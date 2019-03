Carlos Bravo: "El cambio en las pensiones de viudedad se ha planteado en mal momento"

no no en la última etapa no no se ha hablado de esta materia porque lo diga pese al entrenador en lo que creo que es urgente que es un acuerdo digamos de de recomposición de marco de consenso entorno a la sustitución derogación de la clave el trece y equilibrios de la situación financiera en el asunto de las prestaciones de fallecimiento de la edad como otros muchos se debe de tratarse ese tratarán cuando haya una revisión completa el pacto que lo normal es que cuando recomendaciones de Pacto de Toledo que luego no se han producido

Voz 3

02:26

a la vista de del resultado en en la propia comisión parlamentaria y estos son temas que seguir discutiendo hace muchos años tiene diferentes medidas para para abordar en relación con las prestaciones del que yo era tienen Bernat que se enseñan en dos fases digamos enseñan primer el país en el que fundamentalmente trabajan los hombres se está pensando fundamentalmente en proteger a las mujeres que no estaban en el mercado laboral está cambiando de país y luego tienen una segunda ampliación a mediados de la década pasada cuando se acuerda en el ámbito del diálogo social extender el derecho a las parejas de hecho el debate sobre si protegemos bien las tienen la habilidad es evidente que tiene una respuesta de la hemos poco en cuanto a las cuantías porque son pensiones muy bajas y es un asunto que hay que abordar y luego es verdad que se producen situaciones en las que siente que pone no necesitar hecha prestación pues pues se la tiene la tiene con carácter vitalicio que no solamente para para resolver el desequilibrio económico de momento ya hay hay muchas cuestiones la propia Comisión del Pacto de Toledo estado hablando ahora de varias estado hablando de de posibilitar en la prueba de rentas que ya existe la prueba de rentas para tener la pensión de viudedad mejorada la presión hasta el sesenta por ciento que ese pacto en el dos mil once que no se ha cumplido hasta hace muy hasta el año pasado y siempre que haya una ausencia de rentas en lugar de cincuenta y dos por ciento sesenta tienen pensiones más altas se ha hablado de tener en cuenta los periodos cotizados por la propia persona que que la viuda además de de lo que de lo que le vengan de la persona que fallece se ha hablado hasta de repartir cotizaciones de los dos que sumarle los dos idiomas entre los dos para que la pensión de jubilación de cada uno se equilibre este es un asunto que se habla de que hay que revisarlo definirlo pero pero bueno no parece que este sea el momento desde luego no lo ha sido en los últimos meses no creo que se aborde en tanto no haya una revisión completa del sistema de seguridad sí claro vamos a escuchar antes te