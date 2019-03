Play Segunda: El derbi asturiano (21/03/2019)

Voz 1 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com leí segundo con Óscar Egido hablamos de segunda con un equipo de Primera Play Segunda Play Segunda

Voz 1643 00:35 otra jornada más con Osasuna como líder el pasado domingo después de ganar tres cero al Rayo Majadahonda todo jugador de Osasuna se fueron abrazando uno a uno a su portero que al mismo tiempo recibía la ovación y el aplauso de la grada y no fue por celebrar las once victorias consecutivas en el que también sino por felicitar a su compañero un Sergio Herrera que tras su calvario volvía a los terrenos de juego Herrera sufrió hace diez meses la grave lesión de rodilla volvía después de trescientos un interminables días de recuperación volvió además cumpliendo dejando la portería a cero el portero burgalés se enteró el mismo domingo que iba a ser titular les sorprendió lo mismo que al resto porque Rubén Martínez lo estaba haciendo muy bien pero Arrasate apostó por él para volver delante de su gente y en su estadio para que éste no fueran partido más ni una victoria más seguida de esas once que ya llevan en casa Ésta fue especial por lo emotivo de su vuelta volvía el portero que paró tres penaltis ante el Cádiz y que luego se lesionó para decir adiós a esa temporada ya gran parte de esta ahora tiene once partidos por delante para disfrutar y para sufrir a partes iguales mientras Osasuna intenta volver a Primera con la llegada de la primavera la época en la que hay que subir al ático permanecerá ya está al final lo conseguirá no lo sé pero pase lo que pase lo vamos a contar aquí en Play Segunda en Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis hablamos de segunda con un equipo de Primera con José María San Román dos arranca la segunda

Voz 2 02:01 el subdirector de Play Segunda Paco Hernández muy buena metal Óscar muy buenas apuntaba una falta de la semana pasada

Voz 1643 02:08 sí gratuita e justificada si te sustituyó Gozalo Conejo hoy suelo hicimos usó Caballero muy buena

Voz 1509 02:15 hola qué tal muy buenas lo hizo muy bien Gonzalo muy bien

Voz 1643 02:18 yo que vosotros él me podría temblar hombre incluso yo incluso mi puesto que va no no te creas que está bien está bien asentado esto fácil bueno la semana pasada fui yo era subdirectora eh a ver cómo está así estamos éxito nunca había llegado tan alto ni pese a un jefe que tuve yo alegrar era una cosa como vacaciones nosotros si pasas a directora te gustaría sí por supuesto mira Paco la semana pasada fue director de Carrusel Madrid narrador del Leganés es decir que todo llega

Voz 1509 02:53 sí yo voy a esperar de mientras eh

Voz 1643 02:55 así que pasito a pasito hoy poco a poco mientras mientras todo llega mentado directora de Play Segunda aunque antes está Paco ya te aviso entre Paco no cuentan de que va en el programa de hoy ciento noventa sólo diez para lo doscientos fijar

Voz 3 03:06 sí vamos a empezar analizando la semana con Joseba Etxeberria y Sergio Sánchez la racha imparable de Osasuna en casa que le acerca a primera división Se la juega también Oltra vamos a hablar de por supuesto de el derbi asturiano de la peligrosa dinámica de Lugo

Voz 1509 03:20 en la llamada del ascenso os vamos a contar la última hora y las novedades de los partidos más destacados de la jornada XXXI el líder Osasuna visita Tenerife el viernes en el primer partido de la jornada todo sobre el derbi asturiano del domingo entre Sporting de Gijón y Real Oviedo en el Molinón

Voz 3 03:33 esta semana nuestra historia es la misma que se repite cada vez que hay un parón de selecciones y el debate se abre de nuevo con la pérdida de los internacionales teme parar la segunda o cuando ficha son internacional sabes lo que te arriesgas cuántos jugadores se pierde en esta jornada tenemos todos los datos de los contamos en la historia de blazer

Voz 1509 03:51 y terminaremos con las happy Pierce de Héctor Ruiz los ganadores de la Liga de Play Segunda vi Wenger con noticias de todos los equipos de todos los partidos del fin de semana

Voz 3 03:59 pero antes os recordamos cómo viene la jornada dar horarios de todos los partidos esta jornada le toca descansar el Extremadura el primer partido será el viernes tenemos dos de hecho Deportivo Almería Tenerife Osasuna ambos a las nueve de la noche para el sábado también dos partidos Elche Alcorcón y Lugo Albacete para el domingo Rayo Majadahonda Numancia comenzando el día a las doce del mediodía a las cuatro Nàstic Málaga a las seis Cádiz Córdoba para las ocho Granada Las Palmas nueve menos cuarto el derbi asturiano entre Real Sporting Real Oviedo

Voz 1643 04:31 cerrará la jornada el lunes Mallorca

Voz 3 04:33 en Zaragoza a partir de las nueve y repasamos también

Voz 1509 04:36 la clasificación de la Liga Un dos tres está líder el Osasuna con sesenta puntos segundos el Granada con cincuenta y siete tercero al Albacete con cincuenta y tres cuartos deportivo con cincuenta y dos quinto el Málaga con cincuenta y uno sexto el Mallorca con cuarenta y ocho por abajo es décimo noveno lo Extremadura con veintisiete puntos vigésimo el Nàstic con veinticuatro ir vigésimo primero el Córdoba con veintidós A

Voz 1643 04:57 así pero la jornada treinta y uno de la Liga en una jornada que analizamos desde ya aquí en Segunda

Voz 2 05:17 Osasuna sigue imparable tanto en casa como en la Liga los llegó a Arrasate suman once victorias seguidas en El Sadar tras la goleada al Rayo Majadahonda los navarros sólo empatados

Voz 1643 05:26 dos partidos como local ante Numancia y el resto en casa son todo victorias ha metido la directa para subir a Primera y mantienen siete puntos de ventaja sobre el tercero amplían a cuatro la diferencia con el Granada que es segundo lote Diego Martínez el mejor visitante de segunda tropezó en Almería no pudieron pasar del empate en el estadio de los Juegos del Mediterráneo a pesar de no ganar siguen teniendo cuatro puntos de colchón a los puestos que dan lugar ascenso directo se coloca tercero al Albacete que rompió su sequía de cuatro partidos sin ganar y sin marcar venciendo al Extremadura el Deportivo sumó tres puntos sin jugar porque su rival era el Reus Málaga empató en Soria ante el Numancia y el Mallorca vuelve a playoff tras ganar a una Unión Deportiva Las Palmas a la que ya no les sirvió el efecto Mel que del debut de la semana pasada se cae de play off el Cádiz que empató con el Lugo en el Carranza irse acerca a la sexta plaza el Real Oviedo que antes del derbi asturiano se pone a un punto de playoff gracias a su triunfo ante el Nàstic ante el colista su rival este fin de semana el Sporting remontó en Córdoba ganó después de tres semanas sin conocer la victoria la misma racha que rompió el Real Zaragoza ganando al Elche además Alcorcón Tenerife empataron ya este fin de semana peligra el puesto en el banquillo de José Luis Oltra que recibe en casa el Tenerife al líder a Osasuna así viene a la jornada treinta y uno de la Liga un dos tres nada que como cada semana La analizamos en Play Segunda con nuestro técnico de cabecera Joseba Etxeberria buenas tardes hola buenas tardes está por ahí también el tío que más sabe de segunda de toda España hay de parte de los alrededores nuestro compañero de Movistar Plus Sergio Sánchez todas las Serge muy buenas hola qué tal muy buenas lo primero Joseba hay que empezar por el primero por el líder que a mí ya se me empiezan a acabar los adjetivos calificativos para ponerlo en la temporada que está haciendo Osasuna no es sólo once victorias seguidas en casa sino que el equipo Jagoba Arrasate Joseba suma veinticinco de los últimos veintisiete puntos

Voz 5 07:19 claro sí están intratables no todos sabíamos que que tiene una gran plantilla pero pero bueno a pesar de empezar la temporada bastante irregular pues eh hijo va

Voz 1584 07:30 sí

Voz 5 07:31 pues eh tocó la tecla empezaron a ganar y yo creo que hay muchísimos jugadores en su mejor versión y ahí bueno los números son son espectaculares no al final es el el máximo goleador de la categoría con cuarenta y un puntos y once victorias seguidas en casa cuatro victorias seguidas en los últimos partidos Si bueno todavía queda mucho pero tampoco queda tanto al final son son doce jornadas que quedan tienen ese colchón de siete puntos con con el alba que va tercero y y bueno muy todavía queda pero la sensación que daño que este poderío la verdad da

Voz 1643 08:10 el Heliodoro Rodríguez López un campo donde Osasuna no ha ganado nunca eso es una mala noticia para el conjunto navarro pero para mala noticia es Sergio la que pueda recibir este fin de semana un amigo nuestro como es José Luis Oltra porque la jugada en el banquillo de Tenerife claro no se la juega ante un cualquiera juega ante un líder que como ha dicho se va de viene intratable e imparable es complicado

Voz 1584 08:35 sí es muy complicado es verdad que no ha ganado nunca Osasuna Liga una vez en Copa son diecinueve visitas ligueras él no ha conseguido ganar en el Rodríguez López pero la estadística no tiene nada que ver con la situación que hay ahora mismo no las situaciones en Tenerife débil que en los últimos partidos cinco empates y dos derrotas sólo la victoria frente al Reus desde que le ganó al Nàstic las cosas no han ido nada bien y las sensaciones de un equipo muy bien en el bajas importantes muy importantes para mí como con encerrado así Chi Jorge Sáenz que se encuentran con las selecciones es tú practicamente ultimada tunos ganas de Osasuna porque yo creo que no sé así que con el empate fue suficiente dependería también de la imagen de las ver al equipo pero es una situación muy complicada porque además luego visitado Albacete hay que jugar también contra el Sporting de Gijón así que le llega un momento complicado y además ya tiene como lados el Tenerife los puntos del partido frente al Reus no y eso hace que la situación es complicada porque esta semana de Extremadura sería que se emitiese al Reus va a tener tres punto más estará con treinta con lo cual está a un partido sólo de los puestos de descenso pero como esto de la Segunda División y cualquier cosa es posible veremos si es capaz de derrotar a Osasuna si fueran Sadar prácticamente la situación sería lo más que comprometida siendo como visitante veremos de qué es capaz el Tenerife pero sí que es cierto que Oltra parece que se la juega

Voz 1643 09:56 has visto Joseba que ha sido bueno sobre el Tenerife sobre el darle preguntada Sergio Medhat para meterte en líos

Voz 5 10:02 no es una situación complicada no al final pues bueno que manaba empezaron a la jornada pues a tres puntos porque en Extremadura pues una sumarlos los del Reus Si bueno la verdad es que que pues están Nickon con Rayo Majadahonda con el Lugo Lugo también la dinámica no es no es buena porque lleva en los últimos seis partidos sin ganar dice pues acumula siete seguidos sin ganar y las la situación ahora es que que es complicada no yo yo espero que que que y que gane

Voz 1584 10:38 no es siempre complicado pero bueno yo creo que el equipo necesita pues una victoria para romper esa mala racha hay coger confianza para la recta final de temporada

Voz 1643 10:49 es el Tenerife no le gusta al es que lo diga pero Deimos uno de los candidatos a a no descender se nombraba Joseba a uno sí sí yo que era en Lugo yo de todos los que están abajo ahora mismo a mí me pregunta tú que crees que va a bajar yo dije hombre yo creo que el Nàstic y el Córdoba sólo fue lo tienen más complicado creo que el Extremadura puede salir más de semana suma tres puntos sin jugar y al que veo no sé si con menos hechuras que no esperaba estar ahí abajo es el Lugo que no está pasando un buen momento que no está jugando bien que le está costando mucho y sobre todo que no contaba a principio de temporada estar ahí ya a estas alturas cuando lo definitivo lo importante está metido ahí abajo todo el lío

Voz 1584 11:29 sí que no termina de arrancar no estaba hablando del caso el Tenerife que empatado una barbaridad quince empates para el Tenerife que es el que más ha empatado de toda la toda la categoría catorce quién Las Palmas que fijaos los dos equipos canarios los que Mas empatan pero es que luego los datos del Lugo tú ves que son lo comentaba Joseba seis partidos sin conseguir ganar de los últimos ocho dos Victor ya sólo ya en la sensación de que ya ha jugado el partido contra el reo de ese partido que que no se disputa pero que son tres puntos sumados mientras que el Extremadura lo paso mal esta semana y todavía está pendiente de smartphones Rayo Majadahonda las sensaciones de un equipo que no termina de levantar sí que incluso cuando bueno pues consigue adelantarse en un campo tan difícil como es el Cádiz pues le consiguen igualar no termina de dar sensación de ser un equipo solvente y además ha ido moviéndose en el alambre durante mucho tiempo vamos a ver al final que es lo que sucede pero los equipos que vienen de atrás en este último tramo cogen impulso los que están moviéndose al límite a lo tienen bastante más difícil para salvar va a ser fundamental lo que haga por ejemplo en el Anxo Carro esta semana juega con el Albacete son los rivales importantes estar peleando por meterse arriba y yo estoy muy de acuerdo con Joseba lo que ha dicho el Tenerife atentas a sueldo aplicaría también para Lugo gana frente a un rival un equipo de los que están en la parte alta de la tabla que están peleando por el ascenso directo eh yo es un empujón anímico un impulso moral que te puede ayudar para remontar contarte y al final parece que la salvación esta temporada siempre decimos lo mismo luego no es así pero esta temporada sí que parece que la salvación puede estar una puntuación más baja que en otras campañas vamos a ver de qué de qué son capaces porque parece que el gran rival puede ser el de Extremadura que les va a meter miedo porque ya va a tener los tres puntos asegurados acredita que dice así que la situación muy difícil

Voz 1643 13:15 así están las cosas por abajo en esa lucha por no descender en la lucha por meterse en el playoff que también está encarnizada y han perdido fuelle en las últimas semanas quizá un poquito el Deportivo hoy el Malaga están intentaba meterse de Joseba los dos equipos asturianos el Real Viera está tan sólo a un puntito el equipo de Anquela a un punto de meterse empleo y el Sporting después de la victoria de la semana pasada todavía cree todavía sueña en que puede llegar a la sexta plaza se enfrenta a los dos este fin de semana yo no voy a preguntar porque partido a saber porqué para mí el partido por tensión por emoción y por todo lo que conlleva ese ese Real Sporting Robledo

Voz 5 13:53 sin duda yo creo que que esta jornada no hay discusión porque bueno se ver que tuvo la primera división son dos equipos con muchísima tradición

Voz 1584 14:05 seguramente el Molinón tendrá

Voz 5 14:07 era pues un ambiente espectacular es verdad que que bueno el Sporting pues que parecía que le estaba costando lleva tres victorias consecutivas el hecho de ganar su derbi de verse además de de de la puntuación encontrar explicación pues esa esa inyección de energía pues que les va a dar se nunca se sabe no todavía pues la jornada

Voz 1584 14:31 las

Voz 5 14:31 pero bueno yo creo que es el es el partido de la jornada sin duda de por lo que se va a vivir por pues bueno pues arriba líneas que que tienen ya otras entidades Si bueno ya priori pues va a ser un partidazo

Voz 1643 14:45 Sergio vas a El Molinón no viajas a otro

Voz 6 14:47 en el Molinón marino no podíamos ir a otro sitio no está fácil

Voz 1584 14:50 Ana allá esta semana si no lo no fallamos al elegirlo si vamos a estar en ese partido que como como un partidazo partido incluso habiendo jornada de Primera llamaría mucho la atención que algunos de primera por lo intensidad hay por el por el nivel que tiene y por lo que se iban a jugar en el partido no porque lo deportivo yo creo que no más allá de del honor de las rivalidades yo todas estas cosas yo creo que lo deportivo Marca puede marcar tendencia verdad que vimos haciendo el pasado derbi que luego terminan ni un equipo y otro el que reacciona no el baraja que lo perdió el equipo que se arriba pero ahora mismo que las distancias tan pequeñas y con las dos tendencias de los dos equipos a los equipos el Sporting lleva tres victorias consecutivas el Oviedo está dando van jugando por va enderezando ese poco a poco pero ella se citan una y otra de arena no sería así más bien Un cuarto de una ahí tres cuartos del otro no entonces por ejemplo frente al Nàstic ya se vio mejor en Oviedo yo le viene Campoy estuvo no estuvo más en Mallorca no estuvo nada bien pero parece que poco a poco la dinámica va siendo mejor meterse en play off a estas alturas que vamos al alcanzar las diez últimas las sería un impulso una inyección de adrenalina tremenda Is y el Sporting consigue ganar yo estoy seguro de que va a pelear hasta el final también porque están los play off ahora mismo cuatro cinco seis dos Si reacción allá porque no hay margen para más pero si reacciona ya está de sobra tiempo toda la vida

Voz 1643 16:13 pues va a ser así es uno de los grandes suele gran partido de este fin de semana como ha dicho Sergio Si hubiera primera sería un partido destacado como encima no Lie lleva este partido horario de primera el domingo a las nueve menos cuarto de la noche en Movistar Plus con Juanma de la casa con Sergio Sánchez con Raúl Ruiz pues Joseba Etxeberria hay Sergio muchísimas gracias disfrutamos de la jornada y contamos lo que ha pasado al próximo jueves hasta luego

Voz 1584 16:39 gracias venga gracias hasta luego vamos

Voz 1643 16:41 para conocer la última hora ileso novedades de algunos de esos partidos más atractivos de fin de semana no sólo el derbi asturiano sino también del primer encuentro de que hemos empezado a hablar con Joseba y con Sergio es el líder es Osasuna que ahora la jornada el viernes a las nueve de la noche ante el Tenerife y aprovechando que está entrando Alejandro Rodríguez en el estudio habrá que decir que es el mejor estadio del mundo no es el mejor

Voz 0210 17:05 el mundo qué tal Óscar buenas

Voz 2 17:08 para Javier Laquidain que está en plena ola Lucky muy buena

Voz 1643 17:11 hola qué tal muy buenas en Tenerife Carlos Elorrieta hola Carlos hola qué tal muy buenas impresionante la quién lo que decíamos no solo once victorias en casa veinticinco puntos de los Veintisiete Osasuna suma dos con setenta y tres puntos por partido en El Sadar es una cifra que sólo superan en en Europa en primera división entre las cinco grandes ligas sólo lo superan dos equipos uno es en Manchester City con dos coma ochenta puntos por partido en casa el París Saint Germain que ese sí que no falla es ese Félix Besson tres puntos por partido en en su estadio el Osasuna acerca muchísimo pero es que es mejor que todos los equipos de Primera

Voz 0888 17:48 lo vernos ahí comparados con esos grandes equipos la verdad que llama la atención sobre todo viniendo de viene Osasuna donde la temporada pasada sufrió tanto en El Sadar por lo tanto mucho mérito lo que ha conseguido Yago Arrasate con este equipo esa fortaleza ya perdida otrora y que ahora mismo pues demuestra que esto Osasuna pues llega muy fuerte pero eso sí este esta semana con la llamada a la cautela la de rebajar euforias ayer aquí en Ser Deportivos ahora lo hacía el director deportivo Braulio Vázquez en la previa del partido lo hacía hoy Jagoba Arrasate y sobre todo más teniendo en cuenta las tres bajas importantes con la que acude a Osasuna a su isla maldita a Tenerife donde nunca en toda su historia ha conseguido ganar en Liga una única victoria ya en Copa y habría que remontarse el año setenta y seis por lo tanto ojito con este partido que se les suele dar históricamente mal a Osasuna y más con esas bajas como te digo de jugadores fundamentales en el centro campo como Oller o Íñigo Pérez o también en ataque de el máximo goleador de Juan Villar que no va a poder regresar a la que fuera su isla la temporada pasada por contra recupera jugadores importantes como Nacho Vidal en el lateral derecho y tirará de canteranos como Perea o Mon Cayuela para intentar pues hacer un once de garantías aunque no lo tiene claro eh tiene dudas en el pivote quién podía jugar ahí o incluso no descarta un cambio de sistema jugar con tres centrales pero

Voz 1643 19:06 hasta última hora Jagoba Arrasate no quiere hablar

Voz 0888 19:09 Arde cuáles pueden ser esas opciones de Osasuna para jugar mañana en Tenerife y mantener esa racha que en la segunda vuelta pues les lleva a los nueve partidos sin perder ocho victorias y un empate sólo dos goles encajados Recio una racha espectacular desde noviembre cuando arrancó una única derrota en quince partidos con doce victorias y dos empates complicado mantenerla pero ese es el objetivo intentando huir de euforia y demás cautela pies en el suelo de este Osasuna falta de doce jornadas para él

Voz 1643 19:38 final lo ha dicho Laquidain que Osasuna no ha ganado nunca en el Heliodoro has ido diecinueve visitas ligueras en dieciocho en la previa que había sido yo en en F daba diecinueve porque dieciocho ligada sin ninguna ninguna victoria para Osasuna ayer Allen reconoce que cuando viste que entraba al Tenerife en la llamada del ascenso

Voz 0210 19:58 no puede ser es que cuando de repente veo que vamos a contar interioridades de Play Segunda que en el grupo que tenemos para coordinar con los compañeros la llamada del ascenso veo compañeros del Tenerife digo que me he perdido yo donde he estado esto último a dos meses eso queremos donde has estado estos dos meses que el Tenerife está la llamada del ascenso de Play Segunda luego la realidad

Voz 1643 20:20 tal la llamada del ascenso porque jugaba contra el líder porque es uno de los partidos interesantes de la jornada ya que Carlos Elorrieta aunque no Nos cuesta mucho decirlo y no queremos que pase porque José Luis Oltra es amigo de este programa aquí no vamos a olvidar nunca que fue nuestro primer colaborador nuestro primer entrenador ya eso sólo vamos a agradecer siempre pues hay que contar que Cela jugada Oltra este fin de semana ante el líder

Voz 7 20:41 pues podríamos decir que es en términos del tenis un match ball para el técnico del Club Deportivo Tenerife que como habían de Asia es pues a Osasuna con bajas y además no en el mejor momento deportivo a toda vez que hace ya siete jornadas que sumó el Tenerife los tres puntos de eso hace ya bastante tiempo con motivo de la victoria que consiguió ante el

Voz 1643 21:02 casting de Tarragona el técnico

Voz 7 21:05 por supuesto en el banquillo en esta cita ahí para ese encuentro ante el líder de la categoría pues ya lo conocéis las bajas de Razzie Jorge Sáez con sus respectivas selecciones junto a la de Nano por sanción se le une Si si encima miramos que a perro flaco todo son pulgas se le puede poner la de mal Basic que ha estado estos últimos días con un proceso gripal ha estado entre algodones aunque esta mañana ha salido a trotar ligeramente con todo esto entenderá Júzcar compañeros que la consigna es la de buscar una victoria que se le resiste a los tinerfeños CC como decíamos siete jornada que como habéis comentado tiene a Oltra en el disparate

Voz 0480 21:44 pero con todo esto pues imaginaros cómo vamos

Voz 7 21:46 viviera aquí a Osasuna al líder de la categoría que que con todas estas bajas y dudas a partes puede yo si quieres te podría dar hasta un hipotético once en donde Dani Hernández sería el portero Luis Pérez iría al lateral derecho el lateral zurdo para Héctor Hernández en el centro de la zaga estarían Alberto y Carlos Ruiz aunque ojo Si Oltra de de adelantar Alberto al centro del campo por el también ausente Urosa sic estaría Alberto comillas ir debutaría Mauro Dos Santos eh esto es una posibilidad la otras que sea hunda Barrena la pareja de Milla la banda derecha sería para el capitán Suso Santana la izquierda para Montañés en la media punta Borja Lasso y en punta de ataque o bien filial Basic o

Voz 0210 22:29 José Naranjo el otro hombre que tú

Voz 7 22:31 todavía estamos por esperar su mejor versión en el Club Deportivo Tenerife y que evidentemente no lo está pasando nada

Voz 1643 22:38 bien yo la verdad es que no creo no creo que toda la culpa de lo que le pasa al Tenerife sea de Oltra lo que sí veo es que falla mucho la puntería y que las cifras goleadoras del Tenerife no sólo al de otros años a lo mejor también es por culpa de eso lo sabrán porque yo hice lo todos los habrá Ales que sabemos hay una segunda hasta que acabe el proceso pero lo dicho oye vente hoy al estudio porque para tener una opinión Tenerife quién mejor que uno que conoce el equipo la isla la tierra y a Oltra la solución de lo que le pasa a este Tenerife al es es echar a Oltra

Voz 0210 23:11 no porque echará Oltra no te asegura absolutamente nada ya se vio claramente cuando se despidió a Joseba Etxeberria del equipo no ha cambiado también pasó cuando se Chamartín y mucho más más más profundo que un entrenador y echara tu segundo entrenador de la temporada a falta de tan pocas jornadas para atraer a cualquier otro entrenador llámese Sampedro un entrenador de la casa tipo hablo hablo por hablar no te va a asegurar un cambio de rumbo para nada no creo que sea el culpable de que Nano no meta goles de que Dani Hernández haya fallado no creo que sea el culpable de que Aitor Sanz llevo un año lesionado creo que que hay cosas que podremos colar por supuesto porque el equipo está muy mal lleva siete jornadas como nos contaba Carlos Elorrieta sin sumar tres puntos pero no creo que la solución desde luego pase por un cambio en el banquillo porque no te asegura nada que el que venga lo vaya a ser mejor que yo creo que no lo va a ser mejor que el bueno de José Luis Oltra que al menos tiene acabar la temporada creo que es el Tenerife y solventa esta temporada se mantiene en Segunda División va a ser más por D

Voz 1643 24:12 mérito de los rivales que por méritos el

Voz 0210 24:15 porque un equipo que siempre se ha caracterizado por ser muy fuerte en casa que llevo una racha de partidos al que es incapaz de ganar pues pone muy complicada una permanencia que yo como digo pues va a ser más por demérito de Córdoba Nástic y compañía que porque el Tenerife a su trabajo y su me cincuenta puntos

Voz 1643 24:33 yo tampoco creo que echar a Oltra sea la solución y no lo digo porque conozcamos a Oltra Hay haya estado en este programa lo digo porque lo creo porque creo que a estas alturas de temporada incluso puede ser contra durante que traigas a otro entrenador que la dinámica negativa se alargue y el equipo final se complique Julio pero al final los que deciden son los de el Tenerife que son los que mandan ya les

Voz 8 24:54 eso les paga nosotros comentamos los nosotros hablamos pero nosotros no tomamos

Voz 0210 24:58 decisiones cada semana lo que es muy fácil también por parte de del Tenerife es cuando las cosas van mal siempre pagar el pato pues con el entrenador ya ya sea Joseba Etxeberria el director técnico Alfredo Serrano jugar al entrenador de nuevo José Luis Oltra

Voz 1643 25:11 nosotros que son los que van tomando decisiones equivocadas temporada tras temporada ahí siguen Javier Laquidain Pamplona muchas gracias un abrazo Carlos Elorrieta gracias hasta luego un abrazo hasta luego si echan a Oltra Le o al menos en la Liga es que todos los jueves últimamente está justo yo también les echo mucho de menos a todos nosotros pues escuches te vienes no echan porque está aprovechando esta pasada parte ten cuidado al menos hay muchas gracias un abrazo grande también el otro partido por él el ascenso que queremos destacado de la jornada treinta es el derbi asturiano que se juega el domingo a las nueve menos cuarto en El Molinón vienen los dos de ganar ir los dos en disposición de jugar playoff en Play Segunda siempre jugamos el derbi de los González antes de cada enfrentamiento asturiano en Gijón está David González hola muy buenas qué tal Óscar buenas tardes hasta Calais González Sola Cali

Voz 0888 25:59 muy buenas Óscar tenemos ya a González de Gijón ya

Voz 1643 26:02 González de Oviedo aunque está más cerca el Oviedo del playoff de Cali si me permites vamos a empezar por el local por el González de Gijón

Voz 0480 26:09 venga

Voz 1643 26:10 el feto que llevaba tres jornadas sin ganar que lo vieron nacer a domicilio en Córdoba José Alberto David sino de esta semana he ha blindado todos los entrenamientos antes del derbi

Voz 0480 26:21 sí menos el del sábado el previo

Voz 9 26:24 a la cita al al derbi

Voz 0480 26:27 el resto todos a puerta cerrada esto demuestra que no es un partido más que es un partido que puede marcar la temporada lo ha hecho en los últimos años la verdad es que además lo hizo por ejemplo en la temporada pasada el derbi del Tartiere al

Voz 1643 26:39 ves o sea el equipo que ganó el derbi que fue el Oviedo

Voz 0480 26:42 se fue hacia abajo y el Sporting después de perder tocó fondo hoy salió hacia arriba el derbi de la primera vuelta de esta temporada también sirvió para cambiar de ciclo al Sporting ahí cayó Rubén Baraja llegó el nuevo entrenador José Alberto López y bueno pues le ha dado otra vidilla al equipo y sobre todo el han dado también estas tres últimas victorias que hacen que siendo mala como tú dices duración del Sporting bueno se de un equipo por lo menos capaz de pelear por el playoff estando once puntos parecía casi imposible Si gana Si se pone a dos del Oviedo por ejemplo pues ya será prácticamente tan candidato como el Oviedo acabar metiéndose en playoff aunque no se pueda permitir un pinchazo pero sí aunque no hay una euforia tampoco desmedida y al final la gente se va animando el Molinón se va a llenar el equipo pues si quiere estar más aislado porque sabe que el partido puede marcar mucho y además ha querido algo de tranquilidad en el enterramiento la semana pasada en El Molinón que fue con puertas abiertas pues hubo algún aficionado que increpó un poco a los jugadores otros le respondieron buscando la máxima tranquilidad

Voz 1643 27:41 la máxima concentración ha blindado todos los entrenamiento

Voz 0480 27:43 estos ya eso demuestra que no es un partido más

Voz 1643 27:46 sí lo vio de visita al Molinón obviamente no quiere perder porque derbi no lo quiere nadie pero es que si ganan Cali falla alguno de los que están por encima el Oviedo llega a un puntito del play off puede acabar la jornada ante los primeros

Voz 0888 27:57 si va a jugar justo después de del Cádiz que haberlo que hace también al equipo gaditano que está por delante del Oviedo un día antes que el Mallorca que es otro de los rivales que lucha con el conjunto azul pero estará en playoff pero hombre si consigue los tres puntos pues ya sobre todo serviría para descartar a un rival directo y al máximo rival como es el Sporting lo dejaría a ocho puntos más el golaverage particular que sería nueve bueno pues la normalidad está reinando en esta semana no a pesar de que esté a la vuelta de la esquina el derbi todo es rutina todo es tranquilidad de hecho es si bien

Voz 0480 28:29 las puertas cerradas aquí no Enrique son todo lo contrario

Voz 0888 28:32 Puerta abierta todos los días excepto mañana viernes y además puerta abierta el sábado en el Tartiere para que la gente los aficionados acudan al municipal ovetense ese último aliento a los suyos antes de que llegue el derbi el domingo en cuanto a novedades deportivas destacamos que Juan Antonio Anquela va a tener casi seguro la baja de Omar Ramos se lesionó durante las semana iba a ser la única ausencia recupera a Forlín también a Sergio Tejera que va a ser titular en el centro del campo yo diría que hay una duda en el once saber quién va a ocupar el carril derecho porque hay hasta tres futbolistas que pueden optar a esa posición Viti ha sido el que ha tenido más protagonismo últimamente pero también hay opciones para Diego e incluso para Carlos Martínez y luego el resto todo pues con la entrada como decimos de Tejera en el centro del campo el resto van ser los mismos que ganaron al Nàstic el pasado fin de semana se van a desplazar mil doscientos aficionados que ayer en apenas tres horas agotaron esas entradas aquí en Oviedo en veintiuna autobuses Icomos y como es habitual en estos desplazamientos en los derbis con muchas horas de antelación porque si el partido es a las nueve menos cuarto de la noche el sábado a las cuatro y cuarto ya tendrá que estar la afición del olvido en el Tartiere para salir dirección a Gijón a partir de las seis

Voz 1643 29:41 y al final Bárcenas podrá jugar el derbi me parece no

Voz 0888 29:44 podrá jugar eso es hemos hablado además con Dely Valdés esta semana Nosa tiene Panamá ese partido ese compromiso amistoso contra Brasil Bárcenas está una vez que aceptó la Federación Panameña esa petición del Oviedo il eso sí en un hipotético play off del conjunto azul si llega él

Voz 1643 30:02 Bárcenas según nos comentó Delhi no

Voz 0888 30:04 no va a poder jugarlo porque estará en la Copa Oro

Voz 0480 30:06 pues eso se va a perder pero sé que va para el derbi asturiana así que el virus FIFA no afecta al no

Voz 1643 30:13 miedo sí que afecta al Sporting no David

Voz 0480 30:15 si le afectando escasos aunque nos son especialmente relevantes Robin luz que da la sensación de que va a acabar jugando más minutos esta temporada con la selección de Finlandia que con el club que le paga porque el Sporting ha tenido una aparición puntual pero lo han vuelto a llamar de su selección Illa es que aquí tampoco tiene el puesto bueno ni garantizado ni muchísimo menos se ha marchado para para dos partidos clasificatorios así que no va a estar ni tampoco el portero pero en este caso el portero suplente Dani Martín que está con la sub veintiuno española con lo cual pues sí afecta pero bueno no es ningún drama para José Alberto López que sí que se ha llevado una gran alegría esta semana que es la recuperación de va Bing después de tres semanas lesionado ya ha cumplido los plazos sea exactamente en plazo llega para el derbi es seguramente el mejor jugador esta temporada del Sporting el más regular y el baluarte de la defensa junto a Canella ya a Nicole Kidman son los hombres que se recuperan Is All Boys Maze

Voz 1643 31:07 los dos internacionales sin va a hacer lo que se pierde toda la temporal

Voz 0480 31:09 se lesionó precisamente en el derbi de la primera vuelta toda la plantilla disponible los que llevan tiempo lesionados es recuperan

Voz 1643 31:16 da la sensación de que casi nadie se lo quiere perder pues es González David Kay Khalid disfrutarlas ese partido el domingo a las nueve menos cuarto y sobre todo disfrutar de la fiesta del fútbol asturiano muchas gracias

Voz 0888 31:26 que así sea un abrazo hasta luego llegaremos adiós

Voz 1643 31:28 es una vez que conocemos las novedades de ese Derby asturiano que se juega el próximo domingo en el Molinón Sporting y el Real Oviedo

Voz 8 31:34 no vamos a ver cómo están las cosas por dentro vamos a pasarnos por uno de los vestuarios de los equipos implicados portero del Oviedo enero champán muy buenas

Voz 1073 31:42 qué tal buenas tardes Coca Cola Bossi para toda la gente que no se escucha

Voz 1643 31:46 exportero del Club Deportivo Leganés Nereo ha jugado bien irse a Segunda dar un paso atrás pero en tu casa está demostrando que que es todo lo contrario que ha demostrado lo que demostrarse Jackie ser un portazo y que compartir con minutos y lo hace muy bien

Voz 1073 32:02 bueno sí era la idea un poco de de de buscar continuidad de poder demostrar yo no podía atajar con los iremos tras lo que uno podía hablar así que para mí es obviamente como un paso atrás sino que fue una una posibilidad de poder demostrar que puedo aportar un equipo

Voz 1643 32:21 hoy muchas de Oviedo que dicen tenemos un portero que para muy bien que de vez en cuando se luce ya hace alguna Pardo da una palomita los tienes enamorados

Voz 1073 32:31 luego yo trato de aportar equipo yo prefiero la verdad atajarlo por lo menos posible se quiere equipo gane ganen solía pues guarda un arquero es figura todos los partido porque estás a mucha pelota mal así que preocupa ciertas ganas te de acá he me toca actuar una cuarta habrá que que que y eso me deja tranquilo también porque habla de lo de lo de Egipto

Voz 1643 32:56 desde luego buenos compañeros que tiene de que los equipos de Anquela defiende muy bien también hay hay atrás hacen pocas ocasiones claras poco te va muy bien en Oviedo Ibai os va mejor de este pasado fin de semana porque llevaba tres semanas sin ganar Hadid ganado al Nàstic con colistas que esto da moral y sobre todo dar tranquilidad de cara al partido del domingo que es muy importante sobre todo para la afición

Voz 1073 33:17 sí por supuesto por supuesto para para lo que se acá a clásico es muy importante que hacemos gana la semana pasada porque si de ella y no sumar de tres aunque tengamos merecido para el Lugo ampliamente con el y por ahí más cerca no porque te mejor partido pero buen equipo venía dirigiendo un poquito más ir otro una ante un rival durísimo pudimos sacar adelante un partido que ha clave para no transpiración

Voz 1643 33:45 décima llegáis a un derbi en el que está ahí los dos muy cerquita de playoff no sé si eso le da un punto más de de emoción uno de nervios

Voz 1073 33:55 sí sí pero nada puede ser más deporte viene muy bien tiene tres seguidos un equipo escultórico totalmente el fútbol español como nosotros y que sí que busca siempre estar lo más alto posible así que Chaves el clásico es es tremendo oí encima con él creo que estamos peleando para estar lo más arriba posible así que que va a ser un lindo partido David

Voz 1643 34:20 no sé qué hace tres temporadas Anquela era comentarista de Play Segunda todos los jueves ahí en la en la Cadena Ser él repetía mucho aquí en el programa lo importante llegan las últimas diez jornadas con opciones de conseguir el objetivo estamos llegando a un límite de que quedan diez jornadas y el Oviedo está ahí en lo Guido es sigue estando penado por todo

Voz 1073 34:42 sí sí sí sí no no no que no sabía que el Comité y tal pero pero sí a la a veces tramo final con el discípulo más bonito posible voy con la mayor cantidad que hace posible para entrenar es que hay este yo que las decisiones tremenda la verdad que hizo la conocía de ver un poco el año pasado sede de seguirla porque si los argentinos pero una vivirla pero la tiene prisa que puede dar de sí que que bueno habrá que llegar bien a esos esos últimos partidos

Voz 1643 35:19 no creo que viviste el derbi con las que da fe de que por cierto es la próxima semana en diez día lo tenemos en en primera tú viviste ese aquí en Madrid has vivido ya la ida ese Real Oviedo Sporting ya habrá vivido derbis argentino se qué diferencias hay entre los tres

Voz 1073 35:35 y la verdad es que los clásicos no son importante en Argentina en España lo que la semana previa a la rivalidad de la gente el folclore y la gente como él lo vi de la verdad

Voz 10 35:49 que que que es muy lindo

Voz 1073 35:52 ya te digo si en Argentina en España se lo vive con la misma pasión que lo importante y lo que me gusta a mí que te seguir con con muchísima pasiones el año pasado bueno pude haber un Leganés que feliz puede te muchísimos años pero el primero en primera división Ivonne del año pasado acá el Oviedo Sporting dentro y la verdad que que presiona pero habrá que la pasión eso es impedir que la pasión argentina y la expansión española es muy parecida las hemos son un poco una mezcla no nosotros argentinos españoles italianos y ver con la pasión que se vive en la verdad que estoy disfruta muchísimo las ganas muchas ganas de jugar

Voz 1643 36:32 allí en la gente se lo toma muy en serio de malva mil doscientos ovetenses al Molinón luego los que cojan entradas por su cuenta no sé si el agente de para por la calle de dice este este que ganarle

Voz 1073 36:43 todo el mundo lo igual lo mercado a hasta los padres de equipo escudo te juega mi hijo todos ponderó Vie doy por supuesto que todo tiene nada visitas

Voz 1643 36:55 hay otra cosa que dijo Anquela en súper segunda el pasado lunes con mi compañero Sergio Sánchez en la tele dijo que hay una cosa de aquí de video me llama mucho la atención dice aquí la gente primeros del Real Oviedo y luego ya por el gusto al Barça le gusta Marie Le gusta Athletic pero agentes del Oviedo eso eso se nota ahí

Voz 1073 37:08 sí sí por supuesto bueno no descubro nada diciendo que lo que un equipo de Primera histórico y de muchas generaciones son lo vieron en primera hay muchísimos años todo se cualquier equipo de la ciudad pues bueno he que simpatiza por uno por otro pero el primero que intervino en hechos por el cual desapareció porque los malos momentos en los que lo sostuvieron y los que perdieron porque porque si la vivienda fue fuera gente entonces a ver que que el motor más grandes que tiene este club surgen

Voz 1643 37:45 ahora Nereo también es un poquito de Oviedo pero Nereo champán es argentino y Argentina juega este fin de semana en en Madrid contra Venezuela no te puedes escapar a ver el partido esa opción no existe

Voz 1073 37:55 no no no no no miraremos por por la tele no nosotros estamos acá concentrados vamos a plena en lo que va a ser el partido no va a ser va a ser tremendo pero bueno si lo seguiremos en la selección que buscará llevarse muy bien con muchos jugadores jóvenes de unos no tengo duda que que lo ves muy bien si hubiera sido al revés que hubiera

Voz 1643 38:15 ha jugado el derbi del sábado y que Argentina jugará el domingo lo mismo si te habías planteado no

Voz 1073 38:20 así pues bueno sigo yo hubiera fechas así por supuesto si a mi me gusta más jugar me gusta mucho el jugador hubiera existido esa posibilidad de puede mirar el año pasado no fue el mejor resultado el día de España Argentina pero el Mundial pero bueno pero siempre estamos ahí alentando la nuestro

Voz 1643 38:40 hay a nuestro Leganés le sigue en primera o no tienes tiempo

Voz 1073 38:45 no así por supuesto por supuesto bueno con Omar es tema recurrente acá y bueno contento con su mano de Asier tiene amistoso así que bueno lo lo vamos siguiendo el día a día porque por supuesto mi él llegando incluso que yo quiero mucho que tengo grandes recuerdos y que le estaré siempre agradecido por haberme dado la posibilidad de jugar en la Primera División de una Liga tan importante como era como el español haber también no sólo pudimos jugar es haber conseguido cosas importantes

Voz 1643 39:17 no sé si viste ayer fue el tuit que puso Serantes desde Japón que decía que ilusión me hace ver vestido de corto otra vez a Chaikovski

Voz 1073 39:25 no se puede esperar que estoy Dyson también a ver cómo a haber conseguido poner en el y conocí a Villalón lo conocido también compañero bueno es un motivo más de alegría Íñigo Hanna que te vaya muy bien y en Japón porque se lo merece

Voz 1643 39:40 dos grandes porteros que yo he tenido la suerte de conocer personalmente viene en Leganés antes y Nereo champán ahora Serantes en el Avispa Fukuoka champán defendiendo la portería donde Oviedo que quiere subir a Primera División en creo que muchas gracias por este ratito en Play Segunda que veamos un partidazo el domingo en El Molinón en ese derbi asturiano sobre todo que disfrutemos del ambiente que al final es lo más importante muchas gracias hasta luego creo

Voz 1073 40:05 bueno muchísimas gracias por esa mala no voy a hacer una cobertura de de la segunda división impresionante mi la verdad es que que que es para valorar porque la Segunda División es una Liga muy competitiva X tengan la cobertura gane es muy valorado así que te felicito felicito a todo tu equipo les mando un abrazo grande lo grande a toda la gente la escucha

Voz 1643 40:34 son muchas gracias por las felicitaciones pero bueno ya sabes que esto y sin vosotros y los jugadores y los entrenadores y los clubes en toda la gente que que no sabéis de que no echarán mano no sería posible así que lo primero da la gracias a vosotros sé que Saiz accesible Nerea muchas gracias al buen partido

Voz 1073 40:48 bueno muchísimas gracias un abrazo grande

Voz 1643 40:50 bueno la jornada XXXI en la digan dos tres una jornada que vamos a vivir en Carrusel Deportivo que vamos a contar y que vamos a analizar la próxima semana en Play Segunda con Joseba Etxeberria con Sergio Sánchez y con el resto de compañeros de la Cadena Ser

Voz 12 41:05 no Ud a la Segunda División Play Segunda

Voz 11 41:08 dos tres Un dos tres Lal

Voz 2 41:15 todas las semanas todos los jueves esta sintonía conectamos con nuestro compañero narra

Voz 1643 41:20 dos de la Liga dos tres en Being Sport bien Gol TV esto Ruiz muy buenas te voy a dar una noticia por si acaso es que ha vuelto a Alejandro Rodríguez no si ha sido una aparición fugaz y estelar ha dejado juicio el para venir a opinar de su Club Deportivo Tenerife

Voz 13 41:41 bueno ahora no si no decimos que no que lo pongamos una medalla

Voz 1643 41:45 no hemos dicho como no podemos tener ahora con el juicio el proceso a tiempo completo la menos a tiempo para a Belén le hemos puesto de de de opinadores de comentarista nadie de lo importante

Voz 13 41:58 ahora además última semana semanas como premio un ascenso hacía ya me contarás somos así

Voz 1643 42:03 además como si bien porque no sólo eso los agradecidos a nuestros fieles a Ignacio diríase paga con con agradecimiento y con cosas importantes

Voz 13 42:11 bueno pues entonces estoy totalmente de acuerdo contigo además está tocando vivir que se lleva a algunos a la boca de vez en cuando tampoco es malo

Voz 1643 42:20 no vamos a palos todas la semanas eso es algo que no hace estuvo aquí lo jueves tú los jueves no no da palos todo lo contrario en lo que ha ocurrido en la jornada anterior con cuatro píldoras con cuatro Happy Pierce que destacan lo mejor de la última jornada en este caso la pasada que fuel a treinta Bordón de empezamos

Voz 13 42:37 pues venga vamos vamos primeros Franco que mi business lleno de agua de las fuentes de Ebro si me dirás ahí esa agua bendita o no pues preguntado por Zaragoza Benito no es que Miguel Linares el primer gol en La Romareda segundo ya con la camiseta Serrat Zaragoza pero se estrenaba muy prontito además en este partido contra el Elche en el minuto cuatro en conseguir anotar Miguel linaje para un triunfo balsámico del Real Zaragoza que necesitaba para meter un poquito más de margen a esa zona de la la del ascenso para ir poco a poco escalando en la tabla y asegurarse como mínimo la permanencia del humo pues con el objetivo o de no perder más puntos sobre todo en casa sobre todo la Romareda el hecho de que Miguel Linares empiece a coger portería también le va a venir muy bien al conjunto aragonés así que agua de las fuentes le va es la primera que puedo estar esta esta semana Oscar

Voz 1643 43:29 puede ser la primera de un equipo que cierra la jornada treinta y no como es el Zaragoza que jugará este próximo lunes eran enamoró partido pero seguro que se seguro que es cierto que está Ettore en ese partido yo creo que sepa a poco voy a poner cero coma cero cero uno oye el tabaco

Voz 0480 43:47 el trabajamos es la segunda Sala el Mallorca que su rival

Voz 13 43:51 la segunda no quiero que se me malinterprete a ver porque seguramente hay alguno que piensen más bien y que de vez en cuando puedo acertar pero no va a hacer ahí está María aceptará dicen y por eso digo pero que nadie piense mal leí que me dejé explicarme porque no hace falta quedarse siempre sólo con el titular El titular dice preliminares de nuestra caliente tenga más cuidado que llega el fin de semana hay más de uno pues

Voz 1643 44:17 ya lo tienen libre que lo adelantado hace un par de semanas

Voz 13 44:21 yo yo lo voy a tener libre pero pero porque

Voz 1643 44:26 sí además

Voz 13 44:28 en los preliminares de no estoy caliente han sido los dos últimos resultados del Sporting el Real Oviedo porque el domingo vamos a tener derbi asturiano ya murieron después de haber ganado sus partidos además ambos llegan con el deseo la anhelo de en la la zona del play Ópera con ventaja el conjunto de Juan Antonio Anquela que se impuso por dos a cero va semana pasada tiene al tema aquella Tarragona pero el que el que llega con algo más de exigencias el Real Sporting pese que es verdad que ganó en el Nuevo Arcángel que esa victoria todavía le permite seguir soñando con alcanzar esa ronda de las eliminatorias pero mucho

Voz 14 45:01 la aspiración de la que pueda tener