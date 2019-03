"La guerra civil fue un fantasma del pasado que se silenció"

Voz 2 00:00 la niña ha sido desde siempre mi aliada

exhibición su capacidad de ser moldeada de adaptarse a los más variados y extraordinarios sueños y fantasías ha supuesto para mí uno de los grandes regalos de la vida sin duda el que de forma más continuada y personal me ha permitido explorar y tratar

Voz 1363 00:47 los idiomas fue reconocida con el premio Planeta porque da la noche y en Anagrama de Ensayo por La vida oculta hoy tiene la amabilidad de visitarnos la escritora y miembro de la Real Academia Española Soledad Puértolas muy buenas noches muy buenas noches muchas gracias por dedicarnos parte de su tiempo y compartir su salud porque creo que hoy no se encuentra muy bien

Voz 1912 01:05 bueno yo soy una persona de salud sí lo sea que siempre siempre siempre tendría en cualquier caso ese ese problema pero bueno encantada de que os interese hablar de novelas que es algo que en fin no es tan habitual David claro

Voz 1363 01:23 dicen que el rasgo que caracteriza a su escritura es la sutileza yo le he escuchado decir a usted que su estilo literario es la forma que ha elegido de estar en el mundo me ha parecido precioso

Voz 1912 01:34 pues sí porque es la forma en que yo podido expresar ese mundo y que uno tiene aprender a a encontrar su sitio no el estilo lo expresa es indudable el estilo es la manera en que tú interpretas El mundo y por tanto el que has encontrado más o menos eso que es tan difícil encontrar tu lugar lo cual es un poco de exageración porque el lugar es muy evanescente no se nos va siempre un poco pero bueno también él estilos en bar

Voz 1363 02:04 música de ópera está editada por Anagrama cuenta la historia de secretos de tres generaciones de una familia de Zaragoza en los años de la Guerra Civil española y el régimen franquista en su momento dijo que es la reinterpretación de una historia propia que llevaba esta novela dentro desde hace mucho tiempo yo me pregunto qué es lo que ha hecho que ahora saliese en este momento de su vida

Voz 1912 02:24 sí bueno yo creo que es que necesitaba tiempo bueno primero hay que decir que yo nunca digo la novela que Zaragoza la ciudad eh que eso hay que dejarlo pero no ha trascendido

Voz 8 02:34 es bueno ha trascendido porque

Voz 1912 02:37 sí yo creo que puede haber elementos muy reconocibles no pero de yo no soy una escritora costumbrista en el sentido de que si dijera que Zaragoza estaría

Voz 9 02:47 la abocada a que todo casara las

Voz 1912 02:49 claridad exacta de lo que sucedió en esos años tenía que ser exactamente la que sucedió en la ciudad quiero siempre dar un paso hacia la imaginación al cual cita hacia algo más simbólico y no tener que ajustar me ha que hubiera sido una crónica histórica no no yo no lo que me interesa entonces en general huyo de las localizaciones pero bueno dicho dicho esto he tenido que distanciar me he ido de forma natural era algo que yo sabía que algún día escribiría lo que es mi pasado o lo que es la historia familiar no pero claro siempre mira Patras hacia atrás me encontraba con el obstáculo terrible de la Guerra Civil no recibe sí claro efectivamente no que el momento que que yo la yo yo la viví como un recuerdo muy silenciado y sin embargo ahora pues estamos conociendo datos entonces tener esa esa capacidad de de recuperar tus recuerdos con todo el peso que tiene simbólico hoy terrible no de la Guerra Civil no es no es no es sencillo no no es nada sencillo entonces hasta que comprendido que los recuerdos son los recuerdos y hasta que he tenido un poco la pues el atrevimiento o la me me concedido mí misma esa libres está porque yo creo que ser escritor entre otras cosas es es es es deambular con libertad porla con las palabras y por el mundo lo tiene ese construir entonces he visto que estos eran me recuerdos extra la vivencia aquellos recibido era mi pepita de verdad en todo esto historia y claro pues en en en mis recuerdos la guerra civil era un fantasma del pasado que se silenció sabíamos que existía se colaba en cuando las conversaciones de los hombres porque las mujeres pasaban como si no hubiera sucedido nada si no les surgía al tema y eso era lo que yo tenía que

Voz 1363 04:44 que lo que viví en línea con esto que comenta esta no es otra novela de la sobre la Guerra Civil el tratamiento de la misma es muy diferente y creo que usted al no velar puso mucho interés en que el lector percibirse precisamente esto la falta de datos sobre la guerra la necesidad de no pedir los que pesa sobre su generación podemos decir que esta novela no trata de la Guerra Civil que trata de cómo vivieron la guerra civil las mujeres

Voz 1912 05:11 en cierto modo sí desde luego porque las mujeres estaban en casa las mujeres estaban esperando a que ha noticias del Frente muchas de ellas pues efectivamente como le pasa a Doña Elvira

Voz 9 05:24 a que es la la la abuela

Voz 1912 05:26 la primera generación nacida pues al final del siglo de la otros y de que no sea ya es una mujer que la Guerra Civil le coge con dos hijos en edad de luchar una desaparece el otro sea lista con los sublevados entonces o lo que es lo que seguir desde dentro de las casas no sólo de las familias de las casas en la misma casa en la parte de atrás del servicio todas las chicas de servicio están angustiadas porque sus maridos

Voz 6 05:57 José o hermanos están también

Voz 1912 06:00 en el frente seguramente en el otro bando no o sea yo no me he propuesto escribir una novela de protagonistas de mujeres sino mis recuerdos claro me he encontrado con que el mundo está habitado por sobre todo por personaje es un personaje femenino no era con quién dio más trate que más me ha trasmitido un poco esas vivencias que ciertamente es es es verdad finalmente que que que es recogido el eco y el testimonio los recuerdos de la guerra Novi vida vivida solo con con noticias lejanas que llegaban a destiempo además o llegaban todas juntas pero sí desde el punto de vista qué primordialmente femeninos y es muy

Voz 1363 06:41 pensante porque no hemos atendido mucho a ese punto de vista no al a esas ese mundo de las mujeres asesinadas y es que el escuchado a usted también decir el oasis que se forman una guerra no que hace que las mujeres ocupen otros espacios au que incluso establezcan otro tipo de relaciones con los hombres

Voz 1912 06:59 activamente esta otra versión pues esta menos explorada pienso yo ha habido menos voces que la han rescatado porque es que eh esto es parte de la historia no no podemos pensar que la historia sólo son los hechos sino cómo se viven los hechos en desde desde personas que están pendientes de esos hechos pero no intervienen de forma directa esa la historia tal bien no parece que tiene menos épica pero lo que

Voz 1363 07:22 por qué haces que está construyendo la situación la sociedad se está educando a esos niños ya esas niñas también que participan de sus secretos esa otra manera de ver la guerra

Voz 1912 07:32 es que sin ella no se entendería la historia ni siquiera los hechos

Voz 1363 07:36 la novela recorre tres generaciones esa escrita en tercera persona a través de un narrador y se origina con Alba con la nieta es una joven enfermiza que está dejando la adolescencia y que busca encontrarse sus recuerdos de familia son los relatos que han llegado a sus oídos las cartas que han acabado en sus manos Alba creo que tiene mucho de usted sí claro

Voz 1912 07:56 pero evidentemente yo tenía que tenía que vamos tener un personaje con el que explorar el punto de partida de mi exploraciones Alba no con la que temo puede identificar ya es la que se hace cargo de legado no sentido me identifico con ella porque estoy haciendo cargo el legado familiar no de una historia peculiar pero que tiene muchos puntos en común con muchas historias no pero que efectivamente es la historia de cada persona no sea el la la la literatura siempre de singulariza no no es la sociología la la literatura enfoca su atención en los personajes en las situaciones en las relaciones humanas que se crean no claro a mí al va al al poderme al poder de dar a Alba de muchas de mis inquietudes muchas de incluso de mis debilidades para mi ha sido si como la vía por la cual es mirar hacia atrás y que hubo de vida siempre siempre me interesa explorar lo que hay de vida lo cual quiere decir de libertad porque yo creo que la la vida en es convencía a Cervantes sin la libertad pues lo de mil modos mil frases de hiciese un poco el espíritu que está en el Quijote no en todo sin libertad no hay no hay no hay una vida al no no puede no no hay espacio para florecer

Voz 1363 09:16 de Doña Elvira hemos hablado un poquito más es la matriarca es una viuda acomodada aquí en la Guerra Civil sorprende fuera de España y lejos de sus hijos que esto creo que es muy importante no en la narración un personaje que para usted ha sido un gran descubrimiento

Voz 1912 09:31 sí porque era un personaje que yo no tenía a mis espaldas no como es esta mezcla de la realidad que que que la cual también estaba basada en la novela no Recuerdos míos entonces pues claro que que serían este tipo de señora y concretamente esta señal ahora que se cuenta que ha vivido muy de espaldas a la realidad porque ya ha sido muy mimada por el destino ha tenido un marido que ha hecho mucho dinero le ha otorgado la libertad de gastarlo de gastarlo literalmente entonces ella en eso pues como es muy disfruta zona pues lo ha desarrollado entonces que que que mueren marido pues dedica viajar y claro nadie le ha dicho porque ya desde luego no sabe nada pero nadie le ha dicho y la expresión suya luego va a ser como nadie me ha dicho que el ambiente era no era proclive para para viajes al extranjero porque aquí se respiraba un ambiente que se respiraba en España no este ambiente entonces eso es muy curiosas reflexión no de decir a mí me lo tenían que haber dicho no porque ella vivía en en Notre junto hay claro sus hijos están fuera es curioso

Voz 1363 10:39 el personaje que es disfrutan pero no es vivido ahora creo que se refugian los placeres pero

Voz 1912 10:46 sí tienes razón está muy bien visto esa tiene una carencia de interna no es disfrutó nada y hueca tiene al algo tiene algo persigue algo lo que pasa aquí tampoco lo quiere perseguir porque claro la la comodidad de su vida ha protegido tanto que ya no no quiere indagar no

Voz 1363 11:04 como si fuera su obligación de dar de la música Ariel pero

Voz 1912 11:08 pues sí porque ella siempre tiene algo para ella realmente el papel que le ha tocado de ser ama de casa vamos a hacer de jefa de la familia esto no le gusta eso se refugian las cartas a su amiga se refugia y luego en estos si en estos placeres también la ópera entonces pero la vida no acaba estar

Voz 1363 11:31 la sobrina de esta Valentina una joven huérfana que depende de la generosidad de los parientes está bajo la protección de Doña el vida iba a ser fundamental

Voz 1912 11:39 sí claro porque es el nexo es el nexo que nos va a unir una generación con otra aparte que estos personajes que andaban hay sueltos por la vida que no se casaban las solteras o sea es decir por qué había tanta solteras no que pasaba con estas mujeres para entrenar atípicas soltera de otros de otra época no de una época de mi infancia que había tías solteras lo comentado también con muchas amigas y es verdad es verdad que había tías solteras

Voz 8 12:04 y ahora sí las Ayna nadie le importa porque ahora estamos todas estas no está claro divorciadas prosigue

Voz 1912 12:11 no ha cambiado la sociedad que nos parecería Valentine y la mirada lejanísimo una cierto cierto esto es y Nissan

Voz 1363 12:19 muy poderoso y sin embargo está de tras

Voz 1912 12:22 entonces cada dices no puede ser no esto entonces la mujer se queda a la muerte de Doña Elvira se queda desprotegida porque ya no tiene dinero no le han dado una manera de ganarse la vida no pero en fin luego ya vienen se complica la vida pero yo creo que sigue acaba de la novela para mí la vida de Valentina siguen no la voy a escribir pero me escribí no la había es que en un cuento qué fue de Valentina no tengo muy claro que sí que dedos al final es una mujer de más recorrido

Voz 1363 12:51 esta familia puede sin duda recordarnos a la a la nuestra en la que tenemos hola que tuvimos los secretos hacen que las familias nos parezca vamos

Voz 1912 12:59 la familia no hay uno más secretos o que creamos que los hay porque a bicis sospechamos tenemos sospechas el el secreto y la sospecha no es la especulación los misterios todo eso hace que una familia es la mítica de la familia en la mítica interna de la familia sin la cual yo creo que el sentimiento de familia pues no existiría porque en eso se parece a esta familia a ella misma no en sus peculiares sospechas de secretos embargo en otra familia habrá otros a mí siempre me ha asombrado mucho desde niña cuando conocía a una amiga nueva o IVA su casa que veía que no te hay la que ver la esa estructura íntima con la mía siendo muy paralelas era otra cosa era otro mundo entonces es muy curioso como cada familia no es secreto que tengas la la forma con la que viven con el secreto hay familiar por ejemplo que eso es así yo todo lo recuerdo como impresión muy exhibicionistas otras familias muy poderosas que lo guardan todo hay familias que aparentan un relajo que no tiene hay familias que sin embargo luego son más relajados hay una infinidad de modos de ser la familia casi como seres humanos es increíble

Voz 1363 14:16 es increíble es verdad esta novela pesa más lo que sugiere que lo que realmente se narra creo que a usted le irrita el escritor o la escritora que da tanta información que no deja pensar al lector

Voz 1912 14:28 bueno no es mi línea vamos a decir no es mi línea no es mi línea y en ese sentido sí yo busco la libertad también de lector no yo como lectora me gusta que no que no opine en saber mis persona personaje no que en el siglo XIX pues era muy invasivo el escritor no todas porque Tolstói Nos dejan mucha más libertad para empezar pero bueno hay una tendencia de de de que como es omnisciente narrador pues entonces opinen nos lo presenta era así llevaba a tal y además era malévolo exprese no me diga hace una malévola de déjeme que lo pienso yo no sea que caracteriza el la la opinión del autor una cosa es la descripción y otra cosa es la opinión están muy contaminadas en todo caso sea el escritor omnisciente contamina mucho con su supuesta sabiduría que en realidad lo que haces es que opina es que Judas no el asesino que creo que la novela moderna admite admite que no sabemos todo y que incluso están importante es lo que efectivamente lo que no se dice cómo lo que sí

Voz 1363 15:32 a lo mejor su mirada periodística su formación como periodista tiene mucho que ver en esto no en

Voz 1912 15:38 puede ser puede ser porque bueno yo no lo ha ejercido el periodismo pero sí he tenido buenos profesores y tengo muy buen recuerdo de la escuela de periodismo que era la de la Iglesia mis tiempos que yo no sé si existe todavía porque ya como todas las cosas del pasado unas están de otras no es tan difícil saberlo pero sí sí me ha interesado para el periodismo era el el lo famoso que cuando cómo y que había que poner en mis tiempos es siglos lo decía si tenemos que tenerlo en cuenta todavía si su abuelo yo me alegro me parecía muy clarificador con eso ordenan ordenaba ordenaba ordenaba pero con todo la la la su Jerez la lo que había detrás la noticia siempre para mira lo interesante

Voz 1363 16:20 la señora Puertolas ha sido asesora del Ministerio de Cultura coordinadora del área de lengua castellana para la difusión del español en el mundo ha formado parte de los patronatos de la Biblioteca Nacional del Instituto Cervantes actualmente es miembro de la Real Academia Española ocupa la silla g desde hace nueve años se habla mucho de la necesidad de reconocer el lenguaje inclusivo pero que otro reto mantiene ocupada a la Real Academia Española

Voz 1912 16:46 es que es la modernización del lenguaje y la adecuación del lenguaje a la a la vida actual pues es es es SPTA tiene muchísimos frente pero está la inmensa carga que todavía tiene definiciones con el muy impregnada de valores religiosos y que remeter pues ya avisó hoy día se admite que todas las religiones tienen el derecho ocho a proclamarse como como una vía propia no de de un grupo no esto es casi casi diría yo que el mayor reto el adecuar a la nueva percepción que tenemos de la vida que es mucho más relativista desde luego es Laika que sin embargo se considera que las religiones ofrecen una había pero siempre en un contexto que hay que dejarlo claro no sea yo creo que el diccionario una por una todas las palabras se las comisiones de trabajo discutimos raramente acaloradamente y nos lo pasábamos Yemen me me me divierte muchísimo no está mal decir divertirse porque ojalá no tuviéramos con todo no la alaba osea que no lo no lo empleo deliberadamente de divertirse porque no hay tantos matices en las definiciones que hoy día no Nos gustan porque están ya impregnada de valores del pasado una por una todas las palabras lo que hace la Academia estar siempre pensando

Voz 1363 18:08 me cuesta pensar que sus ocupaciones laborales e intelectuales incluso en las que le imponen sus nietos le deje mucho tiempo libre pero sabemos que entre sus aficiones está la costura la cocina

Voz 1912 18:17 así claro es que yo cocino todos los días vamos cocinar a veces que dejó comida preparada y lo hago un poco me encanta

Voz 1363 18:27 Soledad Puértolas muchísimas gracias por compartir parte de su tiempo Iggy gracias por esta conversación tan