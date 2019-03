Martín Presa: "Cosas como las de El Molinón no son de un deporte limpio"

Voz 1

00:00

Paco hasta el último partido que dirigió con el Rayo Vallecano que fue con el Levante que ganamos tres uno pero desgraciadamente pues bueno lo que sucedió en el Molinón cosas que no debiera suceder en un deporte limpio pues bueno lo que sucedió nos lleva a Segunda División pero hasta ese día la la responsabilidad la profesionalidad y la lealtad con el club máxima de este señor inmuebles hasta aquí responsabilidad y lealtad que personas en ese momento con responsabilidad en este club no tuvieron que pese a esas personas jamás es tanto yo estarán aquí si bajamos tiene que ser que nosotros como bajamos el año con todo el dolor que es bajamos pero como bajamos la segunda vuelta que se nos delante un rival directo como es el Sporting de Gijón y lo igual vamos por dos veces que se nos adelantó a otro rival directo en dos acciones cuando menos sospechosas del jugador nuestro a mí me gusta hablar muy claro en Granada no repone hemos Icon todo lo que pasó en Anoeta pues porque Manucho no acertó a meter veinte centímetros más abajo un remate de cabeza pero murió Soir intentándolo no podemos bajar en cuarenta minutos el otro día en Villarreal no atacando la portería contraria o como nos pasó con veintiséis minutos en Getafe desde luego si el Rayo va baja tiene que ser así íbamos a hacer todo lo imposible y por eso está aquí Paco para no bajar