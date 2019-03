Talavera: "Luis Enrique ha hecho de la meritocracia un defecto"

Voz 1 00:00 que acabamos de despedir a Dani Ceballos que anoche dice escuchó a su compañero Vinicius aquí en este mismo programa Ike también ha dicho entre otras cosas a que Zidane es justo que recientemente ha hablado con él y le ha dicho que quiere ver a Ceballos de los últimos partidos bueno

Voz 2 00:16 en palabras de el jugador del Real Madrid que

Voz 3 00:20 vamos a ver si tiene más oportunidades que antes cuando estaba ciudad en el banquillo del Real Madrid que es lo que le llevó a pegarse a la que ya le hemos preguntado echó bueno eso ya has olvidado ya está

Voz 1576 00:29 hoy si fuera eh

Voz 3 00:32 es curioso no como como se encontraron esta papeleta Romero ahora Dani Ceballos de decir bueno es que si es que no se puede hablar de nadie y hay que tener cuidado pero yo creo que Zidane tiene mucha mano izquierda Ceballos un buen jugador y tienen que entenderse si eso sí

Voz 0239 00:45 lo que no haya rajó alguien de alguien que sabe encontró luego con el camino que levante la mano no yo creo que he pecado de juventud me parece que te vayan no unos hago no está completando si estaba teniendo más oportunidades que con Zidane pero tampoco está completando una gran temporada creo que se encuentra más a gusto cuando le convoca la selección porque nota la confianza de Luis Enrique que en la mayoría de los partidos con el Real Madrid con el que creo que ha ido como el equipo de más a menos me parece que lo decidan ha sido una conversación justa no todos estábamos alumbrando qué pasa día con la vuelta de Zidane con el futuro de Ceballos porque a nadie que quedan de senos escapaban la rajada que dio públicamente después de de la marcha de Zidane no creo que es una conversación justa creo que es una conversación necesaria y que dice mucho de la persona dice mucho de Zidane que sabía que Ceballos podría estar un poco cabizbajo lo congele dijo al menos vas a tener las mismas oportunidades el resto de los compañeros me parece perfecto

Voz 3 01:37 sí pero ya veremos qué pasa no

Voz 0239 01:39 no es como con todo gallego eso como con todos verde te pone en tu sitio ahora uno cuantos partidos pero lo importante es el año que viene cuando

Voz 0334 01:46 Zidane decida si decide quién se queda aquí quiénes vienen

Voz 0239 01:51 por si viene en tres Se tiene que ir tres genes

Voz 0334 01:53 Don yo creo que hay severas y Ceballos

Voz 0239 01:57 en la conversación de hoy han llegado algo no solamente es una frase hecha porque hay muchos centrocampistas si se quiere centrocampistas y todos no cabe no va a haberle eso está claro

Voz 4 02:09 yo me imagino a Zidane teniendo esta conversación con Bale oye y en cuanto yo creo que tal oye Marcelo tan olla Asensio oye Isco que sea yo creo que Zidane ha tenido la conversación de Ceballos con todos y a todos la he dicho oye que quiero tu mejor versión que cuento contigo y tal pero como dice Gallego vamos a ver el año que viene con lo que va llegar en el Real Madrid Si Ceballos tiene oportunidades si vemos lo que hizo Zidane con Ceballos años anteriores lo va a tener

Voz 3 02:37 difícil lo vale género yo creo que dice la verdad era uno de los que no pensaba que decidan iba volver que bien Zevallos dijo Guardia Civil se ha ido y no va a volver claro nueve meses después te viene oye Zidane lo que hice fue un ofrecía un ejercicio de sinceridad es decir oye si no estoy jugando no sé por qué no me ponía trata pero claro él no pensaba que Zidane volvería a ser su entrenador

Voz 1576 02:55 no no Illano volver a su entrenador Manu

Voz 3 02:58 el Inter pronto porque a lo mejor sí

Voz 1576 03:00 mira venido dentro no se dos tres temporadas a lo mejor estaba consolidado ya en la primera plantilla del Real Madrid y la situación era distinta pero bueno allí muy pronto de todas formas yo creo que al final es verdad que yo creo que Zidane está siendo inteligente hablando con todos los jugadores de de momento no perdiendo a ninguno en estos diez partidos que quedan para terminar la temporada pero no es menos verdad que también en su día le dijo a Morata que se quedara aquí va a jugar mucho la segunda temporada no razonada algo parecido le pasó James la pasado otros jugadores P incluso que también le le le dio muy pocos minutos y al final el va a tener que decidir su equipo buscar su equipo y habrá jugadores seguro que no van a caber no es el caso de Ceballos que desde luego calidad tiene a ello

Voz 3 03:39 totalmente pero lo va a tener complicado seguro

Voz 5 03:42 bueno y Javi Herráez que que han hecho esta tarde los chavales de Luis Enrique además de de tener la tarde libre al que le han dedicado

Voz 1788 03:51 ustedes han ido a hacer un deporte deporte bueno pues una distracción no sabes qué le gusta a Luis Enrique sacar a los futbolistas de Las Rozas son muchos días al final concentrados hace unos meses pues el Skype Froome y hoy ha sido el lo apuntado la sopla ahora Javi Blanco y Pablo láser Tack no es el timbal porque esto es esto a pesar de esto es nuevo no es que los da bola de pintura te hacen daño sea eso puedes tener un lío a partir de un moratón au o un problema ahí son futbolistas de elite lo que han hecho es el láser es bueno pues estrategia dispara una pistola cita que va con un láser nada cuando impacta en el rival pues ha ganado la partida sí que han ido a Boadilla a pasar la tarde pero la mañana no la mañana ha sido muy intensa han estado reunidos los ha juntado antes del entrenamiento de Luis Enrique ha estado cuarenta minutos en el salón Villalonga donde hace las ruedas de prensa haya sentado a toda la plantilla a los veintitrés ya ha hablado con ellos de lo que quiere en esta concentración en las sucesivas les gusta hacer este tipo de arengas a al técnico asturiano

Voz 1576 04:57 sí lo tiene claro que el que está aquí

Voz 1788 05:00 si le va bien si lo hace bien en el campo va a venir otra vez osea que Luis Enrique tendrá mil defectos pero se casa con nadie de hecho lleva ya cuarenta y un futbolista cuarenta y uno en cuatro coma cuatro convocatorias cosa que es una pasada para mí excesivas pero bueno yo soy periodista no soy técnico de parece muchas porque al final una selección de verse casi como un equipo pero bueno él lo tiene claro el que esté bien va a venir el que no esté bien no va a venir a las pruebas me remito se caido Shanghai dos Saúl ha venido pero porque

Voz 1 05:29 a ellos también claro nada

Voz 3 05:32 sacó que no está Isco Yago cuando yo yo yo yo veo que que que no lo tiene claro no sé porqué pero osea tantas pruebas está bien probará jugadores tal pero yo veo que que que que no está claro quién es el centro del campo que no está claro quién es el compañero de Ramos fue Piqué de acuerdo que hay una crisis de centrales en el fútbol español no pero no acaba ahí yo no acabo de tener claro la tele pero ahora van tres laterales izquierdos va a haber nada va a Jordi Alba vaga ya probablemente porque quiera jugar con dos por esa banda izquierda no lo está claro quién es el nueve de La Roja Joan B muchas caras nuevas osea a diferencia de otros seleccionadores que siempre han tenido su bloque y han hecho casi un club ya aunque estuvieran mal o mejor o peor pero siempre venían que no juega lo traigo que jamás lo traigo que juega menos lo traigo porque era su bloque casi siempre es lo que hemos visto con Lopetegui con Del Bosque con Luis Enrique por lo que estamos viendo por ahora que va camino de su primer año el diecinueve de julio fue presentado nuevo seleccionador por lo que estoy viviendo yo Luis Enrique el que está bien juega pero puede aparecer tres delanteros nuevos desaparecer luego la siguiente concentración no se veis claro Marcos P I primero ves clara la idea de Luis Enrique el bloque de Luis Enrique el once de Luis Enrique yo no lo veo no sé qué opinión tiene no no

Voz 6 06:47 entonó hoy sólo hay que escuchar a Javi que controla muchísimo más este tipo de información de la selección que un técnico que ha convocado a cuarenta y un jugadores es evidente que está buscando su idea en el fondo la la la columna vertebral de la selección la forman De Gea

Voz 0239 07:00 Sergio Ramos Busquets y Rodrigo a partir de

Voz 6 07:03 ay ves articulando todo lo que quieras defensas nuevo laterales nuevos al principio Albano entraba ahora al va en el centro del campo donde Thiago que era un jugador importante y que él conocía muy bien del Barça incluso del Barça B ahora tampoco está

Voz 3 07:16 Saúl que era intocable exactamente

Voz 6 07:18 Paul que todos decíamos que era el Luis Enrique de del siglo XXI el box to box el jugador que va y viene que llega que llegue al área contraria no estaba ayer a llega circunstancialmente el delantero es es una rotación permanente yo creo que hasta ahora Luis Enrique lo que está haciendo es vivir al día es decir examinara a cada momento al al al jugador que está en mejores condiciones pero llegará un instante en que necesitará conformar como decía Javi un equipo un espíritu de equipo y un espíritu de idea futbolística que es que sabemos la idea que tiene el pero que sólo tiene que trasladar con al menos siete ocho jugadores que sean fundamentalmente fijos y que tengan su estructura hasta ahora no lo está haciendo

Voz 0239 07:56 bueno yo entiendo que pueda estar buscando suena casting yo entiendo que puede puede estar buscando un grupo de confianza pero tú escuchas que estoy de acuerdo con lo que acaba de firmar con el eh

Voz 1576 08:08 el cuarteto de seguridad de Luis Enrique

Voz 0239 08:10 estaba y luego tengo la sensación de que las apuestas que ha ido intentando desde que es seleccionador nacional no han terminado de salir bueno quito el terminado no le han salido no por falta de paciencia lo que no puede pretender es que en cada concentración de la selección que tiene tres o cuatro horas de toda la temporada todos tus jugadores estén pico más alto de forma creo que hay un cupo dentro de cada convocatoria que puede oscilar pero es que él eh por ejemplo apostó por Fornells Senegal yo Bryce Se le ha caído su uso ya no le vale trajo a Diego Llorente porque es un central que le enamoraba por mala suerte por lesión no le ha podido dar bola el otro día Johnny Otto le hace sufrir jugando de lateral derecho se cae de la convocatoria es decir me parece que tener sólo cuatro cinco futbolistas como pasillo de seguridad dirigiendo una selección es poco bagaje yo entiendo que quiera premiar los picos de forma que quiera continuar con el casting pero empieza a ser hora de que rodearse de fútbol

Voz 3 09:07 estas saber algo Alsa claro que sí

Voz 0239 09:09 pero independientemente del nivel de forma en el que estén no digo hombre sino por ejemplo el caso de Isco yo creo que seis que hubiera jugado en el Real Madrid costaba seguro en la selección esos son casos puntuales pero da la sensación que en algún puesto determinado está dando palos de ciego porque no lo tiene claro realmente no lo tiene claro

Voz 0334 09:27 no yo creo que vamos a nadie dijo que esto fuera a ser fácil porque la travesía del desierto que nos tocaba había que pasarla pero que lleva ocho meses es decir que no lleva ocho días ni un mes ni dos ni tres

Voz 3 09:41 diecinueve de julio fue presentado es que lleva ocho meses ocho meses que ella jugaron

Voz 0334 09:45 cuántos partido unas cuantas convocatorias inmensos que está casado con De Gea a pesar de las críticas que hay sobre las actuaciones de del portero del Manchester United que juega Ramos siempre que que está del resto no sabemos nada es que es muy difícil indicó que yo creo que

Voz 0239 10:04 eso lo hemos pagado lo hemos pagado porque de una

Voz 0334 10:06 convocatoria otra los últimos partidos cambiaba a un montón de jugadores los últimos tres partidos oficiales recuerdo aquel dato la defensa sólo había jugado un tío y las y los otros tres habían cambiado durante tres partidos y eso se nota porque hay que hay que hay que buscar una serie de automatismos y de de de de saber a qué juega la selección yo creo que la mayoría de los jugadores que han ido a esta convocatoria de Luis Enrique

Voz 3 10:28 no saben a qué juega la selección y probablemente muchos no estén en la siguiente en lo que estamos viendo no porque hay mucha rotación muchos cambios de una a otra diez once jugadores nuevos también habrá que hay lesiones importantes pero no se os preocupa

Voz 1 10:42 en julio hoy tal a esto o no había hay que decirlo de no hay que darle todo

Voz 4 10:47 a mí lo que me preocupa es que todos pensemos lo mismo

Voz 0239 10:49 Luis Enrique piense lo contrario de los

Voz 4 10:51 de todos bueno esto es lo habitual bueno ya pero en este caso sabes que todos estamos de acuerdo en que nos llama la atención los cambios permanentes que no hay un bloque fijo etcétera sin embargo Luis Enrique convocatoria tras convocatoria cambia completamente la selección sea que le pasa que no tiene

Voz 0239 11:10 jugadores de confianza

Voz 4 11:11 que no lo tiene claro que quiere la mejor versión de cada jugador en cada momento punto es que yo no sé Koke está en tan mala versión Saúl estaba en tan mala versión que ha ido More Isco no se osea te quiero decir a todos están en un pico muy bajo como para que Luis Enrique no se fijen ellos sinceramente yo creo que que la sección tiene que tener un once reconocible osea y un y una columna vertebral y Luis Enrique no la tienen yo creo que eso es lo que está generando también desconfianza de los futbolistas que ahora mismo no sabes si eres un hijo de Luis Enrique no sabes eres un fijo de la selección yo creo que eso no es bueno para dotar de una identidad a nuestra selección yo sinceramente creo que Luis Enrique se está equivocando en esto claramente

Voz 1576 11:59 sí yo creo que de una virtud que que yo lo veo como una virtud lo de la meritocracia y que no haya puestos establecidos de antemano creo que él de esa virtud ha hecho un defecto y ha hecho el defecto de que hay jugadores que no tienen confianza de jugadores que saben qué ganas lección que igual luego no no vuelven si lo hacen bien malo regular ha hecho desconfiar

Voz 3 12:22 es tan bien ha hecho sí ha hecho

Voz 1576 12:25 confiar como te digo a jugadores ha hecho desconfiar a los jugadores que están y sobre todo la sensación de bloque yo creo que sí jo ha sido en la este trofeo que acaba de determinar antes de comenzar la clasificación en la Copa de Naciones ha sido que no faltaban esos automatismos de los que hablaba antes gallego yo creo que se ha visto en partidos fundamentales importantes que tenemos grandes jugadores como os hemos tenido siempre pero que faltaba quizás esa sensación de bloque todos lo atribuimos a que Luis Enrique lleva poco tiempo y que precisamente estaba haciéndose relevo que después del Mundial citábamos y que que demandaba el equipo pero creo que de esa virtud de buscar esos jugadores que hicieran méritos de que estuvieran bien ha hecho el defecto de que ha desconfiado a los que no han venido ya los que estaban porque no sabes iban a volver

Voz 3 13:13 sí bueno

Voz 1788 13:15 por cierto que la Federación española ha colgado unas imágenes en las podéis ver

Voz 3 13:19 la web de La Ser está colgada en la cadena en la página el larguero también en la cuenta de Twitter donde se ve en el andamio famoso a Luis Enrique pero hay una cámara justo detrás del está en en el hombro pegada Luis Enrique se ve perfectamente lo que ve Luis Enrique que es una buena sensación porque siempre te hemos visto ya sí pero colocan una cámara justo detrás pegada al hombro encima para que veamos lo que él ve desde el andamio y además se escucha lo que dice y cómo dirige dirigen entrenamiento

Voz 1 13:49 este es el sonido de los Judith la

Voz 7 13:52 arriba ahora lo creo ahora ya digo hay una cosa que es importante estáis queriendo saltar a prisión central esos jodido porque tienen calidad yo sacan cuando SCI sigue hoy cáliz central hablar calma calma tranquilos y esperar a que se oyente otro lado bravo bravo bravo todos que lo has hecho muy bien Ike te han pues viajó a como el extremo si pues ni estás solo si puede ser y tapando la alíe pase para que le llega tu marca todavía mejor porque el etapas la salida sino dan caros Si vienes notas dos la salida juegan fácil viste Matas a correr bueno bueno

Voz 1 14:46 es interesante escuchar al seleccionador y sobretodo atrevido ver con la cámara pegada al hombro cómo ve y

Voz 3 14:52 dirige los entrarle pisando se mueve mucho muchos no hace mucho mucho oye nuestra acabar afónico si es que cómo no va a acabar afónico por eso es bueno

Voz 6 15:00 se ve muy bien del todo no es es es verdad que está muy arriba pero yo creo que le falta todavía un poquito más de altura para verlo mejor

Voz 0239 15:06 con él

Voz 8 15:06 ahora mal le compra la torre a Florentino ahora es de agradecer que las encuestas imaginemos hacen que no es habitual no efectivamente

Voz 0768 15:15 yo creo que con andamios y un andamio vamos a ganar a Noruega

Voz 0239 15:18 los tres primeros puntos luego a Malta ya

Voz 1 15:21 que el grupo de clasificación

Voz 0239 15:23 a Grecia Rumanía es el otro que se y de los de los que se enfrentan se enfrentan el sábado entre Rumanía Suecia Noruega ahí nosotros vale no son grandes potencias pero algunas de estas elecciones tiene muy claro desde hace tiempo a lo que juegan no son juego bueno no lo sé no son maravillosas ir ya no estás ahí

Voz 0768 15:43 el sábado no no no no creo yo lo que quería clasificar alemán pero yo estoy de acuerdo con Gallego es diferente yo creo clasificarnos nos vamos a clasificar se clásica

Voz 0239 15:55 ando por grupos son veinticuatro selecciones si no me equivoco pero que no le van a la fase final pero pero el sábado nueve es un equipo fuerte físicamente a un equipo que se cierra es un equipo que se ve en los resultados de las último de los últimos años no gana ni pierde por mucho es decir que compite nosotros no estamos en el mejor de los momentos yo yo también preocupa más eso que Noruega sobre hay preocupa más que no bueno pero si te lo ganas a que esto no significa no clasificarse significa que que no puedes relajarte el sábado si no quieres llevarte un susto porque parece lo que pasa es más complicado de los que tenemos en casa

Voz 1576 16:30 es que yo más que no estamos en un buen momento es que no sabemos en qué momento vamos aparecer pues si somos de la primera parte de de Luis Enrique donde goleó vamos si dejamos buenas sensaciones

Voz 0239 16:41 pero de eso donde esos pero veamos en la primera parte de Luis Enrique la mayoría no están en esta lista de convocados

Voz 1576 16:46 ya bueno pero quiero decir pero bueno pero independientemente de los jugadores si ese Luis Enrique que llevó con potencia que yo yo metiéndole en cemento al equipo y verticalidad hacíamos goles y estamos bien pero es que el problema es que no sabemos qué es

Voz 0239 17:01 sí sí sí vamos a encontrar en este país nos cuesta tener término

Voz 4 17:04 Medio eh pasamos de la euforia a la depresión en apenas segundos van sí

Voz 0239 17:09 sí pero vas a la semana

Voz 3 17:12 pero te digo una cosa más o menos lo que le ha pasado a la selección que ha pasado de tocar el cielo ganando Eurocopa Mundial es eso que nos hemos contagiado de una selección que no ha hecho Eurocopa Mundial Eurocopa seguido a luego tres batacazos de manera consecutiva sí pero es que estando

Voz 0768 17:25 a Luis Enrique muy bien y ahora parece que todo son el punto de partida Julios ese es asumir que es España obra te no está Xavi Iker Casillas el que nos quedemos en cambio ya se sabe que justamente he echado fuera pero pero una cosa es que toda la ganamos viene en Inglaterra

Voz 3 17:51 eso ha sido hace tres días un buen buen equipo Xavi

Voz 1576 17:53 con Iniesta era una cosa que no estén Xavi Iniesta tal que yo

Voz 3 17:56 creo que ya estas cosas hay que ir superando otra cosa que digamos es que el centro del campo España es éste busque Rodrigo o Koke Saúl o lo que sea pero es que sinceramente pero sí a lo mejor claro es que yo no sé cuál es el equipo de Luis Enrique no sé cuál es la selección de Luis Enrique lleva nueve meses es que nada va a cumplir un año yo lo que un año después por muchas rotaciones que haya leído por muchas bajas y por alguna lesión yo creo que ya deberíamos ir sabiendo cuál es la selección de Luis Enrique ya que jugamos pero todavía no ha llegado y lo que dice Gallego o cuidar algo Noruega cuidado con con el dos primeros partidos que ya son oficiales para la Eurocopa no tanto por los rivales que están ahí sino porque la duda que tenemos lo que decía no sé qué ha dicho Talavera o Romero es que no sabemos qué selección vamos a ver pues no veremos a ver hoy os quiero preguntar por Griezmann Talavera en el Atlético de puertas afuera hay tranquilidad pero yo no sé si hay que estar muy tranquilos con el entorno de Griezmann porque la fama que se ha ganado el entorno de Griezmann es un poco de enreda de enreda y me dejo querer vivo que pasen las semanas si tal lío ahora el Barça ahora el United no digo nada ahora sale me Antoine y dice esto bueno ese tiempo afortunadamente terminó porque los atléticos recordamos llegaron a estar hasta el gorro hasta el gorro antes de lo del Barça digo antes el Barça que si el United que si ya veremos qué visitar bueno al final se metió el Barça por medio la famosa decisión el documental me quedo en el Atlético pero claro no ha ganado nada en este primer año en el que decide quedarse en el Atlético decirle que no esa ya empieza el runrún ha habido una novedad que ha salido la hermana ya dicho quietos que sólo hablamos con el Atlético pero repito aunque de puertas afuera el discurso es tranquilos que mira lo que ha dicho la hermana el entorno de Griezmann preocupan poco la facilidad que tiene para entrenar las cosas sí pero mira contábamos

Voz 1576 19:45 esta contaba esta tarde con el con Gallego en Hora Veinticinco mira hablando con con un poco todas las partes de verdad que en el Atlético Madrid están muy tranquilos está muy tranquilo porque el jugador a pesar de del disgusto que tiene el como el resto de compañeros como Simeone por lo que pasó en Turín y por esta última semana él tiene claro dónde quiere estar todavía hay es en el en el Atlético de Madrid y el tío la cláusula de doscientos millones de euros y sobre todo tiene la sensación de que todavía tiene que capitalizar un proyecto en el que él es pieza angular es fundamental junto con Simeone junto con Oblak junto con Koke esas Laguna vertebral que con la que cuenta el Atlético de Madrid y sinceramente yo creo que esto último que ha salido ni tiene que ver con con Griezmann ni tiene que ver con el Atlético de Madrid es más yo hablando hoy con con gente dentro del club entienden que sí sale más de otros clubes que quieren utilizar a Griezmann para o bien sacarle la cara algún tapado que que no termina de decidirse o utilizar al francés para hacer otro tipo operaciones pero el Estat como ha dicho tranquilo en la mente está tranquilo y fíjate lo que ha dicho Morata estaba Javier Herráez hoy en esa rueda de prensa cuando le han preguntado si está seguro al cien por cien que se va a quedar Griezmann al igual que no ha sido tan contundente cuando lo han preguntado por Saúl que ha dicho que ojalá que se quede Iker espera que si necesitan la he dicho que completamente seguro que si se queda Griezmann que es feliz que sabe que es el jugador franquicia del equipo y que cuentan con él para la próxima temporada

Voz 3 21:18 yo yo yo yo creo que se va a quedar pero no pondría la mano en el fuego a mí me preguntas ahora te digo yo creo que se va a quedar pero yo es un jugador repito un jugador con un entorno por el que yo no pondría la mano en el fuego de estar tranquilo decir tranquilos todo va a quedar al cien por cien bueno la información señora House a día de hoy si no es que se queda

Voz 4 21:36 sí pero Talavera una pregunta eh

Voz 10 21:39 mantiene cobertura en Claire Fontaine tiene cobertura de teléfono móvil sí tendrán

Voz 4 21:45 lo que no vale y que trabajo les están en zona montañosa

Voz 3 21:47 pero ahí Cover cobertura evaluar y que trabajó

Voz 4 21:50 esta Griezmann hoy en día que están tan de moda las redes sociales y que yo las manejan a la perfección para hacer todo tipo documentales y tal poner un tuit es lo que dices si tiene cobertura en ese como vía para los atléticos se tranquilicen no haya especulaciones digan oiga deje usted de hablar de que si el Barça tal yo soy atlético médico

Voz 0509 22:13 que sea ganador burocrático estando acorde con porqué lo hace pero la salida cada vez que salga una cosa bueno pero encima eres protagonista vale tienes que está mira el mar me daba ayer ayer ayer ayer buscaba ayuda en los últimos y sobre todo caos ha disparado

Voz 1576 22:29 el de la eliminación en Turín el en Liga de Campeones en los últimos tres meses los últimos tres meses pero sobre todo como te digo las dos últimas semanas los últimos diez días hay más de quince jugadores del Atlético de Madrid contando con el entrenador contando con el segundo entrenador y contando con el prepara hace un técnico que se ha hablado osea ha dicho sea ha comentado en salir o dejar de salir ya pero Talavera para algo

Voz 0768 22:50 esta tiene Juan Twitter redes sociales parecía pero fue donde quedó momento Talavera no está

Voz 0239 22:56 el quince futbolistas en la hace dos temporadas estuvieron coqueteando de una manera prácticamente indecente con conexiones eso no no no es que sea la cuestión y cuántos de esos futbolistas lo tuvieron practicamente hecho por el Fútbol Club Barcelona hasta que un documental dijo lo encontré

Voz 6 23:12 hasta hoy el Cholo Simeone hijo Godín sino

Voz 0239 23:14 equivoco Se tuvieron que presentar como tú unos contaste aquí en la sintonía de la SER en su casa para convencerles de que no fuera el Atlético de Madrid tiene tal es que en esto en los antecedentes cuentan y los antecedentes de otro futbolista no son lo mismo que los de Grid Manny Griezmann en los dos últimos años está mosqueando a la afición del Atlético de Madrid yo estoy absolutamente de acuerdo con Pulido está muy bien que abre la hermana ha hablado el hermano su portavoz en un montón de ocasiones un alguna vez un amigo hemos llegado a un punto en el que Griezmann si realmente lo tiene tan claro tiene que poner un tuit tiene que utilizar las redes sociales es decir no hagáis

Voz 3 23:49 acaso no quiere del año pasado mentiroso

Voz 0239 23:52 por cierto Griezmann gana XXIII netos al año no hay tantos Mar ciento veinte creo que esa es otra yo tenía entendido que la orando eran doscientos cuando cuando todo el mundo habla

Voz 1576 24:02 los dos cientos no son ciento veinte hasta los no son doscientos

Voz 0239 24:06 siento no en son ciento veinte y ya entiendo menos entonces son ciento veinte socios no vemos si hoy si tú lo quieres fichar hoy son doscientos

Voz 0768 24:16 pero está claro malo pero yo me imagino que lo que te da

Voz 1576 24:24 yo te digo una explicación de por qué se baja al final bueno tú tienes un jugador importante franquicia tú lo que no quieres es a través de una cláusula mastodóntica tenerle atrapado si no quiere estar el Atlético Madrid entiende que él es la milonga pero una milonga

Voz 0768 24:40 exacto porque va que de Jordi del jugador opine lo que quieras

Voz 1576 24:47 si él quiere estar en el proyecto del Atlético de Madrid Él tiene que estar con todo no lo ponga

Voz 0239 24:52 cláusula entonces bueno vale una cosa pero cuanto hagamos vamos a ver Talavera lo de la cláusula más todo lo que tiene mastodóntica grillos es el suene pero escúchame

Voz 1576 25:02 lo que yo no te digo que esté bien o esté mal

Voz 0768 25:05 tras la información Hilari yo creo que tiene un abrazo pero que yo es lo que te digo del información

Voz 1576 25:09 no es que entienden que ciento veinte es un precio de mercado si él no no no sé qué importa pero para acá

Voz 0768 25:17 pero pero mira tal a perdón

Voz 3 25:19 el segundo Si Si Griezmann renueva con el Atlético de Madrid no tiene en ningún momento se le pasa por la cabeza más que el Atlético de Madrid ponerle

Voz 0239 25:27 el Atlético le dice doscientos podría dice sí

Voz 3 25:30 como si me quieres poner quinientos ó trescientos ahora si Griezmann dice me quedo sí pero a partir de julio pone ciento veinte no vaya a ser no vaya a ser que me entren ganas claro pues hombre

Voz 6 25:41 he mirado el es que mira Manu Messi pero se lo ponen

Voz 0239 25:43 dos partes no sólo pondré Pedro Caballero angina

Voz 3 25:46 te lo ponen la petición de alguien no pero yo creo que el Atlético

Voz 0239 25:48 vale es que la aldea tú crees que esa idea del Atlético de Madrid bajo ningún

Voz 6 25:52 exacto pero es sorprendente es sorprendente que un jugador de esa dimensión y de ese nivel el club acerté rebajar la causo a ciento veinte te voy a poner el ejemplo de Messi Messi tiene una cláusula de setecientos la subió de doscientos cincuenta a setecientos millones en la última renovación ósea Marco Messi no está a gusto en el Barça ya veremos exactamente una cláusula es el que quiera venir a es ese tema Gila Illa la tenía de doscientos cincuenta y en la última renovación que costó mucho renovarlo el Barça logró subirla a setecientos porque se asustó porque el PSG vino a por a por ese animal por doscientos veintidós millones de euros no tenían una cláusula de no sé qué dice fue borde Kiel Faldo cuando dice que sí

Voz 1576 26:31 pero lo que luego lo entienden en el club es que al final si tú has hecho un esfuerzo en el que estás con la lengua fuera para retener al que tú crees que es un jugador fundamental para poder pelear por todo o estar a la altura de otros clubs quieres que esté feliz contento en el sentido de que el del reto si el problema que escucha eh si él empieza a tener si el empieza a tener dudas el problema es que el Atlético de Madrid que que está haciendo un esfuerzo importante por tener las Griezmann en estas circunstancias

Voz 0239 26:58 es que les viene meterlo sueldo así

Voz 1576 27:01 no lo quiere tener si él no está feliz

Voz 0768 27:03 claro pero si yo que estoy de acuerdo pero no bien

Voz 3 27:08 Manchester dices pues muy bien y te lo vende por doscientos creo que pone todo vale pero pero

Voz 1576 27:13 al final si no se llega a doscientos llegas

Voz 3 27:15 cincuenta ciento ochenta lo que no te pongo te renuevo te quedas con nosotros pero te pongo la cláusula ciento veinte eso sí

Voz 0768 27:21 yo creo que el cobro pero que guiño o Talavera guiño

Voz 1576 27:30 quiero decir quiero quiero decirle Romero fin esos Un niño de confianza que si tú que si tú te quieres ir si tú no crees que eres la pieza importante del proyecto desconfiada chut te quieres ir

Voz 0768 27:42 qué regalos que te decir te regale estás que te vayas

Voz 0239 27:45 interesante si tienes un precio de mercado que no tenga que

Voz 1576 27:48 negociar el Club Deportivo si tú te quieres ir ciento veinte millones

Voz 0239 27:51 oye perdona que no me parece que no me parece que tal y como se está poniendo la película Griezmann que según tu está entre los tres mejores del mundo sea yo es que hay cosas que no entiendo el Atlético de Madrid dice que Griezmann merece el Balón de Oro que está entre los tres mejores delanteros del mundo o entre los tres mejores futbolistas

Voz 1576 28:08 seguro seguro rasposa entonces su precio de mercado talar

Voz 0239 28:10 era no pueden ser ciento veinte aquí alguien no dice la verdad estamos yo no está claro el precio de mercado de uno de los tres mejores futbolistas del mundo ahora mismo por ciento veinte

Voz 0768 28:19 no pero sí de Cristiano era ideal

Voz 0239 28:22 bueno es otra película si quieres Talavera hablando de Cristiano penosa Larguero esta hecho yo te digo que aquí alguien no está jugando con las cartas de alertas porque el precio de mercado de Griezmann no es ciento veinte millones de euros al final de su precio más fácil masas seguirle del mercado pero no es un precio de mercado porque te te enumero Kane

Voz 3 28:44 te parece mejor futbolista que Griezmann no

Voz 0239 28:46 doscientos y pico de para arriba

Voz 0768 28:50 pero hay en Inglaterra no hay cláusula Talavera que yo estoy diciendo yo

Voz 0239 28:56 defiendo tu información pero no me la creo yo te estoy diciendo que aquí alguien no dice la verdad que esa milonga de ponerle un precio de mercado a Griezmann es mentira porque ciento veinte millones de euros repito no es un precio de mercado yo creo que esto esta especulación con la que llevamos haciendo buena radio durante Rato terminaría como ha dicho Pulido Si realmente Griezmann pone hoy un tuit dice tranquilos los periodistas alimentan L'Equipe en L'Equipe hay mucho Mangusta yo me quiero seguro en el Athletic

Voz 4 29:28 al hilo de esto al hilo de esto el Atlético de Madrid está legitimado para presionar a Griezmann y obligarle a que haga eso porque el está pagando una pasta está viendo cómo sus aficionados se llenan de dudas en los últimos días de su continuidad en el Atlético vería así que el Atlético Madrid creo que está legitimado para llamar a Claire Fontaine si es que tiene cobertura el móvil esgrime decirle oye Antoine

Voz 0509 29:51 te podrías poner un tuit que lleva declaración de de alemán

Voz 4 29:55 el avise oye podía es hacer una declaración pública en rueda de prensa en Francia como hay otros jugadores que hablan un tuit un gran un yo que sé para que los aficionados atlético que estamos detectando a tiempo un documental un mini documental de de treinta segundos aclarando esta situación y que todo mundo se que tranquilo yo creo que el Atlético de Madrid está en disposición de poder hacer

Voz 0239 30:17 pero pero yo estoy de acuerdo con una cosa que hecho Romero un sueldo de veintitrés millones netos yo creo que o el París Saint Germaine o nadie va a pagar eso a Griezmann así que tampoco está lleno de la Premier de equipos que de pan

Voz 0334 30:30 en veintitrés millones netos ni la Premier ni Italia ni Alemania Ny

Voz 3 30:37 pero sí pero pero estando de acuerdo con eso se lo podrán dar mucho más fácilmente ese sueldo Si en lugar de pagar doscientos cincuenta pagan ciento veinte si es que esté pensando en darle veinte kilos al año a Griezmann dirá ostrás si te tengo que dar veinte años veinte kilos por cuatro años y además tuvo que pagar doscientos cincuenta tu cláusula media a Charo pues me voy a por otro ahora si echas cuentas dices mira te voy a dar veinte por año pero me cuesta bien por ciento veinte pues mira igual sí que les salen las cuentas a mí lo que me suena si yo fuera aficionado Atlético de Madrid es un tío que tanto tanto ha dicho y ha luchado pensamos que te y al final ha llegado a la decisión ya he dicho me quedo para que una rebaja en la cláusula en julio a ciento veinticinco ciento veinte pues es verdad que en en relación a lo que gana en proporción a lo que gana no es una cláusula acorde a la ficha multimillonaria de Griezmann y ahí vamos a ver que acaba la película pero me da que el comentario de la hermana no va a ser suficiente para acabar con el run run de Griezmann ya que verán y fíjate lo que queda estamos en marzo así que no queda nada y me voy a ir a hablar del Argentina Venezuela para hablar de Messi de cómo están los periodistas que han venido de Venezuela cubriendo el Argentina Venezuela