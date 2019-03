Flash deportes SER de las 18:30 (21/03/2019)

bueno yo creo que al final es un poco la novedad nada final pues nunca típico no es conseguir llegarán para bueno me mi trayectoria ya a lo mejor eso es lo que lo que ha generado un poco más de inquietud pero yo creo que que nada más de eso adaptado ya a ritmo al asentamiento a todos

Voz 0783

00:38

muy feliz nada yo pues gracias a él se le gusta cuando tenía diecinueve años luego de seguir mi estará sub-veintiuno un poco las lesiones son las que han marcado la trayectoria en la en la que no hubo no he podido tener mi mejor versión y mi mejor nivel recuperados como bueno no estoy ahora es seleccionador me dio la oportunidad que estoy dispuesto a demostrarle lo que lo que tengo dentro y ojalá oportuna