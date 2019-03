José Ricardo de Prada: "Cualquier pena que supere los 20 años implica que no vaya a salir nunca vivo"

Voz 0194 00:00 este tribunal está integrado por cinco magistrados uno de ellos es español José Ricardo de Prada muy buenas noches y es usted el único de los cinco magistrados que ha emitido un voto particular contra la cadena perpetua por qué

Voz 1040 00:15 bien vamos a ver el tema de la cadena perpetua mi yo creo que es un clásico en el derecho realmente a Dámaso veros a tiene algunos aspectos unos perfiles que llevan que lo lleva más allá de lo que es la pena privativa de libertad tosa es la pérdida de cualquier horizonte de libertad osadía adquiere los perfiles que yo creo que que dejan de ser hasta cierto punto humano vamos a ver es que los hechos Sosa los que ha sido condenada Paradise no sean extraordinariamente gravísimo lo que pasa es que yo creo que no hay proporción posible en relación con esos hechos osaba cualquier pena que se le puede imponer esté a la gravedad de los hechos los de las que no solamente se acusan sino que se le considera responsable entonces en ese sentido realmente bueno por lo que el derecho lo que desde mi punto de vista civil que hacer es utilizar

Voz 1 01:11 bueno pues una forma razonable racional de abordar estos temas probablemente no lo sea desde el punto de vista de la carrera pero cuál sería la alternativa entonces

Voz 1040 01:21 lo que sí sí podía sosegado teniendo en cuenta la propiedad fosa de cara de inmensos a cualquier pena que supere los veinte años a ya implicaría que desde luego no vaya a salir vivo de la de centro cuarenta decía había una palabra donde contra la condena el tema de la prisión perpetua pues es el mismo tema que que hemos tenido tamil en nuestro país no el tema de la prisión perpetua revisable que ha hecho surgir tanta polémica entonces yo creo que no existe que que el precisamente lo que era lo que da sentido a derecho lo que da sentido a la civilizaciones tratar civilizadamente lo que Finzi lo que es absolutamente desmesurado quizá precisamente yesos de o que va a la espera de Iñigo particular cosa que lo que tiene que demostrar las civilizaciones precisamente eso canción aparte ya de que luego hay unos problemas técnicos pero que son complejos estaba atrás

Voz 0194 02:20 la la la cadena perpetua es inapelable pero ha dicho el abogado de Karadzic era cuanto pueda para revertir el veredicto hay alguna posibilidad

Voz 1040 02:30 vamos a ver Osama realmente desde mi punto de vista no habría ninguna como el estatuto del tribunal de la antigua Yugoslavia como establece todos los derechos permite una revisión por causas excepcionales sin más en fin pero pero lógicamente cuando hay errores tremendos que se llegar a demostrar de alguna manera pero no cinismo por derecho de la prisión perpetua no eso no es realmente era revisable en ese sentido

Voz 0194 02:58 a puntos que se diga diga perdón

Voz 1040 03:02 sino como un aspecto por ejemplo que no se ha hecho mucho hincapié me parece importante es que quizá la sentencia tiene donde también en preocupado expresarlo me otra particular la sentencia por ejemplo no condena por otros genocidios distinto del de Benissa pues a por todos los actos que se produjeron de persecución de sometimiento a condiciones inhumanas a grupos de musulmanes croatas en los campos de concentración de Fox Foxá de el etc etcétera es decir eso por ejemplo que era objeto de recurso del fiscal en pase porque se pondrá exclusivamente por crímenes contra el cambio desde mi punto de vista era ajeno sino no había ninguna razón para no considera que fuera para el genocidio como fue el tema de de severa bueno pues aunque sea lo más alto a mí sí me parece una que hubiera sido una gran compensación desde el punto de vista de la verdad la justicia no tanto a la imposición de una pena o sea que es absolutamente simbólica como la pena de prisión perpetua sino el hecho de que se hubiera realmente profundizado más se hubiera condenado por su participación como genocida

Voz 0194 04:19 eso es lo recoge también me dice en su voto particular no yo decía esto está a punto de volver a la Audiencia Nacional no

Voz 1040 04:26 sí efectivamente y a partir del día uno de abril resalta de la gala

Voz 0194 04:30 ya ya ya sabe lo que le espera sobre la mesa todavía no lo sabe

Voz 1040 04:35 alguna cosa alguna

Voz 0194 04:38 con partido político como el PP

Voz 1040 04:40 no dos está eso es un poco prematuro porque efectivamente primero de incorporar y entonces bueno pues mirar qué es lo que tengo sobre la mesa pero en este momento no leer no lo puedo decir