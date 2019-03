Voz 1

02:48

dentro podía no forma parte de una nueva forma de Magis días los Lumière que me vendiera en una cámara pero se negaron sabes estaban convencidos de que el cinematógrafo no era más que una moda pasajera y no le veían ningún futuro o al menos eso dijeron al final construir mi propia cámara tenía que formar parte de aquella