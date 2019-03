El Larguero: Entrevistas con Dani Ceballos, Ibai Gómez y Felipe Reyes (20/03/2019)

Voz 1 00:00 bienvenidos al larguero anoche estuvo aquí el gran Vinicius

Voz 1670 00:39 entrevistadora que hoy ha hablado todo el mundo y parte del otro medio la primera entrevista que daba en España a medio de comunicación el brasileño del Real Madrid la sonrisa del madridismo recae ha llegado ciudadanía en compitiendo con la sonrisa decida no la sonrisa de Vinicius hay ahí un por lo menos una X en la quiniela pero no

Voz 1375 00:55 estuvo aquí Vinicius primera entrevista del chaval de dieciocho años hoy enseguida aquí en el Larguero desde la concentración de la selección española en Las Rozas otro jugador del Real Madrid va a estar aquí Dani Ceballos enseguida con Javier Ray con Mario Torrejón están por ahí charlando con el futbolista que en su momento dijo lo que dijo de Zidane cuando éste se marchó y ahora que está otra vez decidan en el banquillo bueno hay que hablar de eso y de muchas otras cosas de su presencia en la selección que hasta ahora es uno de los que cuenta siempre con Luis Enrique IV concentraciones en las cuatro estado Ceballos que va a ser nuestro primer protagonista en El Larguero de esta noche siguen y te muevas después estaremos con el Sanedrín hoy con Antonio Romero con Jesús Gallego con Julio Pulido con Marcos López ICO Miguel Martín Talavera para hablar de esta selección

Voz 2 01:44 es que a mí me tiene despistado no sean

Voz 1375 01:49 eh pero Luis Enrique fue presentado el diecinueve de

Voz 1670 01:52 Julio yo todavía no sé cuál es el bloque de la selección

Voz 1375 01:55 ni el once de la selección ni a qué juega esta selección

Voz 3 01:58 supongo que será cuestión de tiempo como todo en la vida que es que el tiempo es lo más importante pero es verdad que llevamos no

Voz 1375 02:06 daño entre bajas lesiones rotaciones los que sean ídolos pero yo no acabo de ver claro cuál es el bloque que busca Luis Enrique llevan más de cuarenta jugadores ya en las listas del seleccionador que repito desde el diecinueve julio dejó presentado yo no tengo claro

Voz 4 02:25 si bien cuál es el equipo ni el bloque ni ni

Voz 1375 02:28 a qué juega esta selección española que tiene ahora otros dos partidos importantes ya pensando en la Eurocopa de dos mil veinte hay que comenzar el camino para clasificarse en Valencia contra Noruega y luego viajamos a Malta enseguida hablamos de todo eso de lo que han hecho hoy por la mañana y lo que han hecho por la tarde los de Luis Enrique siguen la recuperación tanto Asensio como Pau López portero están los dos tocados pero van por buen camino en la recuperación y siguen en la concentración también lo son

Voz 1670 02:52 hablaremos luego le preguntaré a Talavera por el Atlético de más

Voz 1375 02:55 Di diecinueve veinte que a día de hoy tiene varias incógnitas ya dijimos ayer que la hermana de Griezmann había dicho en L'Equipe que Antoine sólo piensa en el Atlético y hace bien en salir y decirlo porque sino esto puede ser hasta que termine la temporada un lío tras otro cosa que no hicieron el año pasado dejaron que a un rumor les sucediera a otro y luego otro y luego otro ahora creo que con buen criterio la hermana y representante de Antoine ha dicho ya luego ya veremos lo que pasa ya veremos qué pasa en verano

Voz 1670 03:28 Nos ha con Griezmann mi mi opinión

Voz 4 03:31 mi impresión información es que Griezmann

Voz 1375 03:33 va a seguir en el Atlético de Madrid pero no momento enredar si el United de que si el Barça de que si su entorno bueno su hermana ha salido ya ha dicho que sólo están hablando de futuro en el Atlético de Madrid y en el Atlético no contemplan otra cosa enseguida nos lo cuenta Miguel Martín Talavera también está comenzando a construirse el mal Creed el futuro es que no es normal que estemos en marzo y están cruzados de brazos los dos viendo que hace el Barça en la Liga y la Champions sin nada por lo que pelear pero por eso toca pensar en el futuro en el Atlético en el Madrid después de la gran repercusión que ha tenido la charla que tuvimos con Vinicius en la que reconocía que el Barça ya yo antes le pagaba más pero que eligió el Real Madrid bueno pues después de lo de anoche de Vinicius en El Larguero ahora es Pogba el que se ofrece se postule se deja querer ha dicho el francés del United que más de una ocasión sonó para el Madrid con Zidane en el banquillo también ahora vuelve Zidane ya de hecho Pogba el Madrid es un sueño para todos especialmente con Zidane es eso dejarse querer o no es dejar secreto hay gente que se anda con rodeos ir gente que se quita la careta no tienen

Voz 1670 04:40 tipo de problema bueno en el Rayo ya es oficial

Voz 1375 04:43 Paco Jémez nuevo entrenador en lugar de Michel firma por lo que queda de temporada la que viene será presentado mañana a las doce y media también es oficial lo que nos contaba aquí Iker Casillas en El Larguero en directo anunciando que en ese acto de la Liga del lunes que va a seguir en el Oporto hasta dos mil veinte un acto basada además con opción a otra más que dependerá de la decisión del portero hasta dos mil veintiuno dijo hace unos días que su presidente le quiere con el Oporto hasta los cuarenta años a ver qué decide Iker que sigue tenía lo cuerda para rato y que ya ha dicho que no cierra la puerta a la selección que se llama Luis Enrique ahí está preparado con respecto al Catalunya a Venezuela que se va a jugar el lunes en Montilivi eh además de lo que ayer contábamos de la ausencia de los jugadores del Valladolid de el Rayo de Villarreal y alguno más hoy también los del Huesca que estaban en la lista de Gerard López se han caído finalmente no estarán en ese partido Cataluña Venezuela casi todos los equipos de la parte baja los que se está jugando la vida en la permanencia en Primera División ni callar ni Henry gallego que estaban convocados

Voz 0069 05:47 tampoco estarán en esa lista y en ese partido sí estará

Voz 1375 05:50 a los convocados que Juan en el Barça en el Espanyol en el Girona es decir Si estar a Piqué que ya anunció que dejaba la selección española Iker no hasta ahora concentraron la selección pero que sí ha decidido seguir jugando con la selección catalana al menos este partido

Voz 5 06:02 ávido baloncesto en el

Voz 1375 06:06 el partido de la jornada número XXVII el Real Madrid le ha ganado noventa y dos ochenta y nueve al Milán y en ese partido jugó a Felipe Reyes unos minutos creo que cuatro-cinco minutos pero ha servido para que se convierta en el jugador con más partidos disputados en la historia de la Euroliga concretamente con el de hoy trescientos cuarenta y dos superando el récord de la Bomba Navarro que tenía trescientos cuarenta y uno luego hablaremos con Felipe Reyes jugó también el Baskonia que ha perdido setenta y dos setenta contra Panathinaikos faltan tres jornadas para que concluya la fase de grupos

Voz 1670 06:37 Baskonia así clasificado para los cuartos de final pero no

Voz 1375 06:40 tiene asegurado son séptimos tienen el mismo balance de victorias derrotas que el Milán que ya perdieron el Madrid que Olympiacos Panathinaikos así que cuidado que quedan tres jornadas está todo en juego y en la NBA Mirotic que anoche hizo un gran partido con veintitrés puntos sufrió una fractura en un dedo y estará de baja entre dos y cuatro

Voz 1670 06:59 dos semanas también ávido Champions

Voz 1375 07:02 es femenina y la ha ganado el Barça tres cero al L S K de Noruega ha marcado Duggan dos goles Mariona el tercero seis mil espectadores habido en el Miniestadi la mejor entrada de la temporada con esta victoria del Barça en la Champions femenina pues todo esto en el menú del Larguero en esta portada al larguero luego vendrá Ponseti como todos los miércoles con la sección de Jean día vamos a tener un protagonista muy especial de nuestro fútbol luego

Voz 1670 07:25 quieres

Voz 1375 07:27 pero antes tenemos que hablar de la selección española que hablar con Dani Ceballos jugador del Real Madrid y enseguida también el sanedrín con Romero Gallego Pulido

Voz 0069 07:33 el Talavera Marcos López está porque dice Bayos perdónenme podría poner un capuchino entonces

Voz 6 07:39 vale y yo quiero un mandato vale

Voz 0069 07:42 después el distrito pero con una nube Becilla de leche vale cortado pero descafeinado

Voz 7 07:47 a ver si si se siguen marchando cuatro cortados

Voz 8 07:50 no todos queremos lo mismo ni todos los su son iguales paguen ticos Kid Rock igual igual Space actuaré en cualquier caso si eso eso es un Wolkswagen

Voz 1670 08:18 estamos con uno de los protagonistas de la selección española en este nuevo día de trabajo en Las Rozas Si acompañado con Javi errático Mari que están por aquí hola Javi muy buenas hola qué tal mano muy buenas hola qué tal muy buenas Manu qué tal DS con nosotros Dani Ceballos que es otro de los fijos en estas convocatorias de Luis Enrique que ha sacado un ratito para atendernos en El Larguero Dani Ceballos muy buenas

Voz 0069 08:39 hola muy buenas cómo estás hombre todo bien

Voz 1670 08:42 hoy no note no se olvida de ti Luis Enrique

Voz 9 08:46 bueno sí la verdad es que el míster tiene mucha confianza en mí y la verdad es que me lo ha demostrado en esta convocatoria

Voz 1670 08:53 eh un habitual Javi Herráez porque lleva cuatro convocatorias Luis Enrique en las cuatro Dani Ceballos no

Voz 10 08:59 sí señor no es fácil le porque son cuarenta y un futbolista a los que ha venido ya con con Luis Enrique Zeballos es de los de los fijos además partidos importantes el de Croacia titular aquel partido con Isco con Busquets y compañía luego salió mal pero bueno

Voz 1670 09:13 que Dani está jugando con con Luis Enrique

Voz 10 09:16 que ahora no hay que hacer es jugar con el Madrid y seguir viviendo la selección que es el objetivo estar en la Eurocopa de dos mil veinte no

Voz 1670 09:22 siempre apetece no Dani que romper un poco y sobre todo tal y como está llevando la temporada yo creo que no sé si lo recibes todavía mejor no la llamada de la selección en este momento

Voz 9 09:30 bueno la verdad es que la llamada de la selección siempre positivo es porque en tu club está haciendo las cosas bien y la confianza que ha depositado míster en este caso Luis Enrique EMI la cuadro convocatoria arreció fundamental para que me siento importante en esta selección

Voz 1670 09:47 y encima llevando el ocho que llevaba Xavi no no legión el número

Voz 9 09:51 sí la verdad que realidades por el número de interés de intencionalidad ahí hay compañeros nuevo y ha podido tocar elegirá ante y si para mí era un referente servirá también en la selección española

Voz 1670 10:05 la ha hecho muchas grandes cosa sí señor sí hay esperas estar tú y espera estar en la Eurocopa no que es para lo que estáis ya preparando esos partidos ahora contra contra Noruega el sábado en Mestalla y el martes

Voz 1375 10:15 alta para para no fallar y para estar en la Eurocopa no

Voz 9 10:18 sí la verdad que es el principio de un camino muy largo que queda hasta llegar a la Eurocopa y la verdad que empezamos el sábado en Mestalla frente a Noruega es el el objetivo más claro para para llegar a una Eurocopa que el objetivo de todos

Voz 1670 10:33 de momento cuarenta y un jugadores ha llamado ya Luis Enrique eh no sé si son muchas pruebas o os parecen un de el grupo crees que se está haciendo un equipo en torno a Luis Enrique tenéis claro lo que os pide el seleccionador después estas convocatorias tantas caras nuevas en en cada convocatoria

Voz 9 10:49 bueno la verdad es que el míster que decir que tienen que tomar las decisiones y la verdad que está aprobando ciertas cosas pero creo que el objetivo de todo el mundo está claro que es llegar a la Eurocopa en buena disposición tiendo favoritos Si con un objetivo claro que ganarla

Voz 1670 11:07 qué te pide Luis Enrique que te ha dicho porque fíjate hay ausencias como la de Thiago o la de Koke la de Isco eh tu papel cuáles en esta selección

Voz 9 11:15 bueno el míster sabe la calidad que tengo tanto ofensivamente como defensivamente creo que le gustó mucho y creo que es un buen momento para devolvérsela en el campo y la verdad que me siento muy cómodo con con él

Voz 1375 11:28 a mí me da pena lo de lo de Fabián eh tú

Voz 1670 11:31 compañero

Voz 9 11:32 sí la verdad que de un principio les dio la enhorabuena a estuve apoyándolo pero bueno estoy seguro que sigue trabajando igual sigue en la misma dinámica estará con nosotros pronto

Voz 1670 11:43 mucho jugón en el Betis Alice Mayo Fabián canales que fíjate Canales cuando lo ha llegado la la convocatoria e él decía que ella decía que ya no lo esperaba

Voz 9 11:52 es decir yo pienso que Canale estaba en una buena dinámica estaba en un acto trayectoria muy alta como la que viene haciendo el Betis esa temporada y creo que era un buen momento para llamarle así que eficiente importantes

Voz 1670 12:06 oye que te pareció que el Villamarín tu antigua casa aplaudir a Messi el otro día puestos en pie y coreando su nombre

Voz 9 12:12 bueno yo sé la clase que tiene el estadio Benito Villamarín Ence hizo una actuación muy grande y creo que el Villamarín cero a cero accionó como como debía ser

Voz 1375 12:24 y eso te gustaría que pasaba en el Bernabéu

Voz 9 12:27 no está claro que no yo creo que a nadie le gustaría que un jugador iba fuera aplaudió en el Bernabéu porque sería señal de que no hemos conseguido el objetivo que es ganar el partido

Voz 1670 12:38 oye en el Madrid Mario Torrejón el papel de Ceballos más o menos viene siendo él mismo con Solari que con Lopetegui jugando jugando minutos más que cuando estaba Zidane no vamos a ver ahora qué pasa a partir pero viendo tanto con Lopetegui Solari le fue más o menos igual no hace bien jugó muchos minutos

Voz 1501 12:56 es bastante importante durante un buen tramo en la temporada una temporada fácil para el Real Madrid pero no ha sido la mejor temporada de del centro de campo titular por así decirlo que han salido otros nombres como por ejemplo dice Bayo es que ha gozado de muchos minutos ahora con la llegada de Zidane parece que todo el mundo piensa tiene tiene las cartas marcadas obtiene los informes del pasado pero a mí me consta que ni mucho menos que no ha venido con ese talante que en el club tienen claro cuál es el el la prioridad para el año que viene y cómo va a ser el proyecto y que Zidane está muy alineado en ese proyecto va dar las mismas oportunidades a todo el mundo prueba de ello fue los minutos que jugó Dani el otro día no sé qué has hablado con con Zidane que te ha dicho cómo cómo lo habéis recibido así de primeras en en bueno qué hago ya muy conocido no quiere decir que no no es un recibimiento normal no el decía

Voz 9 13:42 bueno si yo pienso que la llegada de Zidane para el Real Madrid en una temporada que nació en la que todo deseábamos para estas jornada que que restan creo que eran muy importantes sobre todo para nosotros porque sabemos la calidad de entrenador que es que tiene poca confesó anteriormente creo que es una nota positiva para Real Madrid

Voz 1375 14:06 Dani

Voz 9 14:08 bueno yo creo que Zidane cien precio claro conmigo no ha hablado ahora recientemente con él

Voz 1670 14:15 en el letal que se ha hecho el este

Voz 9 14:17 claro que me dijo que que esa temporada estaba un buen nivel que había seguido todos los partido y que iría que acabar a las diez de la jornada a ese mismo nivel porque a partir de de esperando ya decidirá pero que iba a tener la misma oportunidad que el resto de los compañeros

Voz 1375 14:34 y eso te tranquiliza sí la verdad

Voz 9 14:37 cuando un entrenador de llegan una semana ahí te trasladado a su confianza de que vas a brindar de oportunidades creo que te tranquiliza hizo abre todo coger confianza para claro no llegue esa oportunidad aprovecharla

Voz 1670 14:53 tipo explicación hoteles ha pedido del porque no tú lo has querido explicar a aquellas declaraciones que hiciste en Radio Marca de si sigue Zidane yo igual de estaba pendiente de buscar una salida o o no entendí porque me daba oportunidades tú has querido

Voz 1375 15:05 explicarle algo o es mejor eso aparcar lo oí decir

Voz 1670 15:07 mira yo dije lo que dije que es lo que pensaba porque tú siempre es un tío sincero que va de frente lo mismo que el te habla muy claro tú también dijiste lo que pensaba si eso no es malo pero ahora has querido darle alguna explicación piensas dársela más adelante os mejor ni tocar ese tema

Voz 9 15:22 bueno yo pienso que un jugador cuando llega eh joven al Madrid siempre quiere jugar tenía veintidós años

Voz 11 15:30 la intención era jugar lo máximo

Voz 9 15:33 es posible al igual que el resto de los compañeros porque es un jugador es ambicioso que he jugado a todo lo posible pero Zidane fue claro conmigo desde el primer momento me dijo que que tuvieran cuentan los jugadores que tenía por delante que en cierto modo creo que llevaba más tiempo en el madre en Real mal tienes más experiencia y me tocó un rol secundario que acepté ir a día de hoy Mater vídeos para hacer mejor jugador

Voz 1375 15:58 no hay explicaciones no hay que dar ninguna no se acabó ya está pasado está eh oye cómo has vivido el Vestuario pero pero

Voz 1670 16:07 pregunta di esa semana en la que de poder aspirar a Eto'o a todo os bajadas de un plumazo casi sin darnos cuenta en siete días de la Liga prácticamente y además de la Copa de la Champions cómo fueron esos días dan

Voz 9 16:20 bueno la verdad es que llega una semana muy bonita donde las aspiraciones puede cambiar tanto para bien como para mal ahí llegó el partido de la Copa del Rey que anímicamente creo que no efecto bastante para afrontar el partido de Liga ahí cuando pierdes dos partidos en casa con tu máximo rival llega como conciertazo da un partido que en teoría lo tenemos bastante el carril lado cómo era la eliminatoria frente al haya después de este duro palo creo que era momento de reflexionar hacer como más piña Hay que valorar las cosas que hemos hecho mal para en un futuro revertir la situación porque era muy complicado lo que no había pasado durante una semana

Voz 1670 17:03 la semana más dura desde que llegó al Madrid imagino

Voz 9 17:06 sí porque ellos llegue el primer año Madrid once y cuatro título creo que cuando todo va bien o muy fácil pero cuando las cosas no salen es el momento de hacernos fuerte y juntas no destino lo que pensábamos lo que realmente puede hacer vino para el futuro porque lo que realmente anteriormente hemos hecho de tres tres consecutiva sabemos lo difícil que es Easy este año no ha podido ser pero creo que el Madrid está pensando en en revertir Azkoitia la situación y volver a lo más grande como ha hecho en año anteriores

Voz 1670 17:40 te preguntan Javi Mario ya pero te hago la última porque parte eh ha servido también la llegada de Zidane para de tensar un poco lo que estaba viviendo en el vestuario por culpa de uno de otro pero la relación SOE en el caso de Isco en el caso de algunos de los veteranos que estaba jugando muy poco sobretodo el expediente a Isco eh estaba llegando un momento en el que la tensión se palpaba también en el en El Vestuario y es su influía al equipo

Voz 9 18:05 bueno todos sabemos de la importancia de Zidane para el equipo Zidane creo yo que transmite calma tranquilidad es una persona que escapar de apagar fuego cuando peor está el equipo y la verdad que es un momento donde ha llegado la dado su sitio a sitio a Keylor que estaban un poco más apartados porque anteriormente no tenían la oportunidad de que todo quieren jugar ahí quieren sentirse importante y creo que Zidane es justo con todo y esperemos petaca la X Jornada que restan sigan en la misma línea porque creo que es una nota positiva para Real Madrid que

Voz 12 18:46 pasó entre Isco y Solari tú lo sabes no no es el secreto mayor guarda ese secreto

Voz 1670 18:51 cardado que les pasó que porque estaban así

Voz 9 18:53 no no yo yo pienso que que hay entrenadores que le gusta más unos jugadores Si tiene todo muy creara muy claras y yo creo que Isco por unos momentos no entraba en sus planes y decidió alinear a otros jugadores ahora

Voz 1670 19:09 lo visteis que no subió al autobús flipa castellano

Voz 9 19:13 bueno son Costa privada que queda entre nosotros y lo que haya cedió Costa han personales creo que es mejor quedarnos los para nosotros no hay siquiera Javi Varas

Voz 1670 19:24 alguna para preguntar por el

Voz 10 19:26 duro lo que va a venir que fíjate ese competencia lo que

Voz 1501 19:29 va a venir un refuerzos además atención

Voz 10 19:31 en el campo pero una curiosidad al al hilo disco me consta de tuvo una relación con con Isco y se lo ha pasado muy mal no tú que tiene buen rollo con él ha pasado cuatro meses no

Voz 9 19:44 la verdad que yo conozco tengo buena relación es el número veintidós yo soy el veinticuatro estamos

Voz 5 19:49 son El Vestuario y además tenemos buena

Voz 9 19:52 felación tomó Andalucía creo que estamos en una buena en una misma dinámica la verdad cuando un jugador no juega es complicada porque es cosa vemos la importancia que ha tenido año anterior para el Real Madrid y cuando se siente un poco no es importante como el resto es difícil pero es momento de trabajar y para cuando llegue la oportunidad como en este caso el sábado pasado demostrar que que es uno de los jugadores más importante tanto para el Real Madrid como para la selección española

Voz 1501 20:23 Dani hablando de fútbol y de de de presente y de futuro también han cambiado tu juego sobre todo desde que eras el de la estrella el niño mimado de del Betis que estaba un poquito un pelín más arriba o más como mediapunta y ahora trabajar mucho defensivamente es más un medio centro puro y que va a ser de ti

Voz 12 20:40 en el futuro no ve dónde te ves que dona

Voz 1501 20:42 es más cómodo

Voz 9 20:44 bueno sí que es verdad que en el Betis octava la posición de número diez por detrás del delantero pero realmente la posición que me gusta más organizar al equipo la posición de medio centro como bien ha dicho y creo que

Voz 5 20:59 donde más cómodo me encuentro muy sobre todo

Voz 9 21:02 de dónde más tengo relación con el juego con la pelota que donde la gente disfruta realmente de mí oye

Voz 10 21:11 a la derrota deportiva porque se quede son muy hogareño y muy pendiente de tu familia sonríe Dani Llamas hay un tatuaje preguntaba Mario a a Vinicius aquí Familia tú sin tu familia sin tu vida sin tu ciento Sevilla en el fondo que desde Madrid no eres nadie no

Voz 9 21:29 no está claro yo desde el primer día que vine a Madrid y me vine a vivir con mi padre y estoy con mi hermana pequeña que también estudia aquí y la verdad es que son pilares fundamentales en mi vida creo que cuando pasa por circunstancias que que no atraviesa su mejor momento creo que es más fácil que que tu familia cuando todo está bien mucha gente que te da una palmadita en la espalda cuando aún cuando realmente a funcionan las cosas pero el que realmente funciona día a día en mi familia mi novia mi hermana ahí aunque estén en ABC en Sevilla están siempre muy cercana a mí

Voz 5 22:08 cuando estás en casa la verdad que no es malo porque estoy en otro como Vinicius esto es igual de lo que tú dices Benicio

Voz 11 22:14 sí eso es cuatro Vinicius e Iris ayer

Voz 5 22:17 decía que era de los Lakers tuve bueno decía que no se libraron perdona

Voz 13 22:19 Hebrón se escuchen la entrevista de entonces la temporada

Voz 9 22:23 de del del Ebro en este año pero mejor para final

Voz 1375 22:26 sí

Voz 12 22:27 y tú de quién eres en la NBA bueno yo

Voz 9 22:30 sí que es verdad que yo veo la NBA de hace cuatro años para atrás y creo que me aficionado la NBA porque a un equipo que ha hecho historia como The Golden State Warriors

Voz 1670 22:40 a decir de ahí número ocho

Voz 5 22:43 quién realmente me ha enganchado le estás de los tuyos bueno hay que fichaba carrito al Madrid

Voz 12 22:46 los hay que hacer lo que ha estado aquí

Voz 5 22:49 durante oye dar y te agradecemos este

Voz 1670 22:51 lo que ha sacado pero pero seguro que los madridistas

Voz 5 22:55 no te si tú piensan que todavía no

Voz 1670 22:57 ha visto al verdadero Dani Ceballos en el Real Madrid tú tienes esa sensación que que nota te pondrías a ti desde que ha llegado el Real Madrid qué porcentaje hemos visto del Ceballos que tú llevas dentro

Voz 9 23:07 bueno creo que es una frase que realmente tienen tiene mucha verdad porque creo que no he visto es mejor el Real Madrid avión momento en que no prohibir no he podido aprovechar la oportunidad de de hacerlo realmente la cosa que que he hecho aquí la dirección que anteriormente en mi tapan el Betis pero creo que es un buen momento de aquí a que acabe la temporada para demostrar que Kimi sueño triunfar en el Real Madrid y esa ilusión no me la va a quitar nadie

Voz 1670 23:38 es difícil triunfar en el Madrid

Voz 9 23:40 como todos sabemos la dificultad que tiene triunfar en el Real Madrid creo que mira Vinicius creación de las notas positiva en esta temporada de Le costó entrar pero cuando llegas Si dice que estar ahí para quedarte mucho más fácil

Voz 1670 23:58 totalmente joya la última te dejamos Dani eh al visto no sé me imagino que te habrás enterado de que algunos clubes se han negado a ceder a jugadores a la selección de Cataluña porque están jugándose la vida en el descenso y tal cuando se llama la selección española pues ahí hay que estar eh Tete te suena raro o no que Piqué juegue con la selección de Catalunya no esté con ahí con vosotros los como ves eso

Voz 9 24:19 no bueno Piqué sabemos la la lo que dijo después del Mundial creo que hizo un Mundial bastante bueno creo que este año está a un nivel grandísimo eh podría estar perfectamente la selección española pero lo dejó bien claro que después del Mundial se retiraba pero bueno si quiere volver aquí lo esperamos con los brazos abiertos

Voz 1670 24:42 aquí te esperamos también en El Larguero con los brazos abiertos cada vez que quieras acabará triunfando en el Madrid donde juegue porque tienes mucho fútbol y mucho talento y mucha paciencia que también hay que tenerla

Voz 1375 24:51 un abrazo Dani mucho gracias a Ci U

Voz 1670 24:54 Ceballos en el Larguero jugador del Real Madrid hasta ahora Javi Mario como decíamos al principio un fijo en los planes de Luis Enrique vamos a ver en estos dos partidos y eso que en el Madrid está jugando no todo lo que a él le gustaría no

Voz 14 25:06 pero va a jugar a Dani y fíjate lo que van a venir al Madrid este verano Carolyn de todo esto pero es que Dani tiene algo que es ganas de triunfar en el Madrid y creo que eso es fundamental para quedarse en la plantilla

Voz 10 25:18 siempre lo ha traído Luis eh

Voz 1375 25:20 yo creo que va a jugar el sábado frente a Noruega

Voz 1501 25:23 además malo porque en la primera etapa de Zinedine Zidane hubo casos de jugadores jóvenes que llegaron con mucho talento como el caso de Asensio que posiblemente esto

Voz 12 25:29 inédito la primera temporada de Zidane se quedó

Voz 1501 25:31 por Zidane porque fíjense empeño no cederle yo creo que en la primera época lo que le pasó a Ceballos una primera etapa decidan ha sido precisamente eso no que pensaba que era demasiado joven como para dar la responsabilidad pero que ahora va a tener los minutos que que merece que necesita Se yo creo que ese viene un futuro muy importante para todos los que se queden en el Real Madrid yo creo que se va a ver si le cambió la suerte a hacer

Voz 12 25:51 yo si conseguimos ver la versión

Voz 1501 25:54 que él dice que lleva que todavía no se ha visto del todo

Voz 1670 25:57 en Hoy de ahí que seguimos enseguida en El Larguero por ahí Antonio Romer y compañía hola Romero muy buenas qué tal muy buenas a todos los partidos de la la selección en esta semana de la Roja también sobre Jesús Gallego hola Gaye qué tal hola buenas noches don Julio Pulido muy buenas

Voz 11 26:11 qué tal buenas noches en Barcelona Marcos López hola Marcos

Voz 1670 26:14 muy buenas a todos y está Miguel Martín Talavera hola tala hola Manu

Voz 1375 26:18 no enseguida os pregunto porque ha hecho Ceballos por algo

Voz 1670 26:20 es una cuestión más del Real Madrid sobre todo

Voz 1375 26:23 nombre propio el de Griezmann y por supuesto esta selección os convence Luis Enrique por ahora os convence el grupo os convence la lista de Luis Enrique falta alguien sobra alguien o es que no tenemos más cera que la guerra

Voz 15 26:40 BMW Rivers asistan es la revolucionaria tecnología del nuevo BMW Serie tres que te permite recorrer tus últimos cincuenta metros marcha atrás de forma autónoma autónoma forma de atrás marcha recorridos metros cincuenta últimos tu recorrer permite Tg3 serie BMW nuevo del tecnología revolucionaria la es asista entrever sin BM

Voz 2 26:56 tuve nuevo BMW Serie tres tuvo tecnología todo deportividad te gusta conducir el Larguero Penín esta gran arropa El Larguero en facebook punto com barra

Voz 1804 27:12 Israel Larguero suscribe T al canal de Youtube Banderas no siempre son de tela

Voz 17 27:21 tenías el Congo no venía es un sitio tampoco lírico eh pero el sufrimiento que hemos visto en Lesbos yo no lo he visto nunca psicológicamente ha sido sin duda la misión más dura ha cedido el olvido es la falsificación del pasado y me impresiona siempre como en España se quiere vivir falsificado

Voz 1804 27:39 el pastor aquí la historia es el referente para no repetir errores que tiene como a Fernando VII

Voz 17 27:45 no lo que tenemos todos los españoles lo que pasa es que el resto no lo sabéis enterado que que Nos arruinó culturalmente

Voz 1804 27:51 pero lo que los hace diferentes es la capacidad de pensar

Voz 0069 27:55 por qué es tan importante que los adolescentes aprendan a cielos

Voz 1804 27:58 fundamentalmente porque no existe una etapa de la vida tan compleja como la evolución y la posibilidad de actuar podría ser yo porque no estoy y que estás haciendo

Voz 17 28:10 el como comenté un proyecto de prevención en institutos y universidades sobre violencia sexual

Voz 1804 28:15 la Ventana séptima temporada con Carlos

Voz 0069 28:28 como cuando quieras ya disponible un nuevo programa de Contigo Dentro con Celia Blanco

Voz 18 28:37 queremos que la vida y el sexo mucha más kilos

Voz 1804 28:41 con entra en Cadena Ser punto com nuestras ideas carga Cadena Ser

Voz 2 28:51 es lo más leído en nuestra web

Voz 19 28:54 el en Twitter con nuestra sabes con el control de la SER

Voz 12 29:01 lo que tú quieras cuando tú quieras

Voz 1804 29:03 descarga de nuestra aplicación

Voz 0069 29:12 hola

Voz 14 29:12 qué tal estás muy preocupada

Voz 20 29:15 mi negocio no está siendo como esperaba Aíto como vas

Voz 14 29:17 pues yo no doy abasto desde que puse mi anunció en la radio que en poco tiempo toda la ciudad me conoce estos son no parar deberíais probarlo es fácil rápido y económico al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 1804 29:30 cinco ser publicidad punto es ayuda tu negocio a despegar apunta viable

Voz 0069 29:36 punto es aprovechar el tiempo es muy importante en tu trabajo te lo ponemos fácil ahora ya pude aprovechar las ciento veinte horas de Opel con descuentos de hasta seis mil euros en toda la gama de vehículos comerciales vena descubrir el vehículo comercial que mejor se adapta tu negocio saca el máximo partido a nuestras ciento veinte horas conocer casi irrepetibles sólo hasta el veinte de Marco Opel nacido en Alemania pensado para todos

Voz 1501 30:06 a las doce puntos estás escuchando Larguero la señora está

Voz 1670 30:10 Unai y media luego vendrán a Torres con el Faro y acabamos de despedir a Dani Ceballos

Voz 1501 30:14 los que anoche dice escuchó a su compañero Vinicius aquí en este mismo programa Ike también ha dicho entre otras cosas

Voz 1375 30:20 tras y que Zidane es justo y que recientemente ha hablado con él y le ha dicho que quiere ver a Ceballos de los últimos partidos bueno e palabras de el jugador del Real Madrid que llevamos a ver si tiene más oportunidades que antes

Voz 1670 30:36 estaba la en el banquillo el Real Madrid que es lo que le llevó a pegarse Serras Haditha de la que ya le hemos preguntado echó bueno eso ya has olvidado ya estabilidad oí fuera y es curioso no como como sean contra con esto papeleta Romero ahora Dani Ceballos de decir bueno es que si es que no se puede hablar de nadie antes de que hay que tener cuidado pero yo creo que Zidane tiene mucha mano izquierda Ceballos un buen jugador tienen que entenderse yo sí

Voz 0239 30:59 es que no haya rajó alguien de alguien que sabe encontró luego con el camino que levante la mano no yo creo que pecado de juventud me parece que te vaya unos hago no está completando si estaba teniendo más oportunidades que Zidane pero tampoco está completando una gran temporada creo que se encuentra más a gusto cuando le convoca la selección porque no a la confianza de Luis Enrique que en la mayoría de los partidos con el Real Madrid con el que creo que ha ido como el equipo de más a menos y me parece que lo decidan ha sido una conversación justa no todos estábamos Brando qué pasaría con la vuelta de Zidane con el futuro de Ceballos porque a nadie

Voz 12 31:32 nunca antes se nos escapaba la rajada

Voz 0239 31:34 lo públicamente después de la marcha de Fran No creo que es una conversación justa creo que sea una conversación necesaria y que dice mucho de la persona dice mucho decidan que sabía que Ceballos podía estar un poco cabizbajo lo congele dejó al menos vas a tener la misma

Voz 1375 31:47 tenemos que el resto de los compañeros me parece perfecto

Voz 0239 31:50 pero ya veremos qué pasa como con todo gallego eso como con todo verde te pone en tu sitio unos cuantos partidos pero lo importante es el año que viene cuando

Voz 21 31:59 Zidane decida si decide quién se queda y quiénes vienen o si vienen tres Se tienen que ir tres genes son yo creo que hay severas y Ceballos sí

Voz 0239 32:11 en la conversación de hoy han llegado algo solamente es una frase no que hay muchos centrocampistas Si se quieren traer centrocampistas y todos no cabe no va a caber en eso está claro

Voz 11 32:22 yo me imagino a Zidane teniendo esta conversación con Bale oye y con yo creo que tal oye Marcelo tal olla Asensio oye disco sea yo creo que Zidane ha tenido la conversación de Ceballos con todos todos la dicho oye que quiere tu mejor versión que cuento contigo y tal pero como dice Gallego vamos a ver el año que viene con lo que va a llegar en el Real Madrid si Ceballos tiene oportunidades si vemos lo que hizo Zidane con Ceballos a años anteriores lo va a tener muy

Voz 1670 32:51 sí sí lo vale dejen yo creo que dice la verdad era uno de los que no pensaba que decidan iba a volver ese bien hace baños dijo bueno se ha ido y no va a volver claro nueve meses después te viene oye Zidane lo que hice fue un ofrecía un ejercicio de sinceridad decir oye si no estoy jugando no sé por qué no me ponía te pero claro él no pensaba que decidan volvería a ser su entrenador hoy no no Illano volverás

Voz 1576 33:10 así su entrenador Manuel señores Inter pronto porque a lo mejor se hubiera venido dentro me no sé dos tres temporadas a lo mejor estaba consolidado ya en la primera plantilla del Real Madrid y la situación era distinta pero bueno allí muy pronto de todas formas yo creo que al final es verdad que yo creo que decían está siendo inteligente hablando con todos los jugadores de de momento no perdiendo a ninguno en estos diez partidos que quedan para terminar la temporada pero no es menos

Voz 1670 33:33 verdad que también en su día le dijo a Morata que se quedar ahí

Voz 1576 33:36 va a jugar mucho en la semana temporada no razonada algo parecido le pasó James la pasada otros jugadores a PP incluso que también le le le dio muy pocos minutos y al final el va a tener que decidir su equipo buscar su equipo y habrá jugadores seguro que no van a caber no si es el caso de Ceballos que desde luego calidad tiene a ello

Voz 1670 33:52 totalmente pero lo va a tener complicado seguro

Voz 5 33:55 bueno y Javi es que que han hecho esta tarde los chavales de Luis Enrique además de tener la tarde libre a qué dedican

Voz 10 34:04 pues han ido a hacer deporte deporte bueno pues una distracción no sabes qué le gusta a Luis Enrique sacara los futbolistas de Las Rozas son muchos días al final concentrados hace unos meses fue el Skype Froome y hoy ha sido el apuntado la sopla ahora Javi Blanco y Pablo ser TAC no es el pim ball porque esto es decir asegurar pintura esto es nuevo no es que los da bola de pintura te hacen daño sea eso

Voz 1670 34:32 si puedes tener un lío bueno aparte de un moratón

Voz 10 34:34 o o un problema ahí son futbolistas de élite lo que han hecho es el láser eso es bueno pues estrategia dispara una pistola cita que va con un láser nada cuando impacta en el rival pues

Voz 12 34:46 ha ganado la la partir así que han ido a Boadilla

Voz 10 34:48 a pasar la tarde pero la mañana por la mañana ha sido muy intensa han estado reunidos los ha juntado antes del entrenamiento Luis Enrique ha estado cuarenta minutos en el salón Villalonga donde se hacen las ruedas de prensa haya asentado toda la plantilla a los veintitrés ya ha hablado con ellos de lo que quiere en esta concentración en las sucesivas les gusta hacer este tipo de arengas a al técnico asturiano y él lo tiene claro que el que está aquí le va bien si lo hace bien en el campo va a venir otra vez osea que Luis Enrique tendrá mil defectos pero se casa con nadie de hecho lleva ya

Voz 0239 35:22 cuarenta y un futbolista cuarenta y uno

Voz 1670 35:24 cuatro coma cuatro convocatorias osea que es una paz

Voz 10 35:27 Sada para mí excesivas pero bueno yo soy periodista no soy técnico parece muchas porque al final una selección de verse casi como un equipo pero bueno él lo tiene claro el que esté bien va a venir el que no esté bien no va a venir a las pruebas me remito se caido Sagna dos Saura ha venido pero porque ellos también

Voz 0239 35:44 eso no es nada eh destacó que no está Isco

Voz 1670 35:47 está cuando yo yo yo yo

Voz 10 35:49 que que que no lo tiene claro no

Voz 1670 35:52 el porqué pero osea tantas pruebas está bien a jugadores si tal pero yo veo que que que que no está claro quién es el centro del campo que no está claro quién es el compañero de Ramos fue Piqué de acuerdo que hay una crisis de centrales en el fútbol español pero pero no acaban yo no acabo de tener claro la tele pero ahora van tres laterales izquierdo nos va a haber nada va a Jordi Alba vaga ya probablemente porque quiera jugar con dos por esa banda izquierda no lo está claro quién es el nueve de La Roja muchas caras nuevas a diferencia de otros seleccionadores que siempre han tenido su bloque y han hecho casi un club aunque estuviera mal o mejor o peor pero siempre venía que no juega lo traigo que juega más lo traigo que juega Mena lo traigo porque era su bloque casi siempre lo que hemos visto con Lopetegui con Del Bosque con Luis Enrique por lo que estamos viendo por ahora que va camino de su primer año el diecinueve de julio fue presentado nuevo seleccionador por lo que estoy viendo yo Luis Enrique el que está bien juega pero puede aparecer tres delanteros nuevos desaparecer luego la siguiente concentración no se beige claro Marcos Peña tírate y primero ves clara la idea de Luis Enrique el bloque Televisió Enrique el once de Luis Enrique yo no lo veo no es el que opinó eh

Voz 20 37:00 no de momento no oí sólo hay que escuchar a Javi que controló muchísimo más este tipo de información de la selección que un técnico que ha convocado cuarenta y un jugadores es evidente que está buscando su idea en el fondo la la la columna vertebral de la selección

Voz 0239 37:13 a De Gea Sergio Ramos Busquets y Rodrigo

Voz 20 37:15 a partir de ahí ves articulando todo lo que quieras defensas nuevo laterales nuevos al principio Álvaro entraba ahora al centro del campo donde Thiago queda un jugador importante y que él conocía muy bien del Barça incluso del Barça B ahora tampoco está Saúl que era intocable exactamente Bush Saúl que todos decíamos que era el Luis Enrique de siglo XXI el box to box el jugador que va y viene que llega que al área contraria no estaba ya llega circunstancialmente el delantero es es una rotación permanente yo creo que hasta ahora Luis Enrique lo que está haciendo es vivir al día es decir examinara a cada momento al al al jugador que está en mejores condiciones pero llegará un instante en que necesitará conformar como decía Javi un equipo un espíritu de equipo y un espíritu de idea futbolística que es que sabemos la idea que tiene el pero que sólo tiene que trasladar con al menos siete ocho jugadores que sean fundamentalmente fijos tengan su estructura hasta ahora no lo está haciendo

Voz 0239 38:10 bueno yo entiendo que pueda estar buscando lo de la selección suena casting yo entiendo que puede puede estar buscando un grupo de confianza pero tú escuchas

Voz 1576 38:18 que estoy de acuerdo con lo que agradecen Marcos

Voz 0239 38:21 en el cuarteto de seguridad de Luis Enrique ya estaba y luego tengo la sensación de que las apuestas que ha ido intentando desde que es seleccionador nacional no han terminado de salir es bueno quito el terminado no le han salido no por falta de paciencia lo que no puedes pretender es que en cada concentración de la selección que tiene tres o cuatro de toda la temporada todos tus jugadores estén y pico más alto de forma creo que hay un cupo dentro de cada convocatoria que puede oscilar pero es que él por ejemplo apostó por Fornas Senegal yo Bryce se le ha caído su uso ya no le vale trajo a Diego Llorente porque era un central que enamoraba por mala suerte por lesión no le ha podido dar bola el otro día Johnny Otto le hace sufrir jugando de lateral derecho se cae de la convocatoria es decir me parece que tener sólo cuatro cinco futbolistas como pasillo de seguridad dirigiendo una selección es poco bagaje yo entiendo que quiera premiar los picos de forma que quiera continuar con el casting pero empieza a ser hora de que rodearse de futbolistas

Voz 12 39:20 te queremos saber algo tan claro de seguridad

Voz 0239 39:23 lentamente del nivel de forma en el que estén no digo por ejemplo el caso de ir pues yo creo que seis que hubiera jugado en el Real Madrid costaba seguro en la selección eso son casos puntuales pero da la sensación que en algún puesto determinado está dando palos de ciego porque no lo tiene claro realmente no lo tiene claro yo creo que a nadie dijo que esto fuera a ser fácil porque la travesía del desierto que nos tocaba había que pasarla pero Luis Enrique lleva ocho meses seleccionado que lo lleva ocho Arias ni un mes ni dos ni tres

Voz 1670 39:54 diecinueve de julio fue presentado que lleva ocho meses

Voz 0239 39:57 se llevo ocho meses que ella jugado cuatro partidos hecho unas cuantas convocatorias inmensos que está casado con De Gea a pesar de las críticas que hay sobre las actuaciones de del portero del Manchester United que juega Ramos siempre que que está del resto no sabemos nada

Voz 10 40:13 es que es muy difícil iraquí Iyad

Voz 0239 40:16 yo creo que eso lo hemos pagado lo hemos pagado porque de una convocatoria otra los últimos partidos cambiaba a un montón de jugadores los últimos tres partidos oficiales recuerdo que el dato la defensa sólo había jugado un tío y las y los otros tres habían cambiado durante tres partidos y eso se nota porque hay que hay que hay que buscar una serie de automatismos y de y de ideas era que juega la selección yo creo que la mayoría de los jugadores que han ido a esta convocatoria de Luis Enrique no saben a qué juega la selección eh

Voz 1670 40:44 muy probablemente muchos no estén en la siguiente por lo por lo que estamos viendo no porque hay mucha rotación muchos cambios de una otra diez once jugadores nuevos también habrá que hay lesiones importantes pero no se os preocupa Julio hoy tal a esto no hay que decirlo de no hay que darle tiempo

Voz 11 41:00 pero que me preocupa es que todos pensemos lo mismo y Luis Enrique piense lo contrario de lo que todos B

Voz 12 41:06 bueno eso es habitual bueno ya pero en este caso

Voz 11 41:08 a que todos estamos de acuerdo en que nos llama la atención los cambios permanentes que no hay un bloque fijo etcétera Sin embargo Luis Enrique convocatoria tras convocatoria cambia completamente la selección sea que le pasa que no tiene jugadores de confianza que no lo tiene claro que quiere la mejor versión de cada

Voz 0239 41:28 jugador hace un momento puntual es que

Voz 11 41:30 eh yo no sé Koke está en tan mala versión Saúl estaba en tan mala versión que ha ido More Isco no se osea te quiero decir a todos están en un pico muy bajo como para que Luis Enrique no se fijen ellos sinceramente yo creo que que la sección tiene que tener un once reconocible y un y una columna vertebral Luis Enrique no la tiene ahora mismo lo yo creo que eso es lo que está generando también desconfianza de los futbolistas que ahora mismo no sabes si eres un hijo de Luis Enrique no sabes eres un fijo de la selección yo creo que eso no es bueno para dotar de una identidad a nuestra selección yo sinceramente creo que Luis Enrique se está equivocando en esto claramente

Voz 1576 42:12 sí yo creo que de una virtud que que yo lo veo como una virtud lo de la meritocracia y que no haya puestos establecidos de de antemano creo que el de esa virtud ha hecho un defecto y ha hecho el defecto de que hay jugadores que no tienen confianza hay jugadores que saben qué más lección igual luego no no vuelven si lo hacen bien malos regular

Voz 21 42:33 lo ha hecho desconfiar