Nuestros informes señalan que ello solamente cuentan con siete mil hombres y nosotros tenemos más de treinta mil el asalto no debería ser difícil

el censo general vos sois todo un experto no ha habido ciudad en Europa que se haya podido resistir a vuestras maniobras militares

gracias comandante pero me preocupa la ubicación de Breda es algo a lo que nunca nos habíamos enfrentado está repleta de canales hay zonas fortificadas

Voz 8

02:39

Espino la anegados los canales está empleando sus soldados no en el asalto de la ciudad sino en el cierre de los pasos para evitar que puedan llegar hasta aquí nuestros aliados la situación no es la mejor estamos abandonados a nuestros explica las fortificaciones de Breda son famosos en toda Europa su muro son fuertes los españoles no podrán con ellos tan fácilmente como creen dos tercios son muy hábiles y esperarán los meses que sean necesarios para tener su oportunidad cuentan con dinero