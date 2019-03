Entrevista de Toni Garrido a Pedro Almodóvar y Antonio Banderas

Voz 1 00:00 en la Cadena

Voz 1995 00:07 Pedro Almodóvar muy buenos días buenos días Toni Antonio Banderas muy buenos días buenos días cuántos aquí os conocéis

Voz 1700 00:14 pues yo creo crecimos en el ochenta o en el ochenta y una llamada entrante y ocho años aceptadas XXXIX ya

Voz 1995 00:20 el primer podíamos decir que sois la pareja más sólida del cine español sin lugar a dudas por separado desde entonces probablemente sí sí bueno yo creo que Ana Belén son también una pareja muy sólida y desde luego no no podemos competir según las cuentas el equipo hemos hecho las cuentas nos dan ocho películas Antonio Banderas junto a Pedro Almodóvar lo cual Antonio te sitúa en igualdad de condiciones numéricas con sus en un Olimpo junto a Chus Lampreave

Voz 2 00:51 asiento señorito pero yo no soy testigo de Jehová mi religión me prohibe mentir

Voz 3 00:55 no nos estar juntos Chus en cualquier cosa

Voz 4 01:00 esta es la octava anda mira me encanta que tengas X agua al que has bebido treinta y dos años me ha costado reconciliaran con esta película

Voz 1995 01:14 Dolor y Glory y lo cierto tienes que si repasamos las cosas que habéis hecho juntos o mejor dicho las cosas que Pedro de hecho hacer en pantalla se tiene mucho mérito que sigáis haciendo películas juntos porque han echado a la receta en La piel que habito interpreta a un cirujano es un tipo antisocial sin escrúpulos sin el más mínimo sentido de la ética científica un psicópata

Voz 5 01:37 no intervenimos en todo lo que nos rodea

Voz 1995 01:41 pero si eres un operario de pista de la aerolínea Península que es culpable que es el responsable directo del problema técnico que sufre el avión

Voz 6 01:49 pues me ha tocado tres fragmento drapeado

Voz 1995 01:52 Nathan interpretas a Ricky un huérfano sin nada que perder que se ha pasado la vida entre orfanatos y frenó apático sí que decide canalizar su obsesión por un viejo amor mediante el discutible método del secuestro la mujeres al borde de un ataque de nervios acercarnos a un hijo que se presenten oportunamente de la Casa de la ex de su padre hay que buscar todo lo abogado antes de eso me encargo yo aquí en La ley del deseo interpreta a una agente celoso que le complica mucho la vida al pobre Eusebio Poncela

Voz 5 02:26 si estoy aquí llevo días llamando a mí no me contesta

Voz 1995 02:30 el de matadores un personaje hasta difícil de explicar es un aspirante a torero reprimido con una madre del Opus que intenta reivindicar su masculinidad violando la novia de su maestro y el que acaba asumiendo la culpa de los crímenes cometidos por él

Voz 5 02:44 vengo denunciar una violación

Voz 1995 02:46 dando esas desde un terrorista islámico homosexual con un hiper desarrollado sentido del olfato

Voz 5 02:52 hay algún vuelo para Panamá

Voz 1995 02:56 venga quien debemos Antonio que cuando suena el teléfono es Pedro Almodóvar son ya te pones en guardia literalmente estás preparado para todo

Voz 3 03:04 sin embargo Le quiero te quiero porque además de ha hecho reflexionar sobre muchísimas cosas durante toda mi vida no solamente sobre el mundo del cine sino sobre la vida en general sobre la amoralidad yo recuerdo cuando hacemos la ley del deseo que todavía entonces Escocia en muchos medios social es el hecho de plantar a dos homosexuales en la pantalla besándose

Voz 7 03:28 la aquí tranquilo no es en esa como que el desatascan la pieza pues enseña con mucho gusto

Voz 3 03:37 yo siempre recordaré que en la secuencia XXI XXII de la película yo me convirtieron criminal mataba al personaje interpretado interpretaba Micky Molina lo tiraba después de haberle mordido por un acantilado

Voz 4 03:48 yo no son de nadie de nadie

Voz 8 03:52 no sensato Dorita

Voz 9 03:58 pero nadie me ponía atención eso eso moralmente estaba aceptaba

Voz 3 04:01 el mundo del cine la gente el crimen lo ha aceptado desde el principio de de este arte no pero que dos personas del mismo sexo se besaron era una nada un anatema no provocaba una revolución un tsunami de contradicciones morales que por lo tanto Pedro para mi ha sido no solamente un nada el director de cine ha sido una persona que me ha conducido de la mano a conocer vía a replantear ni reflexionar mucho sobre la vida en sí misma

Voz 1700 04:28 si yo digo que éste sea gracias muchas gracias Antonio me ha gustado muchísimo por la dificultad que entraña la hacer decisiva definición del personaje nadador que no hubiera sido capaz de definirlo desde luego en tan pocas palabras pero lo ha definido de un modo completo y a mí me preciso

Voz 1995 04:48 de todos esos personajes el el más difícil puede ser el de dolor y Gloria

Voz 1700 04:52 yo creo que sí porque bueno en todos los otros que Davis mencionado sobre todos los que en los rodajes de los años ochenta en que Antonio era muy joven

Voz 10 05:01 aún más jóvenes aún más porque esto todos los jóvenes tengo veintitrés años cincuenta mil pesetas estoy solo eran los papeles que le daba papeles muy apasionados siempre rodado rozando claramente psicópatas he tenido que adaptarte para que pueda esconderse en la funda estoy seguro de que entonces tiene como yo lo estoy DT

Voz 1700 05:22 pero lo que me interesaba era la pasión y bueno uno no habla de familias felices ni de hombres equilibrados al menos me aburriría muchísimo entonces necesito que tengan que dinamicen un poco la historia pero ahora mismo justamente la tesitura en la que hemos rodado es la opuesta no es en el Antonio apasionado lleno de vida de pasión sino al contrario la tesitura era estar lo más digamos pasivo posible porque viven una situación semi depresiva muy aislado y enfrentándose realmente a toda su vida a todos pasado pero todo eso no exigía ni grandes gestos ni miradas intensísima y eso que que aquí mira mucho y escucha mucho pero está en el otro lado digamos gestual de lo que él había hecho hasta entonces conmigo yo creo que está lo más difícil

Voz 1995 06:19 déjame decirte Antonio Banderas interpreta al alter ego de Pedro Almodóvar en dolor que se estrena este viernes veintidós de marzo

Voz 4 06:31 treinta y dos años me ha costado conciliar nuestra película y no escribe ni rueda

Voz 1995 06:39 ya quedó claro que sois los subcampeones tener ostenta el subcampeonato de relaciones extensas y largas en el cine español después de Víctor Manuel y Ana Belén pero a estas alturas todavía descubrir uno del otro nuevo registros todavía os sorprendéis como pareja

Voz 1700 06:55 yo yo y luego en esta película a mí me ha sorprendido muchísimo Antonio muchísimo es un trabajo que hemos hecho como todos juntos pero insisto en que el tipo de gesto el tipo de en general en el lenguaje corporal que utiliza es absolutamente inédito bueno y para muestra hasta la película yo creo que es de lo mejor trabajos de Antonio puntualizar que a mí no me molesta es tú tiene que sea mi alter ego en mi Ateneo pero estoy seguro de que Antonio Vega de mi alter ego evidentemente la película nace de mí mismo representa íntimamente en todos los sentidos pero digamos que yo no he vivido exactamente las cosas que generan también y de ese modo estado en todos los caminos del personaje pero digamos que no siempre los es seguido en la misma dirección pero vamos no no me voy a consumar consumara viste como tú dice como yo son esos pero como tú sí sí en mi casa los muebles

Voz 1995 08:00 son los tuyos es y los cuadros está bien

Voz 1700 08:02 está bien la hilos zapatillas pero mías yo quiero decir es una tenemos una cosa a mí entonces quiere decir pues sobre esta tú puedes decirlo pueblo no puede matiza simplemente pero no

Voz 1995 08:15 tres hombres que está inspirado en mí pero

Voz 1700 08:18 en la ficción tiene tiene unas reglas que fagocitado el origen por el que empiezas a acribilló me pasa conmigo me pasa con cualquier otra ficción para mí la inspiración siempre viene de la realidad viene siempre del exterior entonces algo creo algo que escucho algo de lo que sido testigo un libro es suele proporciona las primeras líneas del guión si me interesan las otras tengo que seguir defiendan entonces en este caso además es que esa parte exterior en la que yo me inspiro resulta que soy yo mismo pero en el momento de escribir la afición Mazagón citando y convirtiéndose en otra historia y lo que busco es la verosimilitud cinematográfica que no siempre se corresponde con la realidad hay cosas que son absolutamente reales qué bien qué bien directamente de la realidad en general tienen que ver con el personaje de la madre de mi madre para cuando es mayor y la interpreta maravillosamente Julieta Serrano pero vamos yo no yo no he vivido nunca en una cueva

Voz 11 09:24 no me enamorado de un albañil pero podría haber vivido Rajoy podría haberme enamorado de un albañil a los nueve años

Voz 1700 09:30 los eso es lo que te quiero decir que yo he estado en todos los lugares pero no hecho exactamente muchos están entre lo mismo

Voz 1995 09:37 Antonio incide de dice Pedro dice muchas cosas de ti lógicamente pero hizo una que es maravillosa dice que es uno de los actores qué mejor escucha y que mejor mira a sus compañeros Isabel escuchar y saber mirar básicamente son los fundamentos de profesión se lo más difícil es difícil

Voz 3 09:53 en este caso en particular no solamente

Voz 1700 09:57 frente a las cámaras

Voz 3 10:00 yo me impulse cuando leí el guión además me di cuenta de que encontraban tienen guión todos los guiones de Pedro personales pero éste era muy personal especialmente y además tenía una cierta austeridad y simpleza que me encantó desde el principio no había algo muy simple pero muy emocionante en el no que después yo creo que eso replica perfectamente la película pero me di cuenta de que tenía que luchar abrir bien los ojos a la hora de plantearme el rodaje esta película necesitaba ir como soldado raso casi en un acto humildad entregarme realmente no solamente de las cosas que me decía a mí a las cosas que decía José Luis Alcaine nuestro fotógrafo las cosas que decía los que estaban haciendo el vestuario escenografías todos no el porque su casa ese replicaba quería enterarme de todo y no se trataba de una estrategia no era no era una estrategia eran de verdad querer entender el mundo de Pedro y cómo él se estaba representando en en Salvador eh

Voz 4 11:00 la Filmoteca reservado sabor han decidido es un clásico la han programado un ciclo de Resines rodado de madre

Voz 1700 11:08 me llamaron para pedirme que me presentara cultos

Voz 3 11:11 lo ha dicho él muy bien no hay cosas que quizás quiso decir y no las llegó a decir cosas que quizá quiso hacer en horas hizo la película ahí en la palabra de auto ficción que se utiliza en la película que me dice mi madre Julieta que por cierto ha sido a mi madre en tres ocasiones

Voz 9 11:32 las tres con amor me encanta su propio modelo relación sí sí pero para mí era eso era tratar de

Voz 3 11:42 de desnudar me frente a esta película porque a Pedro no le gusta creo que no le gustó en los ensayos de de La piel que habito cuando yo llegué después de veintidós años que no llevábamos trabajando juntos deposite sobre son una mochila de experiencia mía ideal ir Pedro les gusta les gustaba que yo fuera otro no ese que ya había podía utilizar trucos que realmente podían funcionar experiencias que podían funcionan en el cine sabe no un banderas a amanerado sino una persona nueva no eso cuesta mucho trabajo es muy doloroso e los actores cuando vemos que hay cosas que funcionan las a palancas no recurren a ellas eventualmente para poder salvar determinadas situaciones con Pedro no no vale eso no vale trabajar desde ahí hay que trabajar desde el un estado casi puro no es tan doloroso a veces no porque no sabes dónde estás como si de pronto te quitaran el suelo porque estás pisando vas avanzando en un camino muy complicado muy difícil no pero los resultados incluido en la piel que habito yo cuando vi la película a mí me sorprendió muchísimo porque yo no sabía que yo tenía esas te sitúa de traído

Voz 5 12:56 además tendrá modera acostumbra te de llevarlos y como una segunda vez

Voz 3 13:03 y me ha vuelto a pasar de nuevo con esta película no yo tengo que volver a verla porque yo cuando veo una película por primera vez yo soy un mal crítico conmigo mismo no pero sí que hubo cosas que me sorprendieron no me gustó que es es respetar esas austeridad que había en el guión inicial esa simpleza Hay que se trasladó a todo el rodaje hubo hubo algo muy amable en rodaje muy etéreo y al mismo es muy emocionante todavía recuerdo la dirección que me dio Pedro la mañana que hicimos un hacen en un balcón con Julieta Serrano que yo sabía que para él eso significa mucho lo voy a contar delante no debería contarlos lo cuento en otras entrevistas fuera de de su presencia pero no hubo éxito a pero le gusta mucho relatar el personaje leerlo contigo no darte todos los jugar con eso antes de eso modo cómodo explicar al personal de explicar comprendes que puedes

Voz 1700 13:51 ser para un actor hecho y derecho porque no intento después que me imiten pero pero es verdad que yendo a hacer todos los personajes y eso puede ser es muy es divertido pero a lo mejor no pero esa mañana

Voz 3 14:04 qué ocurrió algo muy muy hermoso muy hermoso y que me hizo entender muy bien muy profundamente la dimensión de lo que estaba pasando y lo que es en realidad el mundo al modo él comenzaba leer michelines ya había unas líneas muy específicas donde yo les decía mi madre unas cosas muy específica no las voy a especificar cuando las películas hacen al balcón lo sabrán pero cada vez que iba a decir la línea no podía ir comenzaba de no no podía INE y cuenta de que había algo ahí tan un profundo tan complejo no creo que nos dimos un abrazo nos pusimos arroba y creo que la secuencias salió muy hermosa muy hermosas pero toda la película estaba cargada de de ese tipo de emociones de algo que era real que era puro que no estaba escrito que no había nada banal que no ve nada frívolo que había algo muy puro y muy de verdad detrás de todo lo que está

Voz 1700 14:59 ha sido Si se puede decir en la secuencia de la provincia de pequeño ajuste de cuentas que tiene con la madre en el en el balcón menos en la en la terraza de la casa no es una secuencia que yo hubiera vivido con mi madre era el personaje de Julieta haciéndole algún reproche que haya callado a lo largo de los años para mí es es es de las huellas que nada me emocionan y en la que más me siento representado pero no es una escena que represente un momento de mi madre mía nunca hablamos en esos tonos de aquellas cosas que le dice que le ha fallado simplemente por ser por ser como es pero sin embargo yo creo porque a mí me sorprendía hasta qué punto me emocionaba aquella secuencia después de verlo también el firmada yo creo que hay de lo que estoy hablando desde mi infancia estoy hablando del sentimiento de extrañeza que yo sentía en la mirada de los demás en en el pueblo en el colegio etcétera esa sensación de que te miran porque es diferente o ellos piensan que es diferente esa sensación de extrañeza en la infancia es un sentimiento muy fuerte muy agresivo yo de todos modos pensando en infancia que aquí hablo algo debía ser un niño muy fuerte me he vuelto más frágil con los años porque superaba esas esas circunstancias porque a veces eran más explícitas ya en el colegio porque que los niños no no es que hayamos lo que pensamos de los otros niños alguna de ellos refinada violento cero que determinó que pelearme pero yo creo que esa esa secuencia representa la extrañeza en la que yo vivía esa sensación de extrañeza la que yo vivía de mi adolescencia mi mi infancia por eso me realmente no podía casi dirigir Antonio cuando

Voz 3 16:46 cuando le dije al diálogo que tenía sin embargo fue lo que es bien fuera mejor dirección del mundo sin querer realmente porque me dio no me dio una indicación simplemente me dio un chorro de emoción

Voz 1995 17:01 yo lo que hay cosas hay veces que uno no sabe tampoco por ejemplo esa secuencia que es importante en la película que está improvisada la escribí la noche antes sea que hay veces que uno necesita hacer una película después descubrirá algo de ti mismo en lo que ni había pero

Voz 1995 17:18 esa excesiva me he vuelto más frágil con los años de tratamiento cine es decir que en el fondo es verdad cuando dicen que para conocer creativa ver tus películas podría podría ser una crítica cinematográfica se ha vuelto más frágil con los años

Voz 8 17:30 entonces a humilladas aquí

Voz 5 17:32 me encantaría repetir me gustaría ser un nombre va bañándose en el río

Voz 8 17:42 es drama comedia

Voz 1995 17:47 los utilizar antes que es una autos ficción no estamos acostumbrados a ese término que es una auto ficción

Voz 1700 17:55 es muy raro que en cine haya no existe no existe realmente el género todavía

Voz 4 18:00 no es una especie de ficción

Voz 1700 18:04 es es basada en ti mismo me hace mucha gracia que Julieta Serrano una mujer rural estoy hablando de un término sofisticado como la autoflagelación Antonio y eso tiene que ver también con la realidad si tienes dos horas te lo cuento pues bueno pues en que eso yo para merecer esto mi madre salía haciendo de una señora de pueblo que se encuentra con Chus Lampreave en el bar donde esperan la viajera que la llevará al pueblo va Antón derramas para la chimenea porque hace mucho frío en la mancha hacia entonces entonces lo primero que preguntan ellas ellas

Voz 12 18:42 oye quién se ha muerto en el pueblo quién se ha muerto últimamente

Voz 13 18:45 por cierto en el pueblo quién se ha muerto última medio muere mucha gente no queda un viejo sí sí

Voz 1700 18:51 es es el tema favorito lo que le pregunta Txus es mi madre en realidad porque ella sí estaba en el pueblo entonces que hoy muchísima gente empezó a improvisar porque era muy buena actriz quién vea esa secuencia verdad quedaba muy Beatriz y entonces el revisaría darle nombre reales le dijo el torrezno se ahorcó y su mujer a los dos o tres meses de pena también se murió

Voz 13 19:18 que el pobre torreznos se ahorcó no espero que lo llamaran señala

Voz 1700 19:22 irreprimible pero sí empezaron a hablar de de de este tipo de cosas pero resulta que el terreno era real existía y la Familia del toreando la que vive en mi pueblo la que seguía viviendo en el pueblo se molestó muchísimo porque estaba enemistado con otra rama de la familia que se enteró a través de la película

Voz 1995 19:41 que se había muerto Ile llamaron la atención

Voz 1700 19:43 a mi madre que cómo me atrevía yo a sacar en una película que su padre el Torrent se había muerto a mi me parece me pareció una anécdota que digo pero es como mucho más que la televisión no seas exhibe sirve para darte una noticia que es vivían en un aparte en algún lugar de Cataluña no tenían relación ya porque estaban enfadados igual les habían enterrado a través de una película de las a través de la película IMI madres que adoraba a sus vecinas pues eso tenía me decías que no que no que no que no que no que no era otro ficción lo decía con esa palabra pero que no contara con sus vecinas que seamos estaban

Voz 1995 20:24 es que hablamos contigo estábamos dando de Picasso ahora interpreta al alter ego con todos los matices del mundo de Pedro Almodóvar te vas a especializar en genios del arte español como era pregunta eh

Voz 14 20:37 sí bueno cuando me dieron el Goya de Honor

Voz 3 20:42 discurso aquel que vi quedó algunas frases casi anecdóticas del finado cuando dije que ahora comienza la segunda parte el partido viví de ahí algunas hice a mi hija tal pero en el meollo de de aquel discurso había algo que para mí era más importante es lo que yo quería que tras pasase no debía escribir uno muy bien porque no quedó donde yo hacía alusión a los grandes artistas que ha tenido este país no para realmente usarlos para conocernos a nosotros mismos es decir usar falla para conocerse a uno mismo a Lorca Picasso todos los grandes no

Voz 0947 21:17 a Cervantes Unamuno Valle Inclán Lorca Machado tatuando sobre papel las miserias y grandezas de nuestro pueblo también expresado por supuesto por Buñuel Saura Berlanga Erice IMI queridísimo y admira Ximo Pedro Almodóvar así como tantos otros

Voz 3 21:36 la suerte de que en en el tiempo que me ha tocado vivir he podido mirar a los ojos y ha podido trabajar de tú a tú con uno de esos grandes yo creo que en el futuro cuando nos tenemos ya aquí se mirará atrás alguien dirá que Pedro Almodóvar que hay que estudiarlo para conocernos a nosotros mismos porque contó la realidad de lo que este país fue durante un montón de años no eso a mí me encanta me encanta estar en ese ojo no hay

Voz 3 22:07 ver a Picasso y haberlo interpretado

Voz 5 22:10 pocos niños

Voz 3 22:15 me daba la sensación al final cuando interpretaba los dos últimos capítulos de Picasso de que este hombre ya había reducido todo a un trazo no simple en su cuadro ya no necesitaba el barroquismo del principio simplemente con unos cuantos trazos sea podía comunicar cosas muy profundas no me me ha pasado un poco en esta película de Pedro en esas impresa donde yo creo que está la emoción no le pasa a los grandes que van tendiendo a la simpleza no el bien no no vale canta la paja que hay al rededor van eliminando hicieron quedando con las cosas que son realmente importante no es esa sensación me acompañaba durante un tiempo que que iba rodando esta película

Voz 1995 22:54 hablando de cosas importantes que más que menos ha vivido una mudanza algunos privilegiados han participado en un rodaje pero deben ser las las dos momentos de tensión que ya el ser humano a partir de ahí no puede soportar más es decir más allá de una mudanza en este caso Pedro las juntado las dos en una sea porque todo el rodaje

Voz 1700 23:15 cómo estás estás bien de me preguntaban recuerdo que beben miembros del equipo de blindado que cómo me sentía saliendo de set que era mi casa volviendo a algún se real que seguía siendo mi casa porque a todos les parecía que debía sentir un algo muy extraño y es verdad que fue como una mudanza porque se llevaron muchos muebles todos los cuadros yo vivo cuando relatos y en ese momento estaba al principio se quedaron muy desconcertados porque ellos casa porque la casa es de ellos la estaba estaba llevando pero yo para mí fíjate curiosamente mi casa que también es muy barroca

Voz 4 23:55 una vez que la vi casi desnuda

Voz 1700 23:59 pensé AIS pues eso me gustaría vivir en una casa así como muchas menos cosas de las que tengo la encontré mucho punto e a la austeridad en la que me quedé viviendo

Voz 1995 24:11 bueno hemos escuchado antes muy brevemente a la voz de de Rosalía que canta la copla tú a capella en la orilla del río donde le gustaría ser un nombre para bañarse en pelotas junto a un coro de lavanderas del que forma parte Penélope Cruz

Voz 15 24:22 ah sí entrar nada

Voz 1995 24:26 la película escuchamos la inversión de Chris Jones la canción que ayuda a situar cronológicamente la película como pudiste hacerme esto a mí

Voz 16 24:41 de esto eh

Voz 1995 24:45 ponía de Mina

Voz 17 24:48 hola muy

Voz 18 24:53 no

Voz 1995 24:57 por supuesto Vargas presenta una estrofa

Voz 19 25:00 a la gente

Voz 1995 25:15 cuesta ahora volverá hablar por encima de Chavela cuesta

Voz 1700 25:19 sí cuesta mucho si a mí me sigue investigando muchísimo la voz de Chavela de hecho tengo que tener cuidado cuando la pongo en casa porque es muy superior a mi hija aquí de hecho copie esa sensación de

Voz 1700 25:35 de desolación que me transmite y hace que el papel que interpreta así es

Voz 4 25:41 decir le diga a el regidor no

Voz 1700 25:43 hasta bastó quitarla porque se viene abajo el personaje en la película que yo no niego que que haya mucho de mi autorretrato he tratado también de rodearme de cosas que son muy familiares es cosa si personas pues por ejemplo los cuadros es Penélope los actores también retomado el trabajo con Julieta Serrano con Antonio pero también en en la música puesto cantantes au temas que forman parte de mi biografía es el caso de Chavela es decir saber las como parte de mi familia que eso también sobre todo de de Mina entonces están puestas como parte de de de mi familia emocional

Voz 1995 26:25 pero hay vuelvo a lo que decía antes Antonio de tu vida de la nuestra que esas canciones me alegro ya forman parte de nuestro contexto emocional explica mucho mejor con con una canción de mina que con lo que yo pueda decir en el fondo lo que tú decías es completamente cierto vamos a intentar entender sabe quiénes somos nosotros

Voz 12 26:44 qué me aconseja el paso del tiempo también porque es una experiencia hay que vivir el padre imposible imaginarlo realmente no se esta película habla mucho de eso ya pasó el tiempo

Voz 11 26:57 te ha ayudado a Pedro entender

Voz 1995 27:01 propio pasado el tiempo que ha pasado haciendo esta obra sobres

Voz 1700 27:04 entenderlo no lo sé aceptarlo desde luego y aceptarlo con alegría es decir mis personajes los tres personajes de varones importantes en la película son tres hombres que formados en la década de los ochenta entonces las referencias de las que hablan el mundo también del que hablan los aparecen tanto las drogas etc pertenecen a esa década estábamos en mil novecientos ochenta y uno Madrid era nuestro yo por ejemplo pensando en ella lo que recuerdo de esa de esa de esa década se hable la alegría que sentíamos los que éramos jóvenes ante una España absolutamente libre digo estoy hablando de final de los setenta del setenta y siete para adelante entonces se habla de de mi juventud en aquellos momentos con errores y con lo bueno y con momentos más elevados pero yo desde luego la entendí la entendí en su momento y a lo mejor lo que es más difícil la entiendo ahora la defiendo ahora que yendo por otro camino que se habla tanto del régimen del setenta y ocho hay un gran debate sobre bueno sobre la Constitución en sí misma sobre si hay que renovarla o no pero yo creo que hay que meterle mano de inmediato sobre si en ese momento los acuerdos taparon demasiadas cosas que ahora han vuelto a emerger yo defiendo yo defiendo mucho ese momento Pimentel porque lo viví no era no era un espejismo lo que vivimos en aquellos años en absoluto en la Transición se hizo lo que se pudo hacer para tirar para adelante otra cosa es que veinte años después tendría que haberle metido mano aquella Constitución pero mucha gente que se quedó por el camino lo muchos muertos en los ochenta entre la gente joven

Voz 20 28:53 todo con unos amigos lo probé y me gustó

Voz 4 28:55 a lo primero no y entonces me voy

Voz 8 28:58 alguien decida no me acuerdo de quién

Voz 1700 29:00 por ejemplo hablando era era la heroína que es algo que aparece en la película que la heroína fue para los jóvenes de los ochenta como su Vietnam su guerra de Vietnam pero yo entiendo la época me alegro enormemente de que me tocara vivirla hay que acercarse a ella teniendo en cuenta lo que se podía hacer lo que se hizo y que era un camino que había que continuar todavía haciendo un camino que después abortado en algunas ocasiones

Voz 3 29:29 yo no sé si si la película nos ayuda a entender esa época como decía esto yo creo que sí lo no nos ayuda sentirla y en ese sentido ha sido muy emocionante para nosotros pues ya lo primero que me dijo Pedro antes de leer el guión cuando me lo mandó fue te vas a encontrar con una historia muchas referencias a nuestro pasado con mucha gente con muchas caras baja creer que son determinados personajes están digamos a determinada gente y en realidad no es así son personajes que hemos conocido pero entremezclados ideal pero el propio ambiente de la película en ese recuerdo casi continuo de los treinta años atrás de lo que pasó con esta actor con aquella película Koné hay muchos momentos muy emocionantes yo no tanto pienso que nos hemos entendido pero sí la hemos vuelto a así

Voz 1700 30:17 hombre el momento cuando estás viviendo la lo importante es vivirla vivirla desde el lado adecuado y desde luego yo que propusimos en el lado adecuado para vivirla

Voz 21 30:25 entre ellos viene aquí Le amiga yo vamos a improvisar una obligación pero es una de otros no Heaven

Voz 1700 30:33 son dos personas que han vivido en el exceso no se trata de de cómo promocionar el exceso pero sí que era característico de aquel momento de libertad absoluta también ellos son personas que han vivido en una libertad extraordinaria yo creo que eso se nota cuando son mayores para el personaje de Antonio les resulta mucho más difícil su vida a los sesenta años justamente por la juventud que ha tenido que ha estado viviendo así hasta que de pronto la espalda ha a fallar

Voz 1700 31:01 ese es uno de los dramas entender no sé si es la palabra pero desde luego si aceptar y valorar la época en la que viviste todo lo que se consiguió en aquel momento y todos los que nos permitió vivir peligrosamente que eso es una gran opción también vital que uno debe tomar psíquico tomarla

Voz 1995 31:21 sobrevivir peligrosamente sería sobrevivir peligrosamente a una última cuestión es innegable que el siglo XXI el ciclo de las mujeres se sitúen eso fuiste un a Pedro pero por contra tu cine no será a la contra cada vez es más masculino sí es cierto sí sí sí

Voz 1700 31:41 yo me alegro muchísimo ahí tienen toda la razón quiero decir cuando dicen que en el cambio si es será femenino o la revolución si se lleva a cabo será femenina

Voz 1995 31:50 sino que insinuó no es sino

Voz 1700 31:53 no hay yo estoy absolutamente de acuerdo

Voz 22 31:55 a la alegría del del último día ocho de marzo era verdaderamente a mí me emocionó muchísimo

Voz 1700 32:06 efecto al ya les tocaba absolutamente ya les tocaba ahí todavía tienen mucho camino que recorrer pero yo siempre he hecho películas acerca de ello de la solidaridad femenina yo antes porque lo he visto desde muy pequeño información ha sido femenina yo me me me he criado rodeado de mujeres de Madrid de las vecinas ni yo creo que eso es lo que me ha inspirado lo que ha hecho que que haya escrito sobre reservas femeninos con muchos problemas pero primeramente con una enorme autonomía Morán que esos lo ponía yo como director porque no tenían esa autonomía moral pero una enorme capacidad para sobrevivir y para luchar pero por ejemplo en Todo sobre mi madre ya habló de un nuevo tipo de familia que se crea entre varias mujeres

Voz 23 32:54 tres chicas sola en una casa con poco muebles de recuerda siempre como gastaste un millonario

Voz 1700 32:59 que va más allá de los géneros porque también los géneros se han flexibilizado muchísimo en estos tiempos yo lo he impuesto desde mi primera película pero a la presidencia de transexuales o de homosexuales au pero pero ya no eso quiero decir el el combatir el género binario como él dominante en una sociedad eh yo yo yo lo he dicho de modo natural porque es así como uno como lo sentía ir en Todo sobre mi madre decir incluso una de las madres es el pan

Voz 4 33:28 hombre de la de la de la criatura

Voz 1700 33:31 este este siglo absolutamente será de las mujeres muy a nosotros nos toca plantearnos cuál es nuestro papel hablar de la nueva masculinidad que debe ser al lado de ellas y haciendo que todo que todas la lucha femenina sea posible bueno es otro

Voz 1995 33:46 hemos también mucho que hacer en ese aspecto pero como es esa nueva masculinidad Antonio pues de aceptación

Voz 14 33:52 sí yo desde luego después de miles de años de

Voz 3 33:58 de patriarcado de dominio de los hombre del mundo el resultado solamente que mira no es muy alentador quizá una una mano femenina en el poder podría ayudarnos hay un factor que nos lo ha dado la naturaleza que puede ser determinante no la madre sea las mujeres madre genera vida dentro de ella no y eso probablemente generó un respeto mayor por la vida el que que sean los hombre no ya hemos tenido el hombre ha sido siempre más agresivo ha tenido que defender probablemente la Tierra son cosas que venimos generando desde hace mucho tiempo pero ese momento probablemente Pedro lo dicho muy bien de replantearnos el papel que tenemos que tener no debemos quizás nosotros nosotros volvemos a vernos un poquito más feministas en de estar ahí al lado de las mujeres que necesitan del apoyo ahora mismo para que su lucha se lleve a cabo respeten su derecho hay cosas tan evidentes tan evidente la equiparación salarial por ejemplo es absurdo que una mujer desarrollando el mismo trabajo qué hace un hombre cobre menos esa en en el tiempo que estamos viviendo eso no se puede permitir ya

Voz 4 35:06 la violencia brutal no física

Voz 3 35:10 que que que han vivido las mujeres durante tanto tiempo se tiene que acabar no tenemos que colaborar tenemos que estar ahí al lado de de ese movimiento sin duda

Voz 1700 35:19 porque supongo solo maridos o los hermanos o los hijos entonces tenemos que hacer para que para que esa igualdad sea cada vez mayor dolor y Gloria