Ramón Lobo: "Es fundamental ser un vehículo de las emociones de los demás"

Voz 2 00:08 nuestro siguiente autor es periodista desde hace treinta y nueve

Voz 1363 00:14 ante veinte fue testigo de la crueldad del ser humano de la muerte de la destrucción que produce José Saramago dijo de él que tiene la superior calidad de colocar cada palabra en su exacta medida expresiva sin retórica sin deslizamientos sensacionalistas al servicio de lo que ve lo que oye lo que siente hoy nos acompaña uno de los corresponsales de guerra más respetados y reconocidos internacionalmente Ramón Lobo muy buenas noches cubre muchos periodista de guerra o de conflictos de conflicto que es lo que a ti te gusta que digan sí

Voz 1791 00:45 porque hemos ido a sitios que no eran guerras terremotos au hambrunas o crisis políticas pero vamos fundamentalmente guerras hay mucha diferencia entre unos y otros no porque bueno si hay diferencia pero el mecanismo de trabajo es el mismo yo siempre me he considerado un paracaidista salvo una persona que es el envía un conflicto aterriza si tienes que inmediatamente entender todo lo que está pasando yo estoy entrenado en entender muy rápido y tratar de explicar las cosas lo mejor posible la primera crónica siempre tiene roles claro luego pasa ajustando mucho

Voz 1363 01:23 cuál fue tu primera crónica tu tu primer conflicto

Voz 1791 01:27 el conflicto en realidad fue Argentina que consiguió engañar a Ray ochenta que era una radio muy pequeñita y muy pobre ya la revista actual quitar la razón una revista pequeña y pobre para que me enviaran Argentina la caída de la dictadura militar IS fue en poco Mi primer bautismo pero en realidad con el país Bosnia

Voz 1363 01:47 el día que murió Kapuscinski está editada por Círculo de tiza es tu último trabajo es esta novela que por lo que he leído en redes sociales por la mirada que te veo te está produciendo mucha emoción pero mucho vértigo también

Voz 1791 02:02 sí bueno yo éramos en ya es algo que llevo dentro ido acumulando en los conflictos he ido acumulando pues emociones de otras personas en las que convertido en mi emoción también cuando esquivo no cuento la emoción mía cuento la emoción de los demás que es mi trabajo pero esa emoción se ha quedado ahí yo no tengo ningún problema demostrarlo

Voz 1363 02:20 esta novela rescata un oficio en vías de extinción el de corresponsal de guerra qué está pasando para que desaparezca el oficio tal y como tú lo conoces

Voz 1791 02:30 recortes crisis económica Internet redes sociales la sensación de que todo debe ser gratis mandar una persona lejos aún conflicto para que te lo explique para que esté ahí una mínima seguridad que tenga un traductor que se pueda mover que esté un mes para que se entere de algo eso cuesta dinero aparte que la persona que va también tiene gastos hipotecas así pagar la luz y demás la calidad se paga mientras que no recordemos eso que creo que volveremos a recordar será muy difícil que se pueda continuar con ese nivel de Periodismo

Voz 1363 03:01 secuestraron periodista crea también un conflicto internacional cuesta dinero el dinero está detrás de algo tan paradójico como la necesidad urgente que tenemos en este mundo contemporáneo de entender lo que sucede

Voz 1791 03:15 es que este desde hace muchísimo tiempo que consiste en ir lejos a ver qué dice el otro que piensa al otro como es el otro porque conociendo al otro te informas ya es mucho más difícil que crezca el odio el miedo al otro este es un trabajo esencial de conocimiento mutuo de crear puentes no de crear muros

Voz 1363 03:34 en el día que murió Kapuscinski los personajes principales son Roberto mayo un periodista de cincuenta años si Tobías Hope un fotógrafo al que llaman puta esperanza me divierte mucho el nombre son dos reporteros con experiencia en las zonas más peligrosas del mundo que es lo que hace que hombres y mujeres dejen familia amigos comodidades seguridad para desplazarse a zonas de conflicto decíamos pagándose en muchas ocasiones los gastos del viaje un viaje que puede resultar mortal

Voz 1791 04:04 pero quizás es la aventura eh pero yo también he hablando con otros muchos periodistas hombres y mujeres en llega a la conclusión de que todos tenemos una especie debería que me viene de la infancia tenemos una relación complicada con nuestros padres la figura del padre eh Emma Daily que es una las periodistas que más admiro que ahora está de Errejón Salehi en Nueva York decía que también la ausencia que se te muera el padre distinta ese ese abandono esa especie de traición todo eso no sale dejado quizás unas marcas en la infancia a conflictos es una forma de llamar la atención para que te quieran como decía Enrique Meneses

Voz 3 04:39 el mismo Hope en un momento de la novela cuenta que él va a la guerra para

Voz 1363 04:44 a entender ciertas cosas para confirmar que no es como su padre

Voz 1791 04:50 claro vamos a las guerras un poco porque estamos en guerra estamos en guerra con nosotros mismos estamos en guerra con nuestras infancia con lo que pudo ser en los fue también es una forma de entendimiento de situar te ahí en el personaje de de de jo que leíamos puta esperanza porque le copio poco a Dexter Phil Collins que sólo los grandes periodistas americanos de Raquel una sola frase si decir tío y joder bueno pues expulsa esperanza de estío imputa son capaces capaces decir otra cosa es un poco son personajes que tienen vida propia tienen tormentos tienen dudas tienen familia tienen dificultades para manejarse en la paz porque en el conflictos donde mejor estas

Voz 1363 05:31 cuando uno vuelve a casa ahí sigue la guerra la propia guerra

Voz 1791 05:35 sí hay hay que tener muy claro dos cosas no sólo es un problema de riesgo físico que te pueden matar Wave es un problema de riesgo mental que te puedes volver loco es es muy importante sabes que estas tu casa aquí tú estás aquí está tu amigos aquí está tu familia que está todo eh tú eres un cruzados de puentes tú vas al otro lado cruzas cuentas lo que está pasando y regresa es tú no pertenecen a ese mundo no puede estar en ese mundo deseando estar en este en este deseando estará el otro porque sino te digo ubiquen es muy importante tener claro eso abajo no evidentemente hay un compromiso y hay un compromiso emocional pero lo que te decía al principio tú transmites las emociones de los demás la tuya no importa a nadie

Voz 1363 06:15 transmitir las las emociones de los demás claro la tuya no importa a nadie pero pero la llevas colgando y al final creo que la persona que está adelante la nota no la siente incluso a veces se reconoce la página dice

Voz 3 06:31 nueve me lleva a pensar

Voz 1363 06:35 en las soledades hablas mucho de la de la soledad del corresponsal de de conflictos dice a menudo el reportero que viaja guerra siente una soledad inabarcables se pregunta por el sentido de un trabajo que consiste en caminar en dirección opuesta a la gente sensata no hablas de esa imagen o tu personaje habla de esa imagen que resulta inquietante los desplazados que escapan de una zona de combate la de los voluntarios de las ONG es que los acompañan las de los cascos azules de la ONU que encuentran en ese movimiento una excusa no para para interponerse yo pienso en las dos soledades en la del momento el pensar qué hago aquí cuando todos tratan de salir

Voz 1791 07:17 volver a casa si es trajo soledades allí por ejemplo cuando cruzas una última curva ya no hay nadie estas tú solo con tu autónomos con quién estés es que está las casas quemadas hoy vacas muertas si la pregunta es qué hago yo aquí que Pinto no yo aquí ya ahí están miedo eh que es una reacción normal hay control rasgos es es bonito es hermoso y la vuelta si envuelve Se quizá gente tus amigos mis amigos me preguntaban bueno cuéntanos pero en realidad es una pregunta retórica porque el estrés sin cuidado como incluso a mí los que le en el leían el país todos los días y me decían oye dónde estás ahora allí llevo meses escribiendo desde Bosnia no leen en lo que escribo pero no quién lo escribe después cuando te llegan las palabras porque al principio no tiene palabra es correr esas palabras no puedes contar lo que sentido cuando te llegan las palabras ya no hay nadie que quiera escuchar incluso entre nosotros no hablamos no hablamos ni de lo que ocurre y en realidad sabemos nada de ninguno de los otros los está casado sino está casado pero que te te encuentras un año dos años después te abrazos hay una especie conversación silenciosos hay algo que nos une que es esas vivencias pero no tienen palabras

Voz 1363 08:30 y esa soledad y yo me pregunto muchas veces y también si a uno le resulta estético volver a su país donde hay comodidades donde hay una seguridad hablar de algo que el resto no puede entender que no quiere entender y sobre todo que es imposible que entienda porque es algo que hay que ver qué hay que leer muchas veces incluso no sólo lo que un noveno sino lo que huele lo que escucha

Voz 1791 08:55 sí eso crea soledad pasó volver de Sierra Leona las dos veces que las dos veces que estuve noventa y nueve los mil que hubo fueron dos conflictos los momentos muy difíciles en uno matara una Miguel Gil y en otro pues veníamos un conflicto de descubrimos un niño muy pequeño que no pudimos salvar aquí se está hablando de la apéndice del conde Lequio que le habían hecho la foto en ella una cosita hay miembros y el miembro más pequeño miembro que había la segunda fue que estaba hablando al Gran Hermano no entonces hay que hacer es decir yo estoy sin trabajo que a mí me alimenta que a mí me está quedando como persona yo en veinte años he vivido muchas vidas y eso es un privilegio y he tenido la posibilidad de conocer gente que no tiene nada que me ha dado todo cuando su historia yo me alimento sus historias llamamiento sus emociones tengo la enorme privilegio de vivir muchas vidas que los más escucha no no no es mi problema

Voz 1363 09:46 por eso te hiciste corresponsal de conflictos

Voz 1791 09:50 no yo creo que fue un poco casualidad es que quería hacer este tipo de periodismo mi abuelo era luxemburgués mi abuela francesa británica aquí me venía hay una tradición familiar de por lo exterior siempre me ha interesado luego la política internacional mucho más que la nacional con la Nacional mucho como ciudadano pero como periodista menos ahí conocí a Ricardo ciudad cuando estudiaba periodismo que yo quería ser como hoy el había sido de los primeros en ir a Palestina y además tenía un libro sobre la resistencia palestina tras con Televisión Española entre entre otros sitios pero no tuve ninguna oportunidad yo en realidad hay una vida guiones en Radio Intercontinental escribía cosas a entrevistas para pies no tenía nada que ver con todo esto hasta que llega al país y cuando me entrevistó Bombay mensajes baste Mary Louise patillas que fue mi jefe de los mejores que he tenido m me pregunto Luis Matías tú estás dispuesto ir a a Sarajevo acaba empezar la guerra dije llevo diecisiete años au quince años esperando que ha a esta pregunta sí

Voz 1363 10:53 la novela El día que murió Kapuscinski arranca con con Roberto y Tobias lo decíamos en una avioneta aterrizando Mogadiscio un veintitrés de enero de dos mil siete el mismo día que agoniza uno de los mejores reporteros del siglo XX Kapuscinski una muerte que tú has utilizado para simbolizar el fin de una manera de entender de vivir el periodismo porque hablábamos de lo que está matando el oficio pero como es el corresponsal de guerra y que hoy está en un conflicto armado

Voz 1791 11:23 horas sufrir sufrir es una persona joven sin sin chaleco posiblemente aunque hay organizaciones como Reporteros Sin Fronteras que los suministran es una pena es una que no tiene derecho ni que le cogen el teléfono cuando llama desde un sitio conflictivo que le pagan igual cincuenta euros por crónica musical de Coslada o desde Hospitalet uno desde cualquier sitio de Andalucía no ahora es un periodista que tiene una enorme vocación muchos pero yo creo que esto es un momento transitorio regresará de alguna forma en Periodismo porque quiere no

Voz 1363 11:58 está muriendo ha muerto la la época dorada

Voz 1791 12:01 ha muerto esto pero habrá más yo creo que estamos como en toda una conversación que tiene Roberto mayo que es enreda Juan Carlos jucio por un periodista miraba mucho que yo quería mucho pero sabes que está manchado por mí yo estoy mucho en ese personaje pero también hay otros más hay más persones tiene acusación consomé Oliveros dice que hay tres de edades del hombre la agricultura que cambie todo se hizo sedentarios fue un cambio total lo de la escritura o la invención de la imprenta y ahora Internet y todo esto estamos viviendo el comienzo de una gran transformación similar a la agricultura que va a cambiar tuvo la forma de pensar no se está descubriendo nada está creciendo otras cosa tenemos que saber adaptarnos a esto

Voz 1363 12:46 en la novela rescatados los principales conflictos Modric que dejaron el siglo XX y que están abiertos en el en el siglo XXI hay mucho de tu experiencia de las de los que te acompañan que comparten los conflictos desatados en ese siglo pasado con los que tenemos ahora

Voz 1791 13:07 que mucho lo que tenemos ahora es una continuidad es que lo que no nos terminamos a entender los políticos de luego no entienden que a veces pequeñas decisiones tienen efecto dentro de veinte años que no es algo que surge inmediatamente el estadio Icono surge de repente ni siquiera surge con la invasión equivocada o no de dirá que es mi modo entender equivocada sino surgen de la ayuda a los muyahidin en Afganistán todo es una es algo que continúa todo este lenguaje xenófobo de centrar toda la inmigración en el otro el odio al otro todo esto es lo que está preparando el camino a la extrema derecha y la extrema derecha no digo que ellos es la extrema derecha política sean responsables de Nueva Zelanda pero ese es el discurso que luego genera que locos con armas de Nueva Zelanda las

Voz 1363 13:55 palabras para ver su la primera bala en su momento Ramón pasaste de la noticia al reportaje literario me pregunto si encontraste alguna dificultad porque desde luego hablar de la guerra no es fácil narrar la guerra que dice el Plácido García Planas dice que es como escribir sobre el sexo no que es muy poco estético que siempre caes en el patetismo románticos cumplir es muy complejo

Voz 1791 14:19 sí es eso no no transmitir tus emociones porque sino es muy fácil caer en eso es fundamental que las emociones ser un vehículo de las emociones de los demás que creo que es como mejor se conecta con el lector que escucha o que que le porque si tú le dices al lector lo que tiene que sentir lo que tiene que pensar por eso los activos son tan tan en periodismo eh creo que se produce rechazo hay que dejar que el lector sea inteligente y sobre todo cuando tú escribió una pieza que es un intento de hacerlo siempre dejar una salida para que el lector llega pensar instinto cómo estás pensando tú

Voz 1363 14:53 Ramón cuál fue el último conflicto armado que que cubría estuvo el último conflicto

Voz 1791 14:57 pues yo creo que lo último que me tocó fue el terremoto de Haití

Voz 1363 15:00 para el país después

Voz 1791 15:02 ese hecho algunos viajes es difícil montar viajes fuera del país quizá el último así impactante fue México hablando con las madres de ellos y Napa yo hablé con una actividad más ella pensaba que yo era de la CIA claro todos los bancos de Médicos Sin Fronteras que era con quién estabas también en un momento dado estábamos hablando ya me estaba repitiendo su historia seguramente una forma mecánica momento ya se emocionó una moción muy pequeña los ojos yo me emocioné también con ella vio que me había emocionado no cambió nada pero yo sentí que había bajado una serie en puros como diciendo creo

Voz 1363 15:41 Ramón es que tienes algo imagino que te lo han dicho muchas veces de hecho hay un personaje que tiene digamos que es es una persona muy asertivas muy expansivo tiene mucho don de gentes es capaz de conquistar a hombres mujeres niños animales tú tienes una cosa allí es que tiene una mirada de ilusión una sonrisa de ilusión es curioso que parece como que la vida no te ha ido quitando cosas con todo lo que has visto sino que te las ha ido dando

Voz 1791 16:11 sí yo me he hecho un poco eso muy positivo entre otros es positivo no no me no me uno o dos como todo el mundo pero duran poco porque creo que soy muy afortunado creo que he tenido la enorme fortuna nace en una familia que aunque me dio una educación que yo rechacé pero gracias a esa educación yo tengo otra forma de ver la vida muy contento con mi familia extranjera que sí me aporta muchas más cosas que mi padre con el que estuve en conflicto siempre porque era franquista y demás es que yo creo que tengo el privilegio de poder decir Si me muero en cualquier momento yo tengo que decir esto mereció la pena y eso hay gente que tiene ochenta y tantos años que no puede decir poder decir los desde los sesenta hay pocos hola tengo sesenta y cuatro pero puede decir desde fines de los años de los cincuenta de los cincuenta creo que eso es un privilegio

Voz 1363 17:03 igual esa es la capa de la inmortalidad del corresponsal de la que hablas en el en el libro alguna vez sientes la necesidad de volver a zona de conflicto

Voz 1791 17:15 que es un conflicto en el que los tuve a mi me apetecería ir para para ver qué es lo que pasó ya más el tengo una especie de apetencia de hacerlo con Natalia Sancha que es la corresponsal de El País en en Líbano que es fotógrafa también árabe escribe y a veces comentamos ir a Siria contiguo desde tu mirada también

Voz 1363 17:38 qué os lo impide el dinero

Voz 1791 17:41 alguien no lo proponga

Voz 1363 17:43 cuesta mucho dinero para corresponsal ir a Siria

Voz 1791 17:45 has estado bastante aunque también es vale más que sólo puedo decir por la parte el del Gobierno el régimen de Bashar porque no se puede ir a no sé qué vayas con oscuros que podía ser otra opción dice el yo no creo que sea la persona más popular el régimen de Bashar colocó el no sé si tendría derecho a un pisado que son visado aunque nunca he estado con los rebeldes que suele ser para ellos el parámetro para no dar los visados

Voz 1363 18:09 Ramón Lobo muchísimas gracias por esta novela el día que murió Kapuscinski y hasta pronto