Voz 1727

00:08

buenos días dos partidos minoritarios llevan veinticuatro horas monopolizando la conversación pública en España unos Vox un partido ultranacionalista español de extrema derecha extraparlamentario en las Cortes del que lo único tangibles que ha tenido cuatrocientos mil votos en Andalucía y que nos dicen que va bien en las encuestas y el otro es un partido nacionalista catalán refundado por problemas de corrupción roto en mil pedazos son los convergentes de Puigdemont claro que este último co gobierna nada menos que Cataluña y hoy sabemos que su máximo representante institucional Quim Torra oculto que hace una semana el defensor del pueblo catalán ya les recomendó quitar lazos y esteladas de los edificios públicos durante la campaña electoral como le había pedido la Junta Electoral Central así que semana perdida en ruido en jugar al ratón y al gato hoy se supone que va a retirar la propaganda partidista todavía no lo ha hecho pero ya sabemos que planea colgar un símbolo alternativo la línea entre la épica y el ridículo es muy muy delgada sobre Vox dos cosas la primera las propuestas disparatadas como la de armar a los españoles como a los estadounidenses propuestas para que se hable de ellos hagamos la campaña gratis pero la segunda es mucho más inquietante Vox sigue sumando militares como cabezas de lista para las elecciones el último en general en la reserva del Ejército de Tierra y están en negociaciones con un coronel formado en la Legión Iván seis si las encuestas aciertan entran en el Congreso que objetivo político quieren grupo parlamentario formado mayoritariamente por militares rompe o no rompe esto el consenso del setenta y ocho