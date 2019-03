Daniel Prado: "La vida de un periodista en Venezuela es muy difícil, hay censura"

Voz 1375 00:00 os hablo del partido que va a jugarse el bien mes en el Wanda Metropolitano eh que es el Venezuela Argentina e con Messi en la selección albiceleste que está entrenando ya sabéis en Valdebebas y que ha vuelto a la selección hay Copa América este año en Brasil y ahí va a estar Messi seguro con Argentina aunque va a jugar jugárselo este partido no va a jugar el siguiente va a jugar unos minutos seguro a pesar de que ayer ya algunos medios argentinos e hablaban de que se había resentido de unas molestias en el pubis bueno es una zona que habitualmente le suele dar algún problema no muy serio pero que está ahí dando guerra no el tema del pubis es algo que no que no sé qué solución así muy fácilmente lo contaba tiene tiene te Sport contaba la nación en cualquier caso Messi va a estar en ese partido tendrá minutos contra Venezuela una selección venezolana que está aquí en medio de la gran crisis económica hay política que sufre desde hace años su país y que ahora está especialmente agravada no con Juan Guaidó auto proclamándose el pasado veintitrés de enero presidente encargado de Venezuela Guaidó que está reconocido por cincuenta países entre ellos el nuestro mientras que Nicolás Maduro es el presidente desde dos mil trece el chavismo que gobierna Venezuela desde el noventa y nueve bueno el país está asumido y lo estamos contando y hemos contado en las sedes y seguir los programas informativos de esta casa pues en un auténtico caos con escasez de productos básicos de de alimentos de medicinas apagones de luz cada dos por tres es es algo que cuesta creer que pase en un país como como Venezuela que no que no hay manera de que alguien encuentre la solución bueno en medio de toda esta situación que conocemos y que conocéis todos que está viviendo ese país ha llegado a su selección de fútbol aquí con ella ha venido un periodista hay varios periodistas que están cubriendo la información de la vinotinto Venezuela pero hay uno que ha venido desde allí para cubrir el partido y que volverá a Venezuela es Daniel Prado que es compañero de Meridiano TV un referente deportivo allí en Venezuela tiene casi tres millones de seguidores en Twitter está ahora mismo en el Larguero Daniel Prado muy buenas

Voz 1 02:05 hola Manu como está muy buenas noches bueno placer estar acá en el Larguero bueno una de esas metas vino esos sueños que siempre le quiero cumplir y bueno un placer se tu compañero ese fragmento del programa pues eh

Voz 1375 02:17 encantado que nos atienda tiendas Daniel Daniel Prado está informando a todos los venezolanos de lo que hace la la selección pero tú que estás hablando con los jugadores que estás ahí con la selección en donde tienen la cabeza están concentrados en el partido o es difícil pensar en el fútbol con todo lo que está pasando allí con sus familiares con la situación política con el caos que reina en en Venezuela

Voz 1 02:39 bueno mira mano vaya es que es difícil no sé no es imposible porque los jugadores de la selección venezolana son futbolistas de élite y que cogerán pues la gran mayoría en equipos de Primera división hay muchos que están en Europa pero sí es una situación difícil como te digo si bien cuando saltan al terreno de juego lo más importante por supuesto es salir a ganar como cualquier selección como cualquier equipo no es fácil tener que entrenar cuando tu familia cuando tu madre cuando un amigo cercano o cuando simplemente un familiar te dices no tengo agua no tengo luz no me han pagado a tiempo no tengo comida o simplemente no tengo como comprar un médico tanto para curarme ya es que

Voz 1375 03:20 es verdad que muchos de los jugadores y venezolanos pues son unos privilegiados comparado con lo que con lo que estáis viviendo allí casi todos los venezolanos tú has venido para el partido y luego te vuelves no cuando acabe el partido en Argentina te vuelves

Voz 1 03:31 sí de hecho es el único periodista venezolano que ha sido enviado Fórum bello venezolano desde nuestro país Venezuela para España no es bien hay varios otros me dio que están radicados en Venezuela que tienen representa persona que en España ha sido principalmente porque eso corresponsales au periodistas a los les respeto y admiro mucho su trabajo se han venido vivir acá a Madrid de Asunción pues entonces en este sentido es decir también a Melilla no te lo he dicho en el canal para que para el que me desenvuelve porque a pesar de que la situación esta fácil a pesar de que es muy difícil pues de conseguir estas cosas a un juntos podemos movernos y seguir apoyando al punto de que hay ya no está vino tinto hay que seguir informando y también hay que seguir informando

Voz 1375 04:16 lo que hace la selección a pesar de que en las últimas semanas hemos visto que se han producido muchas manifestaciones convocadas por la oposición algunas acabando en protestas con con incluso más de cuarenta muertos en este dos mil diecinueve bueno claro es una situación trágica tú tú estás sufriendo pasando por dificultades allí cómo es tu trabajo allí de periodista en en Venezuela

Voz 1 04:35 bueno mira en cuanto a mi trabajo como periodista Venezuela soy quizás vamos a decir así que me estén vuelvo dentro una burbuja no porque al ser un canal deportivo pues no debemos caer en política pero la pregunta es verdaderamente como es la vida de un periodista verdad como tal

Voz 1375 04:53 como el tema

Voz 1 04:55 deportivas pues mira es muy difícil más que todos y se desenvuelve en la parte pues política la censura como muchos programas periodistas que han sido encarcelados este es un Gobierno por supuesto el de Juan Guaidó de Nicolás Maduro perdón que tienen un ochenta por ciento de negación o de rechazo el pueblo que simplemente se mantiene por las Fuerzas Armadas Ike bajo esta situación muchos periodistas han sido privados de su derecho a la libertad han sido privados es derecho a practicar su trabajo práctica te domicilio también no puedan expresarse como es tampoco pueden hacerlo en un diario simplemente pues muchos periodistas con el dolor genial alma pero hay que decirlo pues tiene que asumir Kaká no pasa nada que en Venezuela se vive en un países así que nada falta ya hacía están muchos

Voz 1375 05:50 y Daniel cuánto cuánto gana un periodista allí de aproximadamente cuanto cuál es el sueldo de un periodista que trabaja en un medio de comunicación

Voz 1 06:01 eso dependa el mes en el que se desenvuelve Si trabajas en un medio pro gobierno probablemente tu sueldo va a ser pagado en dólares muy probablemente por no decir al cien por ciento de las posibilidades y trabaja en un medio privado o de carácter nacional al pero que no está vinculado al Gobierno actual pues a tu sueldo seguramente va a ser pagado en bolívares como es mi caso quizás lo que yo gano es ese muy por encima de un sueldo mínimo en Venezuela pero si vamos a la conversión en dólares porque lamentablemente en nuestro país desde hace un buen rato el parámetro económico tras la súper inflación que tenemos desde hace muchos años es el dólar y la única forma de poder llevar comida a casa es la única forma de poder desenvuelve

Voz 1375 06:50 tener un trabajo éste es es tremendo en el mérito que tenéis de estar pendiente de esto mientras ahí no sé cuál es tu situación familiar pero pero vemos todos los días escasez de alimentos de de medicamentos como decías antes apagones de luz cuál es la situación más extrema que tú has vivido allí o la que te han contado que has dicho mira esta me dejó sin palabras no

Voz 1 07:12 bueno mira son varias la más reciente quizá la de una semana sin luz como lo vivimos hace una semana y media Venezuela estuvo una semana en la penumbra en nunca salió un reporte oficial acerca de porqué nunca se le hizo mantenimiento adecuado a la represa el Gure que se concentra pues todo el poder eléctrico de Venezuela malamente hecho así porque tú no puedes concentrar todo el poder eléctrico toda la energía eléctrica de un país en un en una sola parte porque al caer esa parte como nos pasó pues todo el país está en la penumbra nunca salió nadie a dar un reporte concreta pero sí vamos algo que me ha impresionado pasé una semana esto es una vivencia personal saliendo precisamente el almuerzo me dirigí a al canal a la pauta el programa en vivo aquí apenas abra el portón de mi casa de mi edificio veo que el conserje de nuestro edificio hacía poco que había soltado las bolsas de la CEO de la basura en el vertedero en el lugar en eso veo que mientras el puerto no pasa Un padre en una moto como una niña en pañales junto con él de que las bolsas están recién colocada separa de lleno este pisa el freno en seco en las motos coloca a la niña en la acera del padre se lanza directo las bolsas de basura para ver que conseguía para alimentar esa niña pues simplemente para el que comer o llevar a su casa bajo estas situaciones muchas personas tenemos que irnos con eso en la cabeza trabajar lo cual no es fácil o tener que venir aquí a hablarle de deporte a todo ahí vino tinto o la liga local lo habían cuando tú te ves es en esta cara cuando tú siempre estás en ese calor humano y una niña que lo que tiene son tres cuatro o dos años no tiene qué comer que tiene desnutrición y un padre que ante la situación precaria por supuesto de desesperación pues tiene que acudiera lo que pueda dediqué es registrar la basura para ver que todavía se está completamente descompuesto y que puede ingerir en una situación extrema

Voz 1375 09:23 madre mía es el testimonio de Daniel Prado un compañero un periodista que ha venido a cubrir el partido de la selección y allí la gente está pendiente de de la selección Daniel o claro si no es como una vía de escape un poco no venga hablaré de fútbol aunque sea cinco minutos no no vale claro

Voz 1 09:38 el recién con el tema de la vinotinto bueno el pueblo venezolano siempre ha estado pendiente de nuestro canal de nuestra selección mientras estos logros recientes un subcampeonato del mundo sub diecisiete con lo que pues estamos dando en la categoría absoluta son jugadores en en en fútbol de primer nivel tenemos por ejemplo a José Salomón Rondón con un gran momento como el yo Martínez en la MLS Tomás Rincón así os si como tú dices manos una vía de escape para gente

Voz 1375 10:11 quiere oír hablar un rato aunque sea de la selección no que les contáis cómo está la selección porque el resto de noticias son mucho más serias y mucho más preocupantes imagino que la palabra ITA dejó Dani terminamos es impotencia no porque claro poco poco puedes hacer no hay poco podéis hacer la mayoría no

Voz 1 10:26 sí impotencia pero cuando vas al parte deportivo te encuentras a lo que verdaderamente es tu trabajo porque según todas la situación que vivimos pues nos encontramos con un grupo de jugadores comprometidos que cree en este proyecto de la Copa América que cree en el sueño de era un Mundial de fútbol como Qatar dos mil veintidós y que por supuesto tras estos partidos de preparación que iban a ser el viernes contra Argentina y luego a principios de la semana que viene contra Cataluña tenemos grande las aspiraciones de ganar a un salga Argentina o no si fue el partido eso me voy ahora es esa

Voz 1375 11:02 señor Daniel ahí está además muchos que están aquí como rosales están al Espanyol Mikel Villanueva en el Nàstic es impagable rosa sí señor avales o Herrera en el Huesca Juanpi también a Darwin Machi en el Cádiz bueno pues nada oye Daniel Prado te agradezco mucho que haya centrado en el Larguero compañero de Meridiano televisión que sigas haciendo tu trabajo como lo hace de manera excelente y ojalá que algún día podamos hablar de que la situación mejora en en ese maravilloso país Venezuela que ahora no está patas arriba o patas abajo y que nos nos provoca todos también desde la distancia mucha impotencia por por escuchar testimonios como como el tuyo que vaya bien el partido Daniel que vaya muy bien en placer

Voz 1 11:38 bueno bueno bueno muchas gracias ha sido un placer estar aquí antes de irme Epi quería aprovechar para hacer labor periodística preguntarse cuál crees que va a ser el resultado

Voz 2 11:49 vamos a ver que venga