Guille Milkyway: "Me disfracé de vela y me confundieron con un condón"

Voz 1 00:00 Shangri La sangre la qué relación tiene con el mar

Voz 2 00:08 y una especie de

Voz 3 00:11 de necesidad vital total o sea no no tanto por estar al lado tocando lo habiéndolo pero sí que he notado a lo largo de mi vida que tengo que estar cerca del mar desde cosas como muy livianas como la humedad misma que necesito de forma súper vital osea cuando estoy mucho tiempo en Madrid por ejemplo es muy probable que enferme al cabo de poco IS es la humedad y lo sí que ya estando cerca es como que me da me ha me da paz Vital emocionales y total

Voz 4 00:45 conocéis de cerca del mar franquista en Barcelona te recuerdas yendo a la playa en invierno y en verano

Voz 3 00:52 mucho además y yo de todo de bastante jovencito era así un poco outsider yo siempre he disfrutado mucho de estar solo si iban mucho a pasear en invierno que es momento ahí como de abstracción total porque

Voz 1 01:08 mil que hubo esa puesto Shangri La de su Donna

Voz 3 01:12 no por esto mismo sea Shangri La es como yo recuerdo mucho la pelea está de Horizontes perdidos este lugar que en realidad no existe pero que yo he necesitado toda mi vida creer que hay un lugar sea real o no no lo es obviamente pero en el que no puede ir a refugiarse Hay adherirse todo está sensación de querer buscar en Hidalgo que se acerque a eso bueno yo lo utilizado mucho para mi equilibrio emocional y luego artísticamente también no sea como él mismo grupo fue intentar crear ese mundo perfecto que no existe un poco para compensar el que existe que a veces me ha agobiado

Voz 1 01:56 hay una cosa que he leído que me me apetecía comentar contigo y es que cuando eras pequeño con diez once años te gustaba una niña del colegio cuando que existe decirle lo que sentías no encontraste las palabras adecuadas

Voz 3 02:12 bueno sobre todo ahora que no lo sean y me atrevía ni digo pero aquí porque realmente sea lo que ya esto es muy muy muy muy cursis si no sé pero obviamente es que es muy difícil de explicar ahora parece que todo el mundo escrito sobre el amor sobre enamorarse tal pero cuando te pasa las primeras veces es muy complicado y luego encima está no directamente hablar sobre algo de esa potencia total no a una persona me llama me costaba todavía no ha costado hablar directamente de cosas reales con nadie y entonces de golpe me di cuenta que yo tocaba el piano un poquito mejor de rodillas una canción claro yo escuchaba canciones digo es esto lo que quiero decir es decir lo que dice la canción así dicho pero en camisetas es una canción sí pero es que es la esencia de la expresión artística en realidad yo creo que tiene mucho que ver sea cual sea pintar Oscar vivir au hacer música te te aporta un tipo de lenguaje con el que puedes expresar algo que no puedes expresar hablando no fue una para mí fue el descubrimiento de

Voz 5 03:25 en total sí sí yo antes

Voz 3 03:27 baby bueno pues vale pues esto esto es lo que quiero

Voz 1 03:30 también algo que después as desarrolló mucho durante toda tu trayectoria que es ese contraste

Voz 4 03:36 eh entre la realidad y la ficción

Voz 1 03:41 la metáfora y el costumbrismo entre el amor y el sufrimiento no

Voz 3 03:47 sí es verdad tampoco lo he hecho queriendo divertirse hay

Voz 1 03:50 a estar triste a ver si es verdad

Voz 3 03:52 osea no te digo que no lo he hecho queriendo pero me doy cuenta de que no sé si es por buscar ciertos equilibrios pero sí siempre me ha yo de hecho de pequeño me pasaba esto que enseguida tendría captar cosas un poco en una discoteca yo recuerdo las primeras veces que entrar en una discoteca Hay bueno apreciar que hay hay un elemento como de una tristeza contenía es que la gente se desahoga pero aquello no es sea aparentemente es un lugar de celebración pero tuvo enseguida yo creo que mucha gente ve que no es bien bien un lugar de celebración es lugar en donde la soledad está presente yo observas que sí que la gente ahí tiene la oportunidad de expresarse y de deshacerse de cosas que la vida no puede osea eh

Voz 1 04:37 si estás dobles caras de todo

Voz 3 04:40 sí me atrae mucho juego muchos me gusta jugar bien al estudio por ejemplo juego mucho con las cosas si me gusta como contraponer elementos sí sí me lo paso bien así

Voz 1 04:52 de Faro Guille Milkyway va de disfraces a ti te gustaba disfrazarse de pequeño mira

Voz 3 04:58 yo de pequeño odiaba disfrazar o sea no me gustaba nada pero era por vergüenza realmente me veía ridículo oí por esta cosa no se Nos creemos que la gente nos mira nadie te está mirando no entonces no me gusta a pensaba que hacía el ridículo pero de golpe me me disfraces en la primera vez que me disfrace de verdad fue muy mayor en la universidad Abu hubo una fiesta de disfraces yo me disfrace de vela entonces yo dije bueno algo fácil así como yo que sé fruto Delgado pues bueno será fácil me pongo tal buena fue pasando una anoche una fiesta que yo todo muy muy loco sea o no la noche lo típico muy jóvenes y tal bueno todo un poco ya que no te entradas mucho de tal ida golpe me yo recuerdo que me viene el escenario

Voz 5 05:46 el premio ganador a la Guillermo Aveledo

Voz 3 05:51 sí

Voz 5 05:51 por el disfrace condón bien fuera como te juro fomenta como aplaudiendo profesores todo yo digo que es una vela a pero yo por la mañana siguiente super ridículo digo efectivamente toda mi vida tenía razón hundida que decía disfrazar me delante de toda la universidad que me quedan cuatro sabes pues ya es famoso porque fui de condón la mañana recuerdo y levantar Mi madre bueno buenos días qué tal oye qué tal yo ya dije hastiada de golpe mi madre miro

Voz 3 06:31 Higuerón condón sea

Voz 5 06:33 juro down con Dani yo no no es que no me di cuenta cuando hacia la vela porque era sí

Voz 3 06:37 no se ve hacía como

Voz 6 06:40 tenía un cartucho en arriba está todo envueltas Senra ya era efectivamente no piensa que fuera pero sin

Voz 7 06:53 dime lo llama

Voz 8 07:38 el éxito de las

Voz 1 07:40 educación sexual

Voz 5 07:42 bueno de forma muy natural porque tú piensa que sea pues perdona de que ibais disfrazados en el vídeo en el de nada nosotros no nos desplazamos de nada sea

Voz 3 07:56 Nos desplazamos de de una cosa que no existe osea de algo que se evasivo y que y que esté descontento realizado no no sé porque a veces parece como espacial lo claro esto realmente a nosotros nos ha pasado

Voz 4 08:09 tu canción con lo que a ti con la vela y el condón

Voz 9 08:12 bueno pues si a lo mejor hemos interpretado e6 ratas nuestra manera no nos hemos disfrazado igual que actúa pero de astronautas bueno si hay algo ahí espacial y cósmico que está preso

Voz 3 08:22 veinte en toda la historia del grupo pero pero está claro que no somos Astroc entrara terminaban así pero tampoco es si osea a mí me fascina esta cosa de esta cosa pero por la evasión osea para mí cualquier peli de ciencia ficción

Voz 6 08:42 que impliquen meterte una nave espacial y de golpe salir de la tierra ya me resulta traía yo ya me hoy sí

Voz 3 08:51 hay hay algo espacial que está ahí pero no es nada en concreto sea realmente el mundo de la Casa Azul es algo que no existe osea es una fantasía claramente pero no sé para mí es siempre ha sido utilizar una excusa para teatralizada algo sea un lugar de fantasía donde me sea fácil poder hablar de la canción de amor a la niña de la que está enamorado pues de mis cosas y me resulta más fácil hacerlo así me di cuenta de que bueno para mí era como una forma de ahí me resultaba muy difícil al principio yo tal cual subirme a un escenario y ponerme a cantar una canción me sentía ridículo en cambio de golpe no con los elementos así fantasiosos a mi alrededor que directamente la gente la ubican la fantasía no un poco ajena a la realidad pues será más

Voz 10 09:36 es fácil anticipada nunca

Voz 11 09:41 eh

Voz 12 09:44 nada no haría nada aquí ya estoy dar antisida

Voz 1 09:57 pensáis eso una vez que hubiera pasado si vais a Eurovisión y si lo pienso muchas veces

Voz 3 10:02 sí y creo que bueno yo siempre he pensado que que yo lo hubiera pasado muy mal así sí fue muy no se hacemos las cosas de manera muy bueno un poco infantil lo inocente lo naïf como liquidadas llamar pero en ese momento a mí me encantaba Eurovisión toda la vida se me pasa supervivientes

Voz 5 10:26 aquello me encanta la obsesión siempre lo he visto y tal y de golpe ese año fue se puede presentar canciones juntos una canción que divertido y tal han cogido a que guay venga risas hasta que ya de golpe la risa es como bueno ya un poco nervioso es como de haber

Voz 3 10:44 dónde estábamos estoy de golpe ya toda la presión

Voz 7 10:47 no de mediática

Voz 3 10:51 nosotros nunca hemos estado por eso no tampoco yo no me siento muy partícipe de eso pero bueno porque tampoco es algo no sea lo que me he sentido muy atraído nunca de golpeo notas de una manera total sobre si ya lo que menos importante es la canción de golpe hay algo alrededor de esos super radica tal enfermo pero con fiebre y a todos estaban hospital los ensayos Chikilicuatre no claros estaba estaba bueno claro dices

Voz 5 11:21 el día que estamos allí al lado y yo me recuerdo bueno ahora tengo aquí fan del sello que me Vicent no pero yo recuerdo su cara que como se nos ha ido de las manos y era el momento final como en plan ahora ya no esto no puedo sea por favor sabes ahora ya seriedad que vamos a hacer las cosas como tienen que ser que es como ha sido muy divertido nos lo pasamos muy bien pero ya está

Voz 3 11:44 bueno estuvo muy bien nos reímos mucho ya cuando salió Chikilicuatre hay aparte de que el eres muy majo si realmente era curioso porque en un entorno así en el que yo me sentía un poco

Voz 1 11:59 no no me golpe estabas realmente

Voz 3 12:03 era la persona con la que más empatía había porque también eran poco una persona ajena pero no entonces de golpe si nosotros era yo con él bueno podríamos hablar más o menos el mismo lenguaje no

Voz 13 12:17 esta

Voz 7 12:24 y luego siempre ha pasado dijo anoche que le vendría

Voz 3 12:29 no sé qué tal no yo nunca lo he vivido así porque bueno aparte Chikilicuatre fue pionero en el año en qué año fue estos dos mil ocho se presentó con todo no Eurovisión sea diez años antes de la fiebre Up total y absoluta no está bien fue pionero

Voz 4 12:46 no hemos comentado nada de Laura que también se quería preguntarle sobre el otro de sus grandes hits

Voz 3 12:51 que ya ves no si es eso esto hace hacer de eso pues mucho tiempo o cómo fue la primera gran cosa viral que sucedió realmente en sí que no había pasado algo así en blanco de ese total lo que la gente empezar a compartir a no suena como pero pasó no hace tanto porque hace que debe hacer diez años todo doce eso

Voz 6 13:30 y de hecho y me acuerdo que ese verano a amigos míos me

Voz 3 13:33 mira hasta el número uno en las listas de politonos que es algo ya años sabes que parece que haya pasado un siglo

Voz 1 13:42 Guille Milkyway quién dirías que es o ha sido el Faro de tu vida ostras

Voz 3 13:49 bueno he tenido algunos pero una persona que lo fue fue Juan de Pablos y y otra fueron Luis Simón se del sello Elefant Records claramente y fue la gente que me desde muy pequeñito no me estilo como para para dedicarme a lo que me dedico no que me dio como la seguridad para poder hacerlo dijo yo ahora tengo cuarenta y cinco años casi lo que me gusta eso hay muy poca gente que lo puede decir realmente pienso que yo no he sido nunca muy valiente muy tirado p'alante sabe a las cosas y entonces veo los de ellos porque veo que son un personas claves que si no hubieran estado allí bueno yo estaría haciendo cancioncillas y con una vida pues muy dura y muy gris sí

Voz 1 14:40 has traído la carne sacas azul gira conciertos cuéntanos

Voz 3 14:45 no hago pues que ha costado así que saliera tengo encima ya por fin y eh pero ahora me siento super liberado y de hecho pienso realmente que estamos en el mejor momento total osea del grupo ahora cojo el disco soy yo el otro día lo puso en el coche que es algo que nunca había hecho sea o no