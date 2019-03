Flash deportes SER de las 14:30 ( 21/03/2019)

Voz 1490 00:00 Paco Jémez ha sido presentado esta mañana como nuevo entrenador del Rayo Vallecano el técnico firmado por lo que resta de temporada y una más por lo que estará al frente del equipo hasta dos mil veinte como decimos esta mañana ha sido presentado de manera oficial Jémez tiene claro cuál es su misión

Voz 0696 00:19 la parte más importante nuestro trabajo no la intentar limpiar esas cabezas de todo lo malo que que ha ido sucediendo y que ellos hubieran un horizonte más limpio menos son te más en su pero no un un horizonte más optimiza no entonces bueno pues ya empezamos a hablar con ello y hemos seguido hablando con ellos también individualmente como como por grupos que todo el grupo entero y vuelvo a repetir eso no es algo que se consiga de dos días pero creo que si la gente tiene buena predisposición a a mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás porque es lo único que nos puede no puede saludar

Voz 1490 00:53 pues objetivos claros como vemos desde el técnico del Rayo Vallecano y nos vamos con la selección española que se ha entrenado por última vez antes de poner rumbo a Valencia al equipo de Luis Enrique se enfrentará este sábado ante Noruega y hoy continúan concentrados en la Ciudad Deportiva de Las Rozas donde han hablado Muniain y mata de esta convocatoria con la selección

Voz 1 01:11 bueno yo creo que al final es un poco la la novedad no

Voz 2 01:15 penal pues un caso atípico no conseguir llegaran a la absoluta igual que me he dado con mi trayectoria a lo mejor eso es lo que lo que ha generado un poco más de de inquietud pero yo creo que que nada más eso sí que

Voz 1 01:28 adaptado ya asentamientos de todo sea que

Voz 2 01:31 muy feliz

Voz 0783 01:32 eh yo pues que decías debuté cuando tenía diecinueve años luego sigue seguir sub-veintiuno un poco las lesiones son las que han marcado la trayectoria de la la no hubo no no he podido tener mi mejor versión y mi mejor nivel de Velázquez recuperado como como estoy ahora seleccionador me daba la oportunidad que que estoy dispuesto a demostrarle lo que lo que tengo dentro y ojalá para aprovechar la oportunidad

así hablaba en ambos jugadores y mañana se entrenará de nuevo pero ya en Mestalla además de disputan hoy ya los primeros partidos de clasificación para la Eurocopa dos mil veinte en el grupo C desde las nueve menos cuarto Holanda Bielorrusia e Irlanda del Norte Estonia en el grupo y Croacia Azerbaiján Eslovaquia Hungría y nos vamos con el grupo G donde hay tres encuentros Israel Eslovenia Austria Polonia Macedonia letón y cerramos con los partidos del grupo Kazajistán Escocia Chipre San Marino Bélgica Rusia recordamos también hay amistoso de la sub veintiuno desde las siete menos cuarto España Rumanía en el estadio de Los Cármenes