'Y cosas que me callo'

Voz 1

00:00

a aquella chica no dejaba de hablar de TIC de otros viajes por el mundo de que vivías con Un buen chico en un piso del centro y que no te has teñido el pelo que era el Sol el que te lo aclaraba que por fin habías hecho ese curso de cocina del que siempre hablabas y tú qué tal estás me dio dos besos y se marchó dejando el café y la vida a medias juraría que en otra época aquella chica hay tú