Las Noches de Ortega: Vampiro (22/03/2019)

Voz 1 00:16 buenas noches y os voy a contar un secreto cuando yo era pequeño escuchaba una radio que tenía puesta debajo de la almohada sintonizar una emisora la Cadena SER por las noches hoy ya la voz de un hombre que hablaba desde Sevilla el loco de la colina entrevistaba a escritores poetas cuenta chistes yo me iba quedando dormido escuchando la voz de Quintero hace tiempo hicimos aquí un homenaje al loco de la colina Joe haremos otro completamente distinto la ventaja de hacer cosas en la radio es que puedes recrear lo que nunca sucedió quintero por ejemplo jamás entrevistó a un vampiro pero a mí me hubiera gustado que lo hiciera y como no lo hizo hoy lo haré yo es la suerte de hacer lo que uno quiera que puede recrear cosas que jamás existieron por eso esta noche Quintero desde su colina entrevistará a ese vampiro que yo siempre quise que entrevistara

Voz 4 01:31 pongamos la radio en onda media escuchemos lo

Voz 5 01:38 no

Voz 7 01:57 buenas noches aquí

Voz 9 02:09 que hablo de esta cueva de música de palabras

Voz 10 02:17 desde el gol Kyril de las estrellas soy una radio el tu guantera transistor al pie de la cama soy tocó aquí en la carita Atón te haces War

Voz 9 02:50 esta noche me gustaría conversar con un hombre que se alimenta de sangre es un vampiro

Voz 11 03:04 buenas noches José Luis buenas noches eso desde cuando eres vampiro desde chico yo no no recuerdo no haber sido vampiro que Nico como lograste ser vampiro bueno

Voz 12 03:20 madre me cuenta que

Voz 11 03:22 me mordió un vampiro en el cuello y bueno desde entonces sí mí soy vampiro

Voz 13 03:27 dónde vives en Alcalá de Guadaíra eres feliz no

Voz 11 03:35 no puedo se feliz porque no es plato de gusto de nadie pasar ser día con la necesidad de morder el cuello viviendo por la noche

Voz 14 03:49 sólo eso gay

Voz 11 03:52 al principio pues lo va llevando cuando era más joven pero cuando ya van pasando los años ser vampiro es una cosa que cansa You con tus cuello mordido fue cien mil doscientos mil

Voz 14 03:49 sólo eso gay

Voz 11 04:12 uu vive solo con con mi padre vivo con mi padre

Voz 12 04:20 crío independizar buscar una mujer

Voz 11 04:22 todo un esto muy muy muy difícil porque el pueblo ya se saben vampiro incomoda claro la la cachas en salir de mi duro Jesús es duro ser vampiro desde fuera puede parecer una cosa Román Piqué Monica Vero

Voz 12 04:47 Maggi si viviera en un castillo pero es que yo vivo en casa con mi padre son son tienen maticemos

Voz 15 04:57 sí sí sí ha sido les de de bien todo va

Voz 9 05:08 José Luis Vives sufriendo su condición de vampiro en su mirada se capta la tristeza de un hombre que se ve obligado a morder cuellos para vivir hoy le escuchamos para comprender su dolor desde Sevilla intentamos saber qué se siente viviendo de noche buscando la sangre

Voz 15 05:37 sí

Voz 13 05:40 José Luis

Voz 11 05:41 tu padre que que te dice mi padre pobre pueda eh lo sobrelleva como puede sobrelleva como puede

Voz 12 05:53 tú se casos el triste cuando anoche le digo Papa te voy a morder cuello yo sé que él se queda sufriendo

Voz 16 06:01 sí

Voz 14 06:02 me dice que que no tarde

Voz 12 06:05 que se quedará despierto hasta que vuelva en esa me sabe mal es estoy yo por Pray Bou o las calle mordiendo caballo yo sé que es un que padre está esperando despierto sufro también

Voz 14 06:18 y a veces pues

Voz 12 06:22 no vuelvo a casa me lo veo ahí al GAL Poves y como es

Voz 11 06:26 que a él él hace ver quizá durmió porque yo sé que ha quedado despierto tu padrino es vampiro no gracias a Dios Padre no hay vampiro alguna vez le incluso él me dice

Voz 12 06:42 en pero no salga de casa hijo que muerde me siquiera le pongamos me dije muerden pero yo hasta el momento intentar respetarle aquí hay veces en las que sí que está a punto a morder a padre Perú yo intento que no dentro que no también es bueno que en que en la casa que de alguien que no sea

Voz 11 07:04 papiro hay que ocuparse de cosas

Voz 12 07:07 durante el día la factura todo un canto de está bien Kenny padre pueda vivir de día de noche sin pero no es no es agradable que su nuevo agradables

Voz 15 07:23 Si

Voz 9 07:25 desde desde Sevilla el mi voz Cruz los campos llega hasta tu oído limpian pura como el agua de una fuente de la ciudad te a Torre del Oro a los pescaíto frito eh moco de la colinda te cuenta la vida de un hombre que decenas se ve obligado a salir a las calles en busca de cuellos a los que

Voz 13 07:54 eso José Luis Times eso

Voz 11 07:59 tienes amigos yo no puedo tener amigos eso Bode amigo tuve algún en su momento

Voz 12 08:08 o lo convertida en vampiro voy le perdí la pista algo pues o se alejó de cómo se deja de todo el mundo

Voz 17 08:19 hola caigan Bullón o ella Cruz Onda Cero

Voz 12 08:25 hacen como que no han visto se esconden mío que me gustaría quien pues a dejar de de llevar es que tengo pero es difícil Sue difícil duermes en ataúd laudo armón mi ataúd a dónde dónde dónde voy a darme un vampiro Jesús

Voz 11 08:47 no pido yo echo de una cama un somier

Voz 12 08:54 entre piensa que lo vampiro mojón tanto durmiendo en un ataúd no sumó persona como todo el mundo que ganaba una cama eh pero esto lo hemos decidió nosotros la gente cree que esto lo hemos decidido nosotros no lo hemos decidido hoy hay que apechugar con ahí yo apechugar con con con mi condición de vampiro

Voz 10 09:23 qué derroche escucharon van Pyro

Voz 13 09:27 la alta hoy ilumina la tristeza de un hombre

Voz 10 09:32 que hacía de necesitar la sandía para subsistir

Voz 17 09:40 el Loco se solidariza con la pena a viejos Luis Pitti habla a que escuchas una rápida Ava aquí que conduces un camión ahí que viajase en taxi después de visitar a un amor furtivo el loco te susurra te acompaña José Luis ibas a eso a qué sabe el cuello humano mi Millán no gana al principio

Voz 12 10:23 y luego lo reconoce pero claro yo llevo tantos cuello hoy han mordido Jesús

Voz 17 10:32 esa vena tristeza

Voz 12 10:37 lo hago ya dejar muerde sabes Clara totalmente gana yo salgo por la noche de ganado ante morder cuello me llenaba yo era joven le encontraba aliciente afecto un yo recuerdo incluso regresar a casa feliz pensando comida hoy mira José Luis Vega mordió treinta cuello pero ahora a las cuatro cinco de igual a la casa saludó a padre y me meto una tabú pensando que he perdido transmuta otra otra noche perdía y lo único que yo quiero o a veces es pues que que me clave en una estaca y acabar con esto cuanto antes ya no puedo más que sufre ahora MoMA ya no soy un crío tengo cincuenta y ocho años ya salí por la noche me cuesta me canso ya no es como antes que yo voy a estar hay toda la noche hasta la acá manecillas tan lleno de energía mordiendo y ahora me canso tu siguiente todavía no me he recuperado allí no es fácil que su unos fácil cuando uno va cumpliendo años diciéndome

Voz 11 11:52 en paz sin más

Voz 12 11:54 no claro

Voz 18 11:56 ah sí

Voz 12 12:00 sí sí

Voz 13 12:02 se se ha paseado por las calles buscando cuellos a desgana de mi cuántas veces tú ha salido a trabajar maldiciendo

Voz 9 12:14 por qué no te apetecía todos somos un poco José Luis

Voz 13 12:22 buscando sangre sin querer hacerlo porque es lo que nos ha tocado José Luis Nimes es un

Voz 12 12:32 beneficios antes que vivías con tu padre compadre tu madre tu madre murió José Luis no es uno mi madre vive lo que pasa es que ella no ha podido conecto tiró la toalla porque es que no no podía más tener un hijo vampiro a la sobre pasó una noche cuando yo volví a las tantas me estaba esperando una puerta de la casa y me dijo Mira hijo yo te quiero mucho te parió pero esto me está matando me yo no yo no puedo más con esto me dijo se ve que del pueblo la vecina más apartaban de ella las señalaban con el dedo diciendo mira esa es la madre de de vampiro Mi madre no digo yo que sea debe ir de carácter pero fuerte fuerte tampoco ha sido nunca se de vino el mundo encima oí no sé no supo gestionar es conmigo

Voz 9 13:28 de casa

Voz 12 13:29 se fue a casa ahora Avi ven Carmona con lo que yo sé con ella no hablo pero por lo que ellos se ha rehecho su vida está con un señor muy bueno

Voz 13 13:42 vaya mierda de vida tuya José Luis muy vida

Voz 12 13:47 ya lo puede Hirsch Jesús

Voz 16 13:49 sí sí sí

Voz 14 13:57 años atado hembra no Jesús no es un no

Voz 11 14:05 yo no Magec cada una mujer de su cuello ahí a de ahí no ha bajado del y tú tuve una una llama cuando era jovencicos no ella no no

Voz 12 14:26 el cava lo que yo haga

Voz 9 14:30 en ese halo

Voz 12 14:33 que cuando me veía bien morder cuello a otra mujer después ella decía que que eso ya no no no lo veía bien que lo veía raro aún

Voz 14 14:41 yo le decía que no que

Voz 12 14:44 eso no es que condenó mordió en el cuello eso no tenía connotaciones sentimentales ni nada quedar joe que en mi forma de vivir

Voz 11 14:52 que lo entendiera no pero no entendió y modus vivendi que hoy se fue muy tocado

Voz 12 15:10 llevo muchos años un digo de sus muchos años en el fango de sus reestrenó dándome en el fango Jesús

Voz 14 15:20 pero lo que hay

Voz 11 15:22 cómo se duerme en un ataúd yo yo amo mar porque claro cuando tú cuando regresa

Voz 12 15:29 cajas de puedes estar mordiendo cuellos tienen la adrenalina por por anuda entonces me cuesta dormir tengo que ser seria explica

Voz 19 15:38 mis

Voz 11 15:40 en la clase tenemos nada Lis padre me da puesto sabe que me cuesta dormir bueno voy viendo muy yendo cosa que tengo sueño pero ya digo he cuando uno vuelve de estar mordiendo cuello tiene la adrenalina en Oaxaca todos nocturno pues ni a veces Bebo bebes iba dado Evo más de la cuenta Jesús te parece que estoy empezando a tener problemas incluso cuento bebes no es tanto cuanto sin la periodicidad que últimamente que o esa

Voz 20 16:22 me pongo eh

Voz 12 16:27 al principio lo hacía para que me cogiera el sueño que me fuera cogiéndolo son Nico pero me parece que ahora estoy ya debiendo pueda olvidar esto mio del vampirismo que son aguantó bien y padre está sufriendo o en el bebé él disimula hace hace como que no me ve pero es mi yo sé que mi padre sabe que yo

Voz 11 16:51 me bebo y botellas botellines idea de de que

Voz 13 16:58 cuántos vampiros hoy se en España Luis

Voz 12 17:03 pues ahora en España me parece que último a última hora está por ciento setenta y cuatro mil

Voz 11 17:10 uu entonces veinticuatro iban pero a veces nos reunimos en otro antes lo hace algo más

Voz 12 17:20 al mismo hablando de lo nuestro lo claro que yo acaba mal mal porque empezamos a morder no lo cuello otro sí lo que tenía que ser una reunión Monica entre los otro de contar no ya digo en otras cosas de Montano buen nuestra experiencia que un como muerde un nuevo muro de otro convirtiendo es hoy un espectáculo de sangre que no llevan ninguna Martin todo de ella vamos espacial otros encuentros a veces no llamamos porque leer tenemos bonos nuestro in nuestro grupo de guasa no mandamos mensajes eh pero hoy ya yardas con Malta antes si antes eramos Nico pero ya digo reunir sepa va acabar mordiéndose el uno al otro y en mi técnica eh

Voz 13 18:14 ahí homosexual ismos entre los vampiros sí Jesús teníamos eso

Voz 12 18:22 limo pero no no por vicio sino porque es que en unos queda otro Jesús mujeres no no no hay ninguna mujer quieres la mujer Llevant donde pues que que nos queda nos queda fuera homosexual y lo único que nos queda es somos nosotros

Voz 13 18:42 si tienes novio José Luis

Voz 11 18:47 sí en Gemma no vemos poco porque él también está ahora

Voz 20 18:53 con un bajón

Voz 12 18:56 pero bueno a veces a tabú yo voy a suyo eso mi padre no le gusta nada en mi padre mi madre me di me dice mira yo puedo aceptar que sea vampiro hijo que te alimente de sangre pero que me en tu ataúd dado otro hombre soy yo que también hay que entenderlo porque él es de otra generación nombrado llama your en noventa y ocho año mi padre ya ven no lo sé pero yo yo lo digo mira Barei

Voz 11 19:29 entiendo amén como ellos la los sexualidad con un vampiro cría no abrazamos todo Dios Recre Gamo cero

Voz 12 19:49 intentamos No More than núm vi es poco entre nosotros los del logo como una pauta a seguir a podemos hacer de todo pero no No More damos a veces se nos escapa algún mordisco todos de edad Tau se nada de eso sí es no os gusta eso es para nosotros es un sustituto de pero que no gustaría no que estrenan otra chica en otra novia en fin nuestra vida normal nuestra vida normal lo que lo que el destino no sabe Tao Jesús póquer destino hemos sabe Tao

Voz 13 20:28 el cine reproduce bien vuestra vida

Voz 12 20:33 no es un nuevo lo que te decía este castillo nosotros no vivimos en castillos vivimos en piso

Voz 11 20:38 no vivimos o apodado

Voz 12 20:41 es que en en las Jiménez en la cinematografía gracias o reflejaba un

Voz 11 20:48 un primo que no es real no rebajar

Voz 12 20:52 nosotros ni ni tenemos Castillo un vamos Concapa en Liga no

Voz 9 20:59 no no no acoger

Voz 12 21:02 hay otro pantalón a veces casi os apetece Bettino sobre sabría que no poner un poco más guapo propone montaje chaqueta como un americano o un buen zapato Hugo

Voz 13 21:17 de otro lado

Voz 12 21:21 hay la imagen que tiene la gente del vampiro

Voz 17 21:26 es una imagen que no es no es no errar que hace la Policía cuando cuando de o mordiendo Coello

Voz 12 21:36 bueno Jesús haga podría la la aclaremos un

Voz 17 21:39 Junta a tener voluntad

Voz 12 21:43 es que es que no poder no podríamos con ocho nosotros ya han al dinero un lo poco que podemos volcaron nosotros trabajamos Mi padre me va dando Aruba dinero va a contar a la policía y la policía compra tú ya sé que no está bien pero que vamos primero a tu padre mucho no se parte el alma se parte dame cuántas veces yo soy yo he dicho voy a dejar esto puede dejar estuviera Jacobo Mi padre

Voz 17 22:22 lo que no tuvo una vez un mes sin moda un más que ya está ya está

Voz 12 22:36 esto de que deben de querer de dejar de de morder cuello escote en la cabeza eh tú lo quiere dejar todo esto está en la cabeza

Voz 14 22:46 aquí lo dejé

Voz 12 22:47 hombre yo estoy una noche no pude más modo de un un cuello cara puede venir a tu bebé de otro ya hoy por Borghi Jordi pero lo intenté dejar Bonn Mi padre precisamente hemos hubiera

Voz 11 23:05 que viva la tuya que vida la una vida que no nada

Voz 12 23:12 no es Biden en una si yo me yo me cambiaría por cualquiera ya veo ahí en el sur que la gente se manifiesta hay dice no tenemos hecho no tenemos decaer de no nos paga de Javi Fay tan dicen los taxistas clamo acá digo hoy en día me cambio ya yo por un taxista ya llave cambié de ahí o por uno de un cabo y Faith es eso no son problema la gente cree que tienen

Voz 17 23:43 pero no no lo tiene problema no lo tengo

Voz 12 23:45 no yo lo tenemos en otro colectivo

Voz 17 23:48 aquí Jesús todo solamente lo saber que lo vive solamente lo sabe que lo vive pero tu novio te ayuda

Voz 12 24:00 me en lo que puede me da ánimo pero claro también es que yo no intentamos animarlo do alberga menos Bob Pop poquillo pudimos animal un poquillo

Voz 21 24:18 María José Luis nos gustaría pedirte que volviera es otro día aquí

Voz 12 24:26 cuerpo de música y de palabras claro que sí está colina claro que sí guerras volver que debo Vega algo que se modere aquí a mí no me siento escuchado Jesús

Voz 13 24:38 en mi vida normal la gente no escuchan

Voz 12 24:42 no salga nuestros problemas ya que hubo mes en tío aquí contigo Jesús tío escuchamos ya que te lo agradezco mucho y cuando tú qué era aquello

Voz 21 24:50 bueno bueno hubo un abrazo hermano otra raza Jesús

Voz 22 24:54 otro lado

Voz 2 25:05 tomando allí pues ya está

Voz 1 25:08 un deseo cumplido Quintero ya entrevistó a un vampiro ya podéis encender la luz de vuestra casa porque el sueño ha terminado volver el viernes que viene aquí a la SER a la hora de siempre se felices y hasta la semana que

