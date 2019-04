Denuncia de oyentes (31/03/2019)

Voz 1 00:00 en SER Consumidor tés

Voz 0406 00:45 bueno

Voz 7 00:45 las asesor jurídico de CECU Confederación Española consumidores usuarios vamos a ya con el primer caso

Voz 8 00:50 este oyente contrató una tarifa desistió en el plazo legal que quieren cobrar ciento cincuenta euros

Voz 9 00:58 yo tengo contratado Yoigo desde julio y tengo un año de permanencia pero resulta que llevo desde hace diez días sin conexión Lecea avisado NYSE cuántas veces menos señales de humo esto de todo pero no obstante no tengo conexión no nos ofrecen ninguna solución dicen que los es Kagan que lo Kagan que los canas pero no los ponen internas de yo ya no sé qué hacer para que vengan arreglarlo he dicho es que claro que es tanto así que la permanencia pues ya no se aplicará ellos dicen que si me voy me sancionarán pero yo entiendo que sí no tengo servicios y además estoy así que no tengo por qué cumples ninguno a permanencia puesto que no estoy recibiendo recibiendo los servicios me gustaría saber que

Voz 7 01:41 puede hacer se puede ir esta mujer sin más por el mal servicio que les están dando puede tener problemas

Voz 0406 01:46 cada evidentemente si no no así más es porque no le están dando servicio que ya está pagando con lo cual además ya le han respondido no le da solución entonces aquí ya puede por incremento contrato resolverlo impedir además de vuelva a no que no le cobran la parte correspondiente a la que no tenía vicio lo que sí que le recomendamos a dar de baja es que lo comunique claramente que se da de baja por incumplimiento de contrato en ese caso unas aplica ninguna aplica es aplicar ninguna permanencia y que por tanto tienen derecho que en la práctica habitual en un registro de solvencia patrimonial

Voz 7 02:18 vale porque eso sí puede pasarnos si no lo haces por escrito luego yo Se puede hacerlo

Voz 0406 02:23 claro la práctica habitual lo que hacen acompañases que te vas de os porque normalmente nadie se va a la gente pues dice primero se queja ahí al final acabas dando de baja por por esa operación no y al final las empresas pero cobran y sino lo pagas al final un fichero moros ha sacado por tres están acosando ya la practica hoy antes bueno por lo menos hay salvaguardado nosotros vamos a hacerlo lo mejor posible vale sea fruto de baja por incumplimiento no te pueden cobrar pero lo mejor posible decirle mira en medio baja usted no está cumpliendo contrato por lo cual no hay ninguna deuda que yo tenga que pagar y no me patrimonial

Voz 8 02:57 Letizia no dice vivo en Granada ya hace unos viernes estuvimos en Valencia aparcamos el vehículo en el Parking barreras San Vicente ochenta y tres y no había ninguna información de que iba a estar cerrado sin poder sacar el coche el domingo lunes y martes obviamente de haberlo sabido no hubiéramos aparcado el caso es que fuimos a sacar el coche el domingo hoy nos encontramos un folio encima de la puerta del parking indicando el horario diario y que iba a permanecer cerrado domingo lunes y martes sin ningún teléfono de contacto para urgencias ni correo electrónico ni personal por internet conseguimos un número pero nadie contestaba tuvimos que coger un autobús a ultima hora para volver a Granada el domingo y así trabajar el lunes pero ha habido que volver a Valencia para recoger el coche vamos que nos ha costado dinero cansancio pérdida de un día de trabajo que puedo reclamar que puede reclamar vaya problema eh

Voz 0406 03:53 pues sí la verdad es que sí a quién ha total negligencia pues de otra manera compañía que deben dar información clara yo creo que entre la más importantes que puede tener quién además del precio es el horario no para que no sepa cuándo puede coger o no coger el coche desde en este caso si la información no estaba fácilmente accesibles asignó estaba allí cuando entro parking que puede reclamar de prejuicios que haya sufrido como consecuencia de esto como mínimo se me ocurre los transportes que hayan tenido que pagar para ir y volver El día de trabajo sí ha tenido una consecuencia económica luego también se puede pedir daño moral ya sabemos pues lo hemos dicho muchas veces que esto no tiene no tienen un baremo objetivo no entonces uno en función de lo que he sufrido pues puede reclama por daño moral pero lo más probable es que tenga que acabar acudió al juzgado repetimos como siempre que si no supera las dos mil euros nuestra reclamación necesitaremos abogado ni procurador

Voz 7 04:42 y luego la suerte que el juez que valores eso no lo valore no

Voz 0406 04:45 claro claro claro por eso hay que ser un poco pues tampoco pasarnos no no no tira a la baja pero tampoco Marzano Pulchra al juez que puede decir pues no admito tu demanda hay encima tener que pagar tú has Costa

Voz 8 04:56 este oyente tiene problemas con una cuenta del Banco de Santander

Voz 10 05:00 en Almería que España abrió una cuenta en Banco Santander en producto Un dos tres en el cual hay que cumplir una serie de condiciones de las cuales ya absolutamente todas salvo el que al cabo del tiempo cuando me empezaron a cobrar ocho euros cada mes en este caso pues era porque él no tenía una tarjeta de crédito una tarjeta de crédito que efectivamente solicité para que cobraran esta comisión pero que resulta que no me la concedía no sé por qué tipo de motivos me la concedían tampoco es que yo sea una persona ayudara al final lo imposible por completo quién hasta que un momento dado saber un acumulado cerca de cien euros de comisiones indebidas por culpa de de ellos de sugestión ir con un correo electrónico a la atención cliente ir el con fecha quince de fechas entre combinados puesta

Voz 7 05:49 osea que con esta cuenta uno dos tres del Santander le prometiera una serie cosas como no incumple no sé qué puede hacer en este en este caso que no no no parece que leer le crean unos por una cosa concreta no

Voz 0406 06:01 claro aquí como decíamos antes anterior la formación es fundamental primero se ha sido un error administrativo por supuesto no se puede cobrar una comisión porque sino arroz del banco es una cuestión de que es que esta persona tenía que sacas una una tarjeta para que no lo cobra una comisión prestada jeta está sujeta a determinadas condiciones me parece bien pero tiene que estar bien claro en la página web una aclaración que le den para que el consumidor lo sepa no puede ser que lo digan una cosa y luego diga nombres que como cumpla condiciona la tarjeta indica paga la comisión no sea la innovación tiene que estar siempre muy clara hicimos así puede podrá cobrar podrá reclamar el esta coalición

Voz 8 06:34 cuenta Voley con Iberia y al recoger la maleta descubrí que me la habían roto en Iberia iniciaron un caso con la incidencia para darme una nueva o el coste de la que me habían roto pero va a hacer cuatro meses y todavía sigo esperando a que tengo derecho qué puedo hacer

Voz 0406 06:50 bueno pues aquí como ya ha reclamado ya al andador puesta de parece que no le siberiano va mover más pues lo que le queda es tener que acudir al Tribunal a los juzgados a reclamar pues una indemnización por la maleta o una nueva o el coste de una nueva como como considere igual que antes como si la reclamación superado el mil euros pues puede abogado ni procurador

Voz 8 07:10 Larios se queja de que para gestionar el DNI de su hija llamó al teléfono once ochenta y siete cero idea encontrado que sólo por la llamada le han cobrado diez euros Se pueden reclamar

Voz 7 07:22 se puede reclamar esto

Voz 0406 07:23 pues volvemos otra vez el caso decía que sí que hemos contaba antes no en este caso las compañías estados de tarificación adicional están obligadas a antes de que empiecen a cobrar a informar durante el lo Price Piqué quince primeros segundos del precio de la llamada Bali luego dejar cinco segundos porque he consumido decida si quiere si quiere continuar con la llamada un hoy a partir de ahí se empieza a cobrar la llamada además esta normativa lo la llamaban puede duró más de diez minutos y que si el coste superior a dos coma cinco euros el minuto tiene una aceptación expresa del consumidor y en este caso la llamada porque hemos podido consultar era de más de tres euros con lo cual si no se cumple todas todas estas cosas todas estas condiciones podrá reclamar la devolución de la dirección hayan

Voz 7 08:02 en reclamar a la empresa la devolución perpetuo César Díaz asesor jurídico de CECU como siempre muchísimas gracias un fuerte abrazo gracias a vosotros