para un escritor siempre es divertido leer una crítica ácida contra un rival sobretodo si es inteligente y punzante y destroza alguien con un talento evidente pero incómodo algunos poetas portugueses Pape Avan de justo cuando Alberto Carneiro Un poeta brillante de origen humilde complejo no su directa sencillez era descuartizado por Ricardo Reis ultísima culturista heredero de la tradición clásica europea ambos eran Fernando Pessoa Ellos dos y otros setenta personajes más personajes y narradores de la vida real escritores y críticos en leyenda Pessoa escribió parte de su obra bajo su propio nombre como suele ser habitual pero una parte muy importante de ella se ocultó recto bajo Jerónimos es decir nombres en clave quedaban cuerpo a personalidades completamente diferentes con estilos reconocibles entre sí setenta y dos más su propio nombre pero tenía pesó a un nombre una personalidad a menudo se presentaba ante sus amigos afirmando que era en ese momento uno de sus homónimos se asomaba con un valor casi suicida a la extrema complejidad del ser quiénes somos quién somos cómo voy a saber lo que voy a ser yo que no sé lo que soy dice en un momento esto dado en palabras de Álvaro de Cannes frente al miedo habitual a perder la identidad frente a la cerrarse cotidiano en las pequeñas cosas incluso las que Nos molestan pero que unos dicen quiénes somos él se deja caer en ese remolino

el poeta se justifica es un fingido finge tan completamente que hasta finge que es dolor aquel que de verdad sin no olvidemos que nos encontramos en el primer tercio del siglo veinte en plena fiebre del estudio de las personalidades en un Portugal que él deja pronto para viajar a Sudáfrica con su madre su padrastro y que recibió una esmerada educación en inglés que le permitirá luego ser traductor incluso escribir obra en inglés no olvidemos que es el momento de esplendor del ocultismo que invoca muertos iraquíes y que el propio Pessoa se permitió corregir algunos errores Alistair Crowley a quién en idioma original y con quién podía competir en conocimientos astrología que peso espeso el que regresa de turba o el que desea quedarse allí con su madre el que cuida de su abuela loca o el que desea huir de ella el que ama Ophelia Queiroz en Ophelia donde o el que la hace rabiar dirigiéndose cartas escritas por Alvaro de Campos el exaltado y exageradísima Jerónimo quilla no soportaba el que debe con calma y sin pausas aguardiente predilecto que le llevara la muerte por cirrosis a los cuarenta y siete años pueblo oficinista tranquilo que traduce correspondencia comercial como un eco de un Kafka contemporáneos viaje en el misterio de peso no se resuelve con su lectura que no busquen los lectores respuestas sino más preguntas cuestiones inmisericordes dirigidas a los miedos más profundos un juego de espejos en el que hay que adentrarse y perderse sin ninguna garantía de encontrar nada pesó nos lleva hasta allí y quizás ya no lo encontramos puede que aparezca bajo otro nombre o que sencillamente ese desliz en el agua se disuelva influye baje Ophelia cuando se amaban le digno un nuevo y Theron Ferdinand personal Fernando la persona o Fernando nadie todos fueron al final es en nadie casi nadie leyó su único libro publicado como peso todos le admira todo su muerte nadie puede haberlo leído sin sentir su influencia todos ellos top sobre un juego infinito nombre otras nombre muerte tras muerte en un poema que se entremezcla con la vida