra de Nueva Zelanda Eva Beat glam es doctora en Comunicación Política experta en liderazgo femenino por eso la traemos aquí lleva muy buenas noches

Voz 5 03:34 buenas noches los gestos de dejar

Voz 0194 03:36 sin duda de estos últimos días desde el mismo momento de del atentado están mostrando que es una verdadera líder

Voz 6 03:44 por supuesto Jacinta tanto mostrando en este momento un nuevo éxito a liderar la vez fuerte empaque como una respuesta muy esperar bueno estaba bastante populista es una respuesta a la vez utilizándolo símbolos como gesto como coma El vuelo pero también a mi nivel la retórica entonces hablando me lo de los un poco de de sus gestos supongo que muchos de vosotros ya habéis visto la foto de Jacinta en el vuelo dando hacia La ventana con toda la empatía entonces esta foto ha sido vista como una una imagen de de solidaridad y empatía con una comunidad que en este momento está en el vuelo eh

Voz 0194 04:47 Paul políticamente Eva como como la definirías

Voz 6 04:51 críticamente de mono yo la definiría con sus propias paraban ella se define como una social demócrata progresista y como una feminista

Voz 0194 05:03 tiene una hija ella

Voz 6 05:05 sí quede tiene una hija que en este momento tiene que tenerse de marzo menos bueno casi casi un año nació nació en junio del año pasado y Gecina es la segunda mujer ejerciendo el cargo de la jefa de Gobierno y dio a luz durante durante su mandato entonces estoy fue un gran cambio también su actitud hacia bueno hacia la crianza de su hija fue algo bastante revolucionario

Voz 0194 05:40 por qué

Voz 6 05:42 coger sólo seis semanas de baja por maternidad su marido que es una personalidad Monegan bastante conocida en la tele Prison y quedarse en casa con la hija pero al mismo tiempo ella nunca renunció a a viajar a viajar con su hija cuando su hija tenía tres meses pues asistió en el pleno de las Naciones Unidas primer

Voz 0194 06:15 la hija

Voz 6 06:18 dir

Voz 0194 06:20 tú que has estudiado el liderazgo femenino hay una manera de ejercer el liderazgo

Voz 5 06:26 que sea femenino que sea de las mujeres os ejerce de

Voz 0194 06:30 han era diferente

Voz 6 06:32 yo no creo que ese bueno no no estoy segura se puede generalizar tanto hay mujeres que han adaptado un estilo bastante más cotizados decía así de fuerte El Califa de Margaret Thatcher por ejemplo abren es un caso muy interesante ella incluso tuvo clases de voz para para tener una voz más grave en este es un caso efectivamente a Silva no tiene miedo ser una mujer asume plenamente es también una mujer semillista es una mujer que bueno que lucha para una sociedad inclusiva que no tienen miedo de sus emociones muchas veces es un gran problema que si las mujeres en la política porque es un un gran es que es una es todo tipo sobre las mujeres que como son más emocionales entonces puedan ser buenas

Voz 0194 07:36 en ella no tiene ningún pudor en mostrar sus emociones como ha hecho estos días posteriores al atentado

Voz 6 07:43 injustamente Ésta fue la respuesta que yo creo que no sonó la gente Nueva Zelanda sino también la comunidad internacional esperaba de ella

Voz 0194 07:53 pues yo te agradezco muchísimo que no haya ayudado a trazar el perfil de una desconocida hasta hace cuatro días prácticamente por el resto del mundo muchísimas gracias y muy buenas noches

Voz 6 08:04 muchas gracias

Voz 7 08:11 nuestras vidas tienen que sonar años y esto es una jaca una jaca una danza ceremonial en maorí que se hizo famosa en todo el mundo gracias al al equipo de los All Blacks y en esta danza los chicos para que no les haya visto se golpe

Voz 1880 08:25 han en el pecho dan patadas al suelo sacan la lengua es como un grito de guerra no estos eh que estamos escuchando ahora mismo son un grupo de chavales de estudiantes que lo bailaron para mostrar después del atentado su solidaridad que allí en Jaca la palabra viene de el maorí y lo que es muy bonito también es como se dice Nueva Zelanda en Madrid que es algo ETA Roa significa tierra de la gran nube blanca parece ser que el horizonte de Nueva Zelanda yo no sé qué no estado suele estar siempre cubierto de nubes blancas

Voz 8 08:53 bueno

Voz 1880 09:03 esto que estamos escuchando ahora son Flight de Kors son dos comediantes de neón que son neozelandeses que ellos producen inscriben toda la música aquí en esta canción se están preguntando qué le pasa al mundo hoy no difícil

Voz 0194 09:16 hemos hemos hablado de la primera ministra pero la sociedad Nueva Zelanda también es especialmente abierta no sí

Voz 1880 09:21 eso es lo que me contaba la periodista Anna Jover que vive allí en Nueva Zelanda

Voz 9 09:26 si realmente los neozelandeses son realmente muy afables muy tranquilos es una sociedad muy relajada y también que se considera muy tolerante Nueva Zelanda un país donde hasta ahora realmente el chiste era que no pasaba nunca nada el sentimiento así general veo entre los ciudadanos es el de mostrar apoyo tío unidad que esto no es no Zelanda que tenemos que demostrar que somos una sociedad unida y que estamos en contra del tal del racismo la xenofobia a la comunidad musulmana aquí es solo un uno por ciento de la población pero se están repitiendo en todo el país estas muestras de apoyo y solidaridad hay muchas vigilias organizadas para este viernes la más emotiva será sin duda la que ha organizado el Consejo Madrid ha convocado a todos los mayores a las doce y media que es cuando se convoca a los musulmanes a la plegaria a salir fuera de las mezquitas de Nueva Zelanda y hacer una jaca nacional

Voz 1880 10:18 esa es una de las iniciativas para este viernes pero escucha que hay otra también

Voz 9 10:22 unas organizaciones ciudadanas han convocado a todas las mujeres nuevas las esas aquí lleven el hiyab el pañuelo o el velo en la cabeza de las musulmanas este viernes a su puesto de trabajo para demostrar su solidaridad

Voz 0194 10:35 con la Cinemateca nos pidieran hacer esto aquí imagínate

Voz 1821 10:45 estos son House sí de Nueva Zelanda sí

Voz 1880 10:49 eh bueno los de Nueva Zelanda dicen que es el grupo de Nueva Zelanda los australianos dicen que es australiano porque los dos ni Flynn era de Nueva Zelanda Hypo Lester era de Australia vamos con otra de las bandas míticas esta de los años setenta incluso de antes split

Voz 1821 11:12 Esther hemos llegado el grupo más emblemático de Nueva Zelanda entre el equipo de rugby ellos yo creo que además con este I Got You pusieron a Nueva Zelanda en el mapa

Voz 0194 11:21 aquí también contribuyeron poquito El señor de los anillos sí

Voz 1880 11:24 sí bastantes películas no sólo Señor de los Anillos hay varias películas muy taquilleras que se rodaron en Nueva Zelanda teniendo en cuenta cómo el país pues claros mal

Voz 10 11:34 muchas que no cesa Bilbao tiene todo el pueblo alborotado vuelo eso siempre le ha entusiasmado ha invitado a media comarca

Voz 1880 11:41 aquí están hablando claro y Gandalf en el Señor de los Anillos Tan charlando en la comarca que es el lugar donde viven los hobbits para la película se creó ese pueblo y ahora se ha convertido en un lugar de peregrinaje para los fans las casas están dentro las colinas las puertas son

Voz 1821 11:55 circulares ir el mismo director de Peter Jackson que de Nueva Zelanda claro se rodó allí la versión de dos mil cinco de cinco

Voz 1880 12:10 esta es una adaptación de la clásica de mil novecientos treinta y tres con once Naomi Watts como protagonista vamos con la última es el piano

Voz 12 12:18 el Instituto

Voz 1880 12:21 una mujer escocesa que deja su país es muda deja su país porque el obligan a casarse para irse a Nueva Zelanda lo importante esta película es la banda sonora Michael Aymán tocando

Voz 13 12:33 no

Voz 1880 12:36 en algo más de música pues un tema que estoy segura de que va a gustar a gallegos lo tenemos que decir mañana versiones escuchado es un pazo de Nueva Zelanda se llaman The Naked and Famous nacieron en dos mil siete son de Auckland y a los pocos años se convirtieron en estrellas

Voz 1821 13:05 Cierre musical para hoy pues hoy con la reivindicación como la de la primera ministra como la de Hacienda en mil novecientos cincuenta y ocho ya lo decía Johnny Cash Don Take Your Cannes

Voz 8 13:16 no

Voz 1821 13:27 el número uno del country durante seis semanas inicia algo tan importante de lo estamos escuchando cómo no traigas la pistola a la ciudad de jala en casa pero cosa que tienes que escuchar la historia entera porque él finales terrorismo mejor bueno sola digamos también a los de Vox esta canción hasta hasta hasta mañana hasta mañana que Webber lo saben