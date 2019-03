Felipe Reyes: "¿Renovación? Estamos en ello, no hay problema por ninguna de las dos partes"

Voz 1 00:00 antes de que llegue Ponseti que ya está por ahí también preparados saludamos rápidamente al otro gran protagonista del día hola Marta muy

Voz 2 00:09 más hola Manu muy buenas noches con con un chaval Lito que cumplirá treinta y nueve años el pasado sábado además que no deja de de batir récords el hombre récord casi podríamos decir que el que se ha convertido hoy en el hombre con más partidos en la historia de la Euroliga la competición en la que también es el máximo reboteador también es el jugador con más partidos en la historia de la Liga española así que bueno en definitiva el hombre récord Felipe Reyes el capitán del Real Madrid que con una sonrisa en la cara después de este récord de la victoria frente al Armani Milán ya te está escuchando aquí en el

Voz 0458 00:37 chavalines llamado Felipe Reyes lo treinta y nueve años hola Felipe o la mano que te da el segundo los jubilar a unos cuantos ya te lo digo yo

Voz 0621 00:46 no creo que haya cuando una cumpleaños ya va año a año si si no pero bueno es verdad que ya me acercó una cifra bastante importante y muy bueno ya veremos ya veremos lo que pasó

Voz 0458 01:01 bueno hoy ha pasado a la historia por ser el jugador con más partidos en la Euroliga con trescientos cuarenta y dos superando a Juan Carlos Navarro que tenía trescientos cuarenta y uno a sólo cinco minutos al metió cuatro puntos suficiente no

Voz 0621 01:13 sí lo importante era ganar sobre todo por cómo ha empezado el partido muy contento de poder aportar mi granito de arena de ayudar al equipo y de conseguir ese ese rigores superaron a una grandísima leyenda como es Juan Carlos

Voz 0458 01:27 además eh jugaste el año en el que se creó la Euroliga en el año dos mil entonces con el Estudiantes

Voz 0621 01:33 sí sí debuté ese año y nada muy contento de poder decir que es el único jugador de la Euroliga que se mantiene desde ese año

Voz 0458 01:43 temporada de inauguración que barbaridad además también el máximo reboteador histórico de la Euroliga tomando mensaje Navarro o no

Voz 0621 01:50 no es que no podía haber el móvil tendrás imagino Saura amparado no puesto que además él es muy buena gente así que nada estaba contento

Voz 0458 01:59 pues nada récord por un partido y los que te quedan de llegamos a unos cuatrocientos

Voz 0621 02:06 no queda muchas eso está complicada no sé ya veremos ya veremos pero ahora mismo sólo quiero trabajar fuerte para intentar seguir aumentando esta cifra pero cuatrocientos está un poco lejos

Voz 0458 02:17 eh bueno ya veremos porque me han dicho que dentro de poco anuncias tus renovación no

Voz 0621 02:22 no es eso estamos ahí en ello pero nos eh por parte de las dos partes no hay ningún problema así que un año más pero ojalá ojalá va a retirarse a los cuarenta o bien no te vuelve a decir voy año año no ya veremos ya veremos porque no se de según cómo me encuentre pero se dio una buena cifra

Voz 0458 02:43 al igual vas a por el récord de Chichén Creus ese retiró a los cuarenta y dos tampoco son tantos

Voz 0621 02:47 ya no pero bueno ya ya queda queda bastante para eso ahí hoy en día el baloncesto es muy físico bueno

Voz 0458 02:55 oye termino con con el rival que tenéis este fin de semana en Liga que es el Barça ganó en la final de la Copa Louis no sé si hay ganas de verse las caras otra vez

Voz 0621 03:08 hay ganas porque es un partido importante para nosotros nos jugamos esa primera primera plaza de la Liga ACB Hay sale te hay ganas de jugarlo no no lo de la Copa del Rey está olvidado lo único que son muchos enfrentamientos contra el mismo equipo en muy poco tiempo y eso pues a veces que

Voz 3 03:28 que es un poco eh

Voz 0621 03:31 qué te satura un poco no tanto enfrentarte tantas veces al mismo equipo en tan poco tiempo pero hay ganas de de que llegue el domingo de jugar aquí ante nuestros aficionados así poder darles una alegría e intentar recuperar ese ese primer puesto que es el objetivo

Voz 0458 03:45 el otro Madrid Barça en Euroliga no quieres no me pareció entender

Voz 0621 03:47 ya sería demasiado sé si son muchos partidos contra el mismo equipo

Voz 3 03:52 o sea el Barça

Voz 0621 03:54 en cualquiera no Baskonia por ejemplo que que también nos vamos a enfrentar muchas veces contra ellos pero el problema el Barça es que encima en este mes ya nos vamos a enfrentar tres veces menos pregunta tres veces que le va a tocar en playoffs eran otras tres cuatro cinco veces más así que bueno muchos enfrentamientos si si tuviera que elegir elegiría otro ya se pasó el cabreo de la final de Copa o no no nunca había visto nunca te vía ya está olvidada de verdad que fue un palo muy duro pero bueno ya hasta hay que pasar página a página y pensar en en lo que queda por delante es una temporada muy larga Hay muy bonita Hay Si olvidamos eso podremos centrarnos en lo que verdaderamente es importante que es la Liga y Laura Oliva

Voz 4 04:44 las afónico estas grandes donde voces

Voz 0458 04:47 no ha estado gritando ahí no hacía así empezaste la noche de la final de Copa acaba te fónico también voy a voy en la noche del récord de pregunto sigues pensando que fue un puto robo y una puta verguenza

Voz 0621 04:59 yo ya lo dije en su momento y ahora pues estaba caliente y era lo que sentía Hay bueno ya está ya no hay hay que hablar más de más del tema prefiero hablar de de la victoria de hoy del récord que a finales

Voz 4 05:15 lo lo que tengo me reciente un abrazo Felipe

Voz 0621 05:17 venga

Voz 0458 05:20 es una crack hombre portavoz si hay gente que va batiendo va batiendo récord al igual que Felipe Reyes está ahí en la pena

Voz 0621 05:28 seguro que los maté

Voz 0458 05:30 a Felipe un auténtico Live de Felipe Reyes con nuestra Marta Casas ahí después de que haya sido el hombre con más partidos en la historia de la Euroliga y los que le quedan porque siempre dice lo mismo bueno ya veremos a ver si el año que viene da de momento un año más

Voz 2 05:43 de momento un año más Si y quién sabe porque al final Manu los jugadores históricos que más temporadas han vestido la camiseta del Real Madrid son dieciocho temporadas si Felipe Reyes les renueva Hay termina con con los cuarenta años su contrato llevaría dieciséis temporadas vistiendo la camiseta del Real Madrid ya que estamos hablando del hombre récord no pues batir uno más y convertirse en el jugador que más temporadas ha defendido la camiseta del Real Madrid yo creo que es algo que es posible que veremos si lo termina consiguiendo el mientras se sienta competitivo y vea que puede tener un hueco en este equipo para ayudar tanto dentro de la pista como fuera va a seguir dejándose la piel como ha hecho todos estos años por la camiseta del Real

Voz 4 06:21 Liz Marta pues nada mañana