Conoce la actualidad del mundo americano de la mano de Ponseti

Voz 1 00:00 estamos jugadores pues se dio la pone muy buenas

Voz 2 00:03 qué tal Felix madrugada feliz a ver cómo va la vida en breve porque me sonríe

Voz 3 00:10 claro que sí como siempre como si

Voz 2 00:13 dejarán sea todo todo todo exactamente es sonríen Mario Torrejón muy muy buenas noches de nuevo estás en realidad Disney les sonreía ya lo había dicho pero le va a sonreír más a José Antonio Ponseti así cuando dentro de poco

Voz 1501 00:28 sí sí cuando entre ese valor South voy a decir pues ahora el más rico todavía

Voz 2 00:33 aparte el dinero y antes de que diga la cifra que que era la cifra

Voz 3 00:40 seis setenta y un mil trescientos millones a ver cuándo me voy a hacer yo a ver de yo yo creo que compra Disney y Disney yo es lo puso la primera noticia porque aunque no tiene que ver exactamente con desborde es la noticia lo mismo en Estados Unidos que hoy lo eh ya formalizado la compra por parte de Disney Twentieth Century Fox setenta yendo igual de bien esta sí señor la Fox vamos ha comprado por mil trescientos millones lo que va a hacer que

Voz 1501 01:07 se basa en una macrooperación en la que se van a poner bajo el mismo paraguas contenidos como Star Wars Marvel como toda la la la factoría Pixar Mengual que ya hace un tiempo o series como Los Simpson películas como Avatar es una reunión tal de derechos

Voz 1025 01:25 va a ser una auténtica barbaridad lo cual los va a hacer que tengamos una plataforma más no no no no que va a ser Disney no no no no

Voz 2 01:31 es otro donde hicieron noche veo ahora sí ahora no ahora

Voz 1025 01:37 pero pero que sepas que dice venía ya venía con esta eh usaba Disney tenía muy claro que quería su propia plataforma hay institutos que se lo pregunten en España Movistar Plus no por la esto empieza a no ser serio

Voz 2 01:51 claro claro claro claro claro claro

Voz 3 01:59 claro exactamente es una barbaridad que nada Antonio Ponseti que diga adiós a Ford fortuna

Voz 2 02:05 ya no pues antes conocida top ten de Forbes estoy digamos que el coche lo tiene bien mullido pero lo va a tener aún más es verdad cuando dentro de menos de un mes a la edad Amazon ahora para reserva a tu ya empezaba trámite observado Un libro una novela vuelos diciendo por favor cuyo

Voz 4 02:29 no hubo no

Voz 2 02:32 es la novela después en la historia

Voz 1025 02:36 tú te lo has dura déjame decir que esta sólo lo digas tú que se llama abuelo diecinueve José Antonio eso sí oye contesta poco porque cuenta a los oyentes de qué va ese libro y cuántos años justamente porque te tienes que sentar aquí en El Larguero contar del sólo tienes que venir en una noche aquí a contarnos si hablamos del libro yo os prometo que iré a hablar del libro de esta noche es es una novela los que me conocéis porque habéis estado muy cerca de mí que llevó más de cinco años investigando es una historia verídica del Vuelo diecinueve mucha gente sabrá que ser Vuelo diecinueve porque eh es aparentemente el primer vuelo desaparecido en el Triángulo de las Bermudas pero hay mucha hay mucha chicha detrás quizá no sea todo tan claro como parece ni en P empezando por qué empezando porque esto pasó el cinco de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco veintiún días después de desaparecer Vuelo diecinueve que por cierto esa noche también desapareció sin dejar rastro porque no ha encontrado nada de nada en otro avión de rescate con otros trece hombres en total desaparecieron ese día cinco o seis aviones y veintisiete hombres es bueno pues mejor sí el mismo día el mismo día veintiún días después el hermano de uno de los desaparecidos recibe un mensaje querer donde hice te están informados sobre mí estoy muy vivo a partir de ahí no os cuento más porque éramos aparece en la portada del libro ver consta de sí sí sí qué que debajo del título viene exactamente esa frase que sí deja los

Voz 1501 04:07 pero ya de que el vuelo diecinueve más

Voz 1025 04:10 a los apasionados del cine si hacéis un poco de memoria os pasáis arranca Encuentros en la tercera fase con la aparecía en el desierto de los cinco aviones cuando se puede comprar a partir del once a abril si todo va bien iba bien quiere decir que está saliendo imprenta y el once de abril la presentación y eso cuando venzan pues ya os seguiré dando falsas porque porque voy a hacer me voy a ir a un montón de ciudades por ejemplo yo creo que el mismo día Velásquez sale la novela el once no estoy en Euskadi aunque admitió empiezo por el sur sea muy bonito estar es daré por ahí muy habrá gira propuso por supuesto mayando aprovechando esas allí hay que presentar allí más Miami tienden a historia muy especial porque claro gran parte de la investigación ha sido obviamente a mí una de las puntas de Express del Triángulo de las Bermudas crear una claros Miami porque el triángulo Albert de Miami a Bermudas hace la izquierda ídem Miami a Puerto Rico hacia la derecha y cerramos el triángulo

Voz 1501 05:11 eso es lo digo a la gente que con

Voz 1025 05:13 viene ángulo porque igual engañar Andy digo que absolutamente

Voz 1501 05:16 serio digo a la gente que el otro día el pasado domingo estaba Ponseti dando voces en la redacción como es habitual en él y de repente a que le preguntó por la historia del libro que fue Pablo Pinto y luego a Talavera Pablo e Iturralde González los cuatro callamos pero escuchándole se piensa que va merecer muchas ganas de leerlo y yo voy a esperar a que salga peligrosamente digo

Voz 2 05:35 que saber si tiene los derechos lo mío si yo te convivir derechos de la peli sin parar pero él solo lo voy a hacer contra el paraíso del que tienen presupuesto ahora para hacer feliz de vale pero bueno tenerlo momento son tres que venga exacto aunque sala limpia pero tienes que uno llegue a contarnos lo que piensas tu de eso y que pasó y todo eso vale lo que quiere que hay un punto que pararé en que por ahora al resto ya no tira

Voz 3 06:06 tienes que hoy en pleno dos mil diecinueve desaparecen seis aviones el mismo bien

Voz 1025 06:10 bueno es algo que no veces es muy muy difícil pero fijaros que nos ha desaparecido el vuelo de Malasia y nunca más asumimos de ese también

Voz 3 06:19 sí sí pero pues es éste fue la leche es porque

Voz 1025 06:22 eliminada había terminado la Segunda Guerra Mundial hacía tres meses que había terminado la Segunda Guerra Mundial porque con los japoneses firmaron el tratado de paz en en septiembre y la historia fue portada de The New York Times osea fue una historia tremenda pero que tiene un

Voz 1501 06:41 montón de cosas detrás y además tiene que contar cómo se inició como Lenny como le propusieron es que eso para dentro de tres semanas porque pues nada quite esperanza

Voz 3 06:51 oye además de lo de Disney lo del libro de ponche que sí

Voz 1025 06:54 pues yo no sé yo si pasa si pasas eran anotó para el polvo de Miami hombre pues que Colin Cup por Dick parece ser que está hablando con los dos fins para volver a la NFL Colin para que no se acuerde del el tipo que la revolución dentro el fútbol americano el que esa rodilla va el cuatro San Francisco que Nike es bueno pues parece ser que podría volver a jugar y que son los Doll fins precisamente el equipo en Miami día bonito seriada leche para para mí para un fan de los dos ya te digo yo no te digo más pero ojalá Hall

Voz 2 07:31 que dos años después de estar sin equipo que vuelve a los dos vuelve a jugar enzimas en Miami correcto

Voz 3 07:36 oye deberíamos seguir en Miami que te debería contar temario de David Beckham está bien señor David Beckham que bueno ya sabes que sigue

Voz 2 07:45 bueno lo dijo Manuel Esteban la otra noche no sé cuál ha sido tiene el sueño despuntar a Messi Cristiano revés correcto es vete estrella Le preguntaron por ello

Voz 1501 07:53 es el propietario como sabéis para que no se vale Inter de Miami que va ser aún una futura franquicia en la mayor nexo que dentro de creo que son dos años dos mil veinte cuando ya el equipo puede competir le han aprobado para construir un estadio bueno va a ser una barbaridad de de proyecto y esa barbaridad a David Beckham sabe muy bien cuál es la filosofía galáctica en la protagonizó en el Real Madrid la quiere protagonizar también en el Inter en Miami le preguntaron los periodistas si de verdad a la posibilidad de que tuvieran lista abrió Messi sería ya había Cristiano Ronaldo para que jueguen juntos en Miami ha dicho que bueno entiende que ahora mismo están en la cima de su carrera pero que bueno que el futuro nunca se sabe que evidentemente los tiene apuntados oye solista pero

Voz 1025 08:31 ahora si el AVE sería la serie ya sería la bomba y una cosa es que me entregó que no sí si puede ser verdad o no pero lo voy a contar es que me han dicho que Solari hablando con Beckham para para trabajar en Miami pues para trabajar en fútbol obviamente no

Voz 4 08:47 ahora no sabemos si lo hará o no pues todo han hablado

Voz 1025 08:50 dice que si algo el galáctico se va muy bien venga Mi por cierto que estaba hablando

Voz 3 08:55 el día de de Cristiano si me pasa Javi Blanco que según eso eh según The New York Times en noticia de ahora mismo el club turinés La Juve

Voz 2 09:07 ahora la internacional la Champions pero sí la que jugase en el Real Madrid va a jugar en Asia porque Cristiano Ronaldo es investigado por presunta violación en Las Vegas entonces según revela

Voz 3 09:18 The New York Times la Juve quiere evitar que que el portugués pise territorio norteamericano corre el riesgo de ser detenido a su llega

Voz 2 09:26 Ada dentro de la investigación por presunta violación que está llevando a cabo en Las Vegas claro claro es lo que dice el New York Times ahora mismo no pero escúchame una cosa

Voz 1025 09:33 a él no intentó arreglar doy lo intentó a judicial no lo arreglo de momento se casó

Voz 2 09:39 no está cerrado

Voz 1025 09:39 porque entiendo que había un tema de dinero por ahí medio también

Voz 2 09:43 sí sí había mucho dinero de por medio bueno intentó comprar su silencio por casi cuatrocientos mil dólares Calais y sabes que esa esa competencia el tiene noticias Creative no quiere ir a estar unidos con Cristiano por si acaso detenidos según PISA sobre todo en esa competición tiene muchos partidos en Estados Unidos muchos en Asia eso es todo en China también muchos en en el

Voz 1025 10:00 Polonia no añade añadir una cosa volveremos a Messi y a Cristiano jugando al si arregla en este complicado si te es difícil madre que acaba eso

Voz 1501 10:13 en una última de deporte y así conocer ronda Rossi la ganadora de la UB FC de sanción no tengo el gusto pero deben ser una prenda importante una mala bestia parda que ha ganado de todo ha sido campeona ahí además pega pega duro de inicio incluso carrera como actriz porque es muy famosa y esa debe aburrir da golpes de verdad serios ha pasado a la doble uve doble uve que es la lucha libre un poco para Somalia bueno pues el mundo está Iniesta la veda festivalera El mundo está indignado porque el último combate Lake Ascó a uno de los árbitros y luego unido de seguridad yo no pero y su marido le pegó otro Matheson pero no pero que no pero es delito eso con la exhibición o eso parecía yo cuando la la noticia hecho esto no puede ser

Voz 3 10:54 me da la imagen no es sea niños

Voz 1501 10:58 la lucha libre que no eso a ver no sé

Voz 2 11:01 tal le daba ayer milonga es la milonga Haro con Ronda Rossi ella ha dicho que es que me eche no tengo ningún problema lo volvería a hacer lo entiende teatrillo que yo tampoco llego a entender no le cojo el a salir pues no diatriba al cine vamos si afirme y rápido porque hay música hay que decir que Ariana Grande sigue siendo uno a uno muy grande número uno además que ya suponen bien sin hay que decir así que hoy os traigo algo muy especial escuchar

Voz 1025 11:27 no

Voz 5 11:28 tengo pero pues va mola alguno de premio

Voz 1 11:36 volvió a dar una pista esta canción Single salió en mil novecientos sesenta yo

Voz 2 11:41 sí esto es muy bonito pero vale se llama Bring a little bit Los Bravos o bien los bravos porque os traigo esto por quienes tres es porque hoy se han llenado se diga por qué nuestro hoy se ha estrenado con esta banda sonora con esta banda sonora

Voz 1501 11:55 en el pedazo de tráilers de What I'm in Hollywood la novena película de Quentin Tarantino

Voz 6 12:02 derecha tengo protagonista ventilado en el papel de J

Voz 3 12:05 Cargill tanto Izquierda al dos

Voz 6 12:07 de acción Derrick Filippo

Voz 1501 12:10 sí

Voz 7 12:13 oye Enrique explica el propio

Voz 1501 12:15 qué significa exactamente un Tablet chat de Tarantino era siempre esperas el es es es espectacular el salto mortal es un vino teme de Rice vamos con tirabuzón para talante

Voz 2 12:24 no

Voz 1501 12:25 yo a ver con toda sinceramente pero fundamentalmente con Pulp Fiction ve yo creo que nos cambió la vida todo reserva no

Voz 4 12:34 algo gordo Malditos bastardos

Voz 1501 12:38 estoy hasta Death Proof que no que no es una película Malditos bastardos Django desencadenado porque también importa

Voz 1025 12:47 bueno pues hay que decir que Rosillo

Voz 2 12:48 tengo pondría yo en el y quizás bordos en el podio

Voz 1501 12:51 bueno venga hay que decir que estas ambientada en Los Ángeles en el turbulento graves sesenta y nueve es la novena película de Tarantino están bueno el de esté es impresionante Di Caprio Brad Pitt marcó el Robin

Voz 2 13:02 Al Pacino Dios es verdad yo no

Voz 1501 13:05 el malogrado y también se vino a vivir también azul a juego vamos a ver la absoluta y está ambientado esta noche en el personaje Sharon Tate que es la que vale presenta Margo Robin y que también es asesinada por Charles Manson in claro cómo sería esta es la acuerdos ha estrenado ya el acuerdo temporada de Billy Jones así están aquí te mola o que a mi me gusta lo estoy no empezaba a verla da me dijo Pulido está muy bien está muy bien darme a mí me ha costado no tiene yo yo estoy viendo a penas temporada me está gustando mucho hay que decir que es una de Manolete también le entusiasma es un fiscal federal Chuck Rhodes que está vete a que está deseando encarcelar a uno de los empresarios más importantes de Nueva York Bobby Axelrod ya va por la Guardia temporada la primera a mí me está gustando mucho de lo escrito

Voz 2 13:49 mirando merece la verdad que mire Billy yo os digo una cosa

Voz 1025 13:52 estoy disfrutando muchísimo que acaba de empezar la tercera temporada de The Fair que es la la continuación de The Good Wife os acordáis sí bueno pues el spin off hicieron caerá este la buena lucha está sea

Voz 2 14:09 la tercera temporada punto totalmente si algún año puede haber alguna Manolete te estás viendo tú aquí no yo

Voz 1372 14:15 gracias a Dios ha tenido suerte en el diario El País gracias a Juan Cruz desconocer a Mario Vargas Llosa

Voz 2 14:22 a Mario Vargas Llosa y ante los además como dicen Mario con cuál te quedas ni un han dicho de que yo no hojita Space un poco lejos no

Voz 1372 14:38 el señor que escribió conversaciones con la cátedra Ketut era un proyecto de Zoido

Voz 2 14:44 a la gente a ver que tiene

Voz 1372 14:49 por rápidamente digo vamos dedican Moreno es el recambio que quiere va ical

Voz 1025 14:55 de ir a la representante

Voz 8 14:57 te dé el señor que te que ya están

Voz 1372 15:00 viendo con Barce compacto decir ha adelantado que es rabioso está en la agenda del Atlántico porque que darles

Voz 9 15:09 hoy me quedo además de con la agenda con ese café que algún día

Voz 1025 15:11 tiene que contar Juan Cruz y Mario Vargas Llosa con no