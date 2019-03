El cierre de Alcatraz

en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena Ser

Alcatráz es un ave marina de la familia de los huidos que atrapa peces mediante zambullida también es un territorio inhóspito en mitad de la bahía de San Francisco que ha tenido mucho ajetreo histórico pese a ser una caga ruta de islote que justo el veintiuno de marzo de mil novecientos sesenta y tres dejó de ser prisión federal la prisión más peliculero de todo Estados Unidos la roca a Alcatraz nadie quería INI muerto y ahora muchos pagan para que los lleven antes iban a la fuerza a los malhechores y ahora los turistas hacen cola para ir a saber cuál de los dos colectivos el más peligroso el islote de Alcatraz lo descubrió un español Juan Manuel de Ayala en mil setecientos cincuenta y cinco pero fue visto y no visto cómo era muy pequeño el islote no el descubridor que lo mismo también pues el hombre llegó estuvo un rato Ése fue allí no había nada que hacer salvo ponerle nombre dijo él hay que ver la cantidad de aves marinas de la familia de los huidos que hay aquí la llamo la isla de los alcatraces cuando se la quedaron los Yankees se percataron de que aquel islote era una joya como prisión si ya era difícil llegar en barquito por las nieblas las corrientes y los vientos imaginen a ganado casi imposible allí hubo presos de la Guerra de Secesión allí encerraron a los nativos durante las guerras indias a españoles que pillaron en la grada en noventa y ocho a objetores de conciencia que se negaron a ir a la Gran Guerra haga Amsterdam como Capone actores como Facebook este es escapó