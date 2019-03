La Ventana celebra el Día mundial de la Poesía II

Voz 1 00:00 eh

Voz 0313 00:14 aquí seguimos a La Ventana hoy celebrando este día mundial de la poesía haya escuchando no podía ser de otra manera esta canción de Jorge Drexler que por cierto está también forma parte de la alineación de este movimiento fantástico de amamos la poesía en redes sociales y lo hace en voz de quién con los

Voz 2 00:29 versos de Borges ya calavera corazón secreto los caminos de sangre que no veo los túneles de El sueño ese protege las vísceras la nunca el esqueleto esas cosas increíblemente soy también la memoria de una paz y la de un solitario sol poniente ese dispersa no en sombra soy exhibe las pruebas desde el puerto soy los contados líbor los contados gravados por el tiempo fatigados que envidia el queda se han muerto más raro es el hombre que entre las a paladas en un cuarto de una casa

Voz 0313 01:17 maravilla cuando decía antes La Ventana que que al menos para mí allí sobretodo hoy es mejor leer poemas que no entrara de determinados trapos que están por ahí pululando eso no quiere decir ni mucho menos que te desde la poesía no se pueda destripar la vida con la precisión de un cirujano a veces es mucho mejor un bisturí convertido hace año y medio un seis octubre cinco días después de aquel nefasto uno de octubre que todos tenemos en la memoria ya Benjamín Prado ahí va la ciudad que pronosticaba antes nos sorprendió a todos haciendo un programa en Granada acuerdas Isaías

Voz 0362 01:50 con un poema titulado Lem hablemos que hoy sigue teniendo más vigencia que nunca hablemos sin cuchillos en las manos hablemos sin quemar Nos las banderas con razones sin sangre en las aceras con libertad sin ira como hermanos hablemos de palabras no de idiomas digamos respeto no te vayas sin ver puntos finales donde hay comas sin ver desiertos donde sólo hay playas la justicia consiste en ser iguales la igualdad en poder ser diferentes la esperanza en querer mover montañas que aprendan a pensar en nuestra gente abrir ventanas sin romper cristales hay sitio para todos en España

Voz 3 02:47 en amigo de Anaga Rice sur

Voz 4 02:50 ya

Voz 3 02:54 no propuso traba TAS ya que al libro

Voz 4 02:57 coro

Voz 5 03:00 puedo dar cuerpo a tierna historia trastada Gloria tren el diálogos tanto aunque las mal

Voz 6 03:31 claro

Voz 5 03:33 y esta tarde Carlos Olalla se llama La Ventana

Voz 7 03:35 un proyecto que va a llevar a los escenarios al teatro dentro muy poquito en el que va a recuperar a poetas ex

Voz 8 03:40 pero si yo creo que lo cuentes Carlos muchas veces bueno ante todo me encanta escuchar la belleza de Aute le mando el abrazo más fuerte desde aquí desde luego si la idea es que se cumplen ochenta años de la salida de Delors y los exiliados creo que que son los grandes olvidados no entonces es preparado monólogo que espero subir a los escenarios en el que el personaje es están hombro es decir el espíritu del está penúltimo bar bar

Voz 9 04:13 el partido

Voz 8 04:14 con exiliados españoles fue desde Alicante a ahora la idea es que los exiliados y las exiliada sean reunido en asamblea porque están muy cabreados porque les hemos olvidado entonces me han pedido que me

Voz 9 04:29 es que a los españoles de hoy para transmitirles su visión de lo que está pasando entonces lo que hago es aprovechar para atraer a sobre todo a ellas a las poetas que son las grandes olvidadas ya ellos para que nos recuerden porque lucharon quemarlos les defendieron

Voz 8 04:46 que es un crimen realmente

Voz 10 04:48 lo olvidas esto porque están de más actualidad que nunca hay hoy son más necesarios que nunca es un ejemplo de mujer de poeta olvidada Omega o medio borrada

Voz 11 04:56 la historia para mí hay un caso emblemático

Voz 9 04:59 que es el de Carmen Castellote Carmen Castellote fue una niña de la guerra era una niña vasca tenía cinco años en el treinta y siete cuando sus padres la mandan a la Unión Soviética para huir de los bombardeos franquistas Se va sola con cinco años llega allí hay pocos años pues está ya la Segunda Guerra Mundial y tiene que pasar la también sola con nueve años y esta mujer después ya que fui a Polonia donde se casó y acabó en México donde se reencontró con su padre que también se había ido al exilio en el XXXIX no y esta mujer ya cumplido los cuarenta y muchos empezó a escribir poesía para recuperar la infancia que le habían robado no me gustaría leeros un uno de los poemas de ella no se llama la guerra ahí yo caminos kilómetros de tiempo nada puede apartarme de la guerra de esos muertos escondidos en mi infancia y la vida nada sabe de este hoyo abierto aquí en mi corazón en tierra los ríos como a las estrellas se persiguen en el más el monte se hace altar para la nieve y el sol deja que la sombra juegue contra el árbol todavía los niños juegan a la guerra y la Flores asombro y soledad estar de quiero dormir pero la noche está llena de muertos Iza el miedo su salas nocturnas en caso es la guerra quiero ser manos muchas manos para matar la oscuridad Rocío de luz entra en mi mañana los árboles sembró hagan de Aurora los hombres cruzan el pasto húmedo de la noche drogan los caminos bosteza a la calle a una mujer quiere barrer Nuevo Dia con su vieja escoba en la orilla de un colegio dos niños luchan mientras los otros diez

Voz 7 06:55 a nadie habla de lo que hago con los Mourinho

Voz 12 07:02 Don eh

Voz 13 07:08 vivir

Voz 9 07:09 igual

Voz 7 07:14 somos

Voz 0939 07:16 el segundo país del mundo con muertos en las cunetas

Voz 7 07:20 el primero el segundo España después de ochenta años que Petra este este este pueden europeos que le hace preside hoy en este país de que los jóvenes que buscan las tumbas de sus abuelos se son unos carcas buscando las tumbas de no sé quién no este problema el problema más grave

Voz 0939 07:41 es que estos que dicen estas cosas salen de nosotros porque los políticos nos baja sitúa el cielo no basta con decir que malos políticos tenemos les valores y problema vamos mismos echamos pero es que luego vienen otros igual quiere decir que somos nosotros los que somos es toda sociedad que responde a estos políticos por lo tanto la única respuesta es la cultura en la poesía es este movimiento que tú has leído de las redes estos millones la única esperanza de no llegar a una democracia analfabeta

Voz 10 08:15 la esperanza es ver la universidad que has visto esta mañana en Mans es que aquí yo creo que sí yo creo que

Voz 0939 08:20 sí yo he hablado con unos estudiantes que no había podido hablar en mis cuarenta años de de profesor sea no han venido todos a un recital mío el otro día me me pidieron un recital en las escuelas de arquitectura además de Barcelona donde yo he estado treinta y cinco y yo les dije que no porque como hombre siete hecho veinte veinte recitales durante mi estancia como catedrático siempre he tenido que recitar a personal no docente

Voz 10 08:55 para cambiando pero hay hay una cosa que me gustaría decir porque el

Voz 1903 08:59 esto tan hermoso que ha contado antes Carlos tan necesario sí

Voz 10 09:03 es necesario y esto que está ahora también hacían

Voz 1903 09:05 me poniendo en pie no sobre el exilio hay una enorme dignidad en la poesía estudió creo que que en el momento en que alguien se reconocen ese poema en que se encuentra con algo propio de la condición humana y eso le dignifica uno también no cuando estás leyendo esto tan hermoso Carlos eh hay estás dando también una dignidad al que lo escribe a que el que el que lo oye

Voz 10 09:26 Carlos en lo que puede revelarse del monólogo que vas a hacer en el teatro esa asamblea de poetas cineastas escritores filósofos filósofos que se tuvieron que marchar piernas este país nos acaba perdonando o no mucho

Voz 9 09:41 hay de todo hay de todo porque claro como no está Pepe Bergamín el gran no ya sabéis que él era un republicano a ultranza y en el mensaje quemando a los españoles de hoy se sube por las paredes porque dice yo tomé me subía por las paredes porque soy republicano ya había había Rey resulta que ahora tenéis

Voz 10 10:01 dos derbis Ling rima con Benjamín

Voz 14 10:09 que te que te llevo Carlos hacer este proyecto que es lo que te impulsó que es lo que te te indignó de agua o qué qué sentido de la justicia te llevó a decir es

Voz 9 10:18 esto hay que ponerlo Carmen Castellote

Voz 10 10:21 frentes abiertos teniendo trabajo hay ahora mismo eres

Voz 9 10:24 hombre mira que hay más de cien mil personas en las cunetas todavía que Federico García Lorca sigue en paradero desconocido y que sin embargo vemos tanta discusión por sacar a un dictador de un mausoleo que pagamos entre todos a mí es algo que me indigna entonces creo que tenemos que reivindicar la figura de esas personas que lucharon por unos valores que en cuando a mí me dice no es que como decía un parlamentario andaluz esta mañana de un partido de cuyo nombre no quiero acordarme decía no esos buscadores de huesos cuando hablamos de las fosas no estamos hablando de los huesos de nuestros angelitos sino del esqueleto de nuestra sociedad esas personas dieron la vida por defender la libertad democracia justicia lo menos que podemos hacer es no olvidarlo

Voz 15 11:10 pero estamos llegando a que el otro día pudimos escuchar aquí en la a Mercedes Abril que es una mujer que pudo ir a la capilla donde está enterrado su padre en el Valle de los Caídos es que tiene ochenta y cinco años y le llevaron a su padre su casa cuando ya tenía tres es decir ahora mismo hemos a una anciana pero es la historia de una niña es la historia de un joven padre al que se llevaron lo fusilaron de eso estamos hablando

Voz 16 11:41 última a Larry ETA

Voz 17 11:45 pero lucho bíblico para la Liga

Voz 18 11:49 a mis ojos sin

Voz 17 11:53 semana no como un árbol Karra Nadal generoso

Voz 16 12:05 para la la libreta

Voz 17 12:11 corazones nacen mi fe vitales Bumba misses venga Vitale por deudas Gaspar Díaz vale tal les damos las luces usura mira ya a cien huevos baratos y nuevas carreras las reliquias venir cuele coges cada

Voz 1187 13:11 digo Liber está Soraya cuantas voces de las que tuvimos medio con ratas olvidarnos podremos escuchar en ese monólogo que por cierto cuando cuando se va a estrenar está todavía en el aire como todos los actores vivimos en ese mundo de precariedad y lo voy para después del verano para después la noche ya están mantenernos informados claro que sí sobre todo que tiene es que no suele pases yuanes duda pero no estoy yo antes no te pierdas el cuatro de abril a las diez la segunda de Televisión Española para pasar el documental que ha ganado el Goya este año sí que es que el silencio silencio de otros y son las maravillas franquismo maravilloso cuatro de abrir las alas diez en La dos

Voz 14 13:57 no no paro de apuntar cosas que Carmen Castellote la cita

Voz 2 14:02 ese es un jugoso programa que te estás

Voz 8 14:05 haré yo espérate que carros no ha terminado todavía me gustaría leeros un poema de un poeta muy conocido del exilio de León Felipe que que creo que tiene una actualidad increíble no se llama el relé mucho Rocinante no recuerdan nada de tu infancia tras un esfuerzo recuerda recuerda fuiste alguna vez otro salvaje recuerda quién te tomo como tú hiciste amigo del hombre tuviste un maestro duro látigos cuando te pusieron el freno como aprendiz obedecer las para Justicia había subido nunca antes de ser vida tu Señor cuando vino a ser la palabra justicia un látigo mágico para recuerda esto bien cuando la palabra justicia pronunciada por tu señor con aquel modo enfático y Bersani con el caballero del delirio cuando cuando por primera vez tengo cabrito eléctricamente que te hace relé hinchar hasta sacudir furiosamente el firmamento y hacer temblar la las estrellitas y cuando reliquias que por primera vez como en el retrato de Picasso cuando fue cuando al conjuro son los de la palabra justicia de aquel adiós olé Fellini ocho Rocinante mucho llena rey linchado nunca así una vez hinchas que de este modo cuántos años no sé pero bien se me alcanza

Voz 1187 15:46 que ya nunca más volverás a realizar

Voz 0313 15:55 oye Montse Carlos Olalla está en la poesía o todavía no pregunto

Voz 10 15:59 si no estoy su representante pero parece que voy a tener que apuntar la lista rápidamente con quién otra razón hueco que no grieta no hay tantos

Voz 1903 16:15 desde actrices tan espléndidos aquí en nuestro país que de verdad que tengo una Alice

Voz 10 16:19 le costó arrancar y ahora hay cola o

Voz 1903 16:21 hay cola la verdad es que si el proceso pues mira al proceso es de como este es un proyecto que no tiene ánimo de lucro ningún ingreso ni nada pues son amigos al principio los que participan y vienen pues por cariño y por compromiso con la poesía pero es verdad que a medida que va siendo tan conocido pues mucha gente directo indirectamente me hace llegar que le encantaría estar que sí pueden sea me encantaría me me parece que va a tener que estar recto quince años para poder dar cabida a toda la gente que se lo merece porque tenemos ahí un grandísimo patrimonio de verdad que que una de las cosas más sorprendentes también para mi ha sido que muchos bueno no sorprendente pero sí ver con muchos profesores de enseñanza media del recibida están utilizando los los poemas nos piden también que hagamos más cosas más didácticas y quizá en un futuro a ver si puedo reorientar también por ahí y y hacerlo también pensado para que para que se utilice

Voz 10 17:15 sabes tú sabes Yuan eso que has dicho antes que es tan importante que la que la poesía y de tener altura de tener voz ha de estar de pie incluso para ser retirada también se puede estropear no que es un ejemplo que es un ejemplo de un poema tuyo además estropeado y que está que está y que están esta campaña de redes sociales pues seguimos por mira nunca he olvidado el fondo en Guardo

Voz 0362 17:39 claro que con voz fuerte y se abran Cristiano niño duro hasta que tuve cuarenta años la policía en Cataluña llevaba a cabo interrogatorios con torturas tan sólo en castellano pero a través de tanta humillación he llegado a queremos Ramón Luis y las peores entre las palabras las que más daño iban a causar ne las escuchado en mi propia lengua antes que las palabras llegó algo indestructible y suave lúcido como nada alcanzaría serlo llegó desde un lugar yo diría la infancia y a veces lo sentido mezclado con la música son diez o quince notas me conmueven pero no sé porqué mires

Voz 7 18:15 sea cual una tumba sin nombre a la que por amor siempre he llevado Roses

Voz 0362 18:20 fuerza y la luz de algo que ignoro me avisa hay me protege de un lugar que no amo de un inútil rencor de los otros de Demi de alguna peligrosa indiferencia está en mis poemas

Voz 1 18:31 por eso los escrito también

Voz 7 18:37 me hizo mucha ilusión

Voz 8 18:39 el recital la verdad

Voz 19 18:44 es

Voz 20 18:47 encima déjame recordar unos versos de Gloria Fuertes que dicen pero primero la bondad lo segundo el talento y aquí termina el cuento

Voz 10 18:58 a Gatti de talento Carlos te importa cerrar tu esta hora de la Ventana hombre muchísimas gracias quería hacerlo hablando de García Lorca pero no de Federico sino de su hermano menor de Francia

Voz 9 19:09 disco

Voz 10 19:10 tenía cuatro años menos que Federico y empezó a escribir poesía antes que

Voz 21 19:13 el el poema Days

Voz 9 19:16 elegía Francisco fue el exilio lo escribió en Estados Unidos también cumplidos los cuarenta está dedicado a Federico sobre tu nombre y el mío llorar quisiera con tu voz y la mía de entonces cantar cantar para decir a todos lo que pudo haberse si los sueños de ayer abriendo sus coronas en los dorados peces de trigo y en Los Álamos mira quién importa sólo a ti te importaba

Voz 7 19:43 Rojo son de agua dolorida

Voz 8 19:47 el oro mis ausencias volvíamos los ojos cuando nos mira Carles sí que la vida es dura y el amor imposible sólo en los trigos hay vida verdadera el alma está en la plata o evitó allí estarán los trigos y Tous voces errantes no saldrán

Voz 1 20:14 llorar

Voz 8 20:16 el río morirá en sus recodos como antes moría

Voz 7 20:20 o cantará las hijas con una prisa eterna yo con tu voz cantaba llora tú con la mía

Voz 9 20:27 todo está roto ahora Mis sombras y tus luces lo que aguardaba el viento acataba El Álamo Mitre Gales ni auroras tú porque eres un río en la celeste orilla yo porque soy la sombra del que aguardaba siempre

Voz 10 20:48 Carlos Olalla Montse Iglesias Joan Margarit muchísimas gracias a los tres de verdad

Voz 1187 20:53 ha sido gracias a eso