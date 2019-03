Ceballos: "Zidane me dijo que iba a tener las mismas oportunidades que mis compañeros, eso me tranquiliza"

Voz 1 00:00 vamos con uno de los protagonistas de la selección española en este nuevo día de trabajo

Voz 1670 00:19 con Las Rozas Si acompañado con Javi raquítico méritos Torrejón que están por aquí hola Javi muy buenas hola qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas Manu quedar pues eh con nosotros Dani Ceballos que es otro de los fijos en estas convocatorias de Luis Enrique que saca un ratito para atendernos en El Larguero Dani Ceballos muy buenas

Voz 2 00:36 hola muy buenas hostias hombre todo bien juego hoy no todo y no se olvida de ti Luis Enrique

Voz 3 00:43 bueno sí la verdad es que el míster tiene mucha confianza en mí y la verdad es que me lo ha demostrado en esta convocatoria

Voz 1670 00:50 eh uno habitual Javi Herráez porque lleva cuatro convocatorias Luis Enrique en las cuatro Dani Ceballos

Voz 4 00:56 no señor no es fácil le porque son cuarenta y un futbolista a los que han venido ya con con Luis Enrique hice Bayos es de los de los fijos además partidos importantes el de Croacia titular aquel partido con Isco con Busquet y compañía

Voz 1670 01:09 luego salió mal pero bueno que Dani

Voz 4 01:11 está jugando con con Luis Enrique y ahora hay que hacer es jugar con cruel Marie seguir viviendo la selección que es el objetivo estar en la Eurocopa el dos mil veinte no

Voz 1670 01:19 siempre apetece no Dani que romper un poco y sobre todo tal y como está ahí llevando la temporada yo creo que no sé si lo recibes todavía mejor no la llamada de la selección en este momento

Voz 3 01:27 bueno la verdad que la llamada de la selección siempre positivo es porque en tu club está haciendo las cosas bien y la confianza que ha depositado míster en este caso Luis Enrique EMI la cuadro convocatoria es fundamental para que me siento importante en esta selección

Voz 1670 01:45 y encima llevando el ocho que que llevaba Xavi no no no Sergio al número

Voz 3 01:48 sí la verdad es que me realidades por el número de interés de internacionalidad ahí hay compañeros nuevo y ha podido tocar elegirá ante sí para mí era un referente el servirá también en la selección española a eso mucho grande cosa

Voz 1670 02:04 sí señor ahí esperas estar tú y espera estar en la Eurocopa no que es para lo que está ya preparando esos partidos ahora contra contra Noruega el sábado en Mestalla y el martes en Malta para para no fallar y para estar en la Eurocopa no

Voz 3 02:16 sí la verdad que es el principio de un camino muy largo que queda hasta llegar a la Eurocopa y la verdad es que empezamos el sábado en Mestalla frente a Noruega es el el objetivo más claros para para llegar a una Eurocopa que el objetivo de todos

Voz 1670 02:30 de momento cuarenta y un jugadores ha llamado ya Luis Enrique eh no sé si son muchas pruebas o os parecen un de el grupo crees que es está haciendo un equipo en torno a Luis Enrique tenéis claro lo que expide el seleccionador después estas convocatorias tantas caras nuevas en en cada convocatoria

Voz 3 02:46 bueno la verdad que el míster en el que decide el que tienen que tomar las decisiones y la verdad que está aprobando ciertas cosas pero creo que el objetivo de todo el mundo está claro que es llegar a la Eurocopa en buena disposición entiendo favoritos Si con un objetivo claro que es ganarla

Voz 1670 03:04 te pide Luis Enrique que te ha dicho porque fíjate hay ausencias como la de Thiago o la de Koke la de Isco en tu papel cuáles en esta selección

Voz 3 03:12 bueno el míster sabe la cálida que tengo tanto ofensivamente como defensivamente creo que le gustó mucho y creo que es un buen momento para devolvérsela en el campo y la verdad que me siento muy cómodo con con él

Voz 1670 03:26 me da pena lo de lo de Fabián eh tú excompañero

Voz 3 03:29 sí la verdad que de un principio les dio la enhorabuena estuve apoyándolo pero bueno estoy seguro que sigue trabajando igual sigue en la misma dinámica estará con nosotros pronto mucho jugó en el Betis se debate

Voz 1670 03:42 yo Fabián cannabis que fíjate canales cuando lo ha llegado la la convocatoria e él decía que ella el decía que ya no lo esperaba

Voz 3 03:49 sí yo pienso que Canale estaba en una buena dinámica estaba en una trayectoria muy alta como la que viene haciendo el Betis esta temporada y creo que era un buen momento para llamarle y que eficiente importantes

Voz 1670 04:03 oye que te pareció que el Villamarín tu antigua casa aplaudir a Messi el otro día puestos en pie y coreando su nombre

Voz 3 04:09 bueno yo sé la clase que tiene el estadio Benito Villamarín Ence hizo una actuación muy grande y creo que el Villamarín a cero accionó como como debía ser

Voz 2 04:21 y eso te gustaría que pasaba en el Bernabéu

Voz 3 04:24 no está claro que no yo creo que a nadie le gustaría que un jugador prohíba fuera aplaudió en el Bernabéu porque sería señal de que no hemos conseguido el objetivo que sería ganar el partido

Voz 1670 04:35 oye en el Madrid Mario Torrejón el papel de Ceballos más o menos viene siendo él mismo con Solari que con Lopetegui jugando jugando minutos más que cuando estaba Zidane no vamos a ver ahora qué pasa partirá pero viendo tanto con Lopetegui como Solari le fue más o menos igual no hace bien jugó muchos minutos

Voz 1501 04:53 es bastante importante durante un buen tramo en la temporada de verdad que no es una temporada fácil para el Real Madrid pero no ha sido la mejor temporada de del centro del campo titular por así decirlo que han salido otros nombres como por ejemplo de Dani Ceballos que ha gozado de muchos minutos ahora con la llegada de Zidane parece que todo el mundo piensa que tiene tiene las cartas marcadas tiene los informes del pasado pero a mí me consta que ni mucho menos que no ha venido con ese talante que en el club tienen claro cuál es el el la prioridad para el año que viene y cómo va a ser el proyecto y que Zidane está muy alineado en ese proyecto y que las mismas oportunidades a todo el mundo y prueba de ello fue en los minutos que jugó Dani el otro día no sé qué has hablado con con Zidane que te ha dicho como como la habéis recibido así de primeras en bueno que algo ya muy conocido no quiere decir que no no es un recibimiento normal no el decía

Voz 3 05:39 bueno si yo pienso que la llegada de Zidane para el Real Madrid en una temporada que la que todo deseábamos para estas once jornada que que restan creo que eran muy importantes sobre todo para nosotros porque sabemos la calidad de entrenador que es que tiene Loca conseguía anteriormente creo que es una nota positiva para el Real Madrid

Voz 2 06:04 Dani

Voz 3 06:05 bueno yo creo que Zidane cien precio claro conmigo hemos hablado ahora recientemente con él

Voz 1670 06:12 en el letal que te ha hecho el este

Voz 3 06:14 claro que me dijo que que esa temporada estaba un buen nivel que había seguido todos los partido y que quería que acabara a las diez de la X Jornada a ese mismo nivel porque a partir de de esperando el ya decidirá pero que iba a tener la misma oportunidad que el resto de los compañeros

Voz 2 06:31 y eso te tranquiliza sí la verdad

Voz 3 06:34 cuando un entrando de llegan una semana ha dado dada su confianza de que vas a brindar de oportunidades creo que te tranquiliza hizo sobre todo coge confianza para claro no lleven esa oportunidad aprovecharla

Voz 1670 06:50 eh tú les da algún tipo de explicación otras ha pedido del porque no tú lo has querido explicar aquellas declaraciones que hiciste en Radio Marca de si sigue Zidane yo igual de estaba pendiente de buscar una salida no entendí porque le daba oportunidades tú has querido explicarle algo o es mejor eso aparcar lo hoy decir mira yo dije lo que dije que es lo que pensaba porque tú siempre es un tío sincero que va de frente lo mismo que el te habla muy claro tú también dijiste lo que pensaba así eso no es malo pero ahora has querido darle alguna explicación piensas dársela más adelante os mejor ni tocar ese tema

Voz 3 07:19 bueno yo pienso que un jugador cuando llega el joven el Madrid siempre quiere jugar tenía veintidós años y mi intención era jugar lo máximo minutos posible al igual que el resto de los compañeros porque han un jugador es ambicioso quiere jugar todo lo posible pero citan fue claro conmigo desde el primer momento me dijo que que tuviera en cuenta los jugadores que tenía por delante que en cierto modo creo que llevaba más tiempo en el madre en el Real Madrid el más experiencia y me tocó un rol secundario acepté ir a día de hoy Mater vídeos para hacer mejor jugador

Voz 1670 07:55 o sea que explicaciones no hay que dar ninguna no no acabó ya está pasado está eh oye cómo has vivido el Vestuario pero pero te pregunta di esta semana en la que de poder aspirar a Eto'o a todo os vayáis de un plumazo casi sin darnos cuenta en siete días de la Liga prácticamente y además de la Copa de la Champions cómo fueron esos días Dani

Voz 3 08:17 bueno la verdad es que llega una semana muy bonita donde las aspiraciones puede cambiar tanto para bien como para mal ahí llegó el partido de la Copa del Rey que anímicamente creo que no efecto bastante para afrontar el partido de Liga y cuando pierdes dos partidos en casa con tu máximo rival llega como concierta da un partido que en teoría lo tenemos bastante Carrie lado cómo era la eliminatoria frente al haya después de este duro palo creo que era momento de reflexionar hacer come más piña hay que valorar las cosas que hemos hecho mal para en un futuro revertir la situación porque era muy complicado lo que no había pasado durante una semana

Voz 1670 09:00 es la semana más dura desde que llegó al Madrid imagino

Voz 3 09:03 sí porque yo llegué el primer año Madrid conseguir cuatro título creo que cuando todo va bien o muy fácil pero cuando las cosas no salen es el momento de hacernos fuerte y juntan no destino lo que pensábamos lo que realmente puede hacer vino para el futuro porque lo que realmente anteriormente hemos hecho de tres tres consecutiva sabemos lo difícil que es Easy este año no ha podido ser pero creo que el Madrid está pensando en en revertir Azkoitia la citación y volver a lo más grande como ha hecho en año anterior te preguntan Javi Mario

Voz 1670 09:39 ya pero te hago la última porque parte eh ha servido también la llegada de Zidane para de tensar un poco lo que estaba viendo en el vestuario por culpa de uno de otro pero la relación en el caso de Isco en el caso de algunos de los veteranos que estaba jugando muy poco sobretodo el expediente disco estaba llegando un momento en el que la tensión se palpaba también en el en el vestuario y eso influía al equipo

Voz 3 10:02 bueno todos sabemos de la importancia de Zidane para el equipo Zidane creo yo que transmite calma tranquilidad y es una persona que escapar de apagar fuego cuando peor está el equipo y la verdad que es un momento donde ha llegado la dado en su sitio a sitio a Keylor que estaban un poco más apartados porque anteriormente no tenían la oportunidad de eh que todo quieren jugar allí quieren sentirse importante y creo que decidan es justo con todo y esperemos que tacha la X Jornada que restan sigan la misma línea porque creo que es una nota positiva para real mal

Voz 1670 10:43 lo que pasó entre Isco y Solari tú lo sabes

Voz 3 10:46 no no es el secreto pero tengo yo

Voz 1670 10:49 dado que les pasó que porque estaban así

Voz 3 10:51 no no yo yo pienso que que hay entrenadores que le gusta más unos jugadores Si tiene todo muy creara muy claras yo creo que Isco por unos momentos no entraba en planes y decidió alinear a otro jugador

Voz 1670 11:06 ahora cuando viste que no subió al autobús flipa castellano

Voz 3 11:10 bueno en Costa privada que queda entre nosotros y lo que haya cedió Costa han personal creo que es mejor quedarnos La para nosotros

Voz 1670 11:19 ahí se quedan eh Javi Mario alguna para preguntar por el futuro

Voz 4 11:24 en lo que va a venir que fíjate ese competencia lo que va a venir un refuerzos además en el centro del campo pero una curiosidad al al hilo disco me consta de tuvo una relación con con Isco y a lo ha pasado muy mal no tú que tiene buen rollo con él han pasado cuatro meses no

Voz 3 11:41 es verdad que yo conozco tengo buena relación es el número veintidós yo soy el veinticuatro estamos junto en El Vestuario y además tenemos buena relación tomó Andalucía creo que estamos en una buena en una misma dinámica la verdad cuando un jugador no juega es complicada porque es cosa vemos la importancia que ha tenido año anteriores para el Real Madrid y cuando se siente un poco no tan importante como el resto de difícil pero es momento de trabajar y para cuando le llegue la oportunidad como en este caso el sábado pasado demostrar que que es uno de los jugadores más importante tanto para el Real Madrid como para la selección de España

Voz 1501 12:20 cada año hablando de fútbol y de de de presente y de futuro también ha cambiado tu juego sobre todo desde que era el de la estrella el niño mimado de del Betis que estaba un poquito

Voz 1670 12:30 un pelín más arriba o como más como mediapunta y ahora que trabajar mucho defensivamente es más un mediocentro puro y que va a ser de tiene el futuro no ve dónde te ves que dónde está más cómodo

Voz 3 12:41 bueno sí que es verdad que en el Betis octava la posición de número diez por detrás del delantero pero realmente la posición que me gusta es más organizar al equipo la posición de medio centro como bien ha dicho y creo que donde más cómodo me encuentro oí sobre todo de dónde más tengo relación con el juego con la pelota que es donde la gente disfruta realmente de mí

Voz 4 13:08 oye y de pronto deportiva porque se quede son muy hogareño y muy pendiente de tu familia sonríe Dani llevas hay un tatuaje preguntaba Mario a a Vinicius aquí pobre familia tú sin tu familia sin tu vida sin tu ciento Sevilla en el fondo que en Madrid no era nadie no

Voz 3 13:27 no está claro yo desde el primer día que vine a Madrid y me vine a vivir con mi padre y estoy con mi hermana pequeña que también estudia aquí la verdad que son pilares fundamentales en mi vida creo que cuando pasa por circunstancias que que no atraviesa su mejor momento creo que es más fácil que que te apoye tu familia cuando todo está bien mucha gente que te da una palmadita en la espalda cuando

Voz 1501 13:53 eh

Voz 3 13:54 cuando realmente su función la colza pero el que realmente funciona día a día en mi familia mi novia mi hermana ahí aunque esté en ABC en Sevilla están siempre muy cercana a mí

Voz 1501 14:06 cuando estás en casa la NBA que no te la quita nadie mano porque este es igual en otro como Vinicio estaba esto es igual de lo que tú dices Benicio sentirse cuatro Vinicius de los Lakers tuve bueno me decía que era de Brown perdona de Lebron James la entrevista entonces la temporada

Voz 3 14:20 de del del Ebro en este año es mejor para el final

Voz 1501 14:25 y tú de quién eres en la NBA bueno yo yo

Voz 3 14:28 es verdad que yo veo la NBA de hace cuatro años para atrás que me a la NBA porque a un equipo que ha hecho historia como The Golden State Warriors

Voz 1 14:37 me duele de números luego

Voz 1501 14:40 quién realmente más enganchado estás de los tuyos humano hay que fichara a al Madrid hay que hacer lo que todo a Kevin Durant oye dar integrada

Voz 1670 14:48 hemos este rato que han sacado pero pero seguro que los madridistas yo no sé si tú piensan que todavía no se ha visto al verdadero Dani Ceballos en el Real Madrid tú tienes esa sensación que que nota te pondrías a ti desde que ha llegado al Real Madrid qué porcentaje hemos visto del Ceballos que tú llevas dentro

Voz 3 15:05 bueno creo que es una frase que realmente

Voz 5 15:08 eh

Voz 3 15:09 tienen tiene mucha verdad porque creo que no he visto a lo mejor el Real Madrid avión momento en que no prohibir nueve podido aprovechar la oportunidad de hacerlo realmente la cosa que que he hecho aquí la selección que anteriormente en mi tapan el Betis pero creo que es un buen momento de aquí a que acabe la temporada para demostrar que que Mi sueño es triunfar en el Real Madrid y esa ilusión no me la va a quitar nadie es difícil triunfar

Voz 1670 15:37 en Madrid

Voz 3 15:39 todos sabemos la dificultad que tiene triunfar en el Real Madrid creo que mira Vinicius creación una de las notas positivas en esa temporada Le costó entrar pero cuando llegas Si dice que estar ahí para quedarte mucho más fácil

Voz 1670 15:56 totalmente oye la última te dejamos Dani eh ha visto no sé si me imagino que te habrás enterado de que algunos clubes se han negado a ceder a jugadores a la selección de Cataluña porque están jugándose la vida en el descenso y tal cuando llama la selección española pues ahí hay que estar eh te te suena raro o no que Piqué juega con la selección de Catalunya no esté con ahí con vosotros como ves eso

Voz 3 16:16 no bueno Piqué sabemos la la lo que dijo después del Mundial creo que hizo un Mundial ya bastante bueno creo que este año está a un nivel grandísimo de podría estar perfectamente la selección española pero lo dejó bien claro que después del Mundial se retiraba pero bueno si quiere volver aquí lo esperamos con los brazos abiertos

Voz 1670 16:39 aquí te esperamos también en El Larguero con los brazos abiertos cada vez que quieras acabará triunfando en el Madrid donde juegue porque tienes mucho fútbol y mucho talento y mucha paciencia que también hay que tenerla