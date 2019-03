La R, la letra más cara de la historia

Voz 1

00:00

no voy a descubrir nada a nadie diciendo que trabajar sólo un placer pues si es masoquista pero si hay algo peor que el trabajo tiene que ser al menos a mi criterio revisar el trabajo que han hecho otros con la presión añadida de que si algo sale mal el muerto pasa a ser de tu propiedad para todos los que han pasado por un mal rato similar pues va dedicado este programa de hoy porque el que tuvo un mal día lo tuvo pero una cosa tan mínima como la letra R una sola letra que le costó una compañía americana cientos de miles de dólares sino millones por qué porque ésa es justo la letra que le faltaba a la portada de la edición del veintiuno de marzo de mil novecientos ochenta y tres de la revista Time el que se quería morir ese día era Rey que hizo el editor en jefe de la revista la portada era bastante escueta tenía sólo catorce palabras injustamente una de ellas la palabra control para más inri había salido en los dos millones de ejemplares que la revista vendía en los años ochenta escrita como con todo no quedó más remedio que retirar todos los ejemplares del mercado volver hacer toda la tirada pero esta vez con la R ha puesto el daño parecía reparado pero la revista ya no podía decir que nunca había habido una rata en su portada a nivel personal la desventura de Rey que ir me sirve como un buen consuelo por el enorme porcentaje de tuits con faltas que generó cada día algo que seguro que muchos de nuestros oyentes también comparten