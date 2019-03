Ibai Gómez: "Era una etapa que daba por cerrada, no pensaba volver al Athletic"

Voz 1 00:00 hola quedar Manu si bien el grano de Le en lo del Gran Bilbao aquí se los ha traído a todos a los ciento cincuenta yo no quiero pensar Manu cuando haga trescientos partidos a ver dónde meter a todos los demás pero sí vayan amplían ampliando ha sido la tarde muy muy bonita primera fotos con todo el mundo después se ha sometido a un tercer grado con todos ellos en un salón sí sí sí sí o sí

Voz 2 00:23 ahora te va a contar porque la entidad de todos los colores vamos sabido hasta dardos aquellos cuando no dio más pero alguno de la Real habría camuflado para alguna camuflada

Voz 1 00:31 bien efectivamente a nadie después a cenar con ellos lo gastan en ellos eso sí les ha puesto a dieta e así dietas y si no pienses que la la dieta Paleolítico eso es lo que les ha dado de cenar así que si quieres que te lo cuente del que estaba conmigo en esta situación desde joe que grande

Voz 2 00:47 hola muy buenas cómo ha sido la cena de que iba a Laciana Paleolítico esta

Voz 3 00:52 tras una cena favorable no no hay más que una cena pues un poco también va con mi estilo de vida las cosas se que querían enseñar también no te gusta también enseñar así que Katerin saludable y ecológico eso es eso nada de chuletón pero por favor ahí sigue quiero agradecer además a a Veritas que les lo posible hay la verdad que para nosotros sino es imposible hacer ese tipo de cosas bien oye eso es poco habitual

Voz 2 01:16 un futbolista de de la élite de la Primera división de un equipo como como el Athletic haga esto no cómo se te ocurrió por qué por qué decidiste que con ciento cincuenta partidos te ibas a cenar con ciento cincuenta aficionados

Voz 3 01:27 bueno era una cifra que para mí es un honor vestir tantos partidos esta camiseta y lo he dicho muchas veces tengo la suerte de sentir mucho y cariño el cariño de mi seguidores en redes sociales el respeto de la gran mayoría Ivonne era una forma también de acercarme a ellos de agradecérselo de una forma diferente esa semana ya que iba cumplió cincuenta partidos lo empezó a hablar y bueno pues agradece a todo lo que han hecho posible porque así una tarde muy bonito

Voz 2 01:53 qué bien oye cómo ha elegido a los ciento cincuenta porque querría ir medio Bilbao claro a cenar ahí

Voz 3 01:57 es bueno hice subió una foto a mí estarán si hay hay puse pues para que es apuntadas en una una serie de cosas que tienen que hacer sofisticado

Voz 1 02:07 cuenta con IVA si eso es así nada

Voz 3 02:09 pues un sorteo un sorteo que eran tenéis digo ganadores para que pudiesen venir con una entrada pues como enorme España hoy ciento cincuenta años

Voz 1 02:17 con su amigo con su pareja hagan su padre se gente gente de Oviedo de Valencia de Huesca de todos los sitios eh

Voz 3 02:24 proyecto sí han venido mucha parte por eso te digo que verdaderamente y me parece un tópico pero es que es cierto que les agradezco muchísimo y bueno pues una forma de hacer de agradecer son una buena diferente ya está decía Diego cuando haga trescientos a ver qué pasa no bueno pues ojalá ojalá trescientos porque eso sería una muy buena idea de aquí ya buscaremos la forma de agradecérselo también

Voz 2 02:47 oye y luego ha habido tercer grado que te han preguntado de todo has dicho aquí ha vuelto a pecho descubierto y te han hecho alguna especie entrevista no

Voz 3 02:53 la verdad es que hay alguno hay alguno que que yo creo que está estudiando Periodismo seguro porque preguntas que me recordaban a vuestras nada cuál ha sido la más difícil ha habido unas cuantas ya sabes pues han preguntado por por si quería que viniesen Fernando Martínez preguntado por otra sobre Marcelo Bielsa pues pero bueno he estado muy a gusto y la verdad es que que mimo cariño y respeto que siento les sentido oye yo no te voy a preguntar eso pero solo

Voz 2 03:25 la curiosidad que le has contestado sí te ha dicho lo de Javi

Voz 1 03:28 Martine Llorente Ander Herrera yo no te lo voy a preguntar pero pues es lo que no precisamente sinceramente

Voz 3 03:33 te ha contestado que es todo lo que sea para dar Athletic Club que sea bienvenido tengo una gran relación con los tres son grandísimos jugó los tres si creemos que eso es lo mejor para Dick hay que ha venido sea sin ninguna no ya ha preguntado algún día días a la Real bueno yo nunca cerró las puertas de ningún equipo en vida tengo claro lo que sólo se que que si viene aquí lo explico más de una vez una decisión muy complicada porque dos años muy buenos pero si estoy aquí es porque es el club de mi vida hay porque creo que no hay mejor sitio para mí pero vamos que no

Voz 2 04:07 cierras la puerta a nada

Voz 3 04:08 no nunca nunca cerró las puertas a ningún equipo tengo mucho respeto por todos los equipos todos los equipos tienen su encanto oí bueno entonces ya te digo que que la vida es muy larga y no no cierra las puertas ningún equipo no

Voz 4 04:22 Cruz fíjate como está lo Alavés eh tú sabes cómo están ahí

Voz 3 04:26 sí me alegro muchísimo la verdad lo dicho lo seguiré diciendo me gustaría que el año que viene juegas en Europa él es decir siempre lo mejor ya lo dije también nunca ha ocultado que Athletic pero después de dos las dos temporadas y me ha querido allí me siento también un alavesista más lo digo sinceramente entonces siempre lo mejor

Voz 1 04:42 cuando te fuiste allí a Vitoria al Alavés pensar

Voz 2 04:45 los en algún momento que volvería luego o en algún momento diste ya por cerrada la etapa de del Athletic

Voz 3 04:49 pues lo he dicho también unas cuantas veces y es una etapa que daba por cerrada no pensaban volver es más intereses de muchos equipos y siempre después del partido les he dicho deportivas pero es cierto que en como te digo nunca he ocultado mi sentimiento por el Athletic y cuando llega a la llamada del club de tu vida pues te cambia todo y bueno pensando pensando un poco lo que quiere hacer yo creo que tomó la decisión acertada bueno

Voz 2 05:13 ahora sólo falta Caixa Europa no estáis haya después de a Atlético estáis a seis puntos no

Voz 3 05:18 sí es un reto que tenéis ahí ahora bueno ahora es que sinceramente otra cosa que parece un tópico pero es que es lo que mejor nos va es si pensamos a largo plazo no está yendo bien entonces vamos a pensar a corto plazo que se siente partido en Girona y luego viendo poco a poco a ver hasta dónde somos capaces llevar obviamente la ilusión está ahí mientras que haya hay opciones hay esperanza ilusión la ilusión está ahí pero pero lo que no es lo que mejor no está yendo es pensar a corto plazo así que tenemos que seguir con la misma mentalidad

Voz 2 05:46 echa de menos Aduriz no

Voz 3 05:47 hombre Un jugador que que te mete más de veinte goles por temporada pues es difícil echar de menos pero bueno el equipo está sumando puntos aun sin Aduriz porque tenemos a gente que está haciendo cosas muy bien como Willy y en arriba y yo creo que que están supliendo muy bien muy bien Aduriz pero es cierto que hoy mente pues Arik los datos que tiene en las temporadas en las últimas temporadas en Atleti pues hablamos de un jugador que marca diferencias lo mismo que pasa en el Madrid con Cristiano etcétera gente que que marca tantos goles al final quiere Chaves

Voz 2 06:21 estabais habló también en la en la cena si una charla futbolera

Voz 1 06:24 no

Voz 2 06:25 la OMS otras cosas también de política como por ejemplo metido

Voz 3 06:30 porque la verdad que que hemos hablado de lo que nos interesa a todos en ese sentido pues de estilo vida de de anécdotas de de cómo nos concentramos por los partidos de las comidas días de entrenamientos para no se ídolos futbolístico etcétera de ese tipo de cosas que la verdad que que como te digo me lo han puesto muy fácil y muy agradecido la comida que antes de los partidos cuando estoy concentrado

Voz 2 06:52 parecido a lo que víscera hoy

Voz 3 06:54 no solamente es diferente porque les doy eso para que pagarles conocimientos un poco también se puede cenar rico cuando sesentena sano pero los partidos pues un poco más enfocado hacia hacia la energía el partido duro es cocinero Kucinich eso no me gusta mucho me gusta muchísimo la cocina y a raíz de también conocer todo este mundillo bus que le cogí el gusto y bueno ya ya el mes que viene que daremos una noticia por redes sociales

Voz 4 07:20 me dice lo marco yo también sé que vais a liar

Voz 2 07:24 bueno la verdad estamos hablamos además por ir por Madrid así habrá un restaurante Marcos si tú puede comida de la crítica número creo ser nada de AVE comidas saludables saludable comida sana y ahora está estáis como un pincel los dos Llorente y tú no encontramos formas también forma

Voz 1 07:43 si esa esa dieta así que notáis que os ayuda

Voz 3 07:47 sí yo sinceramente siempre da mucha importancia a la nutrición no pero yo creo que al final leyendo grandes conocimiento y bueno pues experiencias vividas macho conocer a gente como Marcos la familia Marcos que probó V este tipo estilo vida porque ya no sobre la nutrición sino bueno es el descanso yo siempre digo hay cuatro patas en la mesa importantes para la salud que me objetivo de la salud que son el descanso el estrés el entrenamiento y la nutrición cuando una pata de esas coge a no funciona entonces él el importancia todo estoy muy agradecido haber conocido a Marco y a su familia porque Maneiro muchísimo y realmente como te digo mi objetivo es la salud y a consecuencia de yo bien el rendimiento que creo que que ha subido a nivel personal

Voz 4 08:29 estoy muy contento descanso estrés deporte y nutrición eso es esas cuatro cosas hay que apuntar las que no les

Voz 1 08:35 abrimos casi nadie claro muy poca gente difícil bici pero pero es difícil al principio luego

Voz 3 08:41 la verdad es que se te crear un hábitat crear una vez es son crear hábitos de de un estilo vida salvable yo no digo que todos los días pero por lo menos en la rutina diaria de lunes a viernes ese sábado depende como trabajo etc tiene diaria de casa poder hacerlo lo mejor posible que ya no soy yo no hablamos de rendimiento hablamos de salud de cosas muy muy importante

Voz 1 08:58 oye que os tenéis un poco en los fogones ahí Marcos

Voz 2 09:00 sí porque no tiene mucho tiempo pero a mi me gusta Marcos ha gustado tanto que era yo el que lo hacía atalayas en Vitoria ya no es lo que vaya a Vitoria sí sí poco a poco poco a poco yo creo que va haciendo alguna cosita más y cuál es tu plato favorito pues tengo muchos pero en mi ex

Voz 3 09:18 no jamón huevo como niñato hace un revuelto de espectacular Juanito batata convivir en sí sí vale y otro que se te ve bien bueno pues hago buenos postres que que le copio a al chef del restaurante hago unos postes ricos saludables también pues con cacao con bonito calabaza que queda muy muy buenos te ves cuando te retires del fútbol por ahí bueno me gustaría más de fútbol sea en la categoría que sea pero sí sí es una cosa que me llama la atención y también pos también abrimos en ese sentido de porque va con nuestro porque les gusta entonces si sigue pasaré pasa poco también

Voz 4 09:53 es por dónde va a estar eso porque zona

Voz 2 09:56 ya sabes que viene ya te es vale vale venga habrá que estar atentos a la probar la comida saludable que buena pinta tienes hambre está ahora que no veas pues esto yo creo Diego qué

Voz 1 10:08 humaniza Un poco a los futbolistas no que estamos acostumbrados a verlos como sobre los aficionados no haberlos como alguien inaccesible Si muy lejos de lo que sí está bien no que estos gestos humanizan a los jugadores de fútbol que que son personas como todos no que no solamente en la tele cuando entiendes el el televisor IBEX en el partido sino que son gente como tú como yo y como todos tienen su vida pues parecía la nuestra no si esa es la idea que se ha llevado todo se ha molestado en preguntarles Olli a vosotros que os aporta a todo esto que que estáis viviendo esta noche con con con Ibai índice cercanía sobre todo cercanía que que sí que son nuestros ídolos pero que les puedas tocar que puedes hablar con ellos que puedan demostrarse que son personas como tú y como yo y que podamos hablar de cualquier cosa pues eso acerca mucho y sobre todo en este en este tiempo en el que el futbolista cada vez se aleja un poquito más de de de nosotros me decían fundamentalmente eso es lo que se ha llevado todos los que han estado en esta cena que repito que estaban de todos los sitios

Voz 2 11:00 eh de Valencia de de de de de Asturias de Huesca de Madrid de Barcelona ha sido la gente la gente porcelana gratis capaz de cualquier cosa pero leído lo que invita iba hayan dicho vaya que me voy no

Voz 3 11:15 te lo digo muchas veces antes que futbolista somos personas así como me considero yo y bueno eso lo que usted señor también pues

Voz 2 11:23 queríamos hablar con Ibai para hablar un poco de fútbol para para hablar también de esta iniciativa que la habrá que nos ha encantado y que seguramente los aficiones que han estado con él esta noche se han llevado una imagen que que pues que seguramente les ha dejado muy satisfechos viendo a un jugador como Ibai un crack en el campo y un crack también también fuera oye que te vaya muy bien que te veo te ven forma todo lo que toca es palo que aciertas así que que siga sin nada hacía siga la racha

Voz 3 11:45 hola a todos bien hasta bien vale gracias ahí vais

Voz 2 11:48 un abrazo Ibai Gómez en El Larguero después de esa cena por sus ciento cincuenta partidos con ciento cincuenta aficionados de la Athletic de Bilbao ahora a pensar en el siguiente que será el ciento cincuenta y uno Diego

Voz 5 12:00 sí vamos a ver aquí hay uno llega el

Voz 1 12:03 el primer gol que está deseando también hacerlo porque todavía se le niega así que vamos a ver tiene muchas ganas de hacerlo vamos a ver si también lo puede celebrar su antiguo muy humano e es un tío que ya lo hemos visto también cuántas de

Voz 5 12:14 el Alavés que hizo aquel vídeo tan emotivo himno

Voz 1 12:17 hoy ha querido mezclarse pues con toda la gente que que le arropa que requiere que él aprecia meterse ahí con ciento cincuenta no es fácil cuántos programas llevas tú cuántos a estudio Fuji no lo sé pero no te puedo decir pero no no no pero muchísima dos mil igual igual más